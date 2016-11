Almazbek Mirzaliev

Yabancı futbolcu kontenjanı yıllardan beri futbolumuzun gündemini meşgul eden konulardan biri olmuştur; teknik direktöründen tutun da yöneticisinden, futbolcusuna ve hatta taraftarına kadar herkes bu konuda farklı bir görüşe sahip. Bu sezon Süper Lig'de yer alanfutbolcunun'sını yabancılar oluşturuyor; yani yüzdeye vurulduğunda 47,3 gibi oran karşımıza çıkıyor. Buna mukabil TFF 1.Lig'de forma giyenoyuncudan yalnızca'u yabancı. Söz konusu ligde geçen seneki ecnebi oyuncu oranıiken bu sene'e kadar gerilemiş. Malumunuz; amatörde ise geçmiş yıllarda 2 oyuncuya izin verilirken, yaz ayında yapılan düzenlemeyle bu; yalnız söz konusu durum belli başlı koşullara bağlandı. Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki yabancıları hepiniz biliyorsunuz; ama BAL'da oynayan yabancılardan pek bilinmiyor ancak bu oyuncuların içerisinde geçmişte Süper Lig'de oynamış birçok isim de mevcut. Biz de Bölgesel Lig’de ter döken yabancılardan dikkat çeken isimleri sizler için irdeledik. Keyifli okumalar.1987 doğumlu olan Mirzaliev, 16 kezTakımı'nın formasını giymiş bir oyuncu. Milli takım kariyerindeki tek golünü 16 Haziran 2015'te Avusturalya'ya atan Kırgız santrafor, en son ülkesinin Dordoi Bişkek takımında oynuyordu. Kariyerine bakacak olursak 2012-2013 yılları hariç ülkesinin takımlarında top koşturan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezonforması altında 10 maçın 8'sinde ilk 11'de kendisine yer bulup 5 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.1988 doğumlu Askarov daTakımı formasını 39 kere giymiş bir isim. Asıl mevkisi sol bek olan Kırgız oyuncu, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilme özelliğine sahip. Geçmişte Fransız takımı FC Toulouse'un B takımında da yer alan Kırgız savunmacı, geçen seneoynadı. Mavi-beyazlıların 12 Bingölspor'u penaltılarla yenip 3.Lig'e yükseldiği müsabakada 91 dakika forma giymiş. 3.Lig'de yabancı futbolcu oynatılamadığından takımından ayrılmak zorunda kalan 28 yaşındaki oyuncu, tercihini yine bir şark ekibinden yana kullandı.forması altında bu sezon 8'si lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 müsabakada da süre alarak istikrar abidesi olan Kırgız savunmacı 24 ayar altın değerinde bir sezon geçiriyor.Artvin Hopaspor'un Gürcü forveti Vili İsiani, ilk profesyonel maçına 20 yaşında Sioni Bolnisi takımında çıktı. Kariyerinin zirvesini Sioni’den Gruia takımına kiralık gittiği dönemde gördü; 25 maçta 12 gol atıp dikkatleri üzerine çekti. Ertesi sezon kendi takımı Sioni Bolnisi’ye dönen oyuncu sezon başı UEFA Avrupa Ligi ön elemlerinde Arnavutluk ekibi Flarmurtari’ye attığı 2 gol ile sezona iyi bir giriş yapsa da devamını getiremedi ve Guria takımına geri döndü. Ertesi sezon yine eski takımı Sioni’ye dönen oyuncu 19 maçta 7 gol attı ve devre arası bonservisiyle birlikte FC Tskvinhali takımına transfer oldu. Bu sezon iseforması giyen oyuncu 10 maçta 4 gol attı.1991 doğumlu Arjantinli oyuncu, Boca Juniors alt yapısından yetişti. Süper Lig ekibitarafından denemeye getirilen ancak deneme sürecini ve uyum sorununu aşamayan oyuncu ile anlaşma sağlanamadı. Oyuncunun menajeri oynayabileceği bir takım ararken hiç umulmayan bir takım ve ligde oyuncu boy göstermeye başladı. 