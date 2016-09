Kadro

Artıları / Eksileri

Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemelerinde G Grubu'nda; Avusturya, Rusya, Karadağ, Lihtenştayn ve Moldova ile aynı grupta yer alan İsveç, grupta oynadığı 10 maçta; 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Grubu 3. bitirerek Play Off oynamya hak kazandı.Play Off'taile eşleşen ve ilk maçı 2-1 kazanan İsveç, rövanşta 2-2 berabere kalarak Avrupa Futbol Şampiyonası'na üst üste 5, kez, toplamda 6. kez katılma şansı elde etti. Euro 2016'ya hazırlık sürecinde Ocak ayından bu yana tam 6 maçı yapan İsveç, sadece Türkiye'ye yenilirken; 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.: Andreas Isaksson (Kasımpaşa), Patrik Carlgren (AIK Solna), Robin Olsen (Kopenhag): Ludwig Augustinsson, Erik Johansson (Kopenhag), Andreas Granqvist (Krasnodar), Pontus Jansson (Torino), Mikael Lustig (Celtic), Victor Lindelöf (Benfica), Martin Olsson ( Norwich City): Jimmy Durmaz (Olympiakos), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg (Leipzig), Kim Kallström (Grasshoppers), Oscar Hiljemark (Palermo), Oscar Lewicki (Malmö), Pontus Wernbloom (CSKA Moskova), Erkan Zengin (Trabzonspor), Sebastian Larsson (Sunderland): Zlatan Ibrahimovic (PSG), Marcus Berg (Panathinaikos), Emir Kujovic (Norrköping), John Guidetti (Celta Vigo)Yaklaşık 7 senedir İsveç Milli Takımı'nın başında bulunan teknik direktör Erik Hamren, hem eleme grubuplarında hem de play off müsabakasında'yi tercih etti. Haliyle hücumsal aksiyonların geneli kenar futbolcularından geliyor. Merkez orta sahayı sağlam tutan bir yapıya sahip olan İsveç, eline zor geçen fırsatları değerlendirmekte usta.Kaleci için tercih belli; Kasımpaşa formasıyla tanıdığımız tecrübeli eldiven. Savunma 4'lüsündeve'in yeri banko olarak gözüküyor. Sol bek içintercihi bir tık önde gözükse de özellikle bu sezon müthiş performans gösteren'un forma şansı hiç de az değil. Andreas Granqvist ile stoper tandemini oluşturacak isim ise henüz net değil gibi gözüküyor fakat bu sezon Benfica'da iyi süreler alantercihinin savunma açısından daha dengeli seçim olacağını düşünüyorum. Sol kanatta İsveç'in çok şeyler beklediği, sağ kanatta iseolacak. Merkezdeveisimleri olası duruyor. Forvette bir ikon, efsane isimolacak. Hemn yanındaki forma için en şanslı aday ise Panathinaikos ile başarılı bir sezon geçirenİsveç'in her zaman belli bir sistemi ve oyun yapısı vardır, bu oyun sistemine oldukça sadıklar. Ayrıca kendine denk ya da daha iyi ülkelerle oynadıklarında çok gol pozisyonuna girmeyen bir takım görüntüsünde olsalar da girdikleri gol pozisyonlarının skora yansımasında oldukça iyi durumdalar. Ayrıca Zlatan gibi oldukça büyük bir artıya sahipler.Ben defansif bölgedeki seçimlerine göre bir takım sıkıntılar yaşayacaklarını düşünüyorum. Beklerin hücuma çıkışında arkada bıraktıkları boş alanı değerlendirecek bir takım oldukça sıkıntı yaratır. Ayrıca Andreas Granqvist partneri belirleyici olacak. Söylediğim gibi bir sistemleri var bu sistemden koptukları an başlarına büyük dert açılabilir. Dikkatli olmaları gerek.Kilit oyuncu için başka seçenek düşünmeye bile gerek yok. Eleme gruplarında İsveç'in attığı 19 golün 11'ine sahip olan; idol, efsaneperformansıyla bu turnuvada da takımın kaderini belirleyecek.Yıldız adayı olarak gösterebileceğim 2 isim var. Birincisi tabi 1994 doğumlu sol bek. Bu sezon ligde çok iyi performans gösterdi ve vitrinin üst sıralarında yerini aldı. Bu turnuva da şans bulduğu anda vitrinin üst basamaklarına kendini atabilir. Diğer isim iseİtalya ve Belçika gibi kupanın favorileri arasında gösterilen 2 takım ile aynı grupa olmak elbette büyük şanssızlık. En iyi üçüncüler kuralından gruptan çıksalar bile, bir yere kadar. Haliyle çok sürpriz beklemiyorum. En fazla bir tık ilerisi.