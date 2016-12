Ankaragücü

Gümüşhanespor

Menemen Belediyespor

Karşıyaka

Eyüpspor

Hatayspor

Niğde Belediyespor

İlk Yarının Altın Karması

Göze Batanlar

Kendi evinde yenilgi yüzü görmeyen ve 17 maçta 6 gol yiyen Gümüşhanespor

Alt yapı ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Karşıyaka

Kendi evinde maçlarını en az 10 bin kişiye oynayan Ankaragücü

36 yaşında 14 maça çıkan Menemen Belediyesporlu Ertuğrul Arslan

Eyüpspor’da 14 maça çıkan 1998 doğumlu kaleci Mahmut Demirgan

16 maç 11 gol Gümüşhanesporlu Ali Özgün ve 17 maç 9 gol atan Bugsaşsporlu Raşit Sevindir

ve 17 maç 9 gol atan Bugsaşsporlu Konyaspor’dan Niğde Belediyespor’a kiralık gelen genç golcü İbrahim Alan

İlk yarının göze çarpan hocaları

Soner Tolungüç (Karşıyaka) Soner Hoca, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen takımda kaldı. Altyapı ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Karşıyaka’yı 4.sıraya taşıdı. Genç oyuncuların gelişimine büyük katkı sağladı .Saha içi kadar çok saha dışında yaşanan olaylarla da uğraşmak zorunda kaldı. Bundan dolayı bana göre ilk yarının en iyi hocası olsa da ilk yarı sonunda istifa ederek takımdan ayrıldı.

Soner Hoca, transfer tahtası kapalı olmasına rağmen takımda kaldı. Altyapı ve genç ağırlıklı kadroyla mücadele eden Karşıyaka’yı 4.sıraya taşıdı. Genç oyuncuların gelişimine büyük katkı sağladı .Saha içi kadar çok saha dışında yaşanan olaylarla da uğraşmak zorunda kaldı. Bundan dolayı bana göre ilk yarının en iyi hocası olsa da ilk yarı sonunda istifa ederek takımdan ayrıldı. Ekrem Al (Eyüpspor) Büyük çoğunluğu 990-1998 doğumlu futbolculardan oluşan kadroyla büyük başarıya imza attı. Gümüşhanespor’u yenme başarısı gösterdi. Bu kadar güçlü rakiplerin arasından 29 puana ulaşarak 5. sırada yer aldıancak devre arasında görevine son verildi.

