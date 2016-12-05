20 Kasım 1992 doğumluyum, aslen doğuluyum ancak doğma büyüme Konya Çumralıyım. İlk olarak futbola burada başladım, buradan Ali Uyar ve Hakan hocamın sayesinde Konya Şekerspor'a geçtim. Konya Şekerspor'a gittiğimde takım 3.Lig'deydi ve ilk sezonumda şampiyonluk yaşadım. Burada yaklaşık 6 sene oynadım, 2012-2013 sezonunda Konyaspor ve Konya Şekerspor birleşince Konyaspor'a geçtim ve iyiki de geçmişim. Konyaspor'a geçtiğimiz sezon takım 1.Lig'deydi. O sezon şampiyon olduk ve Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdik. 13 maç Konyaspor formasıyla Süper Lig'de mücadele ettim, daha sonra sırasıyla Boluspor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da kiralık olarak forma giydim. Şimdi de buradayım.

O sezon hem transfer yasağı hemde maddi anlamda büyük sıkıntılar vardı. Bu sıkıntılar ben ve benim gibi gençlerin kendini göstermesi adına bir şanstı. Biz o sezon her şeyin para olmadığını gösterdik. Selim Ay, Recep Aydın, Ömer Ali, Abdülkerim Bardakçı yani biz Konya'nın evlatlarıydık, bunun dışında Erdinç abi, Erdal abi ve Ars gibi isimler de vardı. Biz o sezon el ele verdik, para yoktu ama birliktelik ve arkadaşlık vardı. Bunun sonuncunda şampiyonluk yaşadık.

Takımdan ayrılmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktu. Geçen sezon Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da oldukça iyi bir sezon geçirmiştim. O dönemde Kayserispor, Akhisar Belediyespor gibi takımların yanı sıra PTT kulüpleri de benimle ilgileniyordu. Önceliğim Konyaspor'du ancak bana birşey söyleyen olmadı. Tabi ki Konyaspor'da çok kalmak istiyordum ancak nasip değilmiş. Ancak bu bir daha Konyaspor'da forma giymeyeceğim anlamına gelmez, o şanlı formayı yeniden terletmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.

Aykut hocama kesinlikle bir sitemim yok ve olamaz da. Hocamızın kararı ve saygı duyuyorum. Avrupa Ligi'nde kesinlikle olmak isterdim ve bir şans verilebilirdi diye düşünüyorum ama karara saygı duyuyorum.

Ben orada olmasam da inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Aslen memleketim olmamasına rağmen Konya'ya resmen aşığım. Bütün maçlarını izliyorum, bu başarıda en büyük pay sahipleri Aykut Kocaman ve futbolcu kardeşlerim, abilerimindir. Hepsini takdir ediyorum.

Konya Şekerspor'a çok genç yaşta geldim ve yanlış hatırlamıyorsam 15 yaşımda profesyonel sözleşme imzaladım. O sene 3. Lig'deydik ve ben 7 maçta forma giyme şansı yakaladım. Hatta 3-5-2'nin sağ tarafında oynamıştım. İlerleyen süreçte formayı kaptım, 30'un altında maçım yoktu. Gerçekten o dönemde iyi bir çıkış yakaladım ve doğrusunu söylemek gerekirse iyi de oynuyordum.

Ben bir kere ''ileride döner mi ?'' cümlesini pek sevmedim. Konya benim yuvam, ister Konyaspor ister Anadolu Selçukluspor farketmez. İstenildiğim takdirde o formayı seve seve giyerim. Ama futbol bu, her an her şey olabilir.

Söylediğiniz gibi o dönemde Süper Lig'de 2 teklif vardı biri Kayserispor diğeri Akhisar Belediyespor. Ama benim Balıkesirspor'u tercih etmemde ki en büyük neden Reha hocaydı. Daha önce beraber çalışmıştık, sevip değer verdiğim bir insan. Onun dışında güzel ve tam bir futbol şehri. Ayrıca çok iyi bir taraftar kitlesi var.

Passolig'in taraftarı etkilediğini söylesek sanırım yanılmış olmayız. Çünkü ben Konya Şekerspor'da oynarken Balıkesirspor ile karşılaşıyorduk ve buraya geliyorduk. İnanılmaz güzel ve iyi taraftar desteği vardı o dönemde. Boş yer bulmak imkansızdı. Şimdi baktığımızda kritik maçlarda doluluk oranı yüksek oluyor, bunun sürekli olması gerek. Her maç en az 10000 taraftarın gelmesi gerek çünkü bu takım bu şehir bunu hakediyor. Beni taraftar çok seviyor, nedenini ben de bilmiyorum sanırım oyun stilimden dolayı. Çünkü ben mücadeleyi ve saha içinde savaşmayı seven bir futbolcuyum.

Ben de öyle düşünüyorum oldukça iyi bir ikiliyiz. Eray ile daha önce karşılıklı oynadık fakat ilk defa beraber oynuyoruz. Birbirimizi çabuk çözdük ve alıştık. Yeri geliyor ben açık veriyorum o benim açığımı kapatıyor, yeri geliyor o açık veriyor ben kapatıyorum. Zaten mevki gereği yardımlaşmadığınız zaman sıkıntı olabiliyor. Biz bu sıkıntılarını en minimuma indirmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi oldukça iyi ve kaliteli bir orta sahaya sahibiz.

