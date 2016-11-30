Yabancı futbolcu kontenjanı yıllardan beri futbolumuzun gündemini meşgul eden konulardan biri olmuştur; teknik direktöründen tutun da yöneticisinden, futbolcusuna ve hatta taraftarına kadar herkes bu konuda farklı bir görüşe sahip. Bu sezon Süper Lig'de yer alan 499 futbolcunun 236'sını yabancılar oluşturuyor; yani yüzdeye vurulduğunda 47,3 gibi oran karşımıza çıkıyor. Buna mukabil TFF 1.Lig'de forma giyen 488 oyuncudan yalnızca 99'u yabancı. Söz konusu ligde geçen seneki ecnebi oyuncu oranı %23 iken bu sene %20,3'e kadar gerilemiş. Malumunuz 2. ve 3.Lig'de yabancı oynatılmıyor; amatörde ise geçmiş yıllarda 2 oyuncuya izin verilirken, yaz ayında yapılan düzenlemeyle bu sayı 4'e çıktı; yalnız söz konusu durum belli başlı koşullara bağlandı. Süper Lig ve TFF 1.Lig'deki yabancıları hepiniz biliyorsunuz; ama BAL'da oynayan yabancılardan pek bilinmiyor ancak bu oyuncuların içerisinde geçmişte Süper Lig'de oynamış birçok isim de mevcut. Biz de Bölgesel Lig’de ter döken yabancılardan dikkat çeken isimleri sizler için irdeledik. Keyifli okumalar.
Almazbek Mirzaliev1987 doğumlu olan Mirzaliev, 16 kez Kırgızistan Milli Takımı'nın formasını giymiş bir oyuncu. Milli takım kariyerindeki tek golünü 16 Haziran 2015'te Avusturalya'ya atan Kırgız santrafor, en son ülkesinin Dordoi Bişkek takımında oynuyordu. Kariyerine bakacak olursak 2012-2013 yılları hariç ülkesinin takımlarında top koşturan 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon Ağrı 1970 Spor forması altında 10 maçın 8'sinde ilk 11'de kendisine yer bulup 5 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı.
Davron Askarov1988 doğumlu Askarov da Kırgızistan Milli Takımı formasını 39 kere giymiş bir isim. Asıl mevkisi sol bek olan Kırgız oyuncu, stoper ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilme özelliğine sahip. Geçmişte Fransız takımı FC Toulouse'un B takımında da yer alan Kırgız savunmacı, geçen sene Elaziz Belediyespor oynadı. Mavi-beyazlıların 12 Bingölspor'u penaltılarla yenip 3.Lig'e yükseldiği müsabakada 91 dakika forma giymiş. 3.Lig'de yabancı futbolcu oynatılamadığından takımından ayrılmak zorunda kalan 28 yaşındaki oyuncu, tercihini yine bir şark ekibinden yana kullandı. Serhat Ardahanspor forması altında bu sezon 8'si lig 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 11 müsabakada da süre alarak istikrar abidesi olan Kırgız savunmacı 24 ayar altın değerinde bir sezon geçiriyor.
Vili IsianiArtvin Hopaspor'un Gürcü forveti Vili İsiani, ilk profesyonel maçına 20 yaşında Sioni Bolnisi takımında çıktı. Kariyerinin zirvesini Sioni’den Gruia takımına kiralık gittiği dönemde gördü; 25 maçta 12 gol atıp dikkatleri üzerine çekti. Ertesi sezon kendi takımı Sioni Bolnisi’ye dönen oyuncu sezon başı UEFA Avrupa Ligi ön elemlerinde Arnavutluk ekibi Flarmurtari’ye attığı 2 gol ile sezona iyi bir giriş yapsa da devamını getiremedi ve Guria takımına geri döndü. Ertesi sezon yine eski takımı Sioni’ye dönen oyuncu 19 maçta 7 gol attı ve devre arası bonservisiyle birlikte FC Tskvinhali takımına transfer oldu. Bu sezon ise Artvin Hopaspor forması giyen oyuncu 10 maçta 4 gol attı.
