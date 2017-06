BAL ekibi Serik Belediyespor, Süper Lig'de birçok takımın formasını giyen Gustave Bebbe'yi transfer etti.

TAKIMLARIN GELİRİ VAR MI?

ORTALAMA NE KADAR PARA HACIYORLAR?

TAKIMLAR AMATÖR GÖZÜKSE DE BİLGİ BİRİKİM ÖNEMLİ...

SEZON ERKEN AÇILIP ERKAN KAPANIYOR...

SÖZLEŞME YOK...

KONTENJAN SORUNU…

HAKEM SORUNU…

ŞİKE VE TEŞVİK VAR MI?

PEKİ NE YAPILMALI?

Öncelikle kulüpler ve oyuncular arasında resmi sözleşme olayı getirilmeli. Hakem ücretleri arttırılmalı ve bölgesel hakemleri bu ligin şartlarına uygun hazırlamalı Takım sayısı azaltılmalı ve daha uygun bir gruplaşma sağlanarak uzun maratonlu sadece birinci sırada yer alan takımların değil, en azından ikincilerinde sisteme katılacağı daha adil bir yapı oluşturulmalı En azından takımların 5 maçının Spor Toto tarafından İddaa oyununa alınması gerekli. Alınırsa eğer kulüplerin tüm ihtiyaçlarını karşılamasa da ana ihtiyaçlarını karşılayaca bir gelir kapısı olacaktır. (Spor Toto Teşkilatı, İngiltere’nin 5.Ligi niteliğindeki Conferance Leauge, İsveç alt liglerine bahis açabilmekte, hem bu maçlar bahislere alınırsa şike teşvik olaylarının da bir nebze önüne geçilebilir. ) Avrupa'da olduğu gibi BAL takımlarının hepsinin Türkiye Kupası'na alınması veya İngiltere’deki gibi 2.Lig, 3.Lig, BAL takımlarının yer alacağı özel bir kupa organizasyonu yapılabilir. Bölgesel Amatör Lig’de yaş kontenjan sınırının kaldırılması veya kontenjan sayısının arttırılması gerekli.

