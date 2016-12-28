Futbola 7 yaşımda bizim mahalle takımımız Doğanspor'da başladım. Daha sonra Galatasaray'ın hocaları tarafından beğenilerek 2 takım forma ve birkaç top karşılığında Galatasaray'a transfer oldum. Yaklaşık 12 sene Galatasaray altyapısında, daha sonra sırasıyla Galatasaray, Diyarbakırspor, Kartalspor, Karşıyaka, Çaykur Rizespor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ve Kocaeli Birlikspor'da oynadım. Şimdi Ankaragücü'ndeyim.

Dediğiniz gibi ilk olarak Karl Heinz Feldkamp ile çalıştım, o sezon birkaç kez kadroya girmeyi başardım. Fakat sezonun geri kalanında Paf takımla oynayıp, A takım ile idmanlara çıktım. Michael Skibbe döneminde kampa katılmış ve güzel kamp dönemi geçirmiştim. Hazırlık maçlarında çeşitli mevkilerde görev aldım ayrıca bu dönemde UEFA maçında ilk 11 oynama şansı bulmuştum. Ama kaliteli yabancı transferlerle tekrar Paf takıma geri dönmek zorunda kaldım. Son olarak Frank Rijkaard dönemi en çok forma şansı bulduğum dönem diyebilirim. Bir Şampiyonlar Ligi maçında kadroya alıp oyuna alması benim için büyük onurdu. Ali Sami Yen stadında yıllarca top toplayıcı olarak görev almıştım ve orada oyuna giriyordum. Bu anı hiç unutamam. Ama kalıcı olamadım.

Anlatılacak gibi değil, 16-17 yaşındaydım ve çok heyecanlıydım. Top ayağıma gelmesin diye toptan kaçıyordum tabiri caizse (gülüyor). Maç sonunda eve dönmek için minibüs ve metro kullanmıştım. Şampiyonlar Ligi maçı oynamıştım 2 saat önce ama dönüşüm yine aynı olmuştu. (gülüyor). Ama mahalleye adımıma attığımda tüm mahalleli sağ olsun beni camlarda, sokakta alkışlarla karşıladı. Çok farklı bir duyguydu.

Geçen sezon Kocaeli Birlikspor'da İsmet hoca sayesinde kimsenin beklemediği bir çıkış yakaladık. Takım çok farklı ve güzel bir hava vardı. Liderliği son haflarda verdik ve şampiyonluğu Manisaspor'a kaptırdık. Bizim için hayal kırıklığıydı.

Sezon bittikten sonra İsmet hoca Ankaragücü ile anlaştı ve biz İsmet Hocam ile sürekli irtibat halindeydik. İsmet hoca Ankaragücü ile anlaştıktan sonra beni aradı ve seni takımımda görmek istiyorum dedi. O dakikadan sonra transferim gerçekleşti.

Sezon bittikten sonra PTT 1.Lig'den 6 takım beni istiyordu, ama dediğim İsmet hocanın burada olması ve camianın büyüklüğünden dolayı diğer teklifleri düşünmedim bile.

Şu an ilk yarıyı lider kapattık, aslında hedefimiz puan farkını açıp ilk yarıyı lider bitirmekti, istediğimiz civarda puan aldık ama Gümüşhanespor ve Menemen Belediyespor da çok formda. İkinci yarı daha istikrarlı bir şekilde devam ederek son haftalara girmeden şampiyon olmayı hedefliyoruz.

Taraftarlarımız inanılmaz gerçekten. Her zaman bizim yanımızdalar ve biz bunu hissediyoruz. İçeride oynadığımız maçlarda stat full çekiyor, deplasmanlarda da bizi yalnız bırakmıyorlar sağ olsunlar. Hiçbir deplasman maçında kendimizi yalnız hissetmedik, taraftarımızı evlerine mutlu göndermek için elimizden geleni yapıyoruz. Bizi her zamanki gibi desteklemeye devam etsinler, inşallah hep birlikte bu camiayı hak ettiği yerlere getireceğiz.

Galatasaray altyapısında 11 sene forvet olarak forma giydim. O mevkinin alt yapısını aldım ve çok sayıda gol krallığım var. Ama profesyonel olunca sanırım biraz boyumdan dolayı sağ ve sol açık olarak görev yapmaya başladım. Fakat İsmet hoca yeri geldi orta sahada oynattı beni. Hatta konuştuğumuzda ön libero, sağ bek gibi farklı mevkilerde oynayabileceğimi söylüyordu bana. Sanırım yaş ilerledikçe benim mevkim geriye kayıyor (Gülüyor).