Lucas Sebastian Rodriguez1991 doğumlu Arjantinli oyuncu, Boca Juniors alt yapısından yetişti. Süper Lig ekibi Eskişehirspor tarafından denemeye getirilen ancak deneme sürecini ve uyum sorununu aşamayan oyuncu ile anlaşma sağlanamadı. Oyuncunun menajeri oynayabileceği bir takım ararken hiç umulmayan bir takım ve ligde oyuncu boy göstermeye başladı. 2013-14 sezonunda Bölgesel Amatör Lig takımlarından 44 Malatyaspor‘a transfer olan oyuncu takımı ile çıktığı 21 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. 2014-15 sezonunda yıldızının parlayacağı Dersimspor‘a transfer olan oyuncu, Dersimspor forması ile çıktığı ilk maçı olan Türkiye Kupası’daki Hasköy Yıldızspor maçında 3 gol atarak ulusal ve yerel basının dikkatini çekti. Bu sezon ligde ve kupada oynadığı toplam 24 maçta 23 gol atarak Dersimspor’un 3.Lig’e çıkmasında en büyük pay sahibi oldu. Dersimspor ‘un 3.Lig'e çıkmasının ardından 2015-2016 sezonu için ligin güçlü ekiplerinden Adıyaman 1954 Spor ile anlaşmaya varan oyuncu lig de 8 maçta forma şansı buldu fakat yaşamış olduğu uyum sorunu nedeni ile devre arası ülkesine dönerek 6 ay futboldan uzak kalmıştır. Eski formundan çok uzak olan oyuncu Türkiye‘den istediği ya da umduğu transfer tekliflerini alamadı liglerin başlaması ile boş durumda olan oyuncu için zor günler başlıyor derken Gaziantep ekibi Araban Belediyespor oyuncu ile sözleşme imzaladı. Oyuncunun Bölgesel Amatör Lig'in geride bıraktığımız 9 haftasında 7 maçta 2 golü bulunuyor.
Aboubacar KoneÜlkesinin Stade Malien ve AS Bamako formalarını giydikten sonra Ekim 2015'te Kilis Belediyespor'a transfer olan Malili orta saha oyuncusu geçen sene yeşil-siyahlı forma altında 15 maçın 6'sında ilk 11'de başlayıp 7 gol atmış. Bu sezon tüm maçlarda görev alan Kone, 12 gol atmış. Afrikalı oyuncu yalnızca 6 Eylül'de Sarayönü Belediyespor ile deplasmanda oynanan kupa maçı ve 30 Ekim'de Toroslar Belediyespor ile yine deplasmanda oynanan lig maçında rakip fileleri sarsamamış. Zaten Güneydoğu ekibi her 2 müsabakayı da 1-0 kaybetmişti.
Abdulrazzaq OmarOmar, Türkiye kariyerine Yeşil Kırşehirspor ile başladı. Kısa sürede güzel bir çıkış gösterdi ve devre arası Iğdır Arasspor’a transferi gerçekleşti. Bu sezon başı ise Ankara ekibi Altındağ Belediyespor ile anlaşan başarılı oyuncu kamp döneminde istenileni veremeyince tekrar Yeşil Kırşehirspor’un yolunu tuttu; yeşil-beyazlı forma altında bir maça çıkıp Karadeniz ekibi Arsinspor’a transfer oldu.
