Ben 21 Ocak 1999 tarihinde Gebze’de dünyaya geldim ama aslen Giresunluyum. Gebze’de pek bulunmadım. 10 yaşıma kadar Giresun’daydım. Futbol ile tanışmam bütün futbolcular gibi mahalle arasında oldu.

Ailemde daha önce futbolla ilgilenen hiç kimse olmadı. Abim var, o da tercihini okuldan yana kullandı. Ailem futbola başladığımdan beri hep yanımda oldu ve hep destekledi, hâlâ da destekliyorlar. Aileme bundan dolayı teşekkür ediyorum.

Futbola Tireboluspor'da başladım, oradan Giresunspor'a geçtim. Ailemin iş ve özel durumlarından dolayı Ankara’ya taşındık. Ankara’ya taşınınca da Hacettepe’ye transfer oldum.

Hacettepe’de takım olarak aldığımız bir Türkiye üçüncülüğü vardı. Bu derece sonrası dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Gençlerbirliği tarafından bir temas oldu ve Gençlerbirliği’ne transferim gerçekleşti.

Türkiye’deki altyapılara oranla imkânları ve futbolcuya yaklaşımları çok daha iyi. Bizlerin gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak Avrupa ile kıyaslandığında Avrupa’daki şartlar daha iyi tabi ki.

Henüz bireysel olarak bir başarı kazanmadım. Bunun sebebi de oynadığım ligler. Takım olarak Hacettepe ile U16 Kategorisinde Türkiye üçüncülüğüm var.

Okulda pek aktif bir insan değilim. Dersler konusunda pek başarılı olduğum söylenemez. Lise son sınıftayım. Gençlerbirliği okulla futbol ilişkisini en iyi yürüten kulüplerden biri. Gerekli eğitimi kulüpte alıyoruz.

Ayaklarıma hakimim, oyun görüşüm iyi, uzaktan şutlarım ve frikiklerim etkili. Geliştirmem gereken yönlerim ise sahanın her yerini kullanmalıyım ve biraz daha haraketli olmalıyım. Bahsettiğim eksiklikleri gidermek için çalışıyorum.

Bu biraz doğuştan gelen bir yetenek aslında (gülüyor). Ancak bunu geliştirmek için son 2 aydır her antrenmandan sonra 15 dakika frikik çalışıyorum.

Paul Pogba’yı örnek alıyorum. Bence modern bir orta saha. Oyunu iki yönlü oynaması önemli bir özellik. Bir futbolcuda olması gereken bütün özellikler var.

Boyum 1.85 m ve kilom 78.

Süper Lig’de Avrupa hedefi olan bir takımda görüyorum. 4 büyük takım olabilir ancak orta düzeyde olan bir takımda bulunmam benim gelişimim açısından daha iyi olacaktır.

3 sene içerisinde Süper Lig’de oynayacağıma inanıyorum. Ondan sonra 2 sene kadar 4 büyüklerde oynamayı planlıyorum. Ondan sonrası için de Avrupa’yı düşünüyorum diyebilirim.

İngiltere Premier Lig’de oynamayı gerçekten çok istiyorum.

Açıkçası pek boş zamanım olmuyor. İzin günlerimde de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.

Gençlerbirliği köklü bir kulüp. Taraftarlarımızı maçlarımıza davet ediyorum. Gelsinler biz gençleri izlesinler ve desteklesinler. Bizlerin gerçekten onların desteğine ihtiyacımız var. Transfer Merkezi olarak sizler de işinizi çok iyi yapıyorsunuz, altyapı ve alt liglere değer vererek bizlerin de işimizi severek yapmasına yardımcı oluyorsunuz. Yayın hayatınızda başarılar.

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'nin bugünkü konuğu'nin genç yeteneği. Gençlerbirliği U19 takımında forma giyenorta saha oyuncusu Emre Gündoğdu, Akademi liglerinde oynadığı toplamatmayı başardı. Gelecekte önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğümüz Emre Gündoğdu ile yaptığımız keyifli sohbete geçelim.Emre Gündoğdu kimdir? Futbol ile tanışman ne zaman ve nasıl oldu?Ailende futbolla ilişkisi olan başka biri var mı? Ailenin başlangıçta yaklaşımı nasıl oldu, şu anda nasıl?Hacettepe altyapısına transfer olma sürecini anlatır mısın?Hacettepe’deki kariyerinden ve Gençlerbirliği’ne geçişinden bahseder misin?Gençlerbirliği’nin altyapısının Türkiye’deki diğer altyapılardan farkı sence nedir?Alt yapıda takım ve bireysel olarak elde ettiğin başarılar neler?Okul hayatının spordaki başarına etkisi nasıl anlatır mısın?Sahada en iyi yaptığın ve geliştirmem gerek dediğin yönlerin neler?Frikikler ve uzaktan şutlar üzerine çalışmalar yapıyor musun?Oynadığın pozisyonda örnek aldığın oyuncu kim? Onun hangi özelliklerini örnek alıyorsun?Yaşına göre fiziğin iyi görünüyor. Boyun ve kilon kaç şu an?Kendini 5 sene sonrasında nerede görüyorsun?Gelecekteki kariyer hedeflerin neler?Takip ettiğin ve oynamak istediğin bir lig var mı?Ankara'da nasıl bir hayatın var? Boş zamanlarında neler yapıyorsun?Son olarak Gençlerbirliği taraftarına ve takipçilerimize neler söylemek istersin?