Bizim jenerasyonda saydığınız bu isimler dışında da çok yetenekli, çok iyi futbolcular vardı. Ama tabi bu iş biraz kısmet işi. Herkesin ekmek yediği ligler ve takımlar farklı. Ayrıca yeni nesil için yabancı kuralı da var. Ben mesela bu kuralın birçok ismin önünü keseceği kanaatindeyim ve üzülüyorum.

Kocaeli Birlikspor döneminde atmıştım bu tweeti. Verdiğim tepki çok yanlıştı biliyorum. Hakem o zaman 4 dakika maçı uzatmıştı ve rakip takım sanırım +6, +7'de atmıştı golü ve maç 1-1 bitmişti. Bende hakemin yanına gidip saatine bakmak istedim ama izin vermedi. Bende sertçe elini tutup baktım. Dakikayı görünce ağzımdan kötü sözler çıktı. Daha sonra hakem raporunda darp küfür vs yazmış ve bana 6 maç ceza geldi. 3-4 maç bekliyordum ama 6 maç gelince şaşırdım ve tweeti atmıştım. Ama dediğim gibi verdiğim tepki yanlıştı.

Bu güzel röportajınız için teşekkür ederim. Türk liglerine verdiğiniz bu önem ve ilgiden dolayı tüm futbolcu kardeşlerimiz adına size teşekkür ediyorum. Sayenizde hem takım hem de şahsi olarak bizim sesimiz oluyorsunuz. İnşallah şampiyonluk olduğumuzda sizi de kutlamalarda görmek istiyoruz, tekrar teşekkür ederim.

dergisinin bugünkü konuğu'nün başarılı oyuncusualt yapısından yetişen, A Takım ile Şampiyonlar Ligi'nde maça çıkan Erhan Şentürk ile keyifli sohbetimizi hep birlikte okuyalım.Erhan Şentürk kimdir, öncelikle seni tanıyarak röportajımıza başlayalım.Galatasaray altyapısında forma giyerken senden beklentiler yüksekti. A Takıma yükseldin; Karl Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Frank Rijkaard gibi teknik direktörlerle de çalışma fırsatın oldu. Beklentiler bu kadar yüksekken Galatasaray'da sürekliliğin niye olmadı?Çıktığın ilk profesyonel maçında neler hissettin, sanırım bu maç Avrupa maçıydı. O maçı bizimle paylaşır mısın?Geçen sezon kişisel anlamda güzel bir sezon geçirmişken, takım adına oldukça şanssız bir sezon oldu. Geçen sezon hakkında neler söylemek istersin?Artık yavaş yavaş Ankaragücü serüvenine geçelim. Ankaragücü'ne transferin nasıl gerçekleşti?Ankaragücü'ne transfer olma sürecinde başka takımlardan teklif var mıydı ? Ankaragücü'nü seçmende en önemli neden neydi?Ankaragücü şuan lider durumda. Sezon başından şu ana dek takımın genel değerlendirmesini bir de senden dinleyelim.Ankaragücü taraftarı hakkında neler söylemek istersin? Ülkemizin en iyi taraftar oluşumlarından birine sahipsiniz.Biraz kişisel sorulara geçelim; altyapıda forvet oynadın, sonra mevki konusunda bir çeşitlilik yaşadın. Kendini en rahat ve verimli hangi mevkide hissediyorsun?Altyapıda forma giyerken Anıl Karaer, Efecan Karaca, İrfan Başaran, Ahmet Kesim, Semih Kaya, Özgürcan Özcan, Aydın Yılmaz, Mehmet Güven gibi isimlerle forma giydin. O jenerasyon hakkında düşüncelerin neler?Geçtiğimiz sezonlarda attığın tepkili bir tweet vardı, biraz bundan bahsedir misin?Son olarak takipçilerimize söylemek istediğin bir şey var mı?Çalıştığın en iyi teknik direktör/ler?Unutamadığın maç?Futbol kariyerinde unutamadığın an?Birlikte oynadığın en yetenekli futbolcu?Birlikte oynadığın en çalışkan futbolcu?Unutamadığın golün?Unutamadığın asistin?Idolün kimdi ?