2 yıldır buradayız, büyük hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımı belli seviyeye getireceğiz, bunun için çok çaba harcıyoruz .Genç bir kadro kurduk, genç futbolcuların gelişimi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ligde daha üst seviyelere, sıralara çıkmayı hedefliyoruz.

Bizim hedefimiz Türk futboluna genç isimler kazandırmak. Birkaç oyuncumuzu Osmanlıspor’a gönderdik. Şu an kadromuzda Osmanlıspor’dan gelen futbolcular var. Bu futbolcuların gelişimini iyi bir şekilde tamamlaması için çaba harcıyoruz.

Ülkemizde 3 büyükte oynayan futbolcuların hemen hoca olması gibi yanlış bir olay var. Dünya üzerinde sadece bu Türkiye’de var. Futbolculuk ve antrenörlük çok farklı şeyler. İkisi arasında çok büyük fark var. Mesela bir futbolcu çok süratlidir, yeteneklidir, çok iyi yerlere gelebilir ama bu yetenekler hocalık kariyerinde hiçbir şey ifade etmez. Bu yetenek olduğu için futbolculuk döneminde çok çalışmadan çok iyi bir kariyere sahip olabilir ama antrenörlük öyle değil, çok çalışacaksın, emek harcayacaksın. İdman yaptırdım oldu bitti mantığı yoktur antrenörlük mesleğinde. Ekibinle birlikte sürekli bu işin içinde olacaksın. Başarısızlığı ben buna bağlıyorum. Mesela Avrupa’da futbolculuk geçmişinden çok hocalık yeteneğine bakılır. Futbolculuğu alt liglerde geçirip ülkenin en iyi takımlarında hocalık yapan onlarca hoca var. Bu çok iyi futbolcuydu hemen bunu hoca yapalım mantığı Avrupa’da yok. Maalesef ülkemizde böyle bir uygulama var.

Eskiden bu işler zordu. Takip etmede sıkıntı vardı ama şimdi teknoloji sayesinde her şey kolay. Şu an Mourinho’ya da hakimsin Pep Guardiola’nın da yaptığı işlere hakimsin. Biz sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bundan dolayı kim ne yapıyor takip ediyoruz.

Takımdaki genç oyuncularından biri İsmail. Profesyonel anlamda sürekli oynadığı kulübü burası oldu. Çalışıyor, zaman zaman oynuyor. Mutlaka gelişim gösterecek çok yetenekli bir kardeşimiz.

Bu işin içinde ayakta kalmak için yeni gelişmelere takip etmeliler ve sürekli kendilerini yenilemeliler. Ülkemizde istenilen şansın bulunacağı kulüp sayısı az. Bekledikleri takım karşılarına çıktıklarında fırsatı iyi değerlendirip kendi çalışmalarını yansıtmalılar. Umutlarını asla yitirmemeliler.

Ersun Yanal farklı bir kimliktir. Büyük takımların gücünü almadan bu yerlere gelmek kolay değil. Çok büyük çıkışa imza attı.

2 tane maç var unutamadığım. Belediye Bingöl ile 20 hafta kaybetmeden finalde penaltıda Maraş‘a kaybettiğimiz final ve Fethiye’de Keçiörengücü’nü yenerek Yeni Malatyaspor’la kazandığımız şampiyonluk. Malatya şehri için çok önemli bir maçtı, profesyonel liglerde tamam mı devam mı maçıydı. Kupayı Malatya’ya götürmüştük.

'nin bugünkü konuğu'un başarılı teknik direktörü. Nihat Balan kimdir, kariyeri nasıl öncelikle buna göz atalım. UEFA Pro Lisans sahibi olan Balan, 1966 yılında Malatya’da doğdu. Futbola doğduğu kentin takımı Malatya İdman Yurdu’nda başladı. Malatyaspor, İzmirspor, Nizipspor, Lüleburgazspor, Malatyaspor ve Kahramanmaraşspor formalarını terletti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlığa başladı. 1998-99 sezonunda şimdiki adıolan Malatya Belediyespor’u çalıştırdı ve takımı 3.Lig'den 2.Lig'e çıkarma başarısını gösterdi.2010 yılında ligin son sırasından aldığı’u 2013 yılında play-offlarda finale çıkarma başarısı gösterdi.’u 2013-14 sezonunda profesyonel liglerin en az gol yiyen (22 gol) takımı olarak play off finallerine taşıdı. Nihat Balan, son olarakkupasında Hacettepespor’u 2-0 ve Ankaragücü’nü 3-1 yenerekile şampiyonluğa ulaşmayı başardı. İsterseniz artık keyifli sohbetimize geçelim.Bugsasspor’un genel durumu ve hedefleri hakkında bilgi verir misiniz?Osmanlıspor’un pilot takımısınız, Osmanlıspor ile olan bu birliktelikten bahseder misiniz?Ülkemizde yıldız futbolcuların çoğu hocalık kariyerinde kötü bir grafik çiziyor. hoca olarak bu konu hakkındaki düşünceleriniz nedir?Dünyada hangi ünlü hocaları takip ediyorsunuz?Galatasaray’dan kiraladığınız kaleci İsmail Çipe, Galatasaraylı futbolseverlerin merakla beklediği bir kaleci. İsmail hakkındaki görüşleriniz nedir?Alt liglerde çok büyük başarılara imza attınız, çok büyük tecrübeler kazandınız. Genç hocalara önerileriniz nedir?Ülkemizde en beğendiğiniz hoca kimdir?Hocalık kariyerinde birçok final maçına çıktınız en unutamadığınız maç hangisiydi?