Baoubacar Moussa Traore2013-2014’te Bölgesel Lig temsilcilerinden İlkadım Belediyespor’a transfer olan Traore, Karadeniz ekibine 13 maçta 4 gollük katkı yapmış, devre arasında Cizre Basraspor’a transfer olup 10 maçta 10 gol gibi muazzam bir performansa imza atmıştı. Geçen sene şampiyon olan Cizrespor’da 13 maç 8 golle yine başarılı bir grafik çizse de devre arasında KKTC takımlarından Bostancı Bağcıl’ın yolunu tuttu. Yeşil-beyazlı forma altında 13 maçın tümünde ilk 11 şansı bulan 24 yaşındaki oyuncu, rakip fileleri 6 kez sarstı. Geçen sezon başında transfer olduğu Edirnespor'da istediği süreleri alamayınca devre arasında bir başka Bölgesel Lig ekibi Karadeniz Ereğli Belediyespor'a imza attı; fakat Traore'nin Zonguldak macerası da istediği gitmedi. Bu sezon transfer döneminde Tatvan Gençlerbirliği ve Iğdır Arasspor anlaştığı söylenen Afrikalı orta saha; Mardin 47 Spor'a imza atmış, hatta kırmızı-lacivert forma ile Türkiye Kupası'nda Kurtalanspor ağlarını sarsmıştı; ancak 22 Eylül'de MESKİ Spor'a transfer oldu. Mersin ekibinde şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'unda ilk 11 şansı buldu ve 6 gol kaydetti. Asıl mevkisi santrafor olan Malili futbolcu, sağ kanatta da görev alabiliyor; siyahi oyuncunun tek olumsuz yanı, kart görmeye meyilli olması.
Jeremiah Momo Corneh2011-2012 sezonunda Yalovaspor ile başlayan Türkiye kariyerinde ilk sezon istenileni veremeyince ertesi sezon Erzin Belediyespor ile anlaştı. Çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve ertesi sezon takımında kaldı. 2013-2014 sezonunda Erzin Belediyespor formasıyla kariyerinin zirvesini gördü, 27 maçta 17 gol atan forvet oyuncusu dikkatleri üzerine çekti ve takımıyla şampiyonluk yaşadı. Sonraki sezon ise Kastamonuspor 1966 forması giyen Corneh çıktığı 6 maçta golle tanışamadı ve devre arası Salihli Belediyespor’a gitse de orada istediği performansı sergileyemedi. Ertesi sezon Türkiye’de hiçbir kulüpte forma giymeyen oyuncu bu sezon başı Mardin 47 ile anlaşmış ve kupa maçından sonra kulübüne haber vermeden tesisleri terk ederek Altındağ Belediyespor ile anlaşmıştı. Corneh'in 5 maçta 3 golü bulunuyor.
Felipe LimaFelipe Lima'nın kariyerine bakacak olursak geçmişi fena değil ama fazla forma şansı bulamamış bir oyuncu. Breziya’nın ünlü kulüplerinden olan Botafogo'da henüz 19 yaşındayken forma şansı bulmuş, fakat o sezon sadece 1 maça çıkabilmişti. Sonrasında Brezilya alt liglerinde boy gösteren Sambacı, 2014 yılında Brezilya Serie C ekiplerinden Tupi FC ile anlaşmış, ancak orada da isadece Brezilya Kupası'nda forma giyip Brezilya serüvenine o yıl noktayı koymuştu.
2015 yılında Gürcistan'ın en üst seviye ligi olan Umaglesi Lig takımlarından Sioni Bolnisi'ye transfer oldu. Sioni'de sadece 4 maçta yaklaşık olarak 250 dakika süre alan oyuncu takımda daha fazla forma şansı bulamadı. Gürcistan 3.Lig'i diyebileceğimiz Meori Liginde Amirani forması altında 5 maçta 3 gol atarak iyi bir istatistik yakalamıştı. Başarılı oyuncu 2 sezondur Altındağ Belediyespor forması giyiyor.
Quesi Jonathan WestonNevşehirspor’un Trinidad Tobagolu 22 yaşındaki forvet oyuncusu, Temmuz ayında kırmızı-beyazlıların kampındaki deneme sürecini başarıyla geçip Türkiye kariyerine adım atmıştı. Özellikle fiziğiyle dikkat çeken siyahi oyuncu ilk haftalar istenileni veremese de son haftalarda başarılı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı.
