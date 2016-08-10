Şu an itibariyle oldukça iyi geçiyor, ayın yedisinde başlamıştık ve ilk etapta Bolu Thermal oteydeydik, orada iyi bir kamp dönemi geçirmiştik. 2. etapta da buradayız ve hazırlık maçlarıyla devam ediyoruz. Hazırlık maçları da lige hazırlanma açısından çok şükür iyi geçiyor. Şu an takımımızda da iyi bir birliktelik var, yeni katılan arkadaşlar var ve takım geçen sezona göre baya değişti. Yani şu an herşey yolunda gidiyor ve aksiklik yok. Lige de az bir süre kaldı ve inşallah lige kadar hazır bir şekilde olacağız.

Lig bittikten sonra menajerim Yeni Malatyaspor'dan bir teklif olduğunu söyledi ve bende seve seve görüşebileceğimizi söyledim. İlk görüşme biraz olumsuz geçmişti, bir iki haftalık sürecin ardından Başkanımız ile İstanbul'da görüştük ve anlaşmaya vardık. Buraya geldiğim için mutluyum.

Kendi açımdan da kamp dönemi oldukça verimli geçiyor, hazırlık maçlarında da goller atıyorum, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Goller atmam bana ekstra motivasyon sağlıyor. Bu yeterli değil tabi bunu lige de yansıtmam gerekiyor. İnşallah lige iyi hazırlanıp hem kulüp hem de şahsım olarak iyi bir çıkış yakalarız.

Ben buraya gelirken kulübün hedefleri doğrultusunda geldim. Kulübümüz bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıkıyor ve ben de Süper Lig'den tekrar bu lige geldim. Burada tekrar çıkış yakalamak istiyorum. Kulüp ile fikirlerimiz örtüştü ve inşallah şampiyonluğa ulaşırken benimde bunda atacağım gollerle katkım olacak.

Giresunspor'da oldukça iyi bir performans gösterdim ve daha sonra Süper Lig'e; Mersin İdman Yurdu'na transfer oldum. İlk senemde şans bulduğum dönemlerde oldu ancak insanın suçu kendinde araması gerek. İyi oynadığım maçlarda oldu ancak genel olarak ilk sezonum pek de iyi geçmedi. Zaten ilk senemde küme düştük ve o dönemde de aslında önümde Yattara, Nobre, Culio gibi iyi futbolcularda vardı. PTT'ye düştüğümüz sezonda bir bocalama dönemim oldu, yani Mersin İdman Yurdu maceram kendi açımdan pek iyi geçmedi. Ama artık bu durum geçmişte kaldı, geleceğe bakmak gerek.

Menajerim bana bir teklif olduğunu ve bu transferin gerçekleşebileceğini söyledi. Mersin İdman Yurdu da teklif yapmıştı o dönem bana ve takımı çalıştıran Nurullah Sağlam'dı. Nurullah Sağlam ile birebir konuşma fırsatım oldu ve Mersin İdman Yurdu'na transfer oldum. Nitekim herşey iyi giderken Nurullah Sağlam'ın takımdan ayrılmasıyla kendi açımdan gerileme dönemine girdim.

Öncelikli hedefim burada iyi bir sezon geçirip, takımımla beraber Süper Lig'e çıkmak. Bu dileğim gerçekleşirse benim adıma Süper Lig'de oynamak daha farklı olabilir.

Giresunspor'da oynarken forvet mevkinde oynuyordum, Mersin İdman Yurdu'na transfer olduktan sonra daha çok sağ ve sol açıkta şans buldum. Ama ben kendimi daha çok forvet ve forvet arkasında iyi buluyorum. Kanatlarda oynamam performansımı düşürüyor. Yani en verimli ve rahat olduğum nokta forvet.

Geçen sene ben Mersin İdman Yurdu'nda oynarken Sivasspor ve Eskişehirspor ile birlikte düştük. Her 2 takımda kadrolarının çoğunu tuttu ve iyi takviyeler yaptılar. Şampiyonluk yolunda en güçlü 2 rakibimiz Eskişehirspor ve Sivasspor. Ayrıca Göztepe ve Adana Demirspor iyi takviyeler yapıyor. Gerçekten bu sezon kadro kalitesi olarak oldukça iyi takımlar var. Bizimde işimiz kolay olmayacak ama sonuna kadar mücadele edip inşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz.

Süper Lig'in tabi farklı bir havası var, dünya yıldızlarıyla aynı sahada olmak insana çok şey katıyor. Kalite açısından makas oldukça fazla. PTT'de biraz daha mücadeleye dönük bir futbol olduğu için havası daha farklı.

Bu sene bizim ve takım için inşallah güzel olur. Şampiyonluk parolasıyla yola çıktık, inşallah hedeflerimiz doğrultusunda ilerleriz. İnşallah hepimizi için hayırlı bir sezon olur.

yazarı, Bolu'da kamp yapan takımların futbolcuları ve teknik adamları ile bir dizi röportaj gerçekleştirdi. Röportaj serimizin ilk konuğu'un Mersin İdmanyurdu'ndan transferi. Yeni sezon öncesi bu keyifli sohbeti hep birlikte okuyalım.Öncelikle kamp çalışmalarından başlayalım, genel bir değerlendirme yapacak olursak sezon öncesi hazırlıklar nasıl gidiyor?Peki Yeni Malatyaspor'a transfer sürecini bizlerle paylaşır mısın?Yeni Malatyaspor'u takip ettiğim kadarıyla kamp dönemini oldukça formda geçiriyorsun, takım olarak hazırlık sürecini değerlendirdik ama birde kendi performansını değerlendirir misin? Şuan için lige tam olarak hazır mısın?Bu sezon hedeflerin neler?Biraz geçmişe dönelim; Henüz 20-21 yaşında Giresunspor'da gösterdiğin mukemmel performans var ve o dönem oldukça iyi yerlere geleceğin söyleniyordu. Bir öz eleştiri yapmak gerekirse bu durum şu ana dek niye gerçekleşmedi?Giresunspor'da oynarken adın Galatasaray ile anılmıştı. Böyle bir teklif var mıydı? Varsa bu transfer niye gerçekleşmedi?Daha yaşın 25 ve önünde futbol anlamında inşallah uzun seneler var. Gelecekte kariyerin adına hedeflerin neler?Her iki kanatta, 10 numarada ve forvette oynayabiliyorsun. Kendini en rahat hissettiğin, en verimli olduğun bölge hangisi?Mutlaka rakiplerinizi takip ediyorsunuzdur, şampiyonluk parolasıyla yola çıkılıyor. Bu sezon şampiyonluk yolunda sence en büyük rakipleriniz kimler?Hem PTT 1. Lig'de hem Süper Lig'de forma giydin, bu iki lig sana neler kattı?Yeni Malatyaspor taraftarına söylemek istediğin neler var?