, herkesin küçümsediği fakat arka planda işleyişi çok farklı bir lig., aslına bakarsakdesek yalan olmaz. Bu ligde en merak edilen soruları sizin için cevaplayacağız…Takımların TFF’den yol v.s dışında aldığı hiçbir gelir bulunmamakla beraber takımların yükü belediyeler ve kulüp başkanlarının üzerinde bulunuyor.Kulüplerin bulunduğu bölge ve hedeflerine göre değişkenlik gösteriyor. Sadece maç başı para veren kulüpler olduğu gibi yüksek miktar para veren kulüpler de var. Mesela 2016-17 sezonu için bir Antalya ekibi, yabancı bir oyuncuyaverdi. Yine bir Antalya ekibi, bir forvet oyuncusuna(primler ve diğer ödemeler hariç) anlaştı. 3.Lig’de Play Off’a kalmayı da başarı sayarsak 3. Lig’de 40-50 bin peşinatla futbolcu oynatan takımlar bulunuyor. Bölgesel Amatör Lig’de şu ana kadar 5-6 takım oyunculara sadece peşinat olarak toplamdaarasında para harcadılar bile…Profesyonel liglerdeki gibi bir transfer dönemi bulunmamakla beraber transfer dönemi genelde 1 Ağustos ile 14 Ekim arasında gerçekleşiyor. Transfer dönemi Ağustos’ta başlamasına rağmen hedefe oynayan takımlar mayıs ayında transferlerini bitiriyor.Bölgesel Amatör Lig’de yaşanan en büyük sorunlara baktığımızda ilk sorun olarakana konuyu oluşturuyor. Konuyu biraz açacak olursak; canlı skor sitelerinden veya TFF sitelerinden istatistiklerle gol yüzdelerine, maç sayılarına veya profesyonel lig maç sayısına göre transferler yapılıyor. Bu ligde oluşan en büyük algı ise yüksek para isteyen futbolcuların iyi oyuncu olduğu algısı fakat böyle bir şey bulunmamakta, oyuncular takımlara göre fiyat politikası uyguluyor. Mesela bakıldığında oyuncunun istediği paraise bu takım para harcıyorsa veya hedefte bir il takımıysaisteyebiliyor.Oyuncuların izlenmeden alınması ve menajerle çalışılması hatta buna da teknik direktörlerin menajerlik işlerine bulaşması trilyonları çöpe döktüren başka bir konu olarak göze çarpıyor.Bu ligde yaşanan en büyük ana sorun, belki de sezonun geç açılması ve erken kapanmasıdır. Eylül sonu, Ekim başı başlayan bir lig Nisan’ın ortasında son buluyor. Takımlar ortalama 22-24 maç oynuyor. Lig sistemi olarak bakıldığında sadece şampiyon ekip Play-Off hakkı kazanıyor. Eğer ki Play-Off maçları kaybedilirse tekrar Bölgesel Amatör Lig’de yer alıyor. Sadece Play-Off sistemi de değil,de. Örnek vermek gerekirse; 2016-17 sezonu Ankara Süper Amatör Lig’de 61 puanla ikinci olanbaraj maçını kaybederken, Ankara üçüncüsü 49 puanlıise baraj maçını kazanarak BAL’a çıkmayı başardı.Bir diğer örneğe bakacak olursak 2015-16 sezonu 3.Grup’tason hafta şampiyonluğu kaçırdı ve oynadığı baraj maçında mağlup olarak lige veda etti.Yaşanan bir diğer sorun ise kulüplerle oyuncular arasında. Kulüpler beğendiği veya istediği oyuncuyla her konuda anlaşıyor hatta paralarını bile yatırıyor. Fakat oyuncu haber vermeden başka kulübe gidebiliyor.Bir oyuncuda profesyonel ligde oynayacak kabiliyet olsa bile 2.Lig veya 3.Lig’de oynamak yerine bu ligde daha çok para kazanacağından dolayı Bölgesel Amatör Lig’de oynamayı tercih ediyor. Yani ismi her ne kadar amatör olsa da oyuncular bu işi hobi olarak değil direkt meslek olarak yapıyor.En ilginç sorunlardan bir tanesi de kontenjan sorunu olarak göze çarpıyor. Lige önem vermeyen federasyon belli sayıda yaşı büyük oyuncu oynatma zorunluluğu koyuyor. Bu iş hem takımlar için hem de oyuncular için büyük soru oluşturmakta…Ligdeki diğer bir sıkıntı ise hakemlerin büyük çoğunluğunun kötü maçlar yönetmesi, kimi zaman olmayan penaltıların penaltı verilmesi ya da verilmemesi. Bu sorunlar da yapılan yatırımların boşa gitmesine neden olabiliyor.En çok merak edilen olaylardan biri de şike ve teşvik olayının olup olmamasıdır sanırım, şike ve teşvik olayları bu ligde sıkça görülmekte, hatta bazı kulüpler sırf bu yollarla iyi paralar kazanabiliyor. Nasıl gerçekleşiyor dersek; özellikle son haftalarda hedefe oynayan takımlar yarıştıkları rakiplerin maçlarında rakip takıma onlardan puan alması karşılığında iyi paralar verebiliyor. Şike var mı dersek şike de var bu ligde çoğu zaman kulüp yönetimlerinin bile haberi olmuyor. Rakip takım oyuncusu tanıdık bir isimse; “ al şu parayı iki üç arkadaşını da bağla fazla asılmayın maça” şeklinde olaylar görülebiliyor. Teşvik olayı son haftalarda çok yaşansa da şike olayları teşvik olaylarına göre daha az diyebiliriz.Bunun ana sebebi yani bu işin bu kadar basit olmasının sebebi çok açık; oyuncu orta sıra bir takımla anlaştığında 10-15 bin TL peşinat almakta fakat bu paranın yarısını falan ancak koparabiliyor kulüpten, hedefe oynayan takımdan adam başı 5 bin TL teşvik geldiğini varsayarsak oyuncu bu maç için elinden gelenin fazlasını yapıyor haliyle… Sıkı bir denetim olmadığı için bu ligde teşvik ve şikeyi engellemek çok zor. Birçok insan bunları bilse de ispatlanamadığı sürece çok bir şey değişmeyecek gibi görünüyor.