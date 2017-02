Mersin Atatürk Lisesinin okul takımında futbol oynarken, beden eğitimi öğretmenlerimin vesilesiyle futbola adım attım. O dönem hocalarımdan biri Tevfik Birkan’dı. Kendisi Mersin İdman Yurdu altyapısında hocaydı. Diğer hocam ise amatör takım olan Akdeniz Belediyespor’un hocası Hüseyin Güçlü idi. Bu hocalarımın yönlendirmesiyle Mersin İdman Yurdu altyapısında futbola başladım. Birkaç antremana gittikten sonra takımı bıraktım. O zamanın şartları futbol oynamam açısından pek elverişli değildi. Sonra genç takımı geri döndüm. Ortamı bilmiyordum, ordaki arkadaşlar bu işe yıllarını vermişti. Ben ise geç başladım. Tabi biraz ilk başlarda zorlandım. Ama adaptasyon sürecini kısa zamanda tamamladım.

O zamanlar bambaşkaydı. Çok iyi bir kadroya sahiptik. Zafer abi (Zafer Biryol) gerçekten çok üst düzey bir golcüydü. Ayrıca Zafer abinin kendisini daha çok geliştirip çok iyi bir teknik direktör olacağına inanıyorum. Altan Aksoy frikikten attığı gollerle takıma çok büyük katkı sağladı. Ve sezon sonunda şampiyon olup bir üst lige çıkmıştık. Galiba büyük yıldızları alt liglere transfer edip şampiyonluk yaşayan tek takım bizdik.

Bana göre başarılı olmanın en büyük faktörü takım içinde, aile ortamının olmasıdır. Birlik ve beraberlik takımı başarıya götürür 2.Lig, tamamen mücadeleye dayalı bir lig. Alt liglerde çoğu zaman kadro, üst liglerden oyuncu alınarak kuruluyor. Bu kadrolar başarıya ulaşılmıyor çünkü mücadele edecek bir takım kurulmuyor. 1.Lig, şu an mücadele ettiğimiz lig, usta oyuncuların olduğu ama yine de mücadele etmeden maç kazanılmayacak bir lig. Birkaç usta oyuncu ve mücadele gücü yüksek futbolculardan kurulu kadrolar bu ligde başarıya ulaşıyor. Süper Lig; kesinlikle taktik üzerine kurulu bir lig. Yetenekli oyuncuları kadronda barındırmak zorundasın. Süper Ligde de elbette mücadele önemlidir ama teknik takımlar yani bireysel yetenekleri fazla olan takımlar bir adım daha önde.

Bu iki takım arasındaki rekabeti çok seviyorum, ayrı bir renk katıyor. Ben devre arasının son günü kiralık olarak gitmiştim. İlk gittiğim an kişisel twitter hesabıma birçok tweet atıldı. ”Mersin İdman Yurdulu futbolcu istemiyoruz, niye geldin gibisinden.” ama ben kısa zamanda Allah’a çok şükür formanın hakkını verdim. Ben işine saygılı olan bir insanım, tabi Mersin İdman Yurdu forması benim için ayrı bir yeri var ama Adana Demirspor forması giydiğimde de elimden gelen her şeyi yaptım. 12 maç 5 gol attım. Verdiğim mücadeleden dolayı Adana Demirspor taraftarının bana saygı duyduğunu düşünüyorum.

İlk yarı çok fazla puan toplayamamızın nedenlerinden biri de buydu. İlk haftalarda takım kaynaşması olamadı. Yeni gelen genç kardeşlerimiz ilk defa bu ligde oynadığı için çok büyük zorluklarla karşılaştık. Ben yıllardır bu takımın içinde olduğum için altyapıdan gelen kardeşlerimi biliyordum. Bundan dolayı ben ve genç kardeşlerimiz birlikteliğimizi kısa sürede tamamladık. Artık takım olarak uyum sorununu aştık, şu an çok güzel bir ortam var. Bu ilerleyen haftalar için çok büyük avantaj olacak. Hep birlikte takımımızı daha iyi yerlere getirmek için kenetlendik.

Ben takım kaptanıyım ama bazen Sinan abi ve Güven abiye (Güven Varol) danıştığım konular oluyor. Onlar benden daha tecrübeli insanlar onlara danışmakta sakınca ve gocunma görmüyorum. Sinan abi, her takımda olması gereken bir liderdir. Saha için de olduğu gibi saha dışında takıma müthiş bir katkısı var.

Bir futbolcunun iyi olmasının yanı sıra bazen de olduğu yerin önemi çok vardır. Şu an belki takımın bu konumda olması onun için çok büyük avantaj, 2-3 yıldır transfer yapılmıyor. Belki bu Gökhan Akkan gibi bir yıldız çıkarmamıza vesile olacak. Gökhan Akkan, şu an altyapının en verimli meyvesi durumunda. Diğer genç kardeşlerimizde bu takıma çok büyük katkı sağlayacak bu durum onlar içinde bir avantaj. Gökhan, geleceği olan bir futbolcu her şeyden önce çok çalışkan, çok efendi bir kardeşimiz. Çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum.

