TFF 1.Lig ekiplerinden, transfer yasağının bitmesinin ardından transfer çalışmalarına start verdi.vegibi isimleri kadrosuna katan Elazığspor, takımın eksik bölgelerine transfer yapmaya devam ediyor.Dün itibariyle en son Giresunspor forması giyen'i kamp kadrosuna katan Elazığspor, çalışmalara son sürat devam ediyor. Eski oyuncularındanveile görüşen Elazığspor iki isimde de büyük aşama kaydetti. Sezona Karabükspor'da başlayan Köksal Yedek, ekim ayının sonlarına doğru sözleşmesini feshetmişti. 2011-12 sezonundan itibaren yaklaşıkKöksal, takımınbüyük rol oynamıştı. Köksal Elazığspor formasının ardından, Süper Lig'de Antalyaspor, TFF 1.Lig'de Gaziantep BBSK ve Karabükspor formalarını giydi.Tecrübeli sağ bekise sezona Niğde Belediyespor'da başladı. 2012-2013 sezonundan itibarenElazığspor'un sağ bekine geçen Adem, bundan sonraki süreçte, Boluspor ve Antalyaspor formalarını giydi. Antalyaspor ile Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren oyuncunun son takımı 2.Lig'in güçlü ve yeni ekiplerinden Niğde Belediyespor oldu.ile transfer tahtası açıldığında imzalayacak olan Elazığspor,Pürüz çıkmaz ise bu oyuncular da ikinci devre Elazığspor forması giyecek.