Tabi sezon başında beklentimiz şampiyonluktu ve halen öyle. Şu an bana göre ligin en iyi kadrolarından birine sahibiz ve şampiyonluk adaylarından biriyiz. Fakat bir takım nedenlerden dolayı kulüpler genel olarak maddi sıkıntıya girdi, bizde de sıkıntılar var ama hedefimizden kesinlikle şaşma yok. Genel olarak kulüplerimizde kara bulutlar var ama elbet güneşli günler gelecek.

Ben 2005 yılında Konya Şekerspor'a geldim. Hatırlar mısınız bilmiyorum ama Gürsel Yaprakçı vardı. Benim Şekerspor'da uzun yıllar oda arkadaşımdı, silahlı çatışmada öldürüldü. Kendisi 87 doğumluydu. Hatta ellerinizden öper bir oğlum var, onun adı da Gürsel. Gerçekten çok sevip ve değer verdiğim bir insandı. Kendisi yaşamıyor ama ismini yaşatıyorum, doğduğu tarihi formamda taşıyarak bir nebze kendimi teselli ediyorum.

Benim mücadele gücüm çok yüksek ve mevkim defansif orta saha. Benim oynadığım bölge riski yüksek bir bölge. Nasıl diyeyim işin biraz ekstrasına kaçtığın ve hata yaptığın zaman oldukça risk taşıyabiliyor. Ben daha çok basit oynamayı seviyorum. Sonuçta bağlantıyı kuruyorsun bir yerde ama taraftarımıza da belli nokta da hak veriyorum. Tabiri caizse ''takoz'' gibi olmamak lazım ama takoz gibi olunacak mevki var takoz gibi olunmayacak mevki var :)

Düşünmüyor değilim. Futbola başladığım yer sonuçta. İlerleyen yaşlarda son 1 yılda olsa bu kulüpte forma giyip jübilemi yapmak isterim.

Her futbolcunun hedefi ve planları var. Üstümde bir uğursuzluk mu var nedir bilmiyorum ulaşmak istediğim yerlere kolay ulaşamıyorum. Tabiri caizse tırmalaya tırmalaya çıkmak istiyorum heralde. Hedefim üst düzeyde Fenerbahçe'de oynamak ve Avrupa'ya açılmak. Futbolu bıraktıktan sonra inanın ne yapacağımı bilmiyorum sanırım futbolun içinde olmayacağım.

Hepsine bana değer verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.

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'nin bugünkü konuğu'un başarılı orta saha oyuncusu. Konya'da o zamanki adı Konya Şekerspor olan Anadolu Selçukspor'da profesyonel olan İshak, daha sonra Konyaspor'da forma giymeye başlamış ve Boluspor ile Gaziantep BBSK'da kiralık olarak forma giymişti. Bu sezon Balıkesirspor'a bonservisiyle birlikte transfer olan İshak Çakmak, performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmaya devam ediyor. İshak ile yaptığmız keyifli sohbeti hep birlikte okuyalım.Kariyerindeki satır başlarıyla başlayalım. İshak Çakmak kimdir ? Futbola nasıl başladı?2012-2013 sezonu Konyaspor için oldukça önemli bir dönüm noktasıydı, takım o sezon oldukça zor şartlarda mücadele etti ve Süper Lig'e çıktı. Konyaspor'un o sezonunu birde senden dinleyelim.Konyaspor'dan ayrılmak kendi kararın mıydı? Yoksa Aykut Kocaman'ın tasarrufu muydu?Peki şu anki Konyaspor kadrosunda ben de olabilirdim diyor musun? Avrupa Ligi'nde olmak ister miydin? Aykut Kocaman'a bir sitemin var mı bu konu hakkında?Konyaspor'un geçen sezondan bu yana gösterdiği oldukça iyi bir performans var. Bu başarı hakkında senin düşüncelerin neler?Genç yaşına rağmen oldukça istikrarlı ve birçok maça çıkmış bir isimsin. Mesela Konya Şekerspor ile 136 maça çıkarak rekoru elinde bulunduruyorsun. Neler düşünüyorsun bu konu hakkında?Bu sorunun cevabını verdin ama takipçilerimiz özellikle sormamı istedi. İlerleyen süreçte Konyaspor ya da Anadolu Selçukluspor'a döner mi?Balıkesirspor'a transfer olduğun dönemde birçok takımın seni istediğini duymuştuk, Balıkesirspor'u tercih etmendeki en büyük sebep neydi?Balıkesirspor taraftarı demişken, taraftar seni oldukça seviyor. Peki senin Balıkesirspor taraftarı hakkındaki düşüncelerin neler?Balıkesirspor'un orta saha tandemi sen ve Eray Ataseven'den oluşuyor. Genel algı bu lig için oldukça iyi bir ikili olduğunuz yönünde. Bu ikili hakkında senin düşüncelerin neler?Sezon başındaki beklentilerinizle şu andaki beklentileriniz arasında bir farklılık var mı?İshak Çakmak gittiği her takımda 87 numaralı formayı giyiyor, bunun özel bir anlamı var mı?Saha içinde oynadığın mevki gereği defansif aksiyonların daha ön planda. Takipçilerimizden gelen soru ise: Oyununa biraz estetik kattığı takdirde çok daha iyi olacağını söylüyorlar. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?Futbola ilk başladığın kulüp Çatalhöyük, bir takipçimizden geldi. İleride bu kulube dönme fikri var mı? Jübilesini burada yapar mı?Gelecek hakkında planların neler?Son olarak takipçilerimize, Balıkesirspor taraftarına ve Konya halkına neler söylemek istersin?