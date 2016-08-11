6 Mart 1988 doğumluyum, futbola İzmir'de Buca Belediyespor'da başladım. Daha sonra Bucaspor'a profesyonel geçiş yaptım. 4 yıl Bucaspor'da, 4.5 yıl Manisaspor'da oynadım. Daha sonra Bursaspor'a geldim ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladım. 2.5 yılı tamamladıktan sonra bildiğiniz gibi bu sezon Adanaspor'a transfer oldum.

7'si de Süper Lig olmak üzere 7 takımdan teklif aldım. Ama tabi ki kişişel hedefler burada daha ön plana çıktı. Hem Adanaspor'un benimle çok ilgilenmesi; başkan olsun, sportif direktör olsun ve teknik direktörümüzün beni çok istemesi buraya transfer olmamda büyük etken oldu. Kendimi daha iyi ifade edebileceğim, kendimi daha iyi hissedeceğim ve daha mutlu olacağımı düşünürek Adanaspor'u seçtim.

Çok daha farklı, Bursaspor'dan kendim ayrılmak istedim. Geçen sezon bitiminde Hamza hoca ve yönetime ayrılmak istediğimi söylemiştim. Öncelikle bir futbolcunun mutlu olması için; çok iyi performans göstermesi gerek, kendini ortaya koyması gerek. Ancak bu şekilde mutlu olabilirsiniz. Adanaspor'da bu sezonki kişişel hedefim bütün maçlarda yüzde yüz performansımla oynayıp benim gerçek oyun karakterimi ve kimliğimi tekrardan Adanaspor'da yansıtmak.

Ben oldukça işine sadık biriyim, Bursaspor ile görüşmelerin sürdüğü dönemde de özel hoca eşliğinde çalışıyordum. Buraya geldiğimde takım izinliydi ve benim dışımda burada iki arkadaşım daha var. Onlarla birlikle, kondisyonerimiz eşliğinde arayı kapatmaya çalışıyoruz. Yarın takımımızla beraber olacağız. Şu ana dek çalışmalar gayet iyi.

Bursaspor'a çok iyi durumda gitmiştim. Bursaspor'a gittiğim sezonun 2. devresinde çok iyi geçmişti aslında. Daha yeni gelmeme ve PTT'den Süper Lig'e transfer olmama rağmen o sezon iyi geçirmiştim. Ancak Bursaspor'a devre arasında gittim benim adıma bu bir handikaptı aslında. Çünkü o dönem Manisaspor'da şampiyonluğa gidiyorduk ve çok iyi sezon geçiriyordum. Daha sonra Bursaspor'a gittim ve o sezonda iyi performans gösterdim. Arkasından Şenol Hoca ile çalışma fırsatımız oldu, Şenol Hoca ile de çok güzel bir dönem geçirdik. O kadroya göre başarısız bir yerde bitirdik ama oyunsal anlamda ve seyir zevki olarak oldukça iyi sezon geçirmiştik.

Kariyerimde hep iyi hocalarla çalışma fırsatı buldum. Christoph Daum, Şenol Güneş, Hamza Hamzaoğlu, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman gibi iyi hocalarla çalıştım. Mutlaka bu kişilerin sana kattıkları çok şey oluyor. Bunların hepsi sana tecrübe olarak geri dönüyor. Tabiki de artıları eksikleri vardır ama Türkiye içinde bir futbolcunun çalışmak isteyip çalışabileceği bütün hocalarla çalışma fırsatım oldu.

Takımda sürekli olmak için öncelikle kendini o takıma kabul ettirmen gerekiyor, kabul ettirmen için de çok çalışman gerekiyor. Benim kişişel yapım; çok çalışan birisiyim. Çalışmayı çok seviyorum ve karakterimin de biraz inatçı ve istikrardan yana olması önemli etkenler. Birde mutlu olduğum yerde kalmayı seviyorum, bu işin maddi ve manevi yönü var ama benim için manevi yönü her zaman daha önemli. Çünkü mutlu olduğun yerde, başarılı olduğun yerde biraz daha insanlara kendinden verebiliyorsun. Bursaspor'dan da ayrılma sebebimde mutlu olmadığım içindi. Ama şu an Adanaspor'dayım, çok iyi olacağını düşünüyorum ve çok güzel şeyler hissediyorum. İnşallah sezona iyi başlarız ve iyi bitiririz. Adanaspor'da da inşallah uzun yıllar kalmak nasip olur.

Bu liglerin arasında bu kadar farkın olması haliyle maddi güce dayanıyor. Onun dışında Süper Lig bence büyük lig olmaya aday bir lig, yurt dışından çok iyi futbolcular geliyor. Eskiden sadece veteran diyebileceğimiz isimler geliyordu. Şimdi kariyerinde tekrar çıkış yakalamak isteyen isimlerde geliyor, biz de içeriden başarılı futbolcular çıkartıyoruz. Özellikle bu sezon Süper Lig ve PTT'nin çok iyi bir lig olduğunu düşünüyorum.

Keşke dediğim an hiç olmadı, iyi ki şunu yapmışım dediğim anlar çok oldu. Özellikle takım seçimleri çok doğru zamanda ve yerinde yapmış olduğumu düşünüyorum.

Uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıktık ve kesinlikle kalıcı olmak istiyoruz. Biz sahada, taraftarımızında tribünde kolay kolay vazgeçmeyeceğimizi herkese göstereceğimiz bir sezon olsun inşallah. Bu takımın çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Taraftarımız bizi her an, her dakika desteklemeye devam etsin çünkü onlar bizim en büyük kozumuz olacak.

Sizin takipçilerinizden biri de benim. Çok futbolla ilgili hesap takip etmem ama sizi takip ediyorum. Gayet ilgi çekici şeyler paylaşıyorsunuz, röportajlarınızı açıp okuyorum. Sizi takip etmeye devam etsinler, ben de sizi takip ediyorum. İyi yayınlar.

dergisinin Bolu kampından yaptığı röportajlar serisi,'un Bursaspor'dan yeni transferiile devam ediyor. Buyurun hep birlikte okuyalım.Öncelikle Bekir Yılmaz'ı tanıyalım, Bekir Yılmaz kimdir, futbola nasıl başladı?Peki bizlere Adanaspor'a transfer sürecini anlatır mısın? Adanaspor dışında başka teklifler aldın mı?Önümüzdeki sezondan kendi adına beklentilerin neler?Adanaspor ile henüz yeni anlaştın, şu an takım izinli olmasına rağmen sen tek çalışıyorsun. Nasıl gidiyor çalışmalar?Manisaspor'da hem Süper Lig'de hem de PTT'de forma giydin. Manisaspor ile PTT'de forma giyerken Bursaspor'a transfer oldun. Manisaspor'a nazaran, Bursaspor'da biraz inişli-çıkışlı performansın vardı. Bunu neye bağlıyorsun?Futbol kariyerinde sana en çok katkısı olan teknik direktörler kimler?Bu sezon profesyonel kariyerinde 11. seneye giriyorsun. Altyapısında yetiştiğin Bucaspor, Manisaspor, Bursaspor ve son olarak Adanaspor. Gittiğini takımlarda hep istikrar söz konusu. Bu neye bağlıyorsun?Hem 2.Lig, hem PTT, hemde Süper Lig'de forma giydin. Bu ligler arasındaki farklar neler?Futbol yaşantında keşke şunu yapmasaydım ya da iyi ki şunu yapmışım dediğin anlar var mı?Adanaspor camiasına, taraftarına neler söylemek istersin?Son olarak takipçilerimize neler söylemek istersin?