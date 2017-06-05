5 Haziran 2017
- 20:38 Gençlerbirliği, Antalyaspor'dan ayrılan Serdar Özkan ile anlaşma sağladı.
- 20:17 Fransa 3.Ligi'nde Consolat formasıyla 30 maçta 18 gol atan forvet oyuncusu Umut Bozok, 130 bin Euro'ya Ligue 2 ekibi Nimes'e transfer oldu.
- 19:42 Galatasaray, Belhanda ile yıllık 2.5 milyon Euro'ya anlaştı. Dinamo Kiev'e 4.5 milyon Euro bonservis bedeli önerildi. (BİP Spor)
- 19:33 Shota Arveladze, Özbekistan'ın FK Pakhtakor takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:45 Elazığspor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Hamidou Traore, Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya vardı.
- 16:55 Medipol Başakşehir, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Aurelien Chedjou ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:00 Antalyaspor'da sözleşmesi sona eren Mbilla ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı için yollar ayrıldı.
- 15:56 Bruma'nın menajeri Balde: "Sağlık kontrolleri tamam. Bruma, Leipzig ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak."
- 15:28 Osmanlıspor, Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren Serdar Gürler ile 3 yıllığına anlaştı.
- 13:41 Konyaspor, Kaya Tarakçı, Mehmet Uslu, Rangelov, Alban Meha, Kibong Mbamba ve Ali Dere ile yollarını ayırma kararı aldı.
- 13:36 Başakşehir, sağlık kontrolünden sonra Aurelien Chedjou ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 13:10 Galatasaray, Sinan Gümüş'ün satışı için Benfica ile 3,5 milyon Euro'ya anlaştı.
- 12:55 Crystal Palace, Volkan Şen için Fenerbahçe'ye 3.5 milyon Euro teklif edecek. (Goal)
- 12:51 Karşıyaka, altyapı dahil futbol ile ilgili her şeyi Mustafa Reşit Akçay'a emanet etmek için büyük ölçüde anlama sağladı. (Sporx)
- 12:49 Ümit Özat: "Serdar Gürler, takımda kalmayacağını menajeri aracılığıyla bize iletti."
- 12:44 Adana Demirspor, Hasan Şaş ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılamadığını açıkladı.
- 12:27 Fenerbahçe, Mehmet Ekici ile anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.
- 11:54 Galatasaray yönetimi, Sabri Sarıoğlu'na yeni sözleşme teklif etmeme kararı aldı. (Hürrriyet)
- 10:03 Fenerbahçe, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Andre Castro ile anlaştı. Aykut Kocaman'ın onayı bekleniyor. (Goal)
4 Haziran 2017
- 19:00 Galatasaray, Younes Belhanda ile her konuda anlaşmaya vardı. Dinamo Kiev ile görüşmelere başlayacak. (beIN Sports)
- 17:59 Kasımpaşa'da Andre Castro, Popov ve Titi ile anlaşma sağlanamadı, yollar ayrılıyor. Castro, 1 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi.
- 17:30 Konyaspor, Nordsjaelland ile sözleşmesi bitecek olan İsveçli kaleci Patrick Carlgren'e 3 yıllık sözleşme teklif etti.
- 16:20 Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları için Türkiye'ye gelen Filip Holosko, şu an menajeriyle birlikte bir Süper Lig kulübü ile görüşüyor.
- 15:15 Manisaspor, Mersin İdmanyurdu'ndan Abdulkadir Korkut'u transfer etti.
- 14:28 Trabzonspor, Udinese'nin tecrübeli stoperi Felipe Dias Da Silva ile görüşüyor. Felipe, Galatasaray'ın da listesinde.
3 Haziran 2017
- 23:50 Konyaspor, en son Çin Milli Takımı'nı çalıştıran Fransız teknik adam Alain Perrin ile görüşüyor.
- 20:00 Sivasspor, şampiyon kadroda yer alan Burhan Eşer, Yiğit İncedemir, Adem Koçak ve İbrahim Öztürk ile yollarını ayırdı.
- 16:52 Manisaspor'un tecrübeli kalecisi İsmail Şahmalı, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- 13:23 Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick, Bruma transferini bitirmek için İstanbul'a geldi. (beIN Sports)
- 12:45 Benfica, Eintracht Frankfurt forması giyen Boşnak asıllı İsviçreli oyuncu Haris Seferovic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
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