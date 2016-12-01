Bu sene takım-yönetim-taraftar birlik beraberlik içerisinde ve futbol adına başarıya yönelik planlarımız tutuyor, başarılı oluyoruz. Takım içerisinde son derece iyi bir arkadaşlığımız bulunuyor. Yöneticilerimiz ve başkanımız her sorunumuzla yakından ilgileniyor. Başarımızın sebebi bu yakın bağlarımız ve sadece futbol adına başarıyı hedeflememizdir.

Kimse farklı düşünce ve amaç içinde değil. Tek işimiz futbol oynamak. Biz de aynı topraklarda aynı bayrak altında işimizi yapıyoruz. İnsanların bunu bilip, bizleri sadece başarımızla anmasını gönülden isterim. Bu takıma gelen kimse vatan satmıyor. Bizim genel durumumuz başarıyla ilerlerken bize olan önyargılar bunu gölgeliyor. Umarım bu durum düzelir.

Bu sene Amedspor formasıyla şampiyonluk yaşamak kısa vadedeki hedefim. Uzun vadede tabii ki Süper Lig'de oynamak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum.

Gökdeniz Karadeniz. Tarzını, futbolunu hep beğenmişimdir. Onu izlemekten büyük keyif alıyordum.

Avrupa'da Napoli forması giyen Lorenzo Insigne, ülkemizde Fenerbahçe forması giyen Moussa Sow’u beğenerek takip ediyorum.

1.Ligde her anlamda daha profesyonel bir ortam var. Yetenek ve kalite olarak çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Sadece ortam farkı var diyebilirim yoksa futbol kalitesi olarak 2.Lig'de oldukça iyi durumda, bu ligde de önemli yetenekler var.

Futbol, maçlar, antrenmanlar, özel çalışmalar dışında çok boş zamanım kalmıyor ama kalan zamanlarımı tamamen eşim ve ailemle geçirmeye çalışıyorum.

Kamil İçer? -Hırs

Şehmuz Özer? -Kral

Ercan Çapar? -Adam

Messi ? - Yetenek

Beckham? -Karizma

Bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin futbolun sadece bir spor olduğunu ve futbolcularında normal bir insan olduğunu bilmesini isterim. Sezonun fair-play içinde geçmesi için onların gerekli özveriyi göstereceğinden eminim.

'nin bugünkü konuğu Amedspor'un başarılı oyuncusu. Bağlar Vuralspor'da profesyonel olan Mehmet Sıddık, ardındanveformaları giydi. Bu sene bütün maçlar ilk 11 başlayan 1991 doğumlu oyuncu, bu maçlardaatıpyapmayı başardı.Mehmet Sıddık, 1461 Trabzon'da forma giyerken Samsunspor ile oynadıkları bir maçta 90+3'te takımı 1-0 mağlup durumdayken kazandıkları korneri, topun kendinden çıktığını söyleyerek iptal ettirmesi ile önemli bir fair-play olayına imza atmıştı. Bu kısa bilgilerden sonra artık keyifli sohbetimize geçelim isterseniz...Amedspor’un ligdeki genel durumu hakkındaki düşüncelerin neler?Deplasmanda bazı sorular yaşıyorsunuz bu konu hakkında ne söylemek istersin?İlerleyen yıllar için kariyerinle ilgili hedefin nedir?Futbola başladığın yıllarda idolün olan bir futbolcu var mıydı?Avrupa’da ve ülkemizde takip ettiğin, tarzını örnek aldığın futbolcular var mı? Varsa bu futbolcular kimler?1.Lig ve 2 .Lig’de forma giyen bir futbolcusunun. Bu iki lig arasında kısa bir değerlendirme yapar mısın?Futbol dışında kalan boş zamanlarını nasıl değerlendiriyorsun?Şimdi sana takımdan ve dünya futbolundan 5 futbolcu soracağız, bunları bize tek kelime ile tanımlar mısın?Röportaj için teşekkürler. Son olarak Amedspor taraftarına bir mesajın var mı?