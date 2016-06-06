Kadro

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Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

İspanyollar son iki turnuvanın şampiyonu olarak geliyorlar Fransa'ya. Bu yolda zorlandıkları da söylenemez. Grubu 9 galibiyet 1 mağlubiyetle birinci tamamladılar. Elemelerde attıkları 23 gole karşılık kalelerinde sadece 3 gol gördüler.İspanyollarda tam bir ara jenerasyon durumu var. Çok iyi tanıdığımız bazı yıldızların son turnuvası olacakken birçok yıldıza da piyasayı sallama şansı sunacak Euro2016. Öncelikle Bosque'nin kaleci tercihi belki de İspanyol medyasının en çok tartıştığı konu.'nın inanılmaz boyutlara gelen performansına rağmen tercihini genellikle'tan yana kullandı tecrübeli teknik adam. Turnuvada da hangi tercihi kullanacağı merak konusu tabi.Savunmanın göbeğindeisimleri zaten pek bir açıklama istemiyor. Dünyanın sayılı stoperlerinden ikisi yıllardır İspanya'da da harika bir uyum yakaladılar. Bekler konusunda Bosque'nin elinde çok fazla alternatif vardı. O turnuvaya Bellerin, Azpilicueta, Juanfran ve Alba ile gelmeyi tercih etti. Özellikle Azpi'nin iki tarafta da oynayabilmesi kullanacağı tercihi tahmin etmeyi çok zorlaştırıyor. Şüphesiz bu dörtlü arasında Bellerin bu sezon Arsenal'de gösterdiği muazzam performansla adından en çok söz ettiren isim oldu ancak Bosque'nin tercihleri bu turnuva bizi fazlasıyla şaşırtabilir.Orta sahada bildiğimiz üzere eli fazlasıyla zengin.. Bosque hangisini değerlendirirse değerlendirsin dünya standartlarının çok üstünde bir orta sahası olacak. Muhtemelen son turnuvasına katılacak olan, şimdiden adını efsanelere yazdırmışpas trafiğinin merkezindeki adam olacaktır muhtemelen.ve'nin sağlayacakları hücum katkısı belirleyici olacaktır. Şaşırtıcı bir noktaysa hocanın hazırlık maçlarında Villareal'de çok iyi bir sezon geçiren'ya çok fazla şans vermesi. Bruno belki de süperstarlardan birini daha kulübeye oturtabilir.'nınsa sağ kenarda görev alması daha muhtemel görünüyor. Onun vizyonu ve teknik becerisi, İspanyolların skor üretme becerisiyle direkt bağlantılı. Hazırlık maçlarında hep farklı isimler görev alsa dahocanın gözdesi olarak nitelendirilebilir. Celta Vigo'daki oyunuyla Bosque'yi etkilediği kesini. Hazırlık maçlarında da takımın en etkili oyunucusu olduğu için ona ayrı bir parantez açmak zorundaydım.İleri uçtaysa Morata-Aduriz belirsizliği bizi meraka sürüklüyor.dünyanın en iyi forvetlerinden biri ve piyasasıda çok yüksek ancak 35 yaşındakinefes almadan gol attı bu sene. Bosque'nin Morata'yı tercih etmesi daha muhtemel olsa da Aduriz, Arog filmindeki Carlos gibi bekliyor formayı.Iniesta, Silva, Casillas gibi oyuncular muhtemelen son kez bu turnuvaya katılıyorlar ve kupayı 3. kez almayı ne kadar istediklerini tahmin etmek güç değil .Ayrıca son iki şampiyonluk takıma ciddi bir özgüven verecektir. Tiki-taka ekolünün Avrupa futbolu üzerindeki ağırlığı sürüyor. Ekole çare bulmak ülke takımları için şimdiye kadar mümkün olmadı. Kadro rotasyona çok müsait. Hiçbir maça aynı 11'le çıkmazsalar şaşırmayız. Eli fazlasıyla güçlü Bosque'nin. Morata da Aduriz de çok formda, gol yollarında zorlanmayacaklardır.Ara jenerasyon meselesi mutlaka bazı sıkıntılar doğuracaktır. Bu turnuva tam bir bayrak teslimi aslında. Çok iyi tanıdığımız yıldızlar artık formayı Koke, Morata, Bellerin gibi daha genç oyunculara bırakıyorlar. Hazırlık maçlarında çok fazla oyunucu izledik, belli bir 11'den bahsedemiyoruz bile. Sistemi oturtmaları zaman alırsa sıkıntı yaşarlar. Casillas, İspanya'da çok eleştirildi son yıllarda. Eğer formayı alırsa ve iyi kullanamazsa Bosque ve ekibi çok tepki alacaktır.İspanya'da bir sürü kilit oyuncudan bahsetmek mümkün aslında ama birini öne çıkarmamız gerekiyorsa bu tabi kiolur. Takımın beyni, pas trafiğinde de çok kilit bir rol oynayacak. İspanyolların karşısında birçok ekip savunma ağırlıklı oynayacaktır. O kilitlerin açılmasında da İspanya'nın Iniesta ve David Silva'ya çok ihtiyacı olacak. Ayrıca'un hem savunma açısından hem de mental açıdan takıma etkisi mutlak önem arz ediyor.İspanya'da çok genç oyuncular çıkmıyor karşımıza.24 yaşındakigol krallığının da en büyük adaylarından biri. İtalya'da gol deyince akla gelen ilk adamlardan olan Morata, turnuvaya damga vurabilir. Yine aynı yaştakiyıllardır Atletico'da harika işler yapıyor. Tabi ki orta saha çok kalabalık ama o da kalitesiyle formanın en büyük adaylarından. Gençbahsedeceğim son adayım. Dünyanın en çabuk oyuncularından biri olan oyuncu şimdiden dünyanın en iyi beklerinden biri olmayı başardı. Eğer Bosque 21 yaşındaki oyuncuya güvenirse, Bellerin'in onu mahçup etmeyeceğini düşünüyorumİspanyollar için hedef tabi ki şampiyonluk. Ben son Dünya Kupası'nda yaşadıkları travmayı atlatacaklarını düşünüyorum. En zor gruptalar belki de ve yine benzer bir felaket yaşamazlarsa final biletinin Fransa'yla beraber en büyük adayı olurlar. Erkenden veda etmezlerse çeyrek finali gören bir İspanya'yı durdurmak birçok takım için mümkün olmayacaktır.