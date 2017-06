TAKIM DEĞERLENDİRMELERİ



TEKNİK DİREKTÖR DEĞERLENDİRMELERİ





Altın Teknik Direktör: İRFAN BUZ

Gümüş Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Bronz Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Çaylak Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Hayal Kırıklığı Teknik Direktör: Yusuf Şimşek

Veteran Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

FUTBOLCU DEĞERLENDİRMELERİ

ALTIN 11

-------------------------Erce Kardeşler---------------------

------------------------------------------------------------

-Caner Arıcı-----Özgür Yılmaz------John Boye-----Ziya Erdal-

------------------------------------------------------------

-Halil Akbunar----Azubuike----İbrahim Akdağ----Erkan Zengin-

------------------------------------------------------------

---------------Michael Pote----Adis Jahovic-----------------

GÜMÜŞ 11

-------------------------------Burak Öğür----------------------------

---------------------------------------------------------------------

-Hakan Bilgiç-----Yusuf Abdioğlu------Mehmet Yiğit----Hüsamettin Tut-

---------------------------------------------------------------------

--Tayfur Bingöl----Hamidou Traore----Barış Örücü----Diabang Dialiba--

---------------------------------------------------------------------

-------------------Rydell Poeopon----Bruno Mezenga-------------------

BRONZ 11

--------------------------------Çağlar Şahin Akbaba---------------------------

------------------------------------------------------------------------------

--Alperen Babacan-------Ousmane N'Diaye------Sadık Çiftpınar------Onur Güney--

------------------------------------------------------------------------------

---İsmail Haktan Odabaşı----İshak Çakmak-----Prince Segbefia----Ziya Alkurt---

------------------------------------------------------------------------------

----------------------------Bahattin Köse----Umut Nayir-----------------------

EMEKTAR 11





-------------------------------Eser Altın-------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-Berkan Yıldırım-----Merthan Açıl------İbrahim Öztürk-----Mustafa Sevgi-

------------------------------------------------------------------------

-Burhan Eşer----Sedat Ağçay----Jean Jacques Gosso----Serdar Özbayraktar-

------------------------------------------------------------------------

------------------------------Andre Santos------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Semih Şentürk------------------------------

ÇAYLAK 11

-----------------------------Okan Kocuk----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-Kerim Alıcı-----Mamadou Diarra------Oğuzhan Çapar----Yusuf Acer---------

-------------------------------------------------------------------------

-Barış Alıcı----Dorukhan Toköz----Hasan Hüseyin Acar----Emircan Altıntaş-

-------------------------------------------------------------------------

--------------------Lanre Kehinde----Atabey Çiçek------------------------

HAYAL KIRIKLIĞI 11





-------------------------------Furkan Köse----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

-Benjamin Fuchs-----Jerry Akaminko------Ümit Yasin Arslan-----Gökhan Yılmaz-

----------------------------------------------------------------------------

-Gökhan Sazdağı----Anıl Taşdemir----Hakan Barış----Tita---------------------

----------------------------------------------------------------------------

------------------------------Gökhan Karadeniz------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