Ismael KoneAfrika Şampiyon Ligi'nde de boy gösteren 23 yaşındaki forvet oyuncusu, Türkiye serüvenine 2015 yazında Sultangazispor ile başladı. Kırmızı-lacivertli forma altında 2'si play-off, 17'si lig maçı olmak üzere toplam 19 maçta 1575 dakika süre alıp tam 11 gol kaydetti. Muğlaspor ile oynanan play-off finalinde 120.dakikada attığı golle durumu 3-3'e getirip mücadeleyi penaltılara taşımayı başarsa da son penaltı atışında Ege ekibinin kalecisi Hasan Çelebi'yi geçemedi ve İstanbul ekibi umutlarını başka bahara ertelemek durumunda kaldı. Yaz döneminde Sandıklıspor'a transfer olan Kone, bu sezon tüm lig maçlarında görev alıp 5 gol kaydetti. Mali Ümit Milli Takımı'nda da bir dönem forma giyen siyahi forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ile tanınıyor.
Gideon Saniİzmirspor'un BAL'a getirdiği Sani, buradan çıkış yapıp o dönem 1.Lig'de mücadele eden Akhisarspor’a transfer olmuştu. Özellikle 2011-12 sezonunun ikinci devresinde yükselişe geçen Ege ekibinde önemli bir rol oynayan Nijeryalı, aynı sezon 1.Lig şampiyonluğu sevincini yaşadı. Şampiyonluk yolunda 19 maç oynayıp 6 golle katkı sağlayan siyahi futbolcu, bir sezon sonra yeşil-siyahlı formayla Süper Lig'de 7 maça çıktı. Bir dönem Tavşanlı Linyitspor’a da kiralanmış, sonrasında da BAL’a dönmüştü. İlk olarak Yeni Amasyaspor forması giyip 15 maçta 11 gole imza attı. Geçtiğimiz sezon Muğlaspor’da Etoga ile beraber yaşadığı şampiyonluk sevincini yaşayıp 5 gole imza attı. Yeşil-beyazlılarda bazen orta sahada bazen sol açıkta oynayan Afrikalı forvet, yeni sezona bu ligin her zaman iddialı ekiplerinden olan Somaspor’da başladı. O da şimdiden takımının değişilmez isimlerinden.
Baktyiar DuishobekovKırgızistan Milli Takım oyuncusu Duishobekov, futbola ülkesinin Dinamo MVD Bişkek başlamış. 2012’de A takıma yükseldi. Hem sağ bek hem de ön libero mevkisinde oynayabilen 21 yaşındaki oyuncu, 2018 Dünya Kupası Asya Elemelerinde Tacikistan’a da gol atmayı başardı. Sezon başında Eğirdirspor ile anlaşarak Türkiye kariyerine adım atan Kırgız savunmacı, milli takım formasını 12 kez giymiş bir isim.
Severin Bikoko2008-2009 sezonunda Kayseri Erciyesspor formasıyla ülkemize geldi. Ardından Rizespor’a transfer oldu. Akhisarspor ile Süper Lig’de de forma giydi. PTT 1.Lig’de 11 maçta 43 gol atma başarısı gösteren 1988 doğumlu oyuncu, Süper Lig’de sadece 2 maça çıktı. Yaklaşık üç sezon gözlerden uzak kalan Kamerunlu, geçen sezon devre arası Yeni Amasyaspor’a transfer olarak Bölgesel Amatör Lig'e adım atmış oldu. Geçtiğimiz sezon 3 gole imza atan tecrübeli futbolcu, 10 Ağustos'ta Güzelorduspor ile anlaşmaya vardı. Siyahi golcünün 8 maçta 1 golü bulunuyor.
David SimboSierra Leoneli oyuncu İsveç, Sudan, Suudi Arabistan, Belarus gibi ülkelerin takımlarında forma giydi ve son durağı Yeni Amasyaspor oldu. Yeşil-beyazlıların Denizlispor’u 1-0 yenip Türkiye Kupası gruplarına kalan tek amatör takım olmasını sağlayan mücadelenin uzatma dakikalarında attığı penaltı golü Türkiye kariyerindeki ilk gol olsa da bu golle İç Anadolu ekibinin tarihine geçti. Ana mevkisi stoper olan siyahi oyuncu, Sierra Leone Milli Takımı'nda da görev alan bir isim.
