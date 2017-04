'nin bugünkü konuğu'undoğumlu stoperi. Bu sezon 21 maçta forma şansı bulan başarılı stoper ile yaptığımız keyifli röportajı hep birlikte okuyalım.İlk olarak Yeni Sanayispor’da futbola başladım. 3-4 sezon burada oynadıktan sonrahocamızın istemesiyle Balıkesirspor’un altyapısına geçiş yaptım. U21’de forma giymeye devam ederkenhocamız beni kampa götürdü ve A Takıma geçiş sürecim başladı. Takımımız Süper Lig’de mücadele ederken ligin sonlarına doğru kadroya girmeye başladım. Sonraki sezontakımın başına geldi ve benim için biraz sıkıntılı süreç gelişti. A Takım ile antrenmanlara katılamıyordum. Daha sonra teknik direktör değişikliği gerçekleşti ve bu benim açımdan da iyi oldu. A Takım ile antrenmanlara katılıp zaman zaman kadroya girebiliyordum. Bu sezona daile başlayıp daha sonra takımın başınageldi. Reha Erginer döneminde Türkiye Kupası maçlarında forma giymiştim, beni ligde ilk oynatan'dı. Can Hoca'nın gelmesiyle ligde de süre almaya başladım.Benim ilk profesyonel maçım Hatayspor ile oynadığımız Türkiye Kupası maçıydı. Benim açımdan inanılmaz heyecan verici bir duyguydu. Doğup, büyüdüğün şehrin takımında forma giymeye başlıyorsun, çok mutlu olmuştum. Hüseyin abiyle () beraber oynamıştım ve sağ olsun bana çok yardımcı olmuştu. Ayrıca o maçtada sonradan oyuna girmişti ve biz kulübün altyapısında yetişip beraber oynamıştık o maçta. Benim için o günün ve o maçın yeri çok ayrı.Boluspor maçı benim ligde ilk 11 başladığım ilk maçtı. İkinci yarının hemen başında bir hata yaptım ve kendi kaleme gol attım. Yediğimiz golün hemen ardından korner kazandık ve Bülent abi (Bülent Cevahir) bana gülerek; “ Bizim kaleye gol attın şimdi git onların kalesine gol at “ dedi. Ben de ileriye çıkıp ön direğe doğru hareketlendim, topu arkaya sektirdim ve Burak abi (Çalık) golü attı. O yaşadığım 1-2 dakika inanılmazdı, kendi kaleme gol attığımda sağolsun takımdaki abilerim bana çok destek oldu.Altyapıda forma giyerken stoper olmama rağmen orta saha ve forvet mevkilerinde de forma giydim. Bir defans oyuncusuna göre fazla gol atmıştım ve bir dönem takımın penaltılarını ben kullanıyordum. Bundan dolayı bir stoper göre ayağım daha temiz ve daha seri. Elazığspor maçında golü ben hazırladım ve uzaktan attığım şutla golü attım. Bir 5-10 saniye ne olduğunu anlayamamıştım zaten. Güzel bir anıydı benim için ve ayrıca attığım o gol bir bakıma benim oyun tarzımı da yansıttı.hocanın Akhisar Belediyespor ile oynadığımız hazırlık maçına geleceğini biliyordum. O maçtaolarak oynadım ve kendi açımdan beklediğimden iyiydi. Can hoca takımın başına geldikten hemen sonra bana çok çalışmam gerektiğini ve takımda şans vereceğini söyledi. Haftalar geçtikçe aldığım süreler arttı. Kendisine çok teşekkür ediyorum, bana güvendi ve şans verdi.Ben aslında sezon başında takımdan ayrılıyordum, 3.Lig’den teklifler vardı. Reha hoca gitmemi istememişti ve takımda kaldım. Bu işler nasip, Hüseyin abinin (Tok) sakatlığı nedeniyle sezona geç başlaması, başka yaşanılan sakatlıklar ve takım olarak yaşanılan kadro sıkıntısı sonucunda oynamaya başladım. Sanırım biraz şanslıyım bu konuda.Kendi performansımı değerlendirmem gerekirse iyi oynadığım maçların yanında kötü oynadığım da maçlar oldu. Göztepe maçı, Adana Demir maçının bir bölümü ve kupada oynadığımız Darıca Gençlerbirliği maçlarında gösterdiğim performans iyi değildi. Kötü oynadığım maçların ardından ders çıkarmaya çalışıyorum. Daha iyi olmak için, performansımı arttırmak için sürekli çalışıyorum. Kalan maçlarda ise en azından sınıfı geçtiğimi ve iyi oynadığımı düşünüyorum.İlk oynadığım Hatayspor ve son oynadığım maça kadar bir stoperin yaşayacağı her şeyi yaşadığımı söyleyebilirim. Kendi kaleme gol attım, penaltı yaptırdım, gol attım, iyi ve kötü oynadığım maçlar oldu. Sahada olduğum her dakika, kötü veya iyi oynadığım her maç benim için bir tecrübe. Dediğim gibi sürekli dersler çıkarıyorum, tecrübe kazandım ve bu çok önemli.Sürekli şans bulduğum için aslında’a çağrılmayı bekliyordum. Hocalarımda çağrılabileceğimi söylemişti. Benim için güzel bir deneyim ve tecrübe oldu. Biri 90 dakika olmak üzere 2 maçta da forma giydim ve iyi oynadığımı düşünüyorum. Kampta kaldığımız kısa süre içinde bile yeni şeyler öğrendim. Çok güzel ve farklı bir ortam vardı.Takımımızda birçok tecrübeli isim var. Yaş olarak bizden büyük isimler bize inanılmaz destek oluyor, yardımcı oluyor. Arkadaşlık üst seviyede. Bu bizim gibi gençler için büyük bir şans, hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Hani “adam gibi adam” tabiri var ya hepsi öyle.Kendimi sürekli geliştirmek ve mümkün olabildiğince en üst seviyeye gelmek istiyorum. Öncelikle hedefim şehrimin takımı Balıkesirspor ile Süper Lig’e çıkıp orada formasını giymek. Avrupa hayalim de var ama her şeyin sırası var. Balıkesirspor forması giyip üst liglerde oynayan ya da oynadığı ligde kalıcı olan oyuncu çok.Balıkesirspor taraftarını çok seviyorum ve saygı duyuyorum. Benim gibi genç bir futbolcuyu sürekli destekliyorlar, bu benim açımdan çok önemli. Onlara diyeceğim tek şey her ne olursa olsun gelip bizi desteklemeleri. Bu röportaj için sizlere çok teşekkür ediyorum, Türkiye’nin tüm liglerine önem vererek bizlerin sesi oluyorsunuz. Yayın hayatınızda başarılar.