Genel Değerlendirme

’u daha yakından tanımak için takımlara kısaca bir göz atacak olursak; Anadolu futbolunun köklü çınarlarındanve, şehir takımlarındanveile bir zamanlar İstanbul’un Süper Lig’de fırtına gibi esen ekibi, Osmanlıspor’ın pilot takımıve Trabzonspor’u pilot takımı’un mücadele ettiği, yakın tarihimizde ülkemizi UEFA’da temsil eden şimdi ise çok zor günler geçiren’un mücadele ettiği güçlü bir grup olduğunu görüyoruz.Ligin ilk üç haftası sonunda Ankaragücü ve Hatayspor 3 galibiyet alarak çok güzel başlangıç yaptı. 5 hafta sonunda Hatayspor ve Karşıyaka 10 puanla liderliği paylaştı. Daha sonra bu iki takım ilk iki yarışından koptu. 6.hafta sonunda ilk sırayıikinci sırayıaldı. Bu iki takım ilk yarının sonuna kadar kendi aralarında yer değiştiler. 17. hafta sonunda 37 puan topladılar.+15 averaj ile +14 averaja sahip Gümüşhanespor’un önünde ilk yarıyı lider olarak bitirdi.Şimdi ilk yedi sırayı paylaşan takımlara sırasıyla ilk yarıda ne yaptıklarına ve ikinci yarıda ne yapabileceklerini bakalım….Sezonu Aydınspor 1923’ü 2-0 yenerek güzel başlangıç yaptıktan sonra 5.hafta kendi evinde şampiyonluğun diğer güçlü adayı Gümüşhanespor’a 2-1 yenilerek büyük bir yara aldı. Ardından Tokatspor, Niğde Belediyespor, Sarıyer, Eyüpspor, Etimesgut Belediyespor ve 1461 Trabzon‘u yenerekimza attı. Başkent ekibi maçlarını büyük bir taraftar desteği alarak oynuyor, kendisine gönül veren taraftarlar Ankaragücü’nü deplasmanda yalnız bırakmıyor. Birçok deplasmanda taraftarı sayesinde Ankaragücü kendi evinde gibi oynuyor. Bana göre Ankaragücü’nün ilerleyen haftalarda en büyük avantajı taraftar faktörü olacak. Ankaragücü kadrosunda çok önemli isimler barındırıyor. Bu isimlerin başında Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan, Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, A Milli futbol takımının da formasını terletengeliyor. Serkan Balcı bu sezon 11 maçta forma giydi. Son haftalarda tecrübesiyle takımına büyük katkı sağlayacak gibi gözüküyor. Defanstaki bir diğer tecrübeli isim de Eskişehir formasıyla tanıdığımız yıllarca Süper Lig’de top koşturan. İleride Ömer Bozan takıma çok büyük katkı sağladı. Son haftayı zorlu Hatay deplasmanında 1-1’lik skorla kapatan Ankaragücü’nü ikinci yarının başında zorlu deplasmanlar bekliyor. 20.hafta Karşıyaka, 22.hafta Gümüşhanespor ve 24.hafta Niğde Belediyespor deplasmanlarına gidecek Ankaragücü’nün kaderini ligin üst sıraları için mücadele eden bu takımlarla deplasmanda oynayacağı maçlar belirleyecek.Karadeniz temsilcisi ligi Karadeniz derbisinde 1461 Trabzon ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak açtı. 2.hafta da kendi evinde Menemen Belediyespor’la 0-0 berabere kaldı. İlk golünü ligin 3.haftası attı. 5.haftadan 13. haftaya kadar seri galibiyetler alann Gümüşhanespor,büyük başarıya imza attı. İlk yarı maçlarında kendi evinde bileği bükülmedi. Gümüşhanespor’un kalesini Fenerbahçe altyapısından yetişen 1994 doğumlukoruyor. Hücum hattındagibi tecrübeli isimlerin yer alıyor. İlk yarıda Gümüşhanespor’un en büyük avantajlarından biri Kırmızı Grup’un gol krallığında 11 golle zirvede olan‘dü. Gümüşhanespor sene başında dünyaca ünlü yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun kardeşi‘nu kadrosuna kattı. İleride nasıl bir futbolcu olacağını merakla beklenen Muhammed, lig maçlarında 7 kez sahaya çıktı. Kupa maçlarında 4 kez oynama fırsat bulup 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. İkinci yarıda Gümüşhanespor’un en büyük avantajı ilk iki yarışındaki Ankaragücü ve play-off mücadelesi veren Eyüpspor, Hatayspor ve Niğde Belediyespor gibi takımlarla kendi evinde karşılaşacak olması.Ege temsilcisi ilk iki haftada beraberlikle ayrıldı .İlk galibiyetini 3.hafta Tokatspor’u 2-1 yenerek aldı. 14.hafta sonunda 33’er puana sahip Ankaragücü ve Gümüşhanespor’un tam 8 puan gerisinde 3. sırada bulunuyordu.puan farkını 3 puana indirdi ve ikinci yarıya liderlik yarışında ben de varım mesajı verdi. Menemen’in kadrosundavegibi ligin ortalamasının üzerinde çok iyi oyuncular bulunuyor. Bu oyuncularında yanında genç oyuncularla harmanlayanHoca ilk yarı iyi işler çıkardı. Menemen’in ilk yarıdaki en büyük sıkıntısı futbolcuların geçirdiği sakatlıklardı. Uzun bir süre Gökhan Ünal ve Erman Kılıç’tan faydalanamadılar. Gökhan Ünal, uzun süre sakatlık yaşadıktan sonra sahalara döndüğü ikinci maçta Kırklarelispor karşısında hat-trick yaparak ben burdayım mesajı verdi. Sakatlık yaşayan bir başka oyuncu Erman Kılıç ise iki tane frikikten, bir tane kafa golüyle takımına büyük katkı sağladı. Erman Kılıç ve Gökhan Ünal’ın ikinci yarıdaki performansı Menemen'in kaderini belirleyecek. Şampiyonluk için en büyük rakiplerinden Gümüşhanespor‘u kendi evinde ağırlayacak olan Menemnspor Ankaragücü ile deplasmanına oynayacak. Ligin üst sıralarını ilgilendiren maçlarda Niğde Belediyespor, Eyüpspor ve Karşıyaka ile kendi evinde oynayacak. 