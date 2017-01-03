'nın 1991 doğumlu stoperiile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.Bu sezon'da 23 maça çıkıp 2 gol attı. Maç başınaLuccas Claro, savunma aksiyonlarında iyi rakamlara ulaştı. 2011'den beriformasıyla Serie A'da forma giyen Claro, toplamattı.3 kez deTakımı'nda forma giyen Luccas Claro'nun transfer edilmesiyle'ın'a gitme ihtimali daha da güçlenmiş oldu. Claro, bu akşam Antalya’ya gelerek devre arası kampına katılacak.