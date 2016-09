Kadro

Artıları / Eksileri

Kilit Oyuncular ve Yıldız Adayı

Genel Bakış

İzlanda üstüne çokça konuşulması gereken bir takım aslında. Tarihlerinin en parlak dönemini geçiriyorlar. 2000 yılından beri son derece planlı bir büyüme içerisindeydiler ve bunun ödülünü bu turnuva almak istiyorlar. İlk büyük turnuvaları olması da olaya farklı bir boyut katıyor. Bildiğiniz üzere bizim grubumuzdan geldiler. Selçuk İnan'ın muazzam frikik golü belki de hayatımız boyunca hatırlatacak 2016 elemelerinde onlarla aynı grupta olduğumuzu. İzlanda gruba 3 maç 9 puanla başlarken bizi ve Hollanda'yı rahatlıkla mağlup etti. Katılmayı garantileyip son maçlarda rehavete kapılmasalardı grup birincisi olacaklardı ama ikinci tamamladılar. Onların bu ekstra formu belki de Sneijder, Van Persie, Depay gibi yıldızların turnuvayı evinden izlemesinin en büyük sebebi.Bu son Euro 2016 yazımda İzlanda'yı yorumlamak gerçekten kolay olmayacak. İsimleri bırakın yazarken, okurken bile birbirine karıştırabiliyorsunuz. Bu telaffuzu zor takımın kalesini 32 yaşındaki tecrübeli eldivenkoruyacak. Defans dörtlüsünde çok enteresan bir durum var. Sadece bu turnuvanın değil tüm büyük turnuvaların en yaşlı defans hatlarından biri diyebilirim.n,dörtlüsü edindikleri tecrübeyle beraber agresyon problemleriyle de baş edebiliyorlar. Fiziksel olarak çok güçlüler ama ağır kalmaları da muhtemel.Orta sahaya geldiğimizde tabi ki gözümüze ilk çarpan isim halk kahramanı 10 numaraları. Onun üretkenliği takım için çoktan daha fazlasını ifade ediyor. En az onun kadar önemli bir diğer oyuncuysa. Kendisi 26 yaşında ancak bu tecrübeli takıma 4 yıldır kaptanlık yapıyor. Doğal bir lider ve takım savunmasının saha içi lideri kesinlikle o. Sigurdsson ofansif olarak ne ifade ediyorsa Gunnarsson da defansif olarak aynı şeyi ifade ediyor. Diğer oyunculardanforvet oyuncularını destekleme konusunda önem arz ediyor ve iki pivot santraforla oynayan bir takım için onun ortaları büyük önem taşıyor. Son olarak orta sahada'a değinmek istiyorum. Basel'de çok iyi bir sezon geçirmese de hem gol hem de asist katkısı verebilecek bir oyuncu.İleride yıpratıcı bir forvet ikilisiyle karşılaşıyoruz.Ajax'ta geçirdiği güzel günlerin çok uzağında. Nantes'ta bir türlü istediği formu yakalayamadı ancak şunu unutmamak lazım ki o hala bu takımın en büyük gol umudu. Bu turnuva yanında 24'lük'u izleyeceğiz.1,90 boyundaki oyuncu kendisi çok golcü bir oyuncu olmasa dave'a eksta alan sağlıyor ve pozisyona girmelerini ciddi anlamda kolaylaştırıyor., 38 yaşında olsa da ülke tarihinin en popüler oyuncusu. Onun hem saha içi hem saha dışı liderliği takım için çok önemli.Öncelikle en büyük artıları turnuvanın en zayıf grubuna düşmüş olmaları. İyi bir jenerasyon yakaladılar. Adeta planlı bir yetiştirilme var ortada ve tabi ki bu takdire şayan. Uzun yıllardır bir arada oynuyorlar ve birbirlerini tanıyorlar. Yükselen bir grafikleri var. Halkın gözünde kahraman gibiler, bu saygının hakkını vermeyi çok istiyorlar Takım savunması konusunda çok iyiler. Onları yenmek hiçbir takım için kolay olmayacak.Eksilere geniş bir kadroları olmamasıyla başlarız tabi. Belli bir 11'leri var ancak bu oyuncuların çoğunun yeterli düzeyde bir alternatifi yok. Sigurdsson ve Gunnarsson gibi kilit oyuncuların yerini dolduramazlar bir sakatlık halinde. Turnuva tecrübeleri yok, bu onlar adına bir mühim bir eksi. Gylfi hariç kulüp kariyerinde sınırları zorlayan bir oyuncuları yok.İzlanda için her şey demek. Atağa çıkarken her top onun ayağına bir şekilde geliyor. Elemelerde en çok golü atan isim oldu. Organizasyon tamamen ondan sorulacak. Tottenham ve Swansea'de yakaladığı iyi formun daha bile fazlasını veriyor milli formayla.İzlanda takımında bir yıldız adayı yok maalesef. Yine de 24'lük santrafor'dan bahsedebiliriz biraz. Kaiserslautern'de forma giyen oyuncu 1.90 boyunda ve kafa toplarında çok etkili. Eğer İzlanda grup aşamalarını geçecek bir performans sergilerse onun için de fırsat kapıları açılacaktırİzlanda grupta Macaristan'dan daha fazla şansa sahip diyebilirim. Diğer üç takım arasındaysa her türlü sürprize hazır olmak lazım. İzlanda grup sonrası ne yapar bilemem ama bu kadar karışık bir grupta birinci de olsalar, sonuncu da beni şaşırtmazlar.