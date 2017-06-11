- 11:19 Antalyaspor, saat 14.00'te Aydın Karabulut ile resmi sözleşme imzalayacak.
- 02:41 Flamengo, Beşiktaş'tan Brezilyalı stoper Rhodolfo'yu transfer ettiklerini resmen açıkladı.
11 Haziran 2017
- 20:16 Bir dönem Galatasaray forması giyen 36 yaşındaki forvet oyuncusu Johan Elmander, takımı Örgryte ile 1.5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 18:28 Başakşehir, Feyenoord'da forma giyen kanat oyuncusu Eljero Elia ile 3 yıllığına anlaştı.
- 17:55 TFF 1.Lig'in yeni takımı Erzurumspor, iç transferde Erhan Çelenk, Doğancan Otman, Ferit Erişçi ve Serdar Deniz ile yeniden anlaşma sağladı.
- 17:34 Fabio Capello, Çin ekibi Jiangsu Suning'in yeni teknik direktörü oldu.
- 17:24 Karabükspor, en son Ümraniyespor'u çalıştıran Erkan Sözeri ile anlaştı.
- 16:50 3.Lig'in yeni ekibi Ordu Futbol Kulübü, geçen sezon Yeni Malayaspor’dan Çorum Belediyespor'a kiralanan forvet oyuncusu Yakup Alkan ile anlaştı.
- 16:32 Glasgow Rangers, bu sezon Alanyaspor'da forma giyen sağ kanat oyuncusu Daniel Candeias ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:29 Samsunspor, teknik direktör Alpay Özalan ile yarın sözleşme imzalanacağını açıkladı.
- 16:20 Sivasspor, Cardiff City forması giyen Gabonlu stoper Bruno Manga ile görüşüyor.
- 15:16 Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mathieu Valbuena yarın İstanbul'a gelecek. Valbuena'nın yarın saat 16:30'da Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor.
- 15:03 Fenerbahçe, Nabil Dirar ve Carlos Kameni transferlerini pazartesi günü açıklayacak. (beIN Sports)
- 14:07 Eskişehirspor ile sözleşmesini fesh eden Ruud Boffin, Antalyaspor ile anlaştı. Boffin, yeni takımında 1 milyon Euro maaş alacak.
- 13:19 Bayern Münih, Werder Bremen'in 1995 doğumlu sol kanat oyuncusu Serge Gnabry ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern, Gnabry için 10 milyon Euro bonservis ödeyecek.
- 10:45 La Liga'nın yeni ekibi Levante, Eibar'dan sol bek Antonio Luna'yı transfer etti.
- 02:05 Samsunspor, geçen sezon Eskişehirspor'u çalıştıran Alpay Özalan ile prensipte anlaştı. Özalan'ın resmi sözlemeyi pazartesi günü imzalaması bekleniyor.
10 Haziran 2017
- 23:55 Manchester United, Benfica'nın İsveçli stoperi Victor Lindelöf'ü 35 milyon Euro'ya transfer etti.
- 23:50 Bursaspor, Norwich City forması giyen Kamerunlu stoper Sebastien Bassong ile anlaşmaya çok yakın. (beIN Sports)
- 21:11 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Hamburg forması giyen Alen Halilovic'in transferi için çalışma yürütüyor. (beIN Sports)
- 21:07 Göztepe, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Andre Castro ile görüşüyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Castro, düşünmek için süre istedi.
- 19:45 Zlatan Ibrahimovic, yeni sezonda MLS ekibi Los Angeles Galaxy forması giyecek.
- 19:23 Giresunspor, Eskişehirspor'da oynayan Ofoedu ve Gaziantep BBSK'da forma giyen tecrübeli oyuncu Muhammet Reis ile görüşüyor.
- 17:20 Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Ivelin Popov: "Sözleşmemin bitmesine 2 yıl daha var. Spartak'tan ayrılmayı düşünmüyorum."
- 16:25 Osmanlıspor, Badou Ndiaye için İngiltere'den bir kulüp ile 10 milyon Euro'ya anlaşarak ön sözleşme yaptı. (AA)
- 15:40 Akhisar Belediyespor, Fransa'nın Brest takımında forma giyen 1992 doğumlu orta saha oyuncusu Cristian Battocchio ile görüşüyor.
- 14:33 Monaco, Ajax'ın 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Anderson Lopez ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 00:48 Kayserispor, yeni teknik direktörü Marius Sumudica ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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