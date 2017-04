Mardin 47 Spor

Karaköprü Belediyespor

Arsinspor

Güzelorduspor

Osmaniyespor FK

Altındağ Belediyespor

Bucak Belediyesi Oğuzhanspor

Utaş Uşakspor

Turgutluspor

Erokspor

Modafen FK

Ergene Velimeşespor

Statüsü kendine has olan bir lig olan BAL'da yine Play-Off vakti geldi çattı. Biz de her sene olduğu gibi Transfer Merkezi olarak maçlardan önce takımları sizler için kaleme aldık. 12 takımın katılacağı play-off'tayükselirken; kaybeden 6 takımın kendi aralarında yapacakları maçlar sonunda. Play-Off'taki ekiplerin 9 tanesi önümüzdeki sezon 3.Lig'de mücadele edecek, 3 takım ise play-off'tan hüsranla dönmüş olacak.Bölgesel Amatör Lig 1.Grup’un şampiyonu Mardin ekibi, geçen Mardin Amatör Ligi'nden şampiyon olmuş ve’un doğrudan küme düşmesiyle kendini Bölgesel Amatör Lig’de buldu. Takımın teknik patronluğunu iki senediryapıyor. Aslında Seyit hocayı Mardin’de daha önce tanımıştık. 2013-2014 sezonunda 2.Grup'ta Mardinspor ile şampiyonluk yaşamış lakin lig bitiminde yaşanan maddi kriz ve bazı sorunlar sebebiyle Mardinspor maça iyi hazırlanamamış ve eksik kadroyla çıktığı maçta Bayburtspor’a yenilerek bir sezonunu çöpe atmıştı.Şimdiki Mardin ekibi ise sezon başından beri fırtına gibi esiyor. Çıktığı 22 maçta onları kimse mağlup edemedi ve haftalar öncesinden şampiyonluklarını ilan ederek tabiri caizse gövde gösterisi yaptılar. Tek puan kayıplarını ligin ilk haftası evinde Kurtalanspor beraberliğiydi. Kalesini tecrübeli file bekçisikorurken, takımın en golcü ismiattığı gollerle takımını sırtlayan bir başka isim oldu. Mardin 47 Spor'un play-off'taki rakipleriolacak.Bölgesel Amatör Lig’de 4.sezonunu geçiren Şanlıurfa temsilcisi Karaköprü Belediyespor, ligde bulunduğu süreçlerde sürekli şampiyonluk hedefli kurduğu kadrolarla başarıyı bu sezon yakaladı. Şanlıurfa’nın merkez ilçesi olan Karaköprü, Urfa’nın nezih yerlerinden birisi. Belediyenin büyük yatırım yaptığı kulüp,vegibi güçlü takımların arasında, belki de bu sezonun en çekişmeli gruplarından birisi olan 2.Grup'ta şampiyonluğu göğüsledi. Geçtiğimiz sezon Elaziz Belediyespor, ondan önceki sezon Dersimspor ile aynı gruplarda yer alan Karaköprü Belediyespor şampiyon olmak içinile tarafsız sahada maç yapacak. Takımın gol yükünü profesyonel liglerde yıllarca top koşturmuş, son üç senedir de Karaköprü’de olan Urfalı futbolcuçekiyor. Geçtiğimiz sezon 15 gole imza atan İbrahim'in bu sezon da attığı 17 golü var. Son iki sezonda çıktığıulaştı. 34 yaşındaki oyuncu, takımın en önemli gol silahı olacak. İbrahim’i takip eden isim ise, sezon başı Orduspor’dan transfer edilen. Muhammed attığı 8 golle takımına katkı sağladı. Şanlıurfaspor’un 4 sezondur mutluluk veremediği kentte, Karaköprü Belediyespor’un başarısı şehirde biraz olsun heyecan yarattı.Geçen sezon profesyonel liglere veda eden Trabzon ekibi Arsinspor bu sene resmen bir mucizeyi gerçekleştirdi. Bölgesel Amatör Lig 3.Grup’tagibi takımların arasından sıyrılarak şampiyonluğa ulaştı. Aslına bakarsak sezon başı aldığı puanlar itibariyle şampiyonluk adına kimse ihtimal bile