Futbola Paris'in küçük sokaklarında başladım. Gençlik yıllarıma kadar hiç profesyonel sahalarda idman yapmadım. Patlamam sonra oldu. 7 yaşımdan 14 yaşıma kadar Othis takımında, daha sonra sırasıyla Bourget, Villepinte, Blanc Mesnil, Alfortville ve son olarak Mallorca'da forma giydim. Tabi ki bir önceki ekibim Mallarco'da hayatımın en güzel günlerimi geçirdim. Ama Yeni Malatyaspor'a transfer olmamla benim için artık 2. bir etap başladı.

3 yıldır 2. ligde forma giyiyordum. Hiçbir şekilde Mallorca'dan ayrılmayı düşünmedim ama son 2 sene takımımla bir başarı sağlayamayınca karşılıklı anlaşarak ayrılma kararı aldım. Mallarco'dan ayrılma kararı alınca; ambiansı değiştirmek istedim.

Yeni Malatyaspor'unda hedefi Mallorca gibi üst lige çıkmaktı. Hem yeni bir maceraya atılmak hem de hedefi olan bir takım olması Yeni Malatyaspor'u tercih etmemde etkili oldu.

Avrupa'da Süper Lig ve bu ligin yayını yok, haliyle takip edemiyordum. Ancak burada oynayan arkadaşlarımız var, bu arkadaşlarım Türk futbolu için iyi şeyler söyledi ve bu da kararımı almamda etkili oldu.

1. kampı bitirdik ve şuan itibariyle 2. kamptayız. Kamp çalışmaları da gayet iyi gidiyor. Önümüzdeki hafta itibariyle büyük ihtimalle ligin ilk maçına hazır olacağımızı düşünüyorum.

İnsanlar çok kibar ve misafirperver. Her geçen gün burada olmaktan daha çok hoşlanıyorum.

Tabi ki başarılı olmak istiyorum, en büyük hedefim bu. Ancak öncelikle oyun tarzları hakkında arkadaşlarımı tanımam ve ligi tanımam gerekiyor. Bunlar gerçekleştikten sonra beni başarıya götürecek. Ayrıca önümüzdeki sezona dair de oldukça iyi hislerim var.

Tabi ki bu takımın durumuna göre değişir ancak asıl mevkim sağ taraf, ancak sol tarafta da kendimi rahat hissediyorum. Ama hangi tarafta oynamam gerekirse oynayabilirim.

Bizi son haftaya son dakikaya kadar destekleyeceklerini düşünüyorum, buna inanıyorum. Onlar bizim yanımızda olur bizi desteklerse sonunda bunu Süper Lig'e çıkarak kutlayacağız.

dergisinin Bolu kampından yaptığı röportajlar serisi,'un İspanya'nıntakımından transfer ettiği sol kanat oyuncusuile devam ediyor. Buyurun hep birlikte okuyalım.Michael Pereira'yı öncelikle tanıyalım. Michael Pereira kimdir? Futbola nasıl başladı?Yeni Malatyaspor'a transfer sürecin nasıl gelişti?Yeni Malatyaspor'a seçmendeki en önemli faktör neydi?Daha önce Süper Lig ve şu an oynayacağın PTT 1. Lig'i takip etme şansın oldu mu?Yeni sezon öncesi çalışmalar nasıl gidiyor? Takımdaki durum nasıl?Ülkemiz hakkında ilk izlenimleri neler?Sezon başlamadan önce kendine bir hedef koydun mu? Kişisel ya da takım olarak beklentin nedir?Hücumda birçok bölgede forma giyebiliyorsun, kendini en verimli hissettiğin mevki neresi?Son olarak Yeni Malatayspor taraftarına neler söylemek istiyorsun?