Her çocuğun hayali gibi benim hayalimde de futbol oynamak vardı. Doğduğum şehir Prokuplje’de futbol oynamaya başladım. Küçük yaşlardan itibaren futbolu çok seviyordum. Futbolu çok sevdiğim için babam da bana destek verdi. Beni antremanlara götürüp getiriyordu. 13 yaşında Milli takım seçmelerine katıldım. Seçmelerde beğenildim ve kendi yaş kategorimde Sırbıstan milli takıma seçildim. Daha sonra Belgrad’a gittim. Belgrad’da FK Zemun takımında oynadım. 18 yaşında A takıma seçtiler, 4 sene A takımda oynadım. Daha sonra Rad Belgrad’a gittim. Rad’la birlikte UEFA maçlarına da çıktım.

Sol bek olarak başladım. Milli takımda da solbek oynadım. Şimdi oynadığım stoper mevkisinde ilk olarak FK Zemun’da oynamaya başlamıştım.

Nemanja Vidic benim idolüm. Şimdi birçok stoperi izliyorum, takip ediyorum. Ramos’u örnek verebilirim.

Sırbıstan’da UEFA maçlarına çıkıyordum, Türkiye’den gelen birçok scout beni izliyordu. O dönem Mersin İdman Yurdu’nun hocası Güray Bulak beni beğenmiş, Mersin İdman Yurdu’na transfer etti.

Politika ile pek ilgilenmiyorum. Türkiye’ye gelince hiçbir problem yaşamadım. Türkiye’ye gelince Türklerle daha iyi oldum. Bana Türkler daha yakın geliyor Sırplardan.

Joseph Boum, Milan Stepanov ve Servet Çetin gibi çok üst düzey stoperlerle oynadım. Üçü de çok iyi stoperlerdi. Boum çok atletik ve hızlıydı, Stepanov tecrübeliydi hem de aynı dili konuşuyorduk ama Servet Çetin en iyisiydi, birçok büyük takımda oynadı. Hem çok tecrübeli hem de bir lider.

Küme düşmek çok berbat bir şey, hiçbir insan o anları bir daha yaşamak istemez.

2013-2014 sezonunda deplasmanda Tavşanlı Linyitspor’a 4-0 yenildiğimiz maçtı. Bursa’dan da 5 tane yemiştik ama Bursa iyi bir takımdı. Sonuçta Bursaspor gerçekten iyi bir takımdı üzüldüm ama yenilmemiz normaldi fakat Tavşanlı’ya yenildiğimiz maç en üzüldüğüm maçtı ve unutamıyorum.

Geçen sene evimizde Galatasaray’ı 2-1 yendiğimiz maç. O maçta gerçekten çok sevinmiştim.

4 sene de 12 tane hoca ile çalıştım. Rıza Çalımbay ilk geldiğinde, sezon başı sorun yaşadık, bana pek sıcak gelmemişti. Sonra kendisini tanıdım, çok iyi bir insan. Çalıştığım en iyi hoca Rıza Çalımbay’dır. Çünkü Rıza Hoca gerçekten iyi bir hocaydı. Hakan Kutlu da çok iyi bir hoca, aynı şekilde Ümit Özat da iyi bir hoca. ama Rıza Çalımbay’ın bende yeri farklıdır.

Birçok sorunla karşı karşıya kalacaklar. Hocalarla sorun yaşayacaklar, maddi anlamda sorun yaşayacaklar. Bıkmadan usanmadan, çalışmalara devam etsinler. Stoperin sahada her zaman sakin kalması lazım, bunu unutmasınlar.

Ben takımdaki herkesle iyi anlaşırım. Ama çok konuşmam. Ben suskun bir yapıya sahibim. Sırbıstan’da da böyleydim yani burada yabancı dil olduğu için az konuşmuyorum.

Çok iyi futbolcu olacak, sürekli çalışıyor. Karakteri çok iyi, güzel bir aile terbiyesi almış. Kendi zaten hal ve hareketleriyle bunu belli ediyor.

Bana çok büyük destek veriyorlar çok hoşuma gidiyor. Hangi takıma gidersem gideyim, Mersin taraftarını asla unutmam, onları hiçbir şeye değişmem. Benim için çok özeller. Golü attıktan sonra taraftara koştum bu önceden planlanmış bir şey değildi. Tamamen o an birden oldu. Aslında tribünlere çıkacaktım onların yanına ama kramponlarım engel oldu.

Tamam dikilsin (Gülerek) Marina’ya (Mersin sahilde bir meydan). Şimdi, ben mücadele ediyorum ama yalnız değilim takımdaki herkes mücadele ediyor. Biz birlikte bir takımız. Sonuçta bu futbol 18 kişilik bir kadroyla bir takım oluyoruz. Tenis gibi bireysel bir oyun değil.

