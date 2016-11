1.GRUP

Her sene olduğu gibi Bölgesel Amatör Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bekleneni veremeyenleri ve sürpriz yapan takımları grup grup sizin için özetledik;Sezon başı her zamanki gibi üst sıralarda olur denilen takımların başında şüphesizgeliyordu. Her sene olduğu gibi bu sene de zirvenin peşindeler lakin eski güçlerinin olduğu pek söylenemez. Grupta şu an içinegemenliği içi sürüyor. İşin ilginç tarafı; Mardinspor'un maddi sıkıntılarla uğraşması, teknik heyetin sıkıntı günler geçiriyoruz açıklamaları gündeme bomba gibi düşmesine rağmen Mardin ekibi 9 maçta 25 puan toplayarak zirvede tek başına ilerliyor. Mardinspor'un bu hali bana 2013-2014 sezonunu hatırlattı yine benzer şeyleri yaşayan ekip grupta şampiyon olmuş ama play-off maçı öncesi yaşadığı maddi sıkıntılar onları 3. Lig'in kapısından dönmüştü.. Grupta transferleriyle göz dolduran ve hakikatende iyi gitmeye başlayanise liderlik için Mardinspor'un puan kaybını bekliyor.Bu grubun gediklisi haline gelenher zaman olduğu gibi bu senede zirve yarışının içinde ve grubun gizli lideri konumunda bulunuyor. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor ise grubun sürprizi olarak nitelendirebilecek bir takım. 9 maçta aldıkları 19 puan ile grubun zirvelerindeler lakin maç eksikliği sebebiyle Adıyaman ekibi bir adım önde bulunuyor. Gaziantep ekibida gruba harika bir başlangıç yapmıştı fakat son iki haftada 6 puan birden kaybettiler ve zirvenin gerisinde kaldılar.Sezona transferleriyle fırtına gibi giren, eski günlerine dönmek isteyengrubun ağır abileriydi fakat grupta gerçekten bir sürprize imza atan Kars ekibive onun takipçisizirve yarışında bulunuyor. Sarıkamış ekibi 9 maçta aldığı 25 puanla harika bir gidişat sürdürüyor. Iğdır Arasspor da en az onlar kadar iyi durumda. Kendinden bekleneni veremeyen Serhat Ardahanspor ise bu hafta teknik direktörleriile yollarını ayırdı. Artvin Hopaspor ise grubun hakem hataları konusunda en çok canı yanan takım konumunda bulunuyor.Bölgesel Amatör Lig'in en zor gruplarından olan bu grupta işler gerçekten çok karışık durumda bulunuyor. Grubun sürprizi kesinlikle. Bilmeyenler olabilir belki Fatsa Belediyespor her sezon yönetim sıkıntısı çeken kayyuma kalan bir ekip olarak hafızalarımıza kazınan bir takım fakat teknik direktör Can Güven ile uyumlu bir takım oldular ve grubun namağlup tek takımı olarak dikkat çekiyorlar. Grubun bir diğer ağır abisi'nin takımıise kendinden beklenildiği gibi zirve yarışında gayet iyi gidiyor. Grubun zirve yarışanda en büyük yara alan ekibiise bilindiği gibi Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısını göstermişti lakin şuan iyi sinyaller vermiyor. Grubun lideriise yaptığı transferlerle gündeme gelmiş,'u teknik direktörlük koltuğuna getirmişti ve şu an grubun zirvesinde bulunuyorlar.Her sene zirve hesapları yapanbu sene iyi bir başlangıç yaptı. Liderlik koltuğu şuan onlarda lakin en büyük rakiplerindenmağlubiyeti onlar adına hiç iyi olmadı. Gruptagibi ekipler Osmaniyespor'un tabiri caizse "ensesinde" bulunuyor. Grupta istenileni veremeyen takım ise şüphesiz. Geçtiğimiz senelerden uzak bir Ceyhanspor izliyoruz. Her sene zirve hesapları yapan bir başka ekipda bu zorlu yarışta biraz pasif konumda bulunuyor.Sezon başı gruptavearasında transfer atakları ciddi anlamda dikkat çekmişti. Bir de bu yarışakatılınca herkesin merakla bir