31.hafta Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maç Menemen için hayati öneme sahip olacak.Sezona transfer tahtası kapalı şekilde başladılar. Saha içinden çok saha dışındaki olaylarla meşgul oldular. Kasım ayında yapılan idman boykotu bu olayların en önemlisiydi. Bazı oyuncular kadro dışı kaldı.sürekli rapor alarak takımdan uzak kaldı. Altyapıdan çıkan gençlerle büyük çok büyük mücadele verdiler. 5.hafta 10 puanla liderlik koltuğunu Hatayspor ile paylaştılar. Altyapıda yetişen kaleci’ün aşama kaydederek çok daha iyi seviyeye gelip yıllarca Karşıyaka camiasına hizmet vereceğini düşünüyorum. İlk yarıda büyük bir başarıya imza atarak 4.sırada bitirdiler. Burada en önemli faktörünhoca olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncuların gelişimine çok büyük katkı sağladı. Taraftarın çok büyük saygı duyduğu Soner Hoca, ilk yarının sonunda istifa etti. İkinci yarı ne yapacakları merakla bekleniyor. Karşıyaka’nın dezavantajı kadro derinliğinin olmamasıdır. Kadrosundagibi çok teknik bir oyuncu bulunduran, hücumdagibi bu lig için ideal bir forvet bulunduran Karşıyaka‘nın taraftar faktörünün etkisiyle play-offlara kalacağını düşünüyorum.İlk 2 hafta mağlubiyetle başladı. İlk galibiyetini 3.hafta aldı. Eyüpspor, Gümüşhanespor’u yenme başarısını gösteren iki takımdan birisi. Diğer takımların aksine çok genç bir takımla sahaya çıkıyorlar ilk 11 oyuncuları büyük çoğunluğu 1990-1998 doğumlu oyunculardan oluşuyor. Kalecileri1998 doğumlu çok genç bir isim. Eyüpspor, teknik direktörüile yollarını ayırdı. İkinci yarı ne yapacakları merakla bekleniyor. Genç futbolcuları ikinci yarı sakatlık yaşamaz ve 1-2 takviye yaparlarsa play-offa rahat kalabilecek takım olarak görüyorum. Bu durumun tam tersi de olabilir, genç futbolcular ilerleyen haftalarda tecrübesizliklerinden dolayı büyük hatalar yapabilir.Bundan dolayı Eyüpspor alt basamaklara inerek play-offlara kalamayabilir. Bu durumun olma ihtimalinin biraz daha az görsem de göz ardı etmemek gerekir.2.Lig'in Almanya’sı Hatayspor bir şekilde play-offlara girmeyi başarıyor. Üst üste 2 kere final oynadı kaybetti. Bu sene mütevazi bir kadro kuruldu. 5.hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu, devam eden haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla ilk yarıyı play-offun 3 puan gerisinde kapattı. Hatayspor kensinden üst sırada bulunan takımlardan sadece Menemen Belediyespor’u yendi. Ankaragücü ve Karşıyaka ile berabere kaldı. Eyüpspor ve Gümüşhanespor maçlarından yenilgi ile ayrıldı. Üstelik Menemen Belediyespor hariç diğer maçları kendi evinde oynadı. İkinci yarı Hatayspor’u çok zorlu bir fikstür bekliyor. 16 maçta oynayıp 6 gol atanve 17 maçta oynayıp 5 gol atantakımına büyük katkı sağladı. Oyuna sonradan giren 1997 doğumlu forvetilerde adından çokça bahsettirebilecek bir oyuncu. Hatayspor’un sağbek bölgesine takviye yapması gerektiğini düşünüyorum. Orta sahada mücadele edenvetakım için kilit oyuncular. Bu sene Kırmızı Grup’ta canlı izleme fırsatı bulduğum takımlardan biri olan Hatayspor’un play-offları son haftaya kadar zorlayacak gibi gözüküyor..3.Lig şampiyonu olarak bu sene 2.Lig’e çıktı. Niğde Belediyespor keşke her belediye takımı böyle olsa derdirten çok büyük coşkuya sahip taraftarıyla maçlarını oynuyor. Niğde şehrinde şu an olan futbol havası Süper Lig’de oynayan en az 5 şehirden daha fazladır. Çok düşük bütçe ile kurulan takım, ilk yarıyı 7. sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı. Ligin yenilgisiz takımı Gümüşhanespor’a 14.hafta ilk mağlubiyetini tattırdılar. Gümüşhanespor’un yanı sıra üst sıralardaki rakipleri Menemen Belediyespor , Eyüpspor, Karşıyaka’yı yenmeyi başardılar. Düşmeye oynayan rakipleri Tuzlaspor, Kastamonu 