Ben inanıyorum, biz bu ligde kalacağız. Taraftarımız bize destek vermeye devam etsin. Maçlarımıza daha çok kişinin gelmesini istiyorum. Bazen burada bazı olaylar oluyor, içimden bin uçağa Sırbıstan’a git diyorum ama sonra aklıma taraftar geliyor, kalıyorum. Ben şu an burada mücadele ediyorsam bunun tek nedeni Mersin İdman Yurdu taraftarıdır.

Sosyal medyada okudum ve çok duygulandım. Aslında prim olayı bizi çok yıpratmıyor. Bazı sözler veriliyor ama sözünde durmayıp takıma yardım etmeyenler oluyor bu bizi yıpratıyor. Ben bu takıma çok şey borçluyum terimi akıtarak borcumu ödüyorum.

Bakalım zaman ne gösterecek.

İlk olarak uçakla Adana’ya geldim. Beni eski yollardan götürdüler. Kendi kendime ben nereye geldim dedim. Çok şaşırdım. Sonra Mersin’e giriş yaptığımda çok iyi bir şehirle karşılaştım. Ben Mersin’i hiçbir şehre değişmem, çok seviyorum. Yemek olarak Pilav’ı çok seviyorum. Şiş Kebabı, Balık yemeklerini seviyorum. Salatalar harika.

Kimseden çekinmiyoruz. Manisaspor ile aynı puandayız. Genç futbolcularımız her gün daha iyiye gidiyor. Onların performansının artması bizim için çok önemli. Onların tecrübelilere uyum sağlarla bu maçtan galip ayrılırız.

Ben de teşekkür ederim. İyi çalışmalar.

Tercüman Kadir Reşiti'ye katkılardan dolayı teşekkürler.

Röportaj: Tamer Sami SERT

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Dergisi'nin bugünkü konuğu'nun Sırp stoperi. 2012-13 sezonu devre arasında Mersin'e gelen Mitrovic, 4,5 sezondur bu formayı terletiyor. Mitrovic ile yaptığımız keyifli söyleşiyi hep birlikte okuyalım.Futbola başlama hikayenden ve Sırbıstan’daki futbol yıllarından bahseder misin?Futbola hangi mevkide başladın?İdolün olan defans oyuncusu kim? Şu an dünyaca ünlü hangi stoperleri takip ediyorsun?Mersin İdman Yurdu’na gelişin nasıl oldu? Kısaca bahseder misin?Türkiye ve Sırbıstan arasında Kosova’dan dolayı bir sorun olmuştu. Gelirken bu konudan dolayı önyargın var mıydı?Mersin İdman Yurdu’nda birçok stoperle oynadın. Birlikte oynadıklarının içinde en iyisi hangisiydi?Mersin İdman Yurdu ile iki kere Süper Lig’den düştünüz, düşmeniz kesinleştiği anlarda ne hissediyordun?Mersin İdman Yurdu formasıyla en üzüldüğün maç hangisiydi?Mersin İdman Yurdu formasıyla en sevindiğin maç hangisiydi peki?Mersin İdman Yurdu ile birçok hocayla çalıştın, kıyaslama yapacak olursan en iyileri hangileriydi?Tecrübeli bir stoper olarak gelişim liglerinde oynayan stoper kardeşlerine ne gibi tavsiyelerde bulunursun?Takımda anlaştığın en iyi arkadaşın kim?Stoperdeki partnerin, U-19 Milli Takım futbolcusu Gökhan Akkan gelecekte bir yıldız adayı olarak gösteriliyor, Gökhan hakkındaki düşüncelerin neler?Taraftar ile aranda özel bir bağ var ve seni çok seviyor sana Cumhurbaşkanı diyor. Geçen hafta golü atınca tribünlere koşup taraftarlara sarıldın.” Mersin İdman Yurdu taraftarları hakkındaki düşünceleri alalım?Heykelinin dikilmesi için taraftar sürekli sosyal medyadan yönetime çağrı yapıyor. Sen ne düşünüyorsun?Mersin İdman Yurdu TFF 1.Lig’de çok zor günler geçiriyor, maddi olarak takım büyük bir sıkıntı içinde; taraftara nasıl bir çağrıda bulunacaksın?Taraftar prim sistemi başlattı, kimi emekli maaşından 500 TL kimi öğrenci harçlığından arttırıp takıma veriyor. Bu konu hakkındaki düşüncülerin nelerdir?İleride Mersin İdman Yurdu teknik direktörü olmak ister misin?Mersin şehri hakkında ne düşünüyorsun? Yemekleri hakkındaki düşüncelerin nedir?Son olarak, bu hafta Manisaspor deplasmanında çok kritik bir maça çıkıyorsunuz, maç hakkındaki görüşlerin nelerdir?Röportaj için teşekkür ediyoruz, futbol hayatında başarılar.