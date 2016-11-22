Her sene olduğu gibi Bölgesel Amatör Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bekleneni veremeyenleri ve sürpriz yapan takımları grup grup sizin için özetledik;
1.GRUPSezon başı her zamanki gibi üst sıralarda olur denilen takımların başında şüphesiz Tatvan Gençlerbirliği geliyordu. Her sene olduğu gibi bu sene de zirvenin peşindeler lakin eski güçlerinin olduğu pek söylenemez. Grupta şu an için Mardin 47 Spor egemenliği içi sürüyor. İşin ilginç tarafı; Mardinspor'un maddi sıkıntılarla uğraşması, teknik heyetin sıkıntı günler geçiriyoruz açıklamaları gündeme bomba gibi düşmesine rağmen Mardin ekibi 9 maçta 25 puan toplayarak zirvede tek başına ilerliyor. Mardinspor'un bu hali bana 2013-2014 sezonunu hatırlattı yine benzer şeyleri yaşayan ekip grupta şampiyon olmuş ama play-off maçı öncesi yaşadığı maddi sıkıntılar onları 3. Lig'in kapısından dönmüştü.. Grupta transferleriyle göz dolduran ve hakikatende iyi gitmeye başlayan Ağrıspor 1970 ise liderlik için Mardinspor'un puan kaybını bekliyor.
2.GRUPBu grubun gediklisi haline gelen Adıyaman 1954 SK her zaman olduğu gibi bu senede zirve yarışının içinde ve grubun gizli lideri konumunda bulunuyor. Malatya ekibi Yeşilyurt Belediyespor ise grubun sürprizi olarak nitelendirebilecek bir takım. 9 maçta aldıkları 19 puan ile grubun zirvelerindeler lakin maç eksikliği sebebiyle Adıyaman ekibi bir adım önde bulunuyor. Gaziantep ekibi Araban Belediyespor da gruba harika bir başlangıç yapmıştı fakat son iki haftada 6 puan birden kaybettiler ve zirvenin gerisinde kaldılar.
3.GRUPSezona transferleriyle fırtına gibi giren Serhat Ardahanspor, eski günlerine dönmek isteyen Artvin Hopaspor grubun ağır abileriydi fakat grupta gerçekten bir sürprize imza atan Kars ekibi Sarıkamış Belediyespor ve onun takipçisi Iğdır Arasspor zirve yarışında bulunuyor. Sarıkamış ekibi 9 maçta aldığı 25 puanla harika bir gidişat sürdürüyor. Iğdır Arasspor da en az onlar kadar iyi durumda. Kendinden bekleneni veremeyen Serhat Ardahanspor ise bu hafta teknik direktörleri Mustafa Meteertem ile yollarını ayırdı. Artvin Hopaspor ise grubun hakem hataları konusunda en çok canı yanan takım konumunda bulunuyor.
4.GRUPBölgesel Amatör Lig'in en zor gruplarından olan bu grupta işler gerçekten çok karışık durumda bulunuyor. Grubun sürprizi kesinlikle Fatsa Belediyespor. Bilmeyenler olabilir belki Fatsa Belediyespor her sezon yönetim sıkıntısı çeken kayyuma kalan bir ekip olarak hafızalarımıza kazınan bir takım fakat teknik direktör Can Güven ile uyumlu bir takım oldular ve grubun namağlup tek takımı olarak dikkat çekiyorlar. Grubun bir diğer ağır abisi Cahit Terzi'nin takımı Güzelorduspor ise kendinden beklenildiği gibi zirve yarışında gayet iyi gidiyor. Grubun zirve yarışanda en büyük yara alan ekibi Yeni Amasyaspor ise bilindiği gibi Türkiye Kupası'nda gruplara kalma başarısını göstermişti lakin şuan iyi sinyaller vermiyor. Grubun lideri Çarşambaspor ise yaptığı transferlerle gündeme gelmiş, Besim Durmuş'u teknik direktörlük koltuğuna getirmişti ve şu an grubun zirvesinde bulunuyorlar.
5.GRUPHer sene zirve hesapları yapan Osmaniyespor bu sene iyi bir başlangıç yaptı. Liderlik koltuğu şuan onlarda lakin en büyük rakiplerinden Adana BŞB mağlubiyeti onlar adına hiç iyi olmadı. Grupta Adana BŞB, Silifke Belediyespor, MESKİ gibi ekipler Osmaniyespor'un tabiri caizse "ensesinde" bulunuyor. Grupta istenileni veremeyen takım ise şüphesiz Ceyhanspor. Geçtiğimiz senelerden uzak bir Ceyhanspor izliyoruz. Her sene zirve hesapları yapan bir başka ekip Kilis Belediyespor da bu zorlu yarışta biraz pasif konumda bulunuyor.
6.GRUPSezon başı grupta Yozgatspor ve Nevşehirspor arasında transfer atakları ciddi anlamda dikkat çekmişti. Bir de bu yarışa Aksaray Belediyespor katılınca herkesin merakla bir grup olmuştu. Günümüze baktığımızda ise Altındağ Belediyespor harika bir performans göstererek şampiyonluğun en büyük adayı özellikle bu hafta Aksaray Belediyespor'u 4-1 mağlup ederek grubun en iyi takımlarından biri olduğunu herkese ispatladı. Yozgatspor ise teknik direktörlüğe Yahya Ünal yerine Feridun Dündar'ı getirdikten sonra nispeten toparlasa da kendinden bekleneni henüz veremedi. Nevşehirspor da teknik direktör değişimi yapmasına rağmen onlar da kendinden bekleneni veremedi. Grupta ilginç olan bir diğer husus ise grupta son üç sıradakı takımın Sivas ekipleri olması, Sivas'taki kötü durumu gözler önüne sermiş oluyor.
7.GRUPSezon başı yapılan transferiyleriyle gündeme gelen takımların yerine gündemden uzak takımların zirve yarışını sürdürdüğü grupta, Isparta Davrazspor ile Bucak Belediye Oğuzhanspor liderlik adına iddialı ekipleri oluşturuyor. Transferleriyle gündeme gelen Sandıklıspor ve Serik Belediyespor ise şuan grupta söz sahibi olacak bir konumda bulunmuyorlar. Serik Belediyespor yeni hocası Cüneyt Tiryaki ile ilk maçını kazansa da istikrarın devam etmesi konusunda herkeste bir soru işareti bulunuyor. Geçen senenin şampiyonu Sarayönü Belediyespor'un bu sene kötü durumda bulunması da Bölgesel Amatör Lig'in zorluklarını ifade ediyor resmen. Grubun en ilginç olaylarından biri ise kadro kalitesi zayıf olmasına rağmen grubun en yüksek mücadele gücü bulunan takımı Akıncılarspor'un 8 maçta sıfır çekmesi.
8.GRUPSezon başı grubun tartışmasız en ağır favorisi Utaş Uşakspor'du. Levent Kartop ile başlayan macera kısa sürdü ve Uşak ekibi kan değişimine gitti. Tek mağlubiyetleri olmalarına rağmen zirve yarışının 6 puan gerisinde bulunuyorlar. Grupta Çiğli Belediyespor 9 maçta hiç mağlup olmadı ve 19 puanla zirvede bulunuyor. En yakın takipçisi Ortaca Belediyespor ise bir maç eksiğiyle 16 puanda bulunuyor. Sökespor ise kendinden beklenen performanstan uzak olarak şimdilik yoluna devam etse de ilerleyen haftalarda zirve yarışına dahil olabilir.
9.GRUPGeçtiğimiz sezon profesyonel liglere veda eden Turgutluspor, bu sezon grubunda fırtınalar estiriyor. 8 maçta aldıkları 21 puan ile en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede bulunuyor. Grubun namağlup tek ekibi İzmir temsilcisi Çiftay Yeşilovaspor ise 8 maçta 16 puan toplayarak Turgutluspor'u kovalıyor. Grubun bir diğer zirve yarışında bulunan takımı Ayvalıkgücü Belediyespor ise Turgutluspor'un hemen peşinde zirveyi kovalıyor. Grubun gidişatı böyle devam ederse grubun sadece 3 tane şampiyon adayı var diyebiliriz.
10.GRUPBAL'ın en dengeli, zirvenin her hafta el değiştirebileceği grupta şimdilik zirveyi iki İstanbul ekibi Erokspor ve Çengelköyspor paylaşıyor. Grubun üçüncü ve dördüncü sıradaki ekipleri Altınova Belediyespor ve Gazisomanpaşaspor ise bir maç eksikleriyle 15 puanla yakın takipteler. Grupta yarış son haftaya kadar devam edeceğe benzerken bir İstanbul takımının şampiyon olma ihtimali %75 diyebiliriz.
11.GRUPTransferleriyle gündeme bomba gibi düşen Bartınspor ve Eskişehir Kurtuluşspor'un yer aldığı grupta zirvede İstanbul takımları dikkatleri üzerine çekmiş durumda bulunuyor. Grubun zirvesinde Modafen bulunurken en yakın takipçisi Zeytinburnuspor. Modafenspor'un lider olmasına rağmen teknik direktör ile yollarını ayırması grupta baya dikkat çekmiş ve gidişatlarının nasıl olacağı konusunda herkesi meraklandırmıştı. Grupta Ankara ekibi Keçiören Bağlumspor bana göre zirvenin en güçlü adayı ki bu grupta ne kadar fark atarsanız atın iki mağlubiyette dağılırsınız. O tarz bir grup olduğu için bu grupta şampiyon takımı tahmin etmek bir hayli zor...
12.GRUPBAL'ın ölüm grubu olan grupta ilk 5'te hiç de sürpriz olmayan ekipler bulunuyor. Lider Ergene Velimeşespor maç fazlalığıyla liderlik koltuğunda bulunurken iki maç eksiğiyle Kartal Bulvarspor onun en yakın takipçisisi. Sultangazispor, Çorluspor 1947, Gebzespor ve Çayırovaspor, 14 puanla zirveyi takipteler. Grubun sürprizi ise kesinlikle Edirnespor oldu. Sezon başı zirve hedefleri yapan ekip 9. haftaya geldiğimiz grupta 9. sırada bulunuyor.
Hazırlayan: Mete EKİZ
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