1966, Tokatspor ve Kırklarelispor’la ile berabere kalarak büyük puan kayıpları yaşadılar. İkinci yarı bu maçlarda puan kayıpları yaşamazlar ise play-offlara girebilirler. Kadrolarındave büyük bir yıldız adayı’ı bulunduruyor. (İbrahim Alan’la ilgili oyuncu raporu yazımı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz). Yılların tecrübesi Adem Alkaşi, sağbekte takımına büyük katkı sağlıyor. İzlediğim maçlarında takımın gerideki sigortası görünümü verdi. İleride ise kanat oyuncusuile, Niğde Belediyespor’un hücum hattında en büyük silahları. İbrahim Alan‘ın performansını arttırması Niğde Belediyespor’u play-off yarışında iddialı konuma getirir. Bu sene olmasa da önümüzdeki senelerde Niğde Belediyespor’un şehirde oluşan hava birlikte 1.Lig'e çıkacağını düşünüyorum.Ligin üst sıralarında çok büyük heyecan yaşadığı gibi orta ve alt sıralarda da büyük bir heyecan yaşandı. 8.sıradakiile 15. sıradakiarasındaki fark sadece 4 puan. Büyük yatırım yapanilk yarıyı beklentilerin gerisinde bitirdi. Trabzonspor’un pilot takımı, 15 maçta 7 gol atanönderliğinde üst sıralara çıkmak için mücadele edecek.Lige Sarıyer galibiyeti ile başlayanZiya Doğan’ın ne yapacağı büyük bir merak konusuydu. Büyük bir umutla girilen sezonda Kastamonu 1966, 6 maçlık galip gelememe serisine 11.hafta evinde Buğsaşspor‘u 2-1 yenerek son verdi. İlk yarıyı 14.sırada bitiren Kastamonu 1966, ikinci yarı için büyük bir transfer hamlesine kalktı. Ziya Hoca büyük ihtimal kafasında ilk maçta alınacak seri galibiyetlerle play-off potasına girmeyi amaçlıyor. 4-5 maçlık galibiyet serisiyle Kastamonu 1996 bunu başarabilir. Önemli olan bu transferlerin takıma yapacağı katkılar. Eğer başarılı olursa Ziya Doğan ile yola devam edilir. Önümüzdeki sezon için kadro oluşturulmaya başlanır. Ama başarı gelmezse Ziya Hoca'nın Kastamonu serüveni 30. haftayı görmeden bitebilir. Galatasaray'dan iki maçta dört puan alan, Türkiye Kupası'nın fatihi'a değinecek olursak, ligde pek iyi değiller bu sezon. Küme düşme hattının beş puan yukarısındalar. Ama Ümit Davala, Yıldıray Baştürk, Murat Erdoğan gibi isimleri yönetim kurulu kadrosuna katan Tuzlaspor'un Türkiye Kupası macerasını keyifle izliyoruz. Yine ikinci devre yeni yönetimin neler yapacağı merak uyandırıyor. Bu ligde ayrı parantez açılması gereken takım ise Osmanlıspor‘un pilot takımı. Geçen sezon 2 oyuncuyu Osmanlıspor’a yolladılar. Şu an mevcut kadroda Osmanlıspor’dan kiralık gelen birçok genç oyuncu var. Canlı izlediğim takımlardan biri olan Buğsaşspor’da Osmanlıspor’dan kiralık gelen stoper’ı çok beğendim. İlerleyen yıllarda Eren’i üst liglerde çok rahat görebiliriz. Hatayspor deplasmanından önce konuşma fırsatı bulduğumuzHoca amaçlarının Türk futboluna yeni futbolcular kazandırmak olduğunu söylemişti. Pilot takım olan Bugsaşspor, Nihat Hoca’nın tecrübesiyle birçok oyuncuya seviye atlatacak gibi gözüküyor.Ligin en alt sıralarına bakacak olursak… Puan cezaları alan, -1 puanla son sırada bulunuyor. Mantıksal olarak ligden çoktan düşmüş olan Kayseri Erciyesspor‘un 14. sıradaki takım ile puan farkı 20. Erciyesspor, büyük ihtimal ligin 25. haftasından sonra matematiksel olarak 3.Lig’e düşer. Düşecek diğer iki takımveolacak gibi görünüyor. Tokatspor’un kadrosunda bulunanvegibi tecrübeli futbolcular, Tokatspor’un 17.sıraya düşmesine engel olamadılar.ve‘un Türkiye Kupası'nda gruplara kalmaları, takımların yorgunluğunu arttırabilir ve ilerleyen süreçlerde takımı olumsuz etkileyebilir.ve Gümüşhane’yi şampiyonluk yarışında bir adım önde görüyorum.Bu iki takımdan biri Şampiyon olacak diğer takım play-offlarda finale çıkar düşünüyorum. TFF 1.Lig’e çıkma maçında finalde karşılaşacak takım Beyaz Grup’un play-offun finalinde kazanan takım olacak. Bundan dolayı diğer grup da önem arz ediyor. Diğer grupta şampiyonluk için en az 5 takım son haftaya kadar yarışacak gibi gözüküyor. Bu Kırmızı Grup’un play-off’a kalan takımları için büyük bir avantaj. Çünkü ligin bitimine 3-4 haftaya kala şampiyonluk potasından çıkmış play-offu garantilemiş takımlar play-offlara daha önceden hazırlanmaya başlar ve maçlara yedek ağırlıklı kadro ile çıkar. İlk 5 sıradaki takımların yerini koruyacağı kanaatindeyim . Hatayspor ve Niğde Belediyespor, ilk 5‘e girebilecek en güçlü adaylar. TFF 1.Lig’e çıkan 3 takımdan 2 takımın bu gruptan çıkacağını düşünüyorum.