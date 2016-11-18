’den’ya uzanan bir yok Süleyman’ınki. Nasıl transfer olduğunu bilmiyorum, denendi mi hocanın veya yönetimin izlediği bir oyuncu muydu, sanmıyorum alt yapıdan bir çocuğu izleyeceklerini. Bir şekilde geldi işte Konya’ya ve ilk maçlardan hemen dikkatleri kendi üzerine çekmeyi başardı. Şimdiden ligde attığı gollerle ve tekniğiyle, belini kırdığı adamlar ile konuşuluyor.Süleyman’ın geçmişinin özetini geçtik, biraz ayrıntıya inelim. Süleymandoğumlu, Basel alt yapısından gelen gurbetçi bir kardeşimiz. Kanatlarda oynuyor. Fiziği yeterli seviyede, üst ligler için biraz daha güçlenmesi gerekebilir. Tekniği muazzam,’u andıran bir oyun yapısı var açıkçası. Hele yaşı da küçük olunca heyecanlandırıyor Konyalıları. Gollerinde zekasını kullandığı aşikar, kararlı yapısı onun farklı olmasını kılan en önemli etkenler bence. Tabii genç oyuncunun zaafları olabiliyor, onlar hala var ama aşılmayacak zaaflar değil. Hırslı bir karakteri var çok belli sahaya yansıtıyor bunu, bazen hakemlerle bundan dolayı diyaloğa girmek zorunda kalıyor, ama bu da aşılır. Bir de genelde sol açıkta oynamasına rağmen bazen sol ayağını iyi kullanamıyor. Yanlış anlaşılmasın sol ayağının kalitesi ligi kaldırır ama yetenek görünce üst ligleri düşündüğümüz için sol ayak kalitesinin daha iyi olmasını beklemeye başlıyoruz tabii.Süleyman’ınyılına kadarile sözleşmesi var. Ha, Süleyman’ı kulüpler rahat bırakmaz, Selçuk satar diye bir olay da çok yok. Eğer kendini hem fiziksel hem psikolojik şartlarda geliştirirse sene başı Konyaspor kampına gider, imzayı atar. Gitmezse daha farklı bir yol çizilir, şimdilik gidişat iyi. Ama özellikle son çıkan "veSüleyman'ı istiyor" tarzı haberleri gereksiz ve sıkıntılı buluyorum. Daha o aşamalar için fazla erken olduğunu düşünüyorum ve bu haberlerin Süleyman’a zarar vermesinden korkuyorum açıkçası. İnşallah genç futbolcuların girdiği o triplere girip de yeteneğini heba etmez. Sadece zamana bırakıp çalışmalarını yaparsa mükafatını alacaktır, onda o yetenek zaten mevcut. U21 kampına gidip oynamasa da zamanla oranın vazgeçilmezlerinden olacaktır. Darısı A Milli Takım'a.