vermemişti. Ligin 10. haftasında Serhat Ardahanspor’a 1-0 yenilen sarı siyahlarda Osman Kastan görevini bırakmış ve yeni teknik direktörolmuştu. Bu kan değişimi sonunda Arsinspor çıktığıve 1 beraberlik alarak 40 puan topladı. Aslında bu puanlarda Arsinspor’a yetmiyordu, rakibi Iğdır Arasspor evinde sürpriz bir 12 Martspor beraberliği ve son hafta deplasmanda Bahçecikspor ile berabere kalınca bu puan kayıpları sonucu Arsinspor son hafta evinde Artvin Hopaspor’u yenerek şampiyon oldu. Ofansif anlamda Arsinspor’un en önemli silahlarıveolacak. Arsinspor'un play-off'taki rakibiolacak.2014 yılında BAL ekibi Soyaspor’u 2-1 mağlup ederek BAL’a ilk adımını atan Güzelorduspor'un aslında Ordu’nun yeniden profesyonel liglerde borçsuz kulüp olarak devam etmesi amacıyla kurulduğunu söylesek sanırım yanlış olmaz. Her neyse konumuza dönecek olursak aslında ilk sezonlarında başarılı oldu diyebiliriz fakat 2014-2015 sezonuna damga vuran Kastamonuspor 1966 çok iyi gidince ve bir de Yeni Amasyaspor’un ciddi bir yarış içinde olduğu grupta kendilerine üçüncü sırada yer buldular. Ertesi sezon Turgut Hoca'nın öğrencilerinin hedefi her ne kadar şampiyonluk olsa da işler hiç de iyi gitmedi. Takım lig tabiriyle tam anlamıyla patladı. İlk 8 maçlarında tam 6 mağlubiyet alan ekipte fatura kimi zaman oyunculara kimi zamanda başkalarına kesilmişti. Her hafta farklı kadroyla maça çıkan ekip futbol anlamında dibi görmesine rağmen sonradan toparlamış ve sezonu önceki sezonlarında olduğu gibi üçüncü tamamladılar.Bu sezon ise sezonbaşıile anlaşan ve tecrübeli hocanın kendi oyuncu grubunu toplamasıyla başlayan süreç şampiyonlukla sonuçlandı. Sezon başı Cahit Terzi’yle anlaşılması ile iyi bir oluşum olacağının sinyallerini almıştık. Hakikaten de beklenildiği gibi oldu Ordu ekibi tam anlamıyla bir yıkım ekibi oldu ve grupta şampiyonluğu göstere göstere kazandı diyebiliriz.Türkmen şehri Osmaniye yaklaşık 10 senedir profesyonel liglerden uzak, amatörde kendi yağında kavruluyor. Yaklaşık 20 sezon 2. ve 3. Lig'de boy gösteren takım, eski günlerini arıyor. Her sezon Kadirli ilçesinin takımıyla play-out oynamak zorunda kalan Osmaniyespor, geçen sezon yüksek bütçeyle kadro kurmasına karşın başarılı olamadı. Bu sezongibi büyük harcamalar yapan camiaların olduğu ligde ligin bitimine haftalar kala öncesinde şampiyonluğu garantiledi. 24 maçta 60 puan toplayan Osmaniyespor’un rakibi Ankara’nın güçlü ekibiolacak. Osmaniyespor, teknik direktör’nun önderliğinde şehir takımı avantajını da kullanarak 3.Lig’e çıkma savaşı verecek. Takımın en skorer ismi, bu ligin önemli golcülerindenatıp fevkalade bir istatistiğe sahip olan Hakan’ın takipçisi ise, geçtiğimiz sezon Bingölspor’da şampiyonluk yaşayan. Hem Hakan ile hem de Yahya ile geçen sezon başı Uşakspor’da çalışan Harun hoca, talebelerini Osmaniye’ye de götürdü. Yahya’ya eşlik edenveoldu. Osmaniye şehrinin kenetlenmesi şampiyonluk yolunda en büyük güçleri olacaktır.Ankara’nın merkez ilçelerinden olan Başkent ekibi, Bölgesel Amatör Lig'de 3 senedir yer alıyor. Her sene hedefi şampiyonluk olan ekip bu amacına 3. senesinde ulaşabildi. Aslında ilk sene de şampiyonluğu