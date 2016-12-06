Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu Gençlerbirliği'nin genç yeteneği Emre Gündoğdu. Gençlerbirliği U19 takımında forma giyen 1999 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Gündoğdu, Akademi liglerinde oynadığı toplam 69 maçta 15 gol atmayı başardı. Gelecekte önemli bir oyuncu olma potansiyeline sahip olduğunu düşündüğümüz Emre Gündoğdu ile yaptığımız keyifli sohbete geçelim.
Emre Gündoğdu kimdir? Futbol ile tanışman ne zaman ve nasıl oldu?
Ben 21 Ocak 1999 tarihinde Gebze’de dünyaya geldim ama aslen Giresunluyum. Gebze’de pek bulunmadım. 10 yaşıma kadar Giresun’daydım. Futbol ile tanışmam bütün futbolcular gibi mahalle arasında oldu.
Ailende futbolla ilişkisi olan başka biri var mı? Ailenin başlangıçta yaklaşımı nasıl oldu, şu anda nasıl?
Ailemde daha önce futbolla ilgilenen hiç kimse olmadı. Abim var, o da tercihini okuldan yana kullandı. Ailem futbola başladığımdan beri hep yanımda oldu ve hep destekledi, hâlâ da destekliyorlar. Aileme bundan dolayı teşekkür ediyorum.
Hacettepe altyapısına transfer olma sürecini anlatır mısın?
Futbola Tireboluspor'da başladım, oradan Giresunspor'a geçtim. Ailemin iş ve özel durumlarından dolayı Ankara’ya taşındık. Ankara’ya taşınınca da Hacettepe’ye transfer oldum.
Hacettepe’deki kariyerinden ve Gençlerbirliği’ne geçişinden bahseder misin?
Hacettepe’de takım olarak aldığımız bir Türkiye üçüncülüğü vardı. Bu derece sonrası dikkatleri üzerimize çekmeyi başardık. Gençlerbirliği tarafından bir temas oldu ve Gençlerbirliği’ne transferim gerçekleşti.
Gençlerbirliği’nin altyapısının Türkiye’deki diğer altyapılardan farkı sence nedir?
Türkiye’deki altyapılara oranla imkânları ve futbolcuya yaklaşımları çok daha iyi. Bizlerin gelişimi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Ancak Avrupa ile kıyaslandığında Avrupa’daki şartlar daha iyi tabi ki.
Alt yapıda takım ve bireysel olarak elde ettiğin başarılar neler?
Henüz bireysel olarak bir başarı kazanmadım. Bunun sebebi de oynadığım ligler. Takım olarak Hacettepe ile U16 Kategorisinde Türkiye üçüncülüğüm var.
Okul hayatının spordaki başarına etkisi nasıl anlatır mısın?
Okulda pek aktif bir insan değilim. Dersler konusunda pek başarılı olduğum söylenemez. Lise son sınıftayım. Gençlerbirliği okulla futbol ilişkisini en iyi yürüten kulüplerden biri. Gerekli eğitimi kulüpte alıyoruz.
Sahada en iyi yaptığın ve geliştirmem gerek dediğin yönlerin neler?
Ayaklarıma hakimim, oyun görüşüm iyi, uzaktan şutlarım ve frikiklerim etkili. Geliştirmem gereken yönlerim ise sahanın her yerini kullanmalıyım ve biraz daha haraketli olmalıyım. Bahsettiğim eksiklikleri gidermek için çalışıyorum.
Frikikler ve uzaktan şutlar üzerine çalışmalar yapıyor musun?
Bu biraz doğuştan gelen bir yetenek aslında (gülüyor). Ancak bunu geliştirmek için son 2 aydır her antrenmandan sonra 15 dakika frikik çalışıyorum.
Oynadığın pozisyonda örnek aldığın oyuncu kim? Onun hangi özelliklerini örnek alıyorsun?
Paul Pogba’yı örnek alıyorum. Bence modern bir orta saha. Oyunu iki yönlü oynaması önemli bir özellik. Bir futbolcuda olması gereken bütün özellikler var.
Yaşına göre fiziğin iyi görünüyor. Boyun ve kilon kaç şu an?
Boyum 1.85 m ve kilom 78.
Kendini 5 sene sonrasında nerede görüyorsun?
Süper Lig’de Avrupa hedefi olan bir takımda görüyorum. 4 büyük takım olabilir ancak orta düzeyde olan bir takımda bulunmam benim gelişimim açısından daha iyi olacaktır.
Gelecekteki kariyer hedeflerin neler?
3 sene içerisinde Süper Lig’de oynayacağıma inanıyorum. Ondan sonra 2 sene kadar 4 büyüklerde oynamayı planlıyorum. Ondan sonrası için de Avrupa’yı düşünüyorum diyebilirim.
Takip ettiğin ve oynamak istediğin bir lig var mı?
İngiltere Premier Lig’de oynamayı gerçekten çok istiyorum.
Ankara'da nasıl bir hayatın var? Boş zamanlarında neler yapıyorsun?
Açıkçası pek boş zamanım olmuyor. İzin günlerimde de ailem ve arkadaşlarımla vakit geçiriyorum.
Son olarak Gençlerbirliği taraftarına ve takipçilerimize neler söylemek istersin?
Gençlerbirliği köklü bir kulüp. Taraftarlarımızı maçlarımıza davet ediyorum. Gelsinler biz gençleri izlesinler ve desteklesinler. Bizlerin gerçekten onların desteğine ihtiyacımız var. Transfer Merkezi olarak sizler de işinizi çok iyi yapıyorsunuz, altyapı ve alt liglere değer vererek bizlerin de işimizi severek yapmasına yardımcı oluyorsunuz. Yayın hayatınızda başarılar.
Röportaj: Arman ÖNAL
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