Smart Ajiduah1992 doğumlu oyuncu, ülkemizdeki 5. sezonunu geçiriyor. Ayancık Belediyespor, Acıpayam Belediyespor, Eğirdirspor, Erbaaspor formalarını giyen Nijeryalı, bu sezon Isparta Davrazspor formasını giyiyor. Afrikalı orta saha, savaşçı tarzı ve tekniğiyle rakiplerinin korkulu rüyası olmayı başarabilen bir oyuncu. Geçtiğimiz sezon Erbaaspor formasıyla 18 maçta 2 gole imza atan Smart Erbaaspor’un 3.Lig’e çıkmasında önemli rol oynadı. Siyahi oyuncu, bu sezon Akdeniz ekibinin tüm maçlarında forma giymeyi başardı.
Elhadji Saliou SeckÜlkemizde Aydınspor 1923, Gölbaşı Belediyespor ve Nevşehirspor Gençlik formaları giyen 29 yaşındaki Senegalli oyuncu geçen, sezon Sökespor'a dönüş yaptı ve 24 lig maçının 19'unda ilk 11'de başlayarak toplamda 1701 dakika sahada kalıp 11 gol attı. Bu sezon yalnızca 2 gol kaydedebildi. Yorulmak bilmeyen, dinamik yapısıyla dikkat çeken Elhadji'nin eksiği bir forvete göre bitiriciliğinin zayıf olması. O zaafını da enerjisiyle kapatıyor. Bölgesel Lig kariyerinde şu ana kadar 85 maç çıkaran siyahi oyuncu 27 gollük performansa sahip.
Chibuzor NwogboMersin İdman Yurdu’na transfer olmak için gelip anlaşamayan Nwogbo, Adanaspor’a attığı imza ile Türkiye kariyerine de başlamış oldu. Turuncu-beyazlılarda sezon boyunca 31 maça çıkan Nijeryalı forvet sadece 4 gol atma başarısı gösterdi. Toros Kaplanları ile yollarını ayrıldıktan sonra KKTC ekiplerinden Cihangir GSK'ya transferi gerçekleşti. Yavru Vatan'da iyi bir sezon geçirdi ve 39 maçta 22 gol attı. 2 sezon Kıbrıs’ta oynayan Chibuzor, Nevşehirspor ile anlaşarak Bölgesel Amatör Lig’e geldi. Geçtiğimiz sezon Nevşehirspor formasıyla 17 gole imza atan siyahi futbolcu,bu sezon Ege’nin güçlü kulüplerinden Utaş Uşakspor’a transfer oldu.
Mirlan MurzaevÇoğu takımda tam sezon oynayamamış Kırgızistan Milli Takımı’nda da top koşturan forvet oyuncusu 2007 yılında Dordoi Bişkek ekibinde kariyerine başlamıştı. Uzun süre Dordoi Bişkek’te oynayan 1990 doğumlu oyuncu, 2013-2014 sezonunda Türkiye PTT 1.Lig ekiplerinden Denizlispor'a transfer oldu; fakat yeşil-siyahlı formayla çıktığı 9 maçta hiç gol atamadan takımdan ayrıldı. Geçtiğimiz sezon Afjet Afyonspor’a transfer olan Kırgız santrafor, attığı 8 golle takımının 3.Lig’e çıkmasında büyük rol oynadı. Bu sezon ise Afyonspor’un ezeli rakibi Uşakspor’a transfer oldu.
Phariogun Tobby PeterYeni Milasspor, Çatalcaspor, Gördes Belediyespor, İnegöl Gençlergücü, İnegöl Kurtuluşspor, Kızıltepe Fıratspor ve Elbistan Belediyespor formalarını giyen ve yeni sezonda da Karpuzlu Belediyespor ile anlaşan Nijeryalı orta saha, Aydın ekibinde bu sezon 5 kez forma şansı bulup 337 dakika sahada kalsa da henüz gol kaydına muvaffak olamadı.
