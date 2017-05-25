Bizim bunu başarmamız büyük bir iş. Bir sezonda üç hoca bir de alt yapı hocası ile 4 hoca takımın başına geldiyse gerçekten büyük sıkıntılar yaşadığımız belli yani. Her şey ortada. Bunun dışında bütün hocalarıma teşekkür ediyorum. Gelen ve giden hocalarının hepsinin katkısı oldu. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim bu sıkıntılı dönemlerimizde Kayserispor’u ligin bitmesine üç hafta kala ligde tutmamız büyük bir başarı. Şimdiye kadar emeği geçen takım arkadaşlarıma teşekkür ediyoruz. Biz takımca ve taraftar olarak inandık ve Kayserispor’u ligde tuttuk

Öncelikle takım için oynuyorsun. Görevini yapmak için çalışmak istiyorsun. Her şey çalışmakla başlıyor. Gol atmak veya asist yapmak beni mutlu eden şeyler. Benim özelliklerim var. Onların en önemlisi de skora katkı sağlamak. Her maç hedeflerim takımıma katkı vermek. En azından çalışarak iyi maç çıkartarak takım arkadaşlarıma yardımcı oluyorum. Çok şükür iyi bir sezon geçiriyorum. Bir ben değil takım halinde iyi sezon geçiriyoruz. Her iki yarıda takım olarak çok iyi mücadele ettik. Ben de elimden geleni fazlasıyla yapıyorum. O açıdan çok mutluyum. İnşallah kalan haftalarda da bu şekilde devam ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum.

Bunları şimdi detaylı konuşmak zor. Nedeni öncelikle ben hiç kimse ile daha görüşmedim ve konuşmadım. Bu bir gerçek. İyi bir sezon geçirdiğinde yaşının genç olmasıyla elbette gazeteler çok çok haberler yazıyorlar. Çıkan haberler aslında beni sevindiriyor. Benim için önemli olan benim gideceğim yerde oynamam ve gideceğim yerde sevilmek. Bir tek beni başkan istemeyecek hoca da isteyecek. Bunlar detaylı konular olduğundan dolayı benim şuan da Galatsaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor demem yanlış olur. Hiç bir şey ortada olmadığı için ne desem yalan olur. Şu ana kadar bire bir veya telefonla hiç kimse ile görüşüp resmi bir teklif almadım.

Benim için çok güzel ve farklı oldu. Böyle büyük isimlerle beraber çalışmak gerçekten gurur verici bir şey. Ben küçükken, Fatih Terim’i her zaman sever ve takip ederdim. Gerçekten Türk hocalarının efsanesi. Bu bir gerçek. Onun dışında ben oraya bir kere gittim. Bir kere de kalmayacak bu. Ben her gittiği kulüpte 30 maçtan fazla oynamışımdır. Türk Milli takımında bir kere forma giymek değil, futbolumun son dönemine kadar forma giymek istiyorum. Ben sahada mücadele edip yeteneklerimi ortaya koyacağım. Onun dışında ne olur ne biter, benim elimde değil ama çağrılmamı bekliyorum. Bunu hak ettiğimi de düşünüyorum.

Sergen Yalçın’ın ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu tüm Türkiye ve dünya biliyor. Gerçekten çok kaliteli bir hoca. İyi bir insan. Bizi buralara getiren bir tanesi Sergen Yalçın. Çok iyi bir zamanda geldi, gerçekten çok iyi bir zamanda da bıraktı. Bunu her hoca yapmaz. Gururuna yediremez. Ama hocamız açık ve net söyledi ben bırakıyorum. Sizin için bırakıyorum. Çünkü size bir enerji lazım dedi. Ben istemedim bırakmasını ama bıraktı.



Mesut Bakkal hocamız, bir abimiz bir babamız ve zamanı geldiğinde de arkadaşımız gibi. Sürekli oyuncular ile muhatap oluyor ve konuşuyor. Her zaman sorar bizim düşüncelerimizi. Bir de taktiklerini oyuncu grubu ile beraber yapıyor. Bu da Mesut hocanın özelliklerinden bir tanesi. Hocamız oyuncular ile bir olmayı başarabiliyor ve ondan sonra taktiği bağlayıp onun için her şeyi veriyoruz sahada. 3 haftada 3 galibiyet almış, bunu sadece büyük hocalar başarabilir.

Futbolda hiçbir zaman yok ben oraya gitmem diye dünya yok. Ne zaman ne olacağı belli değil. Bugün ben Kayserispor’da büyük oyuncu isem yarın hocamız gider, başka hoca gelir ve beni oynatmaz. Sakatlık olur. Demek istediğim futbolda hiçbir zaman hiçbir şey belli olmaz. Bu konuda kısa ve net cevap veriyorum. Her şey olabilir ama ben bir Türk’üm. Türk olduğum içinde çok gururluyum. Türk olmamdan dolayı Türkiye kalma şansım daha yüksek ama hiçbir zaman bu işler belli olmaz, futbol dünyasında.

Benim hedeflerimden bir tanesi Milli takımda oynamaktı, çok şükür onu da başardım. Ondan sonraki en büyük hedefim Kayserispor’u Süper Lig’de tutmaktı ve bunu da başardık. Şimdi hedefim Allah’ın izni ile bir adım atmak ilerisi için. Daha büyük takımlara gitmek. Daha iyi performans göstermek ve şampiyonluğu oynamak. Hedeflerimden bir tanesi bu, artık kupalar kazanmak istiyorum. Büyük oyuncu olmak için de adım adım başka yerlere gideceksin, kendini gittiğin yerlerde göstereceksin ve yine ayakta kalacaksın. Adım adım gitmek lazım. İnşallah bir kupa kazandıktan sonra daha büyük kulüplere giderim. Adım adım hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum.

Türk olarak öncelikle Arda abi ile beraber antrenman yapma şansı buldum milli takımda. Gerçekten ne kadar yetenekli olduğu o zaman ancak belli olur. Yabancı oyuncu olarak ise Quincy Prommes diye benim çok yakın arkadaşım var. Go Ahead Eagles ve Twente alt yapısında 2 sene toplam beraber oynadık. Şimdi Hollanda A takımda ve Milli takımında oynuyor. Onun dışında da Spartak Moskova’yı Rusya’da şampiyon yaptı. Rusya Ligi’nin gol kralı oldu. Bunların ikisinin gerçekten farklı yetenekleri var.

Eğer böyle bir şey doğrusu ise Dick Advocaat’a çok teşekkür ederim. Kendisi ne kadar büyük bir hoca olduğu yıllardır gösteriyor. Geçmişi, geleceği çok büyük bir hoca. Bu tür haberler sürekli çıkıyor. Her gün haberler okuyorum hakkımda. Ne kadar doğru ne kadar yalan olduğunu bilmiyorum. Bunlar olabilir futbolda eğer öyle bir şey varsa, kulüpler önce arasında anlaşması gerek. Sonrasında biz görüşüp anlaşayabiliriz, ilk adımımızı böylelikle atabiliriz. Bu her kulüp için geçerli.

10 numarayı taşıyabilmek, basit bir şey değil. Çünkü bunu daha öncede konuşmuştuk, yenersen hava hoş her şey güzel her şey iyi. Ama yenildiğin zaman herkes ilk önce 10 numaraya bakar, kaptanlara bakar. Biz de burada zor dönemler geçirdiğimiz bir gerçek. Benim için onlar çok zor günlerdi. Onun dışında ben herkese verdiğim sözü yine hatırlatayım Lig TV mikrofonlarına "Biz bu takımı layık olduğu yere getireceğiz" demiştim. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ve bugün herkesin önünde yine söylüyorum biz sözümüzü tuttuk. Bu takımı ligde tutmayı başardık. Bu takımın bir parçası olmaktan mutluyum.

Bu zor günlerde, iyi ve kötü günlerde her zaman bizim arkamızda duran taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir taraftar önünde oynamak sanki 11’e 12 oynamış gibi oluyorsun. Biz evimizde oynadığımızda böyle hissediyoruz. Bunun için taraftar çok önemli. Onlar beni seviyor, ben de gerçekten onları kalpten seviyorum. İlişkimiz iyi çok şükür. İnşallah her zaman iyi kalır.

Keyifli bir röportaj oldu, çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Son 2 hafta kaldı, bu 2 hafta Kayserispor için çok önemli olacak. Biz kendimizi salmış olacağız diye bir durum yok. Takımı kurtardık diye çok şeyler değişmeyecek. Her maça yenmek için çıkacağız. Mesut hocamız atağı seven biri. Kalan son 2 maçımızı kazanarak ligi güzel bir yerde tamamlamak istiyoruz. Ligin son haftası sahamızda oynayacağımız Medipol Başakşehir maçına tüm taraftarımızı bekliyorum.

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Süper Lig'de bu sezonile double-double yapan ilk oyuncu olan Kayserisporluile'ın yaptığı keyifli röportajı hep birlikte okuyalım.Kayserispor son haftalara girilirken ligde kaldı ve bunda büyük bir payın var. Oldukça stresli ve sıkıntılı günler yaşadınız. Bunun için neler söylersin?Bu sezon kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun. Çıkışta olan bir Deniz Türüç var. Neler söylersin?İsmin birçok takım ile anılmaya başladı. 3 büyüklerden teklif gelirse hangi takım tercihin olur?Milli takıma davet edilmen sana neler hissettirdi?Sergen Yalçın ile iyi bir çıkış yakaladın ve performansı arttı ve bunu Mesut Bakkal’ın gelmesi ile devam ettiriyorsun. Bunun için neler söylersin?Yurt dışından teklif gelirse kabul eder misin?Kariyerindeki hedeflerin ve futbolu Türkiye’de mi bırak mı istiyorsun?Oyun stili olarak kendi hangi yabancı ve Türk oyuncuya benzetiyorsun?Dick Advocaat Fenerbahçe’den ayrılıyor ancak ama seni Fenerbahçeli yöneticilere önermiş. Bunun için neler söylersin?10 numaralı formayı giymek yürek ister. 10 numara özel bir forma. 10 numarayı giymek nasıl bir duygu?Taraftarın sana özel bir ilgisi var, bunun için neler söylersin?Son olarak neler söylersin?