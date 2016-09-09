10-) Renan Diniz (Bragantino ~ Adanaspor)

9-) Lamine Gassama (Lorient ~ Alanyaspor)

8-) Jean Armel Kana Bıyık (Toulouse ~ Kayserispor)

7-) Miguel Lopes (Sporting ~ Akhisarspor)

6-) Nabil Ghilas (Porto ~ Gaziantepspor)

5-) Tokelo Rantie (Bournemouth ~ Gençlerbiriliği)

4-) Jakob Jantscher (FC Luzern ~ Çaykur Rizespor)

3-) Andre Biyogo Poko (Bordeaux ~ Karabükspor)

2-) Adam Maher (PSV ~ Osmanlıspor)

1-) Vagner Love ( Monaco - Alanyaspor)

Son yıllarda Anadolu kulüplerinin üst sıralarda yer alması için yurt dışından kaliteli futbolcuları getirdiğini görüyoruz. Ben de 4 büyükleri hariç tutarak, diğer takımların yaptığı ve performansıyla dikkat çekecek 10 ismi belirledik. Ancak istenirse bu listenin 10 kişi ile sınırlı olmayacağını; Patrick Etoundi, Cheick Diabate, Frantisek Rajtoral, Daniel Kolar, Milan Jevtovic gibi isimlerin de rahatlıkla bu grupta yer alabilecek futbolcular olduğunu düşünüyorum.Renan Diniz, Adanaspor'un kadrosunda bulunan 7 sambacıdan sadece bir tanesi. Özellikle yabancı transferlerini kapalı kutu olarak nitelendirdiğim Adanaspor'un geride kalan iki hafta da en çok göze batan futbolcusu oldu. Ligin ilk haftasında stoper mevkinde gösterdiği güzel performansın ardından, ligin ikinci haftasında sol bek olarak görev yaptı. Bek performansı, stoper performansı kadar ön planda olmasa da o bölgede elinden gelen en iyisi yaptı ve ligin ilk haftasında olduğu gibi golünü atarak takımına ilk puanı kazandırdı. Başarılı defansif oyunun yanı sıra attığı 2 gol ile taraftarın güvenini kazanan Renan Diniz'i ligin bundan sonraki kısmında sol bek olarak görmemiz çok büyük olasılık. Bunun nedeni de Adanaspor'un kadrosunda Renan Diniz haricinde 5 stoper ve sadece 1 sol bekin bulunması.Olimpik Lyon altyapısında yetişen ve yaklaşık 4.5 senedir Lorient forması giyen Lamine Gassama, bonservis bedeli ödenmeden transfer edildi. Lorient'te oynadığı dönemde sürekliliği, çalışkanlığı ile dikkat çekse de ofansif anlamda sınırlı kaldığını söylemeliyiz. Transfer sezonunu açılmadan önce adı Omanlıspor ile anılan Lamine Gassama, Alanyaspor tarzı takımlarda öne çıkabilecek bir futbolcu. Transferin son gününde Vagner Love ve Kenneth Omereu ile birlikte transfer edilen Lamine Gassama'yı; Ingolstadt, Kaiserslautern, Alaves, Young Boys ve Olimpiakos'un istediği iddia edilmişti.Yaklaşık 2 sene önce Rennes forması giyerken takımının aldığı kötü sonuçlar ve taraftarla yaşadığı sıkıntı nedeniyle kadro dışı kalan Jean Armel Kana Biyik'ı bonservissiz alınabileceğini ve ligimiz için gayet uygun olduğunu yazmıştım. Nitekim o dönem devre arasında hiçbir bonservis bedeli ödenmeden Toulouse'a transfer oldu. Benim açımdan rötarlı bir şekilde ülkemizi gelen Jean Armel Kana Biyik'ın Kaysersipor için oldukça iyi hamle olduğunu düşünüyorum. Zaten ligin ilk maçında Kaysersipor'un yenilmesine rağmen iyi performans göstermişti. Kariyerinin düşüşte olduğu gerçek ama Türkiye onun için yeni bir meydan okuma olabilir.Akhisar Belediyespor'un sezon sonua kadar kiraladığı Miguel Lopes kariyerinde Porto, Real Betis, Braga, Olimpik Lyon, Granada gibi takımların formasını giymiş bile olsa sürekli kiralanması nedeniyle ''gezgin'' bir futbolcu olduğunu söylemek yerinde olur. Kötü bir futbolcu değil, hatta Akhisar Belediyespor tarzındaki takımlar için oldukça iyi hamle olduğunu söylemek gerekir. Ligin ilk haftasında hem savunma hem de hücumda gösterdiği performans ile adeta parmak ısırttı. Attığı golde topu kaptığı andan itibaren alanı iyi kullanıp hızlı çıkması ve son vuruşuyla golü adeta kendi yarattı. Çıktığı ilk maçta kalitesini belli etti, nitekim Akhisar Belediyespor'un son senelerde yaptığı başarılı transfer hamlelerine bir yenisi eklendi diyebiliriz.2012-13 sezonunda Moreirense'de gösterdiği performans nedeniyle Porto'ya transfer olan Nabil Ghilas, kar odaklı çalışan Porto'nun yanıldığı hamlelerinden sadece biri oldu. Porto'ya transfer olduğu ilk sezonun ardından ''yıldız adayı'' statüsünden çıktı ve son 2 sezonda Cordoba ve Levante'ye kiralandı. Cordoba kariyeri hallice olmasına rağmen, Levante kariyerinde beklenilenin oldukça altında kaldı. "Adamı bu kadar yerdin, niye o zaman bu listeye