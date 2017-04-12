Statüsü kendine has olan bir lig olan BAL'da yine Play-Off vakti geldi çattı. Biz de her sene olduğu gibi Transfer Merkezi olarak maçlardan önce takımları sizler için kaleme aldık. 12 takımın katılacağı play-off'ta 6 maçın galibi direkt 3.Lig'e yükselirken; kaybeden 6 takımın kendi aralarında yapacakları maçlar sonunda 3 takım daha 3.Lig'e çıkacak. Play-Off'taki ekiplerin 9 tanesi önümüzdeki sezon 3.Lig'de mücadele edecek, 3 takım ise play-off'tan hüsranla dönmüş olacak.
Mardin 47 SporBölgesel Amatör Lig 1.Grup’un şampiyonu Mardin ekibi, geçen Mardin Amatör Ligi'nden şampiyon olmuş ve Kızıltepe Fıratspor’un doğrudan küme düşmesiyle kendini Bölgesel Amatör Lig’de buldu. Takımın teknik patronluğunu iki senedir Seyithan Özdaş yapıyor. Aslında Seyit hocayı Mardin’de daha önce tanımıştık. 2013-2014 sezonunda 2.Grup'ta Mardinspor ile şampiyonluk yaşamış lakin lig bitiminde yaşanan maddi kriz ve bazı sorunlar sebebiyle Mardinspor maça iyi hazırlanamamış ve eksik kadroyla çıktığı maçta Bayburtspor’a yenilerek bir sezonunu çöpe atmıştı.
Şimdiki Mardin ekibi ise sezon başından beri fırtına gibi esiyor. Çıktığı 22 maçta onları kimse mağlup edemedi ve haftalar öncesinden şampiyonluklarını ilan ederek tabiri caizse gövde gösterisi yaptılar. Tek puan kayıplarını ligin ilk haftası evinde Kurtalanspor beraberliğiydi. Kalesini tecrübeli file bekçisi Necdet Şahin korurken, takımın en golcü ismi Mahsum Döker attığı gollerle takımını sırtlayan bir başka isim oldu. Mardin 47 Spor'un play-off'taki rakipleri Karaköprü Belediyespor olacak.
Karaköprü BelediyesporBölgesel Amatör Lig’de 4.sezonunu geçiren Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor, ligde bulunduğu süreçlerde sürekli şampiyonluk hedefli kurduğu kadrolarla başarıyı bu sezon yakaladı. Şanlıurfa’nın merkez ilçesi olan Karaköprü, Urfa’nın nezih yerlerinden birisi. Belediyenin büyük yatırım yaptığı kulüp, Adıyamanspor 1954, Araban Belediyespor ve Malatya Yeşilyurtspor gibi güçlü takımların arasında, belki de bu sezonun en çekişmeli gruplarından birisi olan 2.Grup'ta şampiyonluğu göğüsledi. Geçtiğimiz sezon Elaziz Belediyespor, ondan önceki sezon Dersimspor ile aynı gruplarda yer alan Karaköprü Belediyespor şampiyon olmak için Mardin 47 Spor ile tarafsız sahada maç yapacak. Takımın gol yükünü profesyonel liglerde yıllarca top koşturmuş, son üç senedir de Karaköprü’de olan Urfalı futbolcu İbrahim Ülüm çekiyor. Geçtiğimiz sezon 15 gole imza atan İbrahim'in bu sezon da attığı 17 golü var. Son iki sezonda çıktığı 44 maçta 32 gole ulaştı. 34 yaşındaki oyuncu, takımın en önemli gol silahı olacak. İbrahim’i takip eden isim ise, sezon başı Orduspor’dan transfer edilen Muhammed Kurt. Muhammed attığı 8 golle takımına katkı sağladı. Şanlıurfaspor’un 4 sezondur mutluluk veremediği kentte, Karaköprü Belediyespor’un başarısı şehirde biraz olsun heyecan yarattı.