2 günde 3 farklı hocayla çalıştığım da oldu. (Gülüyor) Futbola devam etmem de büyük katkı sağlayan alt yapı hocam Abdurrahman Karaer‘in yeri benim için her zaman farklıdır. Hayata bakış açıma katkısı olsun, futbolu bırakmayı düşündüğüm dönemde beni tekrar futbola kazandırması olsun. Abdurrahman hocama buradan bir kez daha teşekkür ediyorum, üzerimde çok büyük emeği vardır. Profesyonel futbolda ise Nurullah Sağlam ve Rıza Çalımbay’dır. Nurullah Hoca'nın hem teknik-taktik kapasite olarak hem de rakibi analiz etme konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Rıza Hoca ise hocalık vasfı ve ikili ilişkiler konusunda iyi insan ve iyi hoca olduğunu düşündüğüm bir isim.

2010-2011 yılında, 28 yıllık Süper Lig hasretine son veren Boluspor’a karşı oynadığımız şampiyonluk maçı. Sabah kalktığımda vücudumda çok büyük bir ağrı vardı. Yürüyemez durumdaydım. Doktorla konuştum ilaç verdi. Sen bunları iç maç toplantısı stadyumda olacak, kadro açıklanana kadar sıkıntın devam ederse oynatmayız dedi. Terliyorum, inanılmaz kötüyüm. Tesislerden çıktık, stadyuma doğru hareket ettik. Tulumba köprüsünü geçtik (stadın olduğu caddeye giriş), bakıyorum taraftar akın akın maça geliyor. O atmosfere gördüğüm an tüylerim diken diken oldu. Stadyuma, saha zeminine bakmaya çıktığımızda, hastalık mastalık kalmadı. O atmosfer gerçekten müthişti, anlatılmaz yaşanırdı. O an sahada öleceğimi bilsem oynamak istiyordum. Çıktım oynadım, çok şükür maçın sonunda büyük bir hasrete son verdik.

2013-2014 sezonunda Mersin’de, Samsunspor karşısında 3-0 geriden gelip. 5-4 kazanmıştık. Devre arası 3-0 yenik bir şekilde soyunma odasına gittik. Kendi aramızda konuşuyoruz daha fazla gol yemeyelim. Gerçekten ilk yarı çok kötü oynadık ama ikinci yarı bir kıvılcım oldu. Dönüşümüz muhteşem oldu. Soyunma odasında hepimiz ağladık. O sene Samsunspor’u play-offlarda da bir kez daha yenip Süper Lig'e çıkmıştık.

2014 yılında Kadıköy’de oynanan Mersin İdman Yurdu- Samsunspor maçında Güven abiye (Güven Varol) yaptığım asist en önemli asistti. O gol sayesinde play-off şampiyonluğuna ulaştık.

Kendi adıma yok ama keşke Mersin İdman Yurdu Süper Lig'de olduğu yıllarda daha profesyonel bir şekilde yöneltilseydi üzülüyor insan.

Ben de bu şehrin altyapısından çıktığım için altyapı ile ilgilenen biriyim. Şu an U-14‘ten U-21‘e kadar altyapımızda bulunan futbolcuların hepsini bilirim. Vaktim oldukça maçlarına gider izlerim. Amacım onları motive etmek. Sıkıntımız herkesin futbolu A takımdan ibaret görmesi, günü kurtarma olayı var. Tesislerin çok yetersiz olması, futbolcu yetişmesindeki en büyük sıkıntı. Ben gençlerin yeteneksiz olduğunu düşünmüyorum. Şartlar uygun olsa çok daha fazla futbolcu çıkabilirdi.

Bu tarz bir olay futbolcunun geçmişe dönüp baktığında en çok duygulandığı ender olaylardan biridir. 6-0‘lık yenilgi sonrası böyle bir olay gerçekten çok büyük bir vefadır. Takıma çok bağlı bir taraftarımız var. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Onlar için elimizden gelenin en iyisini yapmak için çabalıyoruz.

Bu sene normal bir durumda mücadele eden takımın taraftarları değiller, gerçekten zor şartlarda mücadele eden bir takımız. Transfer tahtamız kapalı, genç oyuncular büyük özveriyle maça çıkıyor. Tepki gösterirken bunu düşünerek vermelerini istiyorum.

Küçük kardeşimizin saf temiz duyguları tüylerimi diken diken etti. Hemen sosyal medyadan çocuğun bulunması içi çağrı yaptık. Sonrasında küçük kardeşimizi tesislerde ağırladık. Antrenmanımızda futbolcu ağabeyleriyle tanıştı. Artık küçük kardeşimizimi ve ailesini her maçta misafir edeceğiz.

Evet, geçenlerde gene biri eleştiri yapmıştı ben gene Retweet yaptım. Haddi aşmayacak şekilde her türlü eleştiriye açığım. Eleştiri futbolun doğasında olan şeydir, buna alışmak lazım.

Fenerbahçeli Kemalattin Şentürk, hırsı ve mücadelesi ile beni çok etkilemişti.

İspanya’da Real Madrid, İngiltere’de Liverpool takımlarını destekliyorum.

Bazen öyle anlar geliyor ki bu camianın içinde olmasaydık dediğimiz zamanlar oluyor. Bazen de diyorsun bu camianın içinde kötü olan adamlara fırsat vermemek lazım. Bu ikilemin içinde kalıyoruz. Futbolculuk kariyerimin sonlarına doğru geldim. Eğitimsel olarak kendimi geliştirip teknik direktörlük yapma fikri aklımda var.

Wissem Ben Yahia - Müthiş

Güven Varol - Adam

Eren Tozlu - Zaytung Miy

Erman Özgür - Örnek insan

Levent Taşkın - Kral

Nurullah Kaya'ya göre Mersin İdmanyurdu'nda birlikte oynadığın en iyi 11 ve futbol tarihinin en iyi 11'i.