grup olmuştu. Günümüze baktığımızda iseharika bir performans göstererek şampiyonluğun en büyük adayı özellikle bu hafta Aksaray Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek grubun en iyi takımlarından biri olduğunu herkese ispatladı. Yozgatspor ise teknik direktörlüğeyerine'ı getirdikten sonra nispeten toparlasa da kendinden bekleneni henüz veremedi. Nevşehirspor da teknik direktör değişimi yapmasına rağmen onlar da kendinden bekleneni veremedi. Grupta ilginç olan bir diğer husus ise grupta son üç sıradakı takımınekipleri olması, Sivas'taki kötü durumu gözler önüne sermiş oluyor.Sezon başı yapılan transferiyleriyle gündeme gelen takımların yerine gündemden uzak takımların zirve yarışını sürdürdüğü grupta,ileliderlik adına iddialı ekipleri oluşturuyor. Transferleriyle gündeme gelenveise şuan grupta söz sahibi olacak bir konumda bulunmuyorlar. Serik Belediyespor yeni hocasıile ilk maçını kazansa da istikrarın devam etmesi konusunda herkeste bir soru işareti bulunuyor. Geçen senenin şampiyonu'un bu sene kötü durumda bulunması da Bölgesel Amatör Lig'in zorluklarını ifade ediyor resmen. Grubun en ilginç olaylarından biri ise kadro kalitesi zayıf olmasına rağmen grubun en yüksek mücadele gücü bulunan takımı Akıncılarspor'un 8 maçta sıfır çekmesi.Sezon başı grubun tartışmasız en ağır favorisi'du.ile başlayan macera kısa sürdü ve Uşak ekibi kan değişimine gitti. Tek mağlubiyetleri olmalarına rağmen zirve yarışının 6 puan gerisinde bulunuyorlar. Grupta9 maçta hiç mağlup olmadı ve 19 puanla zirvede bulunuyor. En yakın takipçisiise bir maç eksiğiyle 16 puanda bulunuyor.ise kendinden beklenen performanstan uzak olarak şimdilik yoluna devam etse de ilerleyen haftalarda zirve yarışına dahil olabilir.Geçtiğimiz sezon profesyonel liglere veda eden, bu sezon grubunda fırtınalar estiriyor. 8 maçta aldıkları 21 puan ile en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede bulunuyor. Grubun namağlup tek ekibi İzmir temsilcisiise 8 maçta 16 puan toplayarak Turgutluspor'u kovalıyor. Grubun bir diğer zirve yarışında bulunan takımıise Turgutluspor'un hemen peşinde zirveyi kovalıyor. Grubun gidişatı böyle devam ederse grubun sadece 3 tane şampiyon adayı var diyebiliriz.BAL'ın en dengeli, zirvenin her hafta el değiştirebileceği grupta şimdilik zirveyi iki İstanbul ekibivepaylaşıyor. Grubun üçüncü ve dördüncü sıradaki ekipleriveise bir maç eksikleriyle 15 puanla yakın takipteler. Grupta yarış son haftaya kadar devam edeceğe benzerken bir İstanbul takımının şampiyon olma ihtimali %75 diyebiliriz.Transferleriyle gündeme bomba gibi düşenve'un yer aldığı grupta zirvede İstanbul takımları dikkatleri üzerine çekmiş durumda bulunuyor. Grubun zirvesindebulunurken en yakın takipçisi. Modafenspor'un lider olmasına rağmen teknik direktör ile yollarını ayırması grupta baya dikkat çekmiş ve gidişatlarının nasıl olacağı konusunda herkesi meraklandırmıştı. Grupta Ankara ekibibana göre zirvenin en güçlü adayı ki bu grupta ne kadar fark atarsanız atın iki mağlubiyette dağılırsınız. O tarz bir grup olduğu için bu grupta şampiyon takımı tahmin etmek bir hayli zor...BAL'ın ölüm grubu olan grupta ilk 5'te hiç de sürpriz olmayan ekipler bulunuyor. Lidermaç fazlalığıyla liderlik koltuğunda bulunurken iki maç eksiğiyleonun en yakın takipçisisi.ve, 14 puanla zirveyi takipteler. Grubun sürprizi ise kesinlikle Edirnespor oldu. Sezon başı zirve hedefleri yapan ekip 9. haftaya geldiğimiz grupta 9. sırada bulunuyor.