-----------------------------Artun Akçakın----------------------------------

TFF 1.Lig'de bir sezon daha geride kaldı. Ligi şampiyon olarak tamamlayanve ikinciile birlikte play-off şampiyonu olan Göztepe, Süper Lig'e yükselen takımlar oldular. Yazarımız, sezonu ve takımları tüm yönleriyle için değerlendirdi.: Önceki sezon küme düşerek geldiği 1.Lig'de sezon başı ilk 2'den tekrar Süper Lig'e çıkması beklenen Yiğidolar, bu beklentileri ligi şampiyon bitirerek yerine getirdi. Kadrosunda tuttuğu ve yaptığı tecrübeli transferlerin bunda payı büyük. Zaman zaman krize giren ekip, sezonu üç hocayla tamamlamasına rağmen mutlu sona ulaşmayı başardı.: Geçen sezon İrfan Buz'un gelmesiyle toparlanan ekip, bu sezona da İrfan Hoca ile başlayarak doğru karar vermişti. Yerinde yapılan yerli ve yabancı transferlerle play-off'u zorlamasını beklediğim Yeni Malatyaspor, beklentilerimin bir tık üstüne çıkarak uzun süre lider götürdüğü sezonu son haftada 2. olarak bitirdi ve doğrudan Süper Lig'e çıktı. Gelecek sezon için İrfan Buz ile yollar ayrıldı ancak bunun çok yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum.: Uzun yıllardır çektiği Süper Lig hasretine play-off finalinde penaltılarda son verdi Göztepe. Sezonun ilk yarısını averajla 2.sırada bitirmesine karşın play-off'a kalabilmeyi son hafta başardılar. Sezon başlarken Süper Lig adaylarım arasında bulunan Göztepe bunu yolu biraz uzatsa da başarmayı bildi.: Geçen sezon küme düşen Eskişehirspor'un kadrosunun neredeyse Süper Lig düzeyinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Sezona konsantre olarak başlayamadıklarını düşünüyorum ve silinen 3 puanları olmasa belki de ilk 2'den Süper Lig'e çıkcakken dramatik bir şekilde play-off finalini penaltılarda kaybettiler. Başarısız bir sezon hüsranla bitmiş oldu.: Lige çok iyi başlayan ve ilk 2'de ilerleyen Boluspor, daha sonra düşüşe geçti ancak play-off'a kalmayı başarsa bile daha ileri gidemedi. Bana göre Boluspor için başarılı sayılabilecek bir sezon geride kaldı.: Uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncularının yanına takım kimyasını bozmayacak transferler ve doğru zamandaki doğru hoca değişikliğiyle play-off'a kalındı. Finale kalsalar her şeyi yapabilecek bir takımdı fakat olmadı. Kesinlikle başarılı olduklarını düşünüyorum.: Klasik bir Altınordu sezon başlangıcı olarak sezona vasat bir şekilde başladılar ve klasik bir Altınordu sezon sonu ile harika şekilde sezonu bitirdiler. Son maçın son anına kadar play-off şansları vardı ama başaramadılar. Kalsalardı play-off'taki en formda takım olarak en avantajlı takım konumunda olacaklardı. Bu sezon olmadı ama gelecek sezonlarda bunu başaracakları kesin. Gençlerle ve yabancısız kadrolarıyla müthiş iş başarıyorlar. Takdire şayan bir tablo kesinlikle.: Bu sezon yükseldikleri 1.Lig'de doğru transferler ve kadronun korunmasına ek olarak Erkan Sözeri'nin gelmesiyle başarılı bir sezonu geride bıraktılar. Takımdaki önemli isimlerin sakatlıkları olmasa belki play-off bile yapabilirlerdi. Yine de kadro kalitesi göz önüne alındığında oldukça başarılı bir performans ortaya koyduklarını söylememiz lazım.: Dönem dönem play-off hattını zorlasalar bile ligi iddiasız olarak tamamladılar. Dar kadroyla yapabileceklerinin en iyisini yaptıklarını düşünüyorum. Play-off olsaydı çok çok iyi iş çıkarmış olurlardı tabi ancak sezon içinde yaşadıkları maddi sıkıntılar takımı oldukça etkiledi. Gelecek sezon transfer yasakları var ve ayrılan oyuncular oldu işleri daha zor olacak.: Önce -12 puan silme cezası alan daha sonra -6 puana düşen Elazığspor'u bu ceza çok etkiledi. Çok önemli oyunculardan kurulu, iyi bir ekip olarak göründüler. Puan silme cezası olmasaydı play-off'u çok rahat zorlarlardı. Kadrosunu koruyabilir ve doğru takviyeler yaparlarsa gelecek sezon için yükselme adaylarından olabilirler.: Uzun yıllardır küme düşmeme mücadelesi veren Denizlispor, bu sezonu rahat bir şekilde tamamladı. Her play-off eşiğine gelindiğinde kritik maçlarda sonuca ulaşamayan Horozlar ,böylelikle bir sürprize de imza atamamış oldu. Play-off finalini oynayan iki takımdan dört maçta 10 puan aldıklarını belirtmek isterim. Transfer yasağı kalkarsa gelecek sezon için yükselme adayı olabilirler fakat kalkmazsa önceki sezonlar gibi orta sıralar ve düşme hattı çevresinde görebiliriz.: Düşme mücadelesi içinden başarılı bir şekilde sıyrıldılar ve gelecek sezon da bu ligdeler fakat aynı transfer yanlışları yapılırsa onları yine düşmeme mücadelesinde göreceğimizi düşünüyorum.: Düşer, düşecek, düştü derken Hüseyin Kalpar geldi takımı kurtardı ve çok önemli bir işe imza attı. Kadrosu düşme tehlikesi yaşayacak bir kadro değildi ama takım olamamak, yanlış hoca tercihleri onları buralara getirdi.: Süper Lig'e yükselme hedefiyle girilen bir sezon ve yine hüsran. O havanın yakalanamaması, o heyecanın oluşmamasıyla az daha küme düşecek bir Adana Demirspor gördük. Hatırlanmak istenmeyecek bir sezon ve tekrarlanacağını sanmıyorum. Maddi sorunlar aşılabilirse gelecek yıllarda yine üst sıralarda göreceğimizi düşünüyorum.: Hayal kırıklığı bir ilk yarının ardından sürekli düşme korkusuyla geçen bir ikinci yarı ve son anda kalınan lig. Samsunspor'u görmeye alışık olmadığımız noktalarda gördük ancak geçmişten gelen maddi sıkıntılar, transfer yasağı bu durumda etkiliydi. Gelecek sezon daha yukarılarda görebiliriz.: 3'lü averaj sonucunda küme düşülen bir sezon oldu onlar için. Her sezon olduğu gibi transferde ve teknik direktörde yapılan yanlışlar kulübü buraya getirdi. Çok para harcadılar ama sonucu hüsran oldu. Borçla düşüyorlar, işleri her zamankinden daha zor.: Bu sezon yükseldikleri 1.Lig'de tutunamadılar. Ligin sonlarında Mustafa Uğur hocanın gelmesiyle toparlandılar ve gerