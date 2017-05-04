

“Play Off’u hiç düşünmedim.”



Ben Play Off’u hiç düşünmedim çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın Play Off’tan çıkma ihtimali bana biraz zayıf geliyor. Lider gidiyorsunuz, gidiyorsunuz birden moral bozukluğu oluşuyor. Evet, stresli zamanlarımız oldu ama ipi göğüslemek ile ilgili bir sıkıntımız olmadı, çok şükür.



“Şampiyonluk yolunda en kritik viraj Gümüşhanespor maçıydı.”



Şampiyonluk yolunda bizim için kritik viraj Gümüşhanespor’a karşı oynadığımız ve yenildiğimiz maçtı. Orada sıkıntılı bir maç oynadık ve haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Camiamız bu haksızlığı kabul etmedi ve yenilmemize rağmen bizi bağrına bastılar. O yenilgi bizim daha çok kenetlenmemize neden oldu.



“Şampiyonluk bana nasip olduğu için çok şükrediyorum.”



Bu şampiyonluk bize nasip oldu ve bunun için çok şükrediyorum. Hiçbir şey boş değil; çok çalıştık, istedik, sıkıntı yaşadığımız anlar oldu ama bunların üstesinden geldik. Bunların karşılığı uzun zamandır bu camiada yapılamayan bir şeyi yapmak içindi. Çok şükür bu bana nasip oldu , çok mutluyum.



“Kayseri Erciyesspor maçı öncesi çok gergindim.”



Kayseri Erciyesspor maçı öncesi benim açımdan çok gergindi. Çünkü şampiyonluğu garanti edebileceğimiz bir maçtı. Rakibimiz küme düşmüştü ama sezon başından beri çok büyük mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Sonlara doğru 1461 Trabzon’u yenmişlerdi ve BUGSAŞ ile berabere kalmışlardı. “Olur da ya olmazsa” düşüncesi biraz beni tedirgin etti. O yüzden o hafta kendi adıma bir sıkıntı yaşadım. Çünkü kolay değil, tarihi yaşayacağız ve bu büyük camia şampiyon olacak. Dolayısıyla olamama korkusu bende biraz endişe yarattı ama sağ olsunlar oyuncu kardeşlerim gayet iyi oynadılar. Bizde istediğimiz şampiyonluğa ulaştık.





“İnanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadım.”



Kayseri Erciyesspor maçının son düdüğüyle hatta düdükten birkaç dakika önce kulübede bulunan oyuncu kardeşlerim hepsi toplanmışlar ve bana “hocam artık maç bitti gel sıkıntı yapma” diye söylemişlerdi. Sıkıntıdan ziyade inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadım. Herkes maçın stresi diye algıladı ama yoğun bir duygu seli yaşadım kenarda. Düdük çaldıktan sonra bir süre sevindik sonra ne yapacağımızı bilemedik çünkü hayatımızda ilk defa yaşıyoruz bunu. Ben futbolculuk döneminde Denizlispor ile şampiyon olup Süper Lig’e çıkmıştım ama üstünden çok sene geçti. Teknik direktör olarak ilk defa şampiyonluk yaşadım, çok şükür. Rabbim inşallah bunu yaşamayan hocalarıma da nasip eder.



“Taraftarımızı çok seviyorum ve takdir ediyorum.”



Taraftarımız bizi hiç bir yerde yalnız bırakmadı, seyircimizin en az geldiği deplasmanda bile bizi yalnız bırakmayışı bizim üstümüzde büyük etki bıraktı. Deplasmanda bile bize seslerine duyuran çok vefakar, cefakar bir taraftarımız var. Taraftarımızı çok seviyorum ve takdir ediyorum. Dünya gündemine oturan bir taraftardan bahsediyoruz, deplasmana 25.000 kişi giden başka bir taraftar yok. Taraftarımız da bu şampiyonluğu çok istedi, sevinmeleri analarının ak sütü gibi helal. Çok şükür buna biz vesile olduk ve çok mutluyum.



“Hedef birlikteliği önemli.”



Mukavelem devam ediyor ama mukavelemin olması çalışacağım anlamına gelmez. 1 hafta, 10 gün içerisinde kulübün maddi boyutu, hedef boyutu her şey bir araya geldiğinde oturup konuştuğumuzda eğer hedef birlikteliği yapabilirsek ben zaten bu büyük camia da çalışmaktan mutluyum.



“Evime gitmediğim günleri biliyorum.”



Kendi adıma ve ekibim adına çok mutluyum. Çünkü ekibim ile biz çok çalıştık. Evimin burada olmasına rağmen ben evime gitmediğim günleri biliyorum. Tek düşüncemiz şampiyonluktu. Bunu gerçekleştirdiğimiz çok mutluyuz. Çünkü bu camia, takım ve taraftar bunu hakketti. Yaşadığımız sıkıntılara, zorluklara rağmen içeride teknik heyet, yönetim, personel, oyuncu grubu kenetlendik. Dışarıda zaten arkamızda dağ gibi bir ordumuz vardı, onları her zaman yanımızda olduğunu hissettik. Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.



Röportaj: Muhammed EKTİ Ben Play Off’u hiç düşünmedim çünkü şampiyonluk mücadelesi veren bir takımın Play Off’tan çıkma ihtimali bana biraz zayıf geliyor. Lider gidiyorsunuz, gidiyorsunuz birden moral bozukluğu oluşuyor. Evet, stresli zamanlarımız oldu ama ipi göğüslemek ile ilgili bir sıkıntımız olmadı, çok şükür.Şampiyonluk yolunda bizim için kritik viraj Gümüşhanespor’a karşı oynadığımız ve yenildiğimiz maçtı. Orada sıkıntılı bir maç oynadık ve haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum. Camiamız bu haksızlığı kabul etmedi ve yenilmemize rağmen bizi bağrına bastılar. O yenilgi bizim daha çok kenetlenmemize neden oldu.Bu şampiyonluk bize nasip oldu ve bunun için çok şükrediyorum. Hiçbir şey boş değil; çok çalıştık, istedik, sıkıntı yaşadığımız anlar oldu ama bunların üstesinden geldik. Bunların karşılığı uzun zamandır bu camiada yapılamayan bir şeyi yapmak içindi. Çok şükür bu bana nasip oldu , çok mutluyum.Kayseri Erciyesspor maçı öncesi benim açımdan çok gergindi. Çünkü şampiyonluğu garanti edebileceğimiz bir maçtı. Rakibimiz küme düşmüştü ama sezon başından beri çok büyük mücadele eden bir oyuncu grubu vardı. Sonlara doğru 1461 Trabzon’u yenmişlerdi ve BUGSAŞ ile berabere kalmışlardı. “Olur da ya olmazsa” düşüncesi biraz beni tedirgin etti. O yüzden o hafta kendi adıma bir sıkıntı yaşadım. Çünkü kolay değil, tarihi yaşayacağız ve bu büyük camia şampiyon olacak. Dolayısıyla olamama korkusu bende biraz endişe yarattı ama sağ olsunlar oyuncu kardeşlerim gayet iyi oynadılar. Bizde istediğimiz şampiyonluğa ulaştık.Kayseri Erciyesspor maçının son düdüğüyle hatta düdükten birkaç dakika önce kulübede bulunan oyuncu kardeşlerim hepsi toplanmışlar ve bana “hocam artık maç bitti gel sıkıntı yapma” diye söylemişlerdi. Sıkıntıdan ziyade inanılmaz bir duygu yoğunluğu yaşadım. Herkes maçın stresi diye algıladı ama yoğun bir duygu seli yaşadım kenarda. Düdük çaldıktan sonra bir süre sevindik sonra ne yapacağımızı bilemedik çünkü hayatımızda ilk defa yaşıyoruz bunu. Ben futbolculuk döneminde Denizlispor ile şampiyon olup Süper Lig’e çıkmıştım ama üstünden çok sene geçti. Teknik direktör olarak ilk defa şampiyonluk yaşadım, çok şükür. Rabbim inşallah bunu yaşamayan hocalarıma da nasip eder.Taraftarımız bizi hiç bir yerde yalnız bırakmadı, seyircimizin en az geldiği deplasmanda bile bizi yalnız bırakmayışı bizim üstümüzde büyük etki bıraktı. Deplasmanda bile bize seslerine duyuran çok vefakar, cefakar bir taraftarımız var. Taraftarımızı çok seviyorum ve takdir ediyorum. Dünya gündemine oturan bir taraftardan bahsediyoruz, deplasmana 25.000 kişi giden başka bir taraftar yok. Taraftarımız da bu şampiyonluğu çok istedi, sevinmeleri analarının ak sütü gibi helal. Çok şükür buna biz vesile olduk ve çok mutluyum.Mukavelem devam ediyor ama mukavelemin olması çalışacağım anlamına gelmez. 1 hafta, 10 gün içerisinde kulübün maddi boyutu, hedef boyutu her şey bir araya geldiğinde oturup konuştuğumuzda eğer hedef birlikteliği yapabilirsek ben zaten bu büyük camia da çalışmaktan mutluyum.Kendi adıma ve ekibim adına çok mutluyum. Çünkü ekibim ile biz çok çalıştık. Evimin burada olmasına rağmen ben evime gitmediğim günleri biliyorum. Tek düşüncemiz şampiyonluktu. Bunu gerçekleştirdiğimiz çok mutluyuz. Çünkü bu camia, takım ve taraftar bunu hakketti. Yaşadığımız sıkıntılara, zorluklara rağmen içeride teknik heyet, yönetim, personel, oyuncu grubu kenetlendik. Dışarıda zaten arkamızda dağ gibi bir ordumuz vardı, onları her zaman yanımızda olduğunu hissettik. Bu şampiyonluk camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Sizlere de çok teşekkür ediyorum.

'nin bugünkü konuğu'nün başarılı teknik direktörü. İsmet Hoca ile şampiyonluk öyküsünü ve Türk Futbolu'nu konuştuk.Biz Ankaragücü ile anlaştığımız zaman transfer yasağı vardı ama bu yasağın kaldırılacağı bize söylenmişti. Biz bir yandan transfer yapmaya çalışıyorduk, bir yandan da transferleri ikna etmeye çalışıyorduk. Çünkü transferi kapalı olan bir takım için oyuncu transfer etmek istiyorduk. Zor bir süreçti, ilk önce biz transfer etmek istediğimiz oyuncuları ikna ettik. Sağ olsunlar bizlere inandılar ve güvendiler. Yavaş yavaş istediğimiz takımı oluşturmaya başladık; düşündüğümüz oyuncuları almaya çalıştık, oyun yapımıza uygun oyuncuları seçmeye çalıştık. Daha sonra Erzurum ve Kızılcahamam olmak üzere 2 kamp yaptık ve lige giriş yaptık.İlk teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum, 5 sene formasını terlettiğim camiama geri dönme ihtimali beni çok heyecanlandırdı. Ben Ankaragücü’nde çalışmayı gerçekten çok istiyordum, geçmişte ismim anılmıştı ama ben o dönem tek başına hiç takım çalıştırmamıştım. Geçen sene Kocaeli Birlikspor’da iyi bir sezon geçirdim, belki de bu bizi düşünmelerini sebebiyet verdi.Daha sonra yönetimimiz beni çağırdı ama bende de açıkçası transfer durumuyla ilgili bir endişe vardı. Ama bütün endişeleri bir kenara bıraktık ve açılacakmış gibi hazırlandık.Gruplar açıklandıktan sonra bizim grubun zor olduğunu gördüm, son haftaya kadar maddi sıkıntılar geçiren, genç oyuncular ile oynayan Kayseri Erciyesspor hariç ligden düşen takımlar bile belli değildi. İyi takımlar vardı ve bence Play Off’a kalamayan çok iyi takımlar da var. İyi bir grupta mücadele ettik ve gruptaki her takım zorluydu ama bizi çok daha farklı kılan şey bize çıkan her rakibin farklı motivasyonu oluyordu. Sezonun ilk maçından son maçına kadar bu hep böyle oldu. Bu aşmak çok zordu ve biz bunu başardık. Sonucunda şampiyon olduk.Bizi şampiyonluğa götüren en önemli şey inançtı. Yönetimimiz bana inandı, oyuncu grubu bana inandı, taraftarımız bana inandı. Bizler de inandık. Yani birbirimize olan inancımız bizi şampiyonluğa götürdü.