2013-14 sezonunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından‘a transfer olan oyuncu takımı ile çıktığı 21 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. 2014-15 sezonunda yıldızının parlayacağı‘a transfer olan oyuncu, Dersimspor forması ile çıktığı ilk maçı olan Türkiye Kupası’daki Hasköy Yıldızspor maçında 3 gol atarak ulusal ve yerel basının dikkatini çekti. Bu sezon ligde ve kupada oynadığı toplamatarak Dersimspor’un 3.Lig’e çıkmasında en büyük pay sahibi oldu. Dersimspor ‘un 3.Lig'e çıkmasının ardından 2015-2016 sezonu için ligin güçlü ekiplerindenile anlaşmaya varan oyuncu lig de 8 maçta forma şansı buldu fakat yaşamış olduğu uyum sorunu nedeni ile devre arası ülkesine dönerek 6 ay futboldan uzak kalmıştır. Eski formundan çok uzak olan oyuncu Türkiye‘den istediği ya da umduğu transfer tekliflerini alamadı liglerin başlaması ile boş durumda olan oyuncu için zor günler başlıyor derken Gaziantep ekibioyuncu ile sözleşme imzaladı. Oyuncunun Bölgesel Amatör Lig'in geride bıraktığımız 9 haftasında 7 maçta 2 golü bulunuyor.Ülkesinin Stade Malien ve AS Bamako formalarını giydikten sonra Ekim 2015'te'a transfer olan Malili orta saha oyuncusu geçen sene yeşil-siyahlı forma altında 15 maçın 6'sında ilk 11'de başlayıp 7 gol atmış. Bu sezon tüm maçlarda görev alan Kone, 12 gol atmış. Afrikalı oyuncu yalnızca 6 Eylül'de Sarayönü Belediyespor ile deplasmanda oynanan kupa maçı ve 30 Ekim'de Toroslar Belediyespor ile yine deplasmanda oynanan lig maçında rakip fileleri sarsamamış. Zaten Güneydoğu ekibi her 2 müsabakayı da 1-0 kaybetmişti.Omar, Türkiye kariyerineile başladı. Kısa sürede güzel bir çıkış gösterdi ve devre arası Iğdır Arasspor’a transferi gerçekleşti. Bu sezon başı ise Ankara ekibiile anlaşan başarılı oyuncu kamp döneminde istenileni veremeyince tekrar Yeşil Kırşehirspor’un yolunu tuttu; yeşil-beyazlı forma altında bir maça çıkıp Karadeniz ekibi’a transfer oldu.2013-2014’te Bölgesel Lig temsilcilerinden’a transfer olan Traore, Karadeniz ekibine 13 maçta 4 gollük katkı yapmış, devre arasında’a transfer olup 10 maçta 10 gol gibi muazzam bir performansa imza atmıştı. Geçen sene şampiyon olan’da 13 maç 8 golle yine başarılı bir grafik çizse de devre arasında KKTC takımlarından’ın yolunu tuttu. Yeşil-beyazlı forma altında 13 maçın tümünde ilk 11 şansı bulan 24 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez sarstı. Geçen sezon başında transfer olduğu'da istediği süreleri alamayınca devre arasında bir başka Bölgesel Lig ekibi'a imza attı; fakat Traore'nin Zonguldak macerası da istediği gitmedi. Bu sezon transfer döneminde Tatvan Gençlerbirliği ve Iğdır Arasspor anlaştığı söylenen Afrikalı orta saha;r'a imza atmış, hatta kırmızı-lacivert forma ile Türkiye Kupası'nda Kurtalanspor ağlarını sarsmıştı; ancak 22 Eylül'de'a transfer oldu. Mersin ekibinde şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'unda ilk 11 şansı buldu ve 6 gol kaydetti. Asıl mevkisi santrafor olan Malili futbolcu, sağ kanatta da görev alabiliyor; siyahi oyuncunun tek olumsuz yanı, kart görmeye meyilli olması.2011-2012 sezonundaile başlayan Türkiye kariyerinde ilk sezon istenileni veremeyince ertesi sezonile anlaştı. Çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve ertesi sezon takımında kaldı. 