Arda OdimbaBölgesel Amatör Lig'de 11 farklı takımda oynayan oyuncu amatör liglerin evliya çelebisi unvanını çoktan almış durumda. Ülkemizde ilk olarak Siverek Belediyespor forması giyen oyuncu sırası ile Bursa Merinos, Yıldırım Bosna, Ergani, Dersimspor, Bayburt Grup, Sorgun Belediyespor, Adıyamanspor, 12 Bingölspor ve 2016-2017 sezonu Sökespor forması giyecek olan oyuncu attığı kritik goller ile biliniyor. Sökespor ile 4 maça çıkan oyuncu henüz gol ile tanışmadı. Gerçek adı "Uche Victor Odimba" olan Nijeryalı futbolcu, Türk vatandaşlığına geçerek Arda adını almıştı. Arda Odimba 2017-2018 sezonu itibari ile profesyonel liglerde Türk statüsünde oynayabilecek.
Toma TabatadzeGeldiği ilk sezon Niğde Belediyespor'da şampiyonluk yaşayarak gelecekte göstereceği performansın haberini ilk senesinde vermişti. Bir sonraki sezon yoğun transfer teklifleri alan 1991 doğumlu oyuncu, tercihini Bartınspor'dan yana kullandı. 12 maçta 8 gol atarak istenileni vermesine rağmen devre arası Araklı Karaderespor'a transfer oldu.Burada da gayet güzel futbol oynayıp 9 gol atan Tabatzade, toplamda 17 gol ulaşarak gayet parlak bir sezon geçirdi.
Geçen sezon Afjet Afyonspor’da 10 gole imza atıp takımının 3.Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Gürcü forvet, hem BAL’da ikinci şampiyonluğunu yaşadı hem de birçok teklif aldı. Önce Gebzespor ile anlaşsa da sonrasında Jaba’nın da oynadığı Eskişehir Kurtuluşspor saflarına katıldı.
Jaba2004’ten beri Ankaraspor, Ankaragücü, Antalyaspor gibi takımların formalarını da giyen golcü oyuncu, bir dönem ülkesinde oynadıktan sonra Azerbaycan'da FC Bakü takımında top koşturdu. Süper Lig'de 149 maçta 55 gol gibi bir geçmişi olan Jaba, geçtiğimiz sezon başı Kuşadasıspor’a transfer olup Bölgesel Amatör Lig havasını da teneffüs etmiş olsa da 15 gollük performansına rağmen, Güvercinler'in ligden düşmesine engel olamadı. Bu sezon formasını giydiği Eskişehir Kurtuluşspor'da da golcülüğü konuşturmayı sürdürüyor. Sakatlık yaşamazsa daha çok izleriz Sambacı'yı.
Evor John Bello1992 Nijerya doğumlu oyuncu Bölgesel Amatör Lig ekibi Modafen tarafından Kıbrıs Süper Lig ekiplerinden Binatlı’dan transfer edildi. Yeşil-sarılı ekipte göstermiş olduğu üstün performans ile dikkatleri üzerine çeken Bello, aynı zamanda disiplinsiz tavırları ile de biliniyor. Kıbrıs Süper Lig'in de 27 maçta 22 gol atan oyuncu Arnavutluk, Makedonya ekiplerinden transfer teklifi almasına rağmen tercihini İstanbul ekibi Modafen‘den yapması şaşkınlık yarattı. Bello Modafen forması ile 9 maçta 7 gol atarak başarılı bir grafik çiziyor.
Lungelo MtshaliÜlkemize geçen sene Bucak Bld Oğuzhanspor formasıyla giriş yapan Güney Afrikalı santrafor, geçen sezon BAL 7.Grup'ta gol kralı olmuş ve bu sezon kendini Bartınsporlu yapan imzayı atmıştı. Bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 12 maçta 8 gol atan siyahi golcü, şimdiden gol krallığına göz kırpıyor.
