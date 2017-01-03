Gençlerbirliği, Luccas Claro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı!
Gençlerbirliği, Coritiba'nın 1991 doğumlu stoperi Luccas Claro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Bu sezon Coritiba'da 23 maça çıkıp 2 gol attı. Maç başına 4,2 atak kesip 1,7 top çalan Luccas Claro, savunma aksiyonlarında iyi rakamlara ulaştı. 2011'den beri Coritiba formasıyla Serie A'da forma giyen Claro, toplam 109 maça çıkıp 7 gol attı.
3 kez de Brezilya U20 Milli Takımı'nda forma giyen Luccas Claro'nun transfer edilmesiyle Ahmet Çalık'ın Galatasaray'a gitme ihtimali daha da güçlenmiş oldu. Claro, bu akşam Antalya’ya gelerek devre arası kampına katılacak.
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