2013-2014 sezonunda Erzin Belediyespor formasıyla kariyerinin zirvesini gördü, 27 maçta 17 gol atan forvet oyuncusu dikkatleri üzerine çekti ve takımıyla şampiyonluk yaşadı. Sonraki sezon iseforması giyen Corneh çıktığı 6 maçta golle tanışamadı ve devre arası’a gitse de orada istediği performansı sergileyemedi. Ertesi sezon Türkiye’de hiçbir kulüpte forma giymeyen oyuncu bu sezon başıile anlaşmış ve kupa maçından sonra kulübüne haber vermeden tesisleri terk ederekile anlaşmıştı. Corneh'in 5 maçta 3 golü bulunuyor.Felipe Lima'nın kariyerine bakacak olursak geçmişi fena değil ama fazla forma şansı bulamamış bir oyuncu. Breziya’nın ünlü kulüplerinden olan Botafogo'da henüz 19 yaşındayken forma şansı bulmuş, fakat o sezon sadece 1 maça çıkabilmişti. Sonrasında Brezilya alt liglerinde boy gösteren Sambacı, 2014 yılında Brezilya Serie C ekiplerinden Tupi FC ile anlaşmış, ancak orada da isadece Brezilya Kupası'nda forma giyip Brezilya serüvenine o yıl noktayı koymuştu.2015 yılında Gürcistan'ın en üst seviye ligi olan Umaglesi Lig takımlarından Sioni Bolnisi'ye transfer oldu. Sioni'de sadece 4 maçta yaklaşık olarak 250 dakika süre alan oyuncu takımda daha fazla forma şansı bulamadı. Gürcistan 3.Lig'i diyebileceğimiz Meori Liginde Amirani forması altında 5 maçta 3 gol atarak iyi bir istatistik yakalamıştı. Başarılı oyuncu 2 sezondurforması giyiyor.’un Trinidad Tobagolu 22 yaşındaki forvet oyuncusu, Temmuz ayında kırmızı-beyazlıların kampındaki deneme sürecini başarıyla geçip Türkiye kariyerine adım atmıştı. Özellikle fiziğiyle dikkat çeken siyahi oyuncu ilk haftalar istenileni veremese de son haftalarda başarılı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.Afrika Şampiyon Ligi'nde de boy gösteren 23 yaşındaki forvet oyuncusu, Türkiye serüvenine 2015 yazındaile başladı. Kırmızı-lacivertli forma altında 2'si play-off, 17'si lig maçı olmak üzere toplam 19 maçta 1575 dakika süre alıp tam 11 gol kaydetti. Muğlaspor ile oynanan play-off finalinde 120.dakikada attığı golle durumu 3-3'e getirip mücadeleyi penaltılara taşımayı başarsa da son penaltı atışında Ege ekibinin kalecisi Hasan Çelebi'yi geçemedi ve İstanbul ekibi umutlarını başka bahara ertelemek durumunda kaldı. Yaz döneminde'a transfer olan Kone, bu sezon tüm lig maçlarında görev alıp 5 gol kaydetti. Mali Ümit Milli Takımı'nda da bir dönem forma giyen siyahi forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.'un BAL'a getirdiği Sani, buradan çıkış yapıp o dönem 1.Lig'de mücadele eden’a transfer olmuştu. Özellikle 2011-12 sezonunun ikinci devresinde yükselişe geçen Ege ekibinde önemli bir rol oynayan Nijeryalı, aynı sezon 1.Lig şampiyonluğu sevincini yaşadı. Şampiyonluk yolunda 19 maç oynayıp 6 golle katkı sağlayan