Gustave Bebbe2005-2006 sezonunda Konyaspor ile Türkiye kariyerine başlayan 33 yaşındaki Gustave Bebbe, daha sonra Ankaragücü, İstanbul Büyükşehir, Diyarbakırspor ve Kasımpaşa formalarıyla Süper Lig deneyimi yaşamış bir isim. 2008’deki Pekin Olimpiyatları’na katılan Kamerun’un kadrosunda da yer alan Bebbe, A milli takım forması altında 1 golü bulunuyor. Daha sonra Vietnam'ın Song Lam ve KKTC'nin Bostancı Bağcıl takımlarında futbol yaşamını sürdüren Afrikalı forvet, 9 Ekim 2015'te Mudanyaspor’a imzayı atıp 24 lig maçının 21'inde ilk 11 şansı bulup 7 gol kaydetti. 1 Haziran 2016 tarihinde Tekirdağ temsilcisi Ergene Velimeşespor'a imza atan Kamerunlu santrafor, bu sezon oynadığı 6 maçın tümünde ilk 11'de başlayıp 4 gol attı.
Musa BanguraÜlkemize hakikaten futbol oynamaya gelmiş iyi oyunculardan biri olmasına rağmen dikkat çekemedi ve geçen sezon oynadığı Yunusemrespor ile bu sene de yoluna devam etti. Henüz 20 yaşında olmasına rağmen güzel futbolu, iki ayağınıda kullanabilmesi ve attığı pasları ile kendini kanıtlasa da hiçbir takımın dikkatini çekemedi. Gambiyalı oyuncunun mevki ise forvet arkası.
Serge Alain AbakaHenüz 21 yaşında olan Abaka, daha önce Sarayönü Belediyespor ile 2 sezonluk Bölgesel Lig deneyimine sahip. Yeşil-siyahlı formayı tam 50 kez giyip 23 gole imza attı; yani 1995 doğumlu orta saha, Sarayönü Belediyespor'un son 2 sezonda oynadığı resmi maçların yalnızca 3'ünde forma şansı bulamamış. Bu sezon 3.Lig için kolları sıvayan Edirnespor, siyahi oyuncuyu kadrosuna katmayı başardı; fakat gerek kırmızı-beyazlılar gerek Abaka için başlangıç hiç de iyi olmadı. Tüm lig ve kupa maçlarında süre alan Fildişili oyuncu rakip ağları 3 kez sarstı.
Babacar Mbaye DiopTam 4 sezon Kayserispor forması giyen genç oyuncu, profesyonel olarak çıktığı 21 maçta 3 gol attı. Kariyerinin zirvesini geçen sezon devre arası geldiği Yozgatspor 1959’da yaşayan Senegalli santrafor, 13 maçta 15 gol atarak BAL kulüplerinin dikkatini çekti ve transfer döneminde çok yüksek bir bedelle Gebzespor'la anlaştı. Mor Menekşeler'in 23 yaşındaki Afrikalısı'nın 8 maçta 4 golü bulunuyor.
Asror GafurovManisaspor'un iki sezon önce Türkiye’ye getirdiği ve 9 maçta forma şansı verdiği 1995 doğumlu oyuncu, Manisaspor'un 2.Lig'e düşmesiyle 2015-2016 sezonunda Sökespor ile anlaşmaya vardı. Ön libero-sağ bek olarak iki farklı bölgede oynayabilen Özbek futbolcu, geçen sezon Sökespor ile 3.Lig’in kapısından döndü. Agresif tarza sahip Gafurov, bu sezon başı Sökespor ile söz kesse de anlaşma bozuldu ve Çorluspor 1947'a transfer oldu. 21 yaşındaki savunmacı sarı-kırmızılıların değişilmez isimlerinden.
Patrick EtogaEtoga, Fethiyespor'un ülkemize sunduğu bir oyuncu. Lacivert-beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayınca BAL’a geldi. 24 yaşındaki oyuncu iki sezon Muğlaspor forması giydi. Geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Kamerunlu, yeşil-beyazlı formayla şampiyonluk yaşadı. İki sezonda çıktığı 4 golü bulunan siyah inci, sezon başı Ergene Velimeşespor ile anlaşmaya vardı. Ana mevkisi önlibero olan Afrikalı, stoperde de görev alabilme özelliğine sahip.
Hazırlayanlar: Erkan ADAY | Haydar BULACA | Hüseyin KARABACAK | Mete EKİZ
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