kılpayı kaçırmıştı. TFF’ninlehine bir karar vermesiyle (Kırşehirspor deplasmanı 1-1 bitmiş Kırşehir ekibi genç oyuncu oynatmadığı gerekçesiyle 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı) son iki haftaya başabaş girmişler ancak evinde Kayseri Yolspor ile berabere kalan Altındağ Belediyespor kendi ipini kendi çekmişti.2015-2016 sezonunda ise Ankara ekibi yine hedef bir kadro kurmuş fakat bazı oyuncu seçimleri ve hoca konusunda yanlış tercihler şampiyonluklarını bir sene daha erteletmişti. Zaten hedeften kopan ekip son maçlara genç ağırlıklı oyuncularla çıkmıştı. Bu sezon başı ise Mayıs ayında 6 oyuncusuyla hemen anlaşarak iskelet kadroyu koruyan Ankara ekibi, teknik direktörlüğe ise Keçiörengücü yardımcı hocası’yi getirerek yeni sezonun kadrosunu yapmaya başlamıştı. Sezonun ilk maçında iyi görüntüler vermese de sonradan toparlanan ve oynadığı futbolla herkesin beğenisi kazanan Başkent temsilcisi, o kadar hedefte il takımı arasında inanılmaz istatistiklere imza atmıştı. İstikrarını sürdüren Mavi Sırtlanlar sezon sonu mutlu sona ulaşan 12 takımdan biri oldu.Burdur’u uzun seneler boyunca Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Bucak Belediye Oğuzhanspor, her sene ligi orta sıralarda bitiren 45 binlik bir ilçenin takımıydı. İşin açıkçası bu sezon başı 7.Grup'un favorilerive’du. Sezonun daha ilk maçında Kepez Belediyespor’a 3-0 mağlup olan Bucak Belediyespor’dan haliyle kimse bir şey beklemiyordu. Daha sonra ki süreç güzel bir çıkış yakalayan Burdur ekibi ilk yarının son haftası Isparta Davrazspor maçına kadar mağlubiyet yaşamadı ve ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı. İkinci yarıyı uzun süre lider götüren Burdur ekibi 24. Hafta Isparta Davrazspor’a deplasmanda 2-0 mağlup olarak liderliği kaptırdı ve şampiyonluk şansını zora sokmuştu lakin bir sonraki hafta Isparta ekibi Sarayönü deplasmanında puan kaybı yaşayınca Bucak Belediye Oğuzhanspor tekrar liderliği oturdu ve son hafta Akşehirspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bucak Belediyespor’un önemli isimleri ise Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen forvet oyuncusuveiklisi…Ege’nin en küçük ama en şirin memleketlerinden birisidir Uşak. Kendilerine özgü şiveleriyle, şirin şehir merkeziyle bilinen bir şehir. Yıllardır futbol sevgileri tüm başarısızlıklara rağmen bitmemiş, tükenmemiş günden güne daha da büyüyen Aşigolar. Tesisleriyle, taraftarıyla, üst ligleri fazlasıyla kaldırabilecek bir şehir olmasına karşın, kaç sezondur bitmeyen hayal kırıklıkları Yatağanspor maçından sonra büyük bir umuda dönüştü onlar için. Ödemişspor maçında hakları yenilmesine rağmen tüm zorluklara karşı çıktılar, dimdik ayakta durdular ve gruplarında liderliği kazandılar. Şehirdebasketbola ilgiyi fazlasıyla arttırdı ama futbola olan ilgiyi asla azaltmadı. Uşak’ta futbolcuların para kazanamadığı, kıymalı pideye top oynadığı amatör ligi var. Böyle bir futbol sevgisi işte. Şehirde ağzını açan 2.Lig’de ortalığın tozunu attıran o Uşakspor’u özlüyordu. Bir sezon boyunca gelen taraftar sayısının ortalamasını alsak, TFF 1.Lig’de mücadele eden 13-14 takımın ortalamasını