aldın?" diyen mutlaka çıkar. Çünkü Nabil Ghilas'ın tarzı bizim ligimize oldukça uygun. Fiziksel anlamda çok güçlü, sezon içinde stoperleri sırtında taşıma ihtimali çok yüksek. Son vuruşları da fena değil. Toparlarsak; Geçen sezon gösterdiği performans nedeniyle kapalı kutu olarak geliyor ancak formunu yakaladığı takdirde özellikle fiziksel anlamda fark yaratabileceğini düşünüyorum.22 yaşına kadar 4 aylık kısa bir Avrupa macerası haricinde Afrika'nın çeşitli liglerinde forma giyen Tokelo Rantie, Malmö'ya transfer olmasıyla kariyerinde dönüm noktası yaşadığını söyleyebiliriz. Malmö tarafından önce kiralanan, daha sonra bonservisi alınan Tokelo Rantie; 2013 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle İngiltere Championship ekiplerinden Bournemouth'a transfer oldu. Takımıyla Premier Lig'e çıkma başarısı gösteren, ancak kişisel anlamda kötü bir İngiltere kariyeri geçiren Tokelo Rantie'nin yolu bu sezon itibariyle ligimize düştü. Hızı, gücü ve atletik yapısıyla dikkat çeken fakat bazen gereğinden fazla topla oynayan Tokelo'nun hazır olduğu takdirde ligimizde dikkat çekeceğini düşünüyorum. Gençlerbirliği'ne hücum anlamında bir opsiyon kazandıracak nitelikte bir isim fakat son 1-1.5 senedir maç sürekliliği olmayan futbolcunun kendi adına hazırlık sürecini çabuk atlatması verimini doğrudan etkileyecektir.Çaykur Rizespor'un transferin son gününde kadrosuna kattığı ve bu sezon performansıyla dikkat çekecek isimlerin başında gelme olasılığı yüksek bir isim olduğu düşünüyorum. Kariyerinde Sturm Graz, RB Salzburg, Dinamo Moskova ve NEC Nijmegen gibi takımarın formasını giymiş, aynı zaman da Avusturya Milli Takım formasını da giyen Jakub Jantscher daha çok sol kanat ve orta sahanın solunda forma giyiyor. Sol ayağı baskın olmakla beraber her iki ayağını da kullanabilen, duran topları tehlike kullanan, ve oldukça yetenekli olan Jakob Jantscher'in adı Juventus'a transfer olan Marko Pjaca'nın yerine transfer yapmak isteyen Dinamo Zagreb ile de anıldı. Çaykur Rizespor'un oldukça iyi hamle yaptığı özellikle duran toplarda oldukça etkili olabilecek bir ismi kadrosuna kattığını düşünüyorum.Geçtiğimiz sezon Bordeaux formasıyla 4 kulvarda toplam 39 maça çıkan Andre Biyogo Poko, sezonun dikkat çekmeye aday futbolcuların başında geliyor. Karabükspor'un ligde oynadığı maçlarda gösterdiği başarılı performansın kilit noktalarından bir tanesi. Oyun tarzının tek yön ile sınırlı olmaması, çalışkanlığı ve henüz Karabükspor'da tercih edilmemesine karşın birkaç mevkide alternatif yaratacak olması oyuncunun öne çıkan önemli detayları. Özellikle son Çaykur Rizespor maçında oyunun her iki yönünde gösterdiği başarılı performans resmen ''ben buradayım'' dedi. Şu oyun çizgisini bozmadığı takdirde taraflı tarafsız herkesin gıpta ile izleyeceği bir isim olacağını düşünüyorum.Adam Maher, Osmanlıspor'un bu sezon yaptığı iyi ve mantıklı transfer hamlelerinin çileği oldu. Kimilerine göre Osmanlıspor, Fenerbahçe'ye transfer çalımı yaptı; kimilerine Fenerbahçe bu oyuncuya hiç talip olmadı. Bu tartışmalara girmek gereksiz, doğru olan tek şey Osmanlıspor'un önemli bir yeteneği kadrosuna katmış olması. Bu transferin bir açıdan kapalı kutu olduğunu söyleyebiliriz çünkü mental anlamda sıkıntıları olduğu söyleniyor, yani yeteneğin bir anlamda en büyük düşmanı. Ancak burayı kariyerinde yeni bir sayfa olarak görüyorsa faydalı olmaması için bir neden yok. Teknik ise teknik, yetenek ise yetenek hepsi var. Henüz 18 yaşında, 50 küsür maça çıkmak kolay değil. Adam Maher bunu başarmış bir futbolcu. Geleceğin yıldızı olması beklenirken o seviyeye ulaşamasa da sahip olduğu yetenekleri istikrarlı bir şekilde sergileyebilirse ligimizde fark yaratması hiç sürpriz olmaz.Yıllardır 4 büyüklerle anılan ha geldi ha gelecek diye beklediğimiz Vagner Love, Alex de Souza gibi futbolcuların yardımı ve kulüp yönetiminin çalışmalarıyla sonunda ligimizde forma giyecek. Transferin son gününde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzalayan, Süper Lig'in en önemli transfer hamlelerinden biri olabilecek Vagner Love; Aytemiz Alanyaspor'a tecrübesi ve golcülüğüyle önemli katkılar verebilecek bir futbolcu. Antalyaspor - Samuel Eto'o ilişkisinin bir benzeri Aytemiz Alanyaspor - Vagner Love ile yaşanabileceğini düşünüyorum.