siyahi futbolcu, bir sezon sonra yeşil-siyahlı formayla Süper Lig'de 7 maça çıktı. Bir dönemr’a da kiralanmış, sonrasında da BAL’a dönmüştü. İlk olarak Yforması giyip 15 maçta 11 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon’da Etoga ile beraber yaşadığı şampiyonluk sevincini yaşayıp 5 gole imza attı. Yeşil-beyazlılarda bazen orta sahada bazen sol açıkta oynayan Afrikalı forvet, yeni sezona bu ligin her zaman iddialı ekiplerinden olan’da başladı. O da şimdiden takımının değişilmez isimlerinden.Takım oyuncusu Duishobekov, futbola ülkesinin Dinamo MVD Bişkek başlamış. 2012’de A takıma yükseldi. Hem sağ bek hem de ön libero mevkisinde oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası Asya Elemelerinde Tacikistan’a da gol atmayı başardı. Sezon başındaile anlaşarak Türkiye kariyerine adım atan Kırgız savunmacı, milli takım formasını 12 kez giymiş bir isim.2008-2009 sezonundaformasıyla ülkemize geldi. Ardından’a transfer oldu.ile Süper Lig’de de forma giydi. PTT 1.Lig’de 11 maçta 43 gol atma başarısı gösteren 1988 doğumlu oyuncu, Süper Lig’de sadece 2 maça çıktı. Yaklaşık üç sezon gözlerden uzak kalan Kamerunlu, geçen sezon devre arası’a transfer olarak Bölgesel Amatör Lig'e adım atmış oldu. Geçtiğimiz sezon 3 gole imza atan tecrübeli futbolcu, 10 Ağustos'taile anlaşmaya vardı. Siyahi golcünün 8 maçta 1 golü bulunuyor.Sierra Leoneli oyuncu İsveç, Sudan, Suudi Arabistan, Belarus gibi ülkelerin takımlarında forma giydi ve son durağıoldu. Yeşil-beyazlıların Denizlispor’u 1-0 yenip Türkiye Kupası gruplarına kalan tek amatör takım olmasını sağlayan mücadelenin uzatma dakikalarında attığı penaltı golü Türkiye kariyerindeki ilk gol olsa da bu golle İç Anadolu ekibinin tarihine geçti. Ana mevkisi stoper olan siyahi oyuncu, Sierra Leone Milli Takımı'nda da görev alan bir isim.1992 doğumlu oyuncu, ülkemizdeki 5. sezonunu geçiriyor.formalarını giyen Nijeryalı, bu sezonformasını giyiyor. Afrikalı orta saha, savaşçı tarzı ve tekniğiyle rakiplerinin korkulu rüyası olmayı başarabilen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Erbaaspor formasıyla 18 maçta 2 gole imza atan Smart Erbaaspor’un 3.Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı. Siyahi oyuncu, bu sezon Akdeniz ekibinin tüm maçlarında forma giymeyi başardı.Ülkemizdeveformaları giyen 29 yaşındaki Senegalli oyuncu geçen, sezon'a dönüş yaptı ve 24 lig maçının 19'unda ilk 11'de başlayarak toplamda 1701 dakika sahada kalıp 11 gol attı. Bu sezon yalnızca 2 gol kaydedebildi. Yorulmak bilmeyen, dinamik yapısıyla dikkat çeken Elhadji'nin eksiği bir forvete göre bitiriciliğinin zayıf olması. O zaafını da enerjisiyle kapatıyor. Bölgesel Lig kariyerinde şu ana kadar 85 maç çıkaran siyahi oyuncu 27 gollük performansa sahip.Mersin İdman Yurdu’na transfer olmak için gelip anlaşamayan Nwogbo,’a attığı imza ile Türkiye kariyerine de başlamış oldu. Turuncu-beyazlılarda sezon boyunca 31 maça çıkan Nijeryalı forvet sadece 4 gol atma başarısı gösterdi. Toros Kaplanları ile yollarını ayrıldıktan sonra KKTC ekiplerinden'ya transferi gerçekleşti. Yavru Vatan'da iyi bir sezon geçirdi ve 39 maçta 22 gol attı. 2 sezon Kıbrıs’ta oynayan Chibuzor,ile anlaşarak Bölgesel Amatör Lig’e geldi. Geçtiğimiz sezon Nevşehirspor formasıyla 17 gole imza atan siyahi futbolcu,bu sezon Ege’nin güçlü kulüplerinden’a transfer oldu.