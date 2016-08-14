Transfer Merkezi dergisinin Bolu kampından yaptığı röportajlar serisi, Yeni Malatyaspor'un İspanya'nın Mallorca takımından transfer ettiği sol kanat oyuncusu Michael Pereira ile devam ediyor. Buyurun hep birlikte okuyalım.
Michael Pereira'yı öncelikle tanıyalım. Michael Pereira kimdir? Futbola nasıl başladı?
Futbola Paris'in küçük sokaklarında başladım. Gençlik yıllarıma kadar hiç profesyonel sahalarda idman yapmadım. Patlamam sonra oldu. 7 yaşımdan 14 yaşıma kadar Othis takımında, daha sonra sırasıyla Bourget, Villepinte, Blanc Mesnil, Alfortville ve son olarak Mallorca'da forma giydim. Tabi ki bir önceki ekibim Mallarco'da hayatımın en güzel günlerimi geçirdim. Ama Yeni Malatyaspor'a transfer olmamla benim için artık 2. bir etap başladı.
Yeni Malatyaspor'a transfer sürecin nasıl gelişti?
3 yıldır 2. ligde forma giyiyordum. Hiçbir şekilde Mallorca'dan ayrılmayı düşünmedim ama son 2 sene takımımla bir başarı sağlayamayınca karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldım. Mallarco'dan ayrılma kararı alınca; ambiansı değiştirmek istedim.
Yeni Malatyaspor'a seçmendeki en önemli faktör neydi?
Yeni Malatyaspor'unda hedefi Mallorca gibi üst lige çıkmaktı. Hem yeni bir maceraya atılmak hem de hedefi olan bir takım olması Yeni Malatyaspor'u tercih etmemde etkili oldu.
Daha önce Süper Lig ve şu an oynayacağın PTT 1. Lig'i takip etme şansın oldu mu?
Avrupa'da Süper Lig ve bu ligin yayını yok, haliyle takip edemiyordum. Ancak burada oynayan arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarım Türk futbolu için iyi şeyler söyledi ve bu da kararımı almamda etkili oldu.
Yeni sezon öncesi çalışmalar nasıl gidiyor? Takımdaki durum nasıl?
1. kampı bitirdik ve şuan itibariyle 2. kamptayız. Kamp çalışmaları da gayet iyi gidiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle büyük ihtimalle ligin ilk maçına hazır olacağımızı düşünüyorum.
Ülkemiz hakkında ilk izlenimleri neler?
İnsanlar çok kibar ve misafirperver. Her geçen gün burada olmaktan daha çok hoşlanıyorum.
Sezon başlamadan önce kendine bir hedef koydun mu? Kişisel ya da takım olarak beklentin nedir?
Tabi ki başarılı olmak istiyorum, en büyük hedefim bu. Ancak öncelikle oyun tarzları hakkında arkadaşlarımı tanımam ve ligi tanımam gerekiyor. Bunlar gerçekleştikten sonra beni başarıya götürecek. Ayrıca önümüzdeki sezona dair de oldukça iyi hislerim var.
Hücumda birçok bölgede forma giyebiliyorsun, kendini en verimli hissettiğin mevki neresi?
Tabi ki bu takımın durumuna göre değişir ancak asıl mevkim sağ taraf, ancak sol tarafta da kendimi rahat hissediyorum. Ama hangi tarafta oynamam gerekirse oynayabilirim.
Son olarak Yeni Malatayspor taraftarına neler söylemek istiyorsun?
Bizi son haftaya son dakikaya kadar destekleyeceklerini düşünüyorum, buna inanıyorum. Onlar bizim yanımızda olur bizi desteklerse sonunda bunu Süper Lig'e çıkarak kutlayacağız.
Röportaj: Muhammed EKTİ
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