ArsinsporGeçen sezon profesyonel liglere veda eden Trabzon ekibi Arsinspor bu sene resmen bir mucizeyi gerçekleştirdi. Bölgesel Amatör Lig 3.Grup’ta Iğdır Arasspor, Sarıkamış Belediyespor, Serhat Ardahanspor gibi takımların arasından sıyrılarak şampiyonluğa ulaştı. Aslına bakarsak sezon başı aldığı puanlar itibariyle şampiyonluk adına kimse ihtimal bile vermemişti. Ligin 10. haftasında Serhat Ardahanspor’a 1-0 yenilen sarı siyahlarda Osman Kastan görevini bırakmış ve yeni teknik direktör Ulaş Ulusan olmuştu. Bu kan değişimi sonunda Arsinspor çıktığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 40 puan topladı. Aslında bu puanlarda Arsinspor’a yetmiyordu, rakibi Iğdır Arasspor evinde sürpriz bir 12 Martspor beraberliği ve son hafta deplasmanda Bahçecikspor ile berabere kalınca bu puan kayıpları sonucu Arsinspor son hafta evinde Artvin Hopaspor’u yenerek şampiyon oldu. Ofansif anlamda Arsinspor’un en önemli silahları Abdulrazzaq Omar ve Mahmut Bektaş olacak. Arsinspor'un play-off'taki rakibi Güzelorduspor olacak.
Güzelorduspor2014 yılında BAL ekibi Soyaspor’u 2-1 mağlup ederek BAL’a ilk adımını atan Güzelorduspor'un aslında Ordu’nun yeniden profesyonel liglerde borçsuz kulüp olarak devam etmesi amacıyla kurulduğunu söylesek sanırım yanlış olmaz. Her neyse konumuza dönecek olursak aslında ilk sezonlarında başarılı oldu diyebiliriz fakat 2014-2015 sezonuna damga vuran Kastamonuspor 1966 çok iyi gidince ve bir de Yeni Amasyaspor’un ciddi bir yarış içinde olduğu grupta kendilerine üçüncü sırada yer buldular. Ertesi sezon Turgut Hoca'nın öğrencilerinin hedefi her ne kadar şampiyonluk olsa da işler hiç de iyi gitmedi. Takım lig tabiriyle tam anlamıyla patladı. İlk 8 maçlarında tam 6 mağlubiyet alan ekipte fatura kimi zaman oyunculara kimi zamanda başkalarına kesilmişti. Her hafta farklı kadroyla maça çıkan ekip futbol anlamında dibi görmesine rağmen sonradan toparlamış ve sezonu önceki sezonlarında olduğu gibi üçüncü tamamladılar.
Bu sezon ise sezonbaşı Cahit Terzi ile anlaşan ve tecrübeli hocanın kendi oyuncu grubunu toplamasıyla başlayan süreç şampiyonlukla sonuçlandı. Sezon başı Cahit Terzi’yle anlaşılması ile iyi bir oluşum olacağının sinyallerini almıştık. Hakikaten de beklenildiği gibi oldu Ordu ekibi tam anlamıyla bir yıkım ekibi oldu ve grupta şampiyonluğu göstere göstere kazandı diyebiliriz.
Osmaniyespor FKTürkmen şehri Osmaniye yaklaşık 10 senedir profesyonel liglerden uzak, amatörde kendi yağında kavruluyor. Yaklaşık 20 sezon 2. ve 3. Lig'de boy gösteren takım, eski günlerini arıyor. Her sezon Kadirli ilçesinin takımıyla play-out oynamak zorunda kalan Osmaniyespor, geçen sezon yüksek bütçeyle kadro kurmasına karşın başarılı olamadı. Bu sezon MESKİ, Kilis Belediyespor, Karaman Belediyespor, Adana Büyükşehir Belediyespor gibi büyük harcamalar yapan camiaların olduğu ligde ligin bitimine haftalar kala öncesinde şampiyonluğu garantiledi. 24 maçta 60 puan toplayan Osmaniyespor’un rakibi Ankara’nın güçlü ekibi Altındağ Belediyespor olacak. Osmaniyespor, teknik direktör Harun Aydoslu’nun önderliğinde şehir takımı avantajını da kullanarak 3.Lig’e çıkma savaşı verecek. Takımın en skorer ismi, bu ligin önemli golcülerinden Hakan Doğan. 22 maçta 21 gol atıp fevkalade bir istatistiğe sahip olan Hakan’ın takipçisi ise, geçtiğimiz sezon Bingölspor’da şampiyonluk yaşayan Yahya Topçu. Hem Hakan ile hem de Yahya ile geçen sezon başı Uşakspor’da çalışan Harun hoca, talebelerini Osmaniye’ye de götürdü. Yahya’ya eşlik eden Ahmet Kılıçarslan ve Gökay Yiğit oldu. Osmaniye şehrinin kenetlenmesi şampiyonluk yolunda en büyük güçleri olacaktır.
Altındağ BelediyesporAnkara’nın merkez ilçelerinden olan Başkent ekibi, Bölgesel Amatör Lig'de 3 senedir yer alıyor. Her sene hedefi şampiyonluk olan ekip bu amacına 3. senesinde ulaşabildi. Aslında ilk sene de şampiyonluğu kılpayı kaçırmıştı. TFF’nin Zara Belediyespor lehine bir karar vermesiyle (Kırşehirspor deplasmanı 1-1 bitmiş Kırşehir ekibi genç oyuncu oynatmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı) son iki haftaya başabaş girmişler ancak evinde Kayseri Yolspor ile berabere kalan Altındağ Belediyespor kendi ipini kendi çekmişti.
2015-2016 sezonunda ise Ankara ekibi yine hedef bir kadro kurmuş fakat bazı oyuncu seçimleri ve hoca konusunda yanlış tercihler şampiyonluklarını bir sene daha erteletmişti. Zaten hedeften kopan ekip son maçlara genç ağırlıklı oyuncularla çıkmıştı. Bu sezon başı ise Mayıs ayında 6 oyuncusuyla hemen anlaşarak iskelet kadroyu koruyan Ankara ekibi, teknik direktörlüğe ise Keçiörengücü yardımcı hocası Mesut Üretme’yi getirerek yeni sezonun kadrosunu yapmaya başlamıştı. Sezonun ilk maçında iyi görüntüler vermese de sonradan toparlanan ve oynadığı futbolla herkesin beğenisi kazanan Başkent temsilcisi, o kadar hedefte il takımı arasında inanılmaz istatistiklere imza atmıştı. İstikrarını sürdüren Mavi Sırtlanlar sezon sonu mutlu sona ulaşan 12 takımdan biri oldu.
Bucak Belediyesi OğuzhansporBurdur’u uzun seneler boyunca Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Bucak Belediye Oğuzhanspor, her sene ligi orta sıralarda bitiren 45 binlik bir ilçenin takımıydı. İşin açıkçası bu sezon başı 7.Grup'un favorileri Isparta Davrazspor, Kepez Belediyespor ve Serik Belediyespor’du. Sezonun daha ilk maçında Kepez Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Bucak Belediyespor’dan haliyle kimse bir şey beklemiyordu. Daha sonra ki süreç güzel bir çıkış yakalayan Burdur ekibi ilk yarının son haftası Isparta Davrazspor maçına kadar mağlubiyet yaşamadı ve ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. İkinci yarıyı uzun süre lider götüren Burdur ekibi 24. Hafta Isparta Davrazspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı ve şampiyonluk şansını zora sokmuştu lakin bir sonraki hafta Isparta ekibi Sarayönü deplasmanında puan kaybı yaşayınca Bucak Belediye Oğuzhanspor tekrar liderliği oturdu ve son hafta Akşehirspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bucak Belediyespor’un önemli isimleri ise Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen forvet oyuncusu Effa Owona ve Ekun Dayo iklisi…
Utaş UşaksporEge’nin en küçük ama en şirin memleketlerinden birisidir Uşak. Kendilerine özgü şiveleriyle, şirin şehir merkeziyle bilinen bir şehir. Yıllardır futbol sevgileri tüm başarısızlıklara rağmen bitmemiş, tükenmemiş günden güne daha da büyüyen Aşigolar. Tesisleriyle, taraftarıyla, üst ligleri fazlasıyla kaldırabilecek bir şehir olmasına karşın, kaç sezondur bitmeyen hayal kırıklıkları Yatağanspor maçından sonra büyük bir umuda dönüştü onlar için. Ödemişspor maçında hakları yenilmesine rağmen tüm zorluklara karşı çıktılar, dimdik ayakta durdular ve gruplarında liderliği kazandılar. Şehirde basketbol takımının başarılı olması basketbola ilgiyi fazlasıyla arttırdı ama futbola olan ilgiyi asla azaltmadı. Uşak’ta futbolcuların para kazanamadığı, kıymalı pideye top oynadığı amatör ligi var. Böyle bir futbol sevgisi işte. Şehirde ağzını açan 2.Lig’de ortalığın tozunu attıran o Uşakspor’u özlüyordu. Bir sezon boyunca gelen taraftar sayısının ortalamasını alsak, TFF 1.Lig’de mücadele eden 13-14 takımın ortalamasını aşar. Uşakspor, şehrin merkezindeki heykelde kutlamalarını yaptı bugün. Önlerinde Bucak Belediye Oğuzhanspor maçı var. Maç nereye verilirse onlarca otobüs, binlerce taraftarla şehirden akın edilecektir. Sökespor ve Çiğli Belediyespor’un elinden şampiyonluğu alan Uşakspor’un iki yabancısı ligin en iyilerinden. Birisi Adanaspor patentli Chibuzor Nwogbo, diğeri ise Denizlispor’dan hatırlayacağımız Mirlan Murzaev. Yine Ömercan Aslan, Burak Toker, Burhan Coşkun, İbrahim Kongur gibi önemli isimler de takımda mevcut. Taraftar profiliyle gönüllerimizde taht kuran Uşakspor’a canı gönülden başarılar..
TurgutlusporYıllarca profesyonel liglerde mücadele eden, Yusuf Şimşek ve Serhat Akın gibi isimlerin de bir dönem forma giydiği Turgutluspor, yanlış yönetim hamlelerinden sonra geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’e düşmüştü. Bir dönem öz kaynaklarını kullanan, alt yapıdaki başarılarıyla da ülke futbolunda adından söz ettiren Turgutluspor’un amatöre düşmesi üzücü bir durum olmuştu. Sezona Manisa BBSK’yi 3.Lig’e taşıyan Hakan Şapçı önderliğinde başlayan Turgutluspor, ligi domine ederek arkasındaki rakibine 9 puan fark atarak şampiyonluğu göğüsledi. Alt liglerin golcü ismi Ferdi Başoda’nın 11 gol atarak başarıda büyük pay sahibi olduğu Turgutluspor, finalde eski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan’ı da kadrosunda bulunduran Erokspor ile mücadele edecek.
EroksporEski Galatasaraylı kaleci Kerem İnan’ın takımı Erokspor, iki sene önce BAL’a veda etmiş ve bu sezon geri dönmüştü. Aslında bu sezon onlar adına pek de iyi başlamadı. İlk üç maçta 3 puan toplayan İstanbul ekibi daha sonradan toparlandı ve müthiş bir grafiğe imza attı. 24. hafta Çengelköyspor’a 3-1 yenilerek hem ikili averajı hem de avantajını kaybeden Erokspor’un şansı, bir sonraki hafta rakibi Çengelköyspor’un deplasmanda puan kaybıyla dönmesi oldu. Son iki maçını da kazanan Erokspor, şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Erokspor’un en golcü isimleri ise 11 golle Mehmet Aslan ve 9 golle Anıl Üstün…
Modafen FKBölgesel Amatör Ligin tek kolej takımı Modafen Futbol Kulubü, ilk kez bu ligde oynamıyor aslında. 2014-2015 sezonunda 9.Grup'ta yer alan İstanbul ekibi, ilk sezonunda çok kötü performans sergileyerek küme düşmüştü. Bu sezon ise 11.Grup'ta yer alan İstanbul ekibinin grubunda Jaba, Toma Tabatadze gibi gibi isimleri kadrosunda bulunduran Kurtuluşspor ve yıllardır profesyonel lig hasreti çeken şehir takımı Bartınspor vardı. Modafen FK grupta bir sürprize imza atarak son 5 hafta galibiyet almamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu. İstanbul ekibinin en golcü ismi 8 golle Nijeryalı golcü John Evor Bello olurken; kırmızı siyahlıların bir de Modamen adlı bir taraftar grubu bulunuyor.
Ergene VelimeşesporBir dönem profesyonel liglere damga vuran ancak son zamanlarda başarıdan uzak olan Trakya takımları için bir umut olabilir Ergene Velimeşe. Tekirdağ temsilcisi, sezon başı yaptığı transfer hamleleriyle şampiyonluğun büyük adaylarından olduğunu göstermişti bizlere. Gebzespor, Edirnespor, Çorluspor gibi takımların bulunduğu grupta en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyon olan Velimeşe, Süper Lig’de birçok takımın formasını giyen Gustavo Bebbe'yi de bulunduruyor. 11 gole imza atan oyuncu takımının 3.Lig yolunda yükünü sırtladı. Yine 2.Lig ve 3.Lig takımlarında forma giyen forvet oyuncusu Tahir Kurt’u devre arası takıma katan Trakya temsilcisi, bu ligde şampiyonluklar yaşayan birçok oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor. Modafenspor ile karşılacak olan Ergene Velimeşespor 3.Lig’e uzanabilecek mi hep birlikte göreceğiz.
Hazırlayan: Mete EKİZ / Hüseyin KARABACAK
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