aşar. Uşakspor, şehrin merkezindeki heykelde kutlamalarını yaptı bugün. Önlerindemaçı var. Maç nereye verilirse onlarca otobüs, binlerce taraftarla şehirden akın edilecektir.ve’un elinden şampiyonluğu alan Uşakspor’un iki yabancısı ligin en iyilerinden. Birisi Adanaspor patentli, diğeri ise Denizlispor’dan hatırlayacağımız. Yinegibi önemli isimler de takımda mevcut. Taraftar profiliyle gönüllerimizde taht kuran Uşakspor’a canı gönülden başarılar..Yıllarca profesyonel liglerde mücadele eden,vegibi isimlerin de bir dönem forma giydiği Turgutluspor, yanlış yönetim hamlelerinden sonra geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig’e düşmüştü. Bir dönem öz kaynaklarını kullanan, alt yapıdaki başarılarıyla da ülke futbolunda adından söz ettiren Turgutluspor’un amatöre düşmesi üzücü bir durum olmuştu. Sezona Manisa BBSK’yi 3.Lig’e taşıyanönderliğinde başlayan Turgutluspor, ligi domine ederek arkasındaki rakibine 9 puan fark atarak şampiyonluğu göğüsledi. Alt liglerin golcü ismi’nın 11 gol atarak başarıda büyük pay sahibi olduğu Turgutluspor, finalde eski Galatasaraylı kaleci’ı da kadrosunda bulunduran Erokspor ile mücadele edecek.Eski Galatasaraylı kaleci’ın takımı Erokspor, iki sene önce BAL’a veda etmiş ve bu sezon geri dönmüştü. Aslında bu sezon onlar adına pek de iyi başlamadı. İlk üç maçta 3 puan toplayan İstanbul ekibi daha sonradan toparlandı ve müthiş bir grafiğe imza attı. 24. hafta Çengelköyspor’a 3-1 yenilerek hem ikili averajı hem de avantajını kaybeden Erokspor’un şansı, bir sonraki hafta rakibi Çengelköyspor’un deplasmanda puan kaybıyla dönmesi oldu. Son iki maçını da kazanan Erokspor, şampiyonluğa ulaşan isim oldu. Erokspor’un en golcü isimleri ise 11 golleve 9 golleBölgesel Amatör Ligin tek kolej takımı Modafen Futbol Kulubü, ilk kez bu ligde oynamıyor aslında. 2014-2015 sezonunda 9.Grup'ta yer alan İstanbul ekibi, ilk sezonunda çok kötü performans sergileyerek küme düşmüştü. Bu sezon ise 11.Grup'ta yer alan İstanbul ekibinin grubundagibi gibi isimleri kadrosunda bulunduranve yıllardır profesyonel lig hasreti çeken şehir takımıvardı. Modafen FK grupta bir sürprize imza atarak son 5 hafta galibiyet almamasına rağmen şampiyonluk ipini göğüsleyen takım oldu. İstanbul ekibinin en golcü ismi 8 golle Nijeryalı golcüolurken; kırmızı siyahlıların bir de Modamen adlı bir taraftar grubu bulunuyor.Bir dönem profesyonel liglere damga vuran ancak son zamanlarda başarıdan uzak olan Trakya takımları için bir umut olabilir Ergene Velimeşe. Tekirdağ temsilcisi, sezon başı yaptığı transfer hamleleriyle şampiyonluğun büyük adaylarından olduğunu göstermişti bizlere.gibi takımların bulunduğu grupta en yakın rakibinin 6 puan önünde şampiyon olan Velimeşe, Süper Lig’de birçok takımın formasını giyen'yi de bulunduruyor. 11 gole imza atan oyuncu takımının 3.Lig yolunda yükünü sırtladı. Yine 2.Lig ve 3.Lig takımlarında forma giyen forvet oyuncusu’u devre arası takıma katan Trakya temsilcisi, bu ligde şampiyonluklar yaşayan birçok oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor.ile karşılacak olan Ergene Velimeşespor 3.Lig’e uzanabilecek mi hep birlikte göreceğiz.