Çoğu takımda tam sezon oynayamamış Kırgızistan Milli Takımı’nda da top koşturan forvet oyuncusu 2007 yılında Dordoi Bişkek ekibinde kariyerine başlamıştı. Uzun süre Dordoi Bişkek’te oynayan 1990 doğumlu oyuncu, 2013-2014 sezonunda Türkiye PTT 1.Lig ekiplerinden'a transfer oldu; fakat yeşil-siyahlı formayla çıktığı 9 maçta hiç gol atamadan takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon’a transfer olan Kırgız santrafor, attığı 8 golle takımının 3.Lig’e çıkmasında büyük rol oynadı. Bu sezon ise Afyonspor’un ezeli rakibi’a transfer oldu.veformalarını giyen ve yeni sezonda daile anlaşan Nijeryalı orta saha, Aydın ekibinde bu sezon 5 kez forma şansı bulup 337 dakika sahada kalsa da henüz gol kaydına muvaffak olamadı.Bölgesel Amatör Lig'de 11 farklı takımda oynayan oyuncu amatör liglerin evliya çelebisi unvanını çoktan almış durumda. Ülkemizde ilk olarakforması giyen oyuncu sırası ileve 2016-2017 sezonuforması giyecek olan oyuncu attığı kritik goller ile biliniyor. Sökespor ile 4 maça çıkan oyuncu henüz gol ile tanışmadı. Gerçek adı "Uche Victor Odimba" olan Nijeryalı futbolcu, Türk vatandaşlığına geçerek Arda adını almıştı. Arda Odimba 2017-2018 sezonu itibari ile profesyonel liglerde Türk statüsünde oynayabilecek.Geldiği ilk sezon Niğde Belediyespor'da şampiyonluk yaşayarak gelecekte göstereceği performansın haberini ilk senesinde vermişti. Bir sonraki sezon yoğun transfer teklifleri alan 1991 doğumlu oyuncu, tercihini'dan yana kullandı. 12 maçta 8 gol atarak istenileni vermesine rağmen devre arası'a transfer oldu.Burada da gayet güzel futbol oynayıp 9 gol atan Tabatzade, toplamda 17 gol ulaşarak gayet parlak bir sezon geçirdi.Geçen sezon’da 10 gole imza atıp takımının 3.Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Gürcü forvet, hem BAL’da ikinci şampiyonluğunu yaşadı hem de birçok teklif aldı. Önceile anlaşsa da sonrasında Jaba’nın da oynadığısaflarına katıldı.2004’ten berigibi takımların formalarını da giyen golcü oyuncu, bir dönem ülkesinde oynadıktan sonra Azerbaycan'da FC Bakü takımında top koşturdu. Süper Lig'de 149 maçta 55 gol gibi bir geçmişi olan Jaba, geçtiğimiz sezon başı’a transfer olup Bölgesel Amatör Lig havasını da teneffüs etmiş olsa da 15 gollük performansına rağmen, Güvercinler'in ligden düşmesine engel olamadı. Bu sezon formasını giydiği'da da golcülüğü konuşturmayı sürdürüyor. Sakatlık yaşamazsa daha çok izleriz Sambacı'yı.1992 Nijerya doğumlu oyuncu Bölgesel Amatör Lig ekibitarafından Kıbrıs Süper Lig ekiplerinden’dan transfer edildi. Yeşil-sarılı ekipte göstermiş olduğu üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Bello, aynı zamanda disiplinsiz tavırları ile de biliniyor. Kıbrıs Süper Lig'in de 27 maçta 22 gol atan oyuncu Arnavutluk, Makedonya ekiplerinden transfer teklifi almasına rağmen tercihini İstanbul ekibi Modafen‘den yapması şaşkınlık yarattı. Bello Modafen forması ile 9 maçta 7 gol atarak başarılı bir grafik çiziyor.Ülkemize geçen seneformasıyla giriş yapan Güney Afrikalı santrafor, geçen sezon BAL 7.Grup'ta gol kralı olmuş ve bu sezon kendiniyapan imzayı atmıştı. Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol atan siyahi golcü, şimdiden gol krallığına göz kırpıyor.2005-2006 sezonundaile Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki Gustave Bebbe, daha sonraveformalarıyla Süper Lig deneyimi yaşamış bir isim. 2008’deki Pekin Olimpiyatları’na katılan Kamerun’un kadrosunda da yer alan Bebbe, A milli takım forması altında 1 golü bulunuyor. Daha sonra Vietnam'ınve KKTC'nintakımlarında futbol yaşamını sürdüren Afrikalı forvet, 9 Ekim 2015'te’a imzayı atıp 24 lig maçının 21'inde ilk 11 şansı bulup 7 gol kaydetti. 1 Haziran 2016 tarihinde Tekirdağ temsilcisi'a imza atan Kamerunlu santrafor, bu sezon oynadığı 6 maçın tümünde ilk 11'de başlayıp 4 gol attı.Ülkemize hakikaten futbol oynamaya gelmiş iyi oyunculardan biri olmasına rağmen dikkat çekemedi ve geçen sezon oynadığıile bu sene de yoluna devam etti. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen güzel futbolu, iki ayağınıda kullanabilmesi ve attığı pasları ile kendini kanıtlasa da hiçbir takımın dikkatini çekemedi. Gambiyalı oyuncunun mevki ise forvet arkası.Henüz 21 yaşında olan Abaka, daha önceile 2 sezonluk Bölgesel Lig deneyimine sahip. Yeşil-siyahlı formayı tam 50 kez giyip 23 gole imza attı; yani 1995 doğumlu orta saha, Sarayönü Belediyespor'un son 2 sezonda oynadığı resmi maçların yalnızca 3'ünde forma şansı bulamamış. Bu sezon 3.Lig için kolları sıvayan, siyahi oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı; fakat gerek kırmızı-beyazlılar gerek Abaka için başlangıç hiç de iyi olmadı. Tüm lig ve kupa maçlarında süre alan Fildişili oyuncu rakip ağları 3 kez sarstı.Tam 4 sezonforması giyen genç oyuncu, profesyonel olarak çıktığı 21 maçta 3 gol attı. Kariyerinin zirvesini geçen sezon devre arası geldiği’da yaşayan Senegalli santrafor, 13 maçta 15 gol atarak BAL kulüplerinin dikkatini çekti ve transfer döneminde çok yüksek bir bedelle'la anlaştı. Mor Menekşeler'in 23 yaşındaki Afrikalısı'nın 8 maçta 4 golü bulunuyor.'un iki sezon önce Türkiye’ye getirdiği ve 9 maçta forma şansı verdiği 1995 doğumlu oyuncu, Manisaspor'un 2.Lig'e düşmesiyle 2015-2016 sezonundaile anlaşmaya vardı. Ön libero-sağ bek olarak iki farklı bölgede oynayabilen Özbek futbolcu, geçen sezon Sökespor ile 3.Lig’in kapısından döndü. Agresif tarza sahip Gafurov, bu sezon başı Sökespor ile söz kesse de anlaşma bozuldu ve'a transfer oldu. 21 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılıların değişilmez isimlerinden.Etoga,'un ülkemize sunduğu bir oyuncu. Lacivert-beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayınca BAL’a geldi. 24 yaşındaki oyuncu iki sezonforması giydi. Geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Kamerunlu, yeşil-beyazlı formayla şampiyonluk yaşadı. İki sezonda çıktığı 4 golü bulunan siyah inci, sezon başıile anlaşmaya vardı. Ana mevkisi önlibero olan Afrikalı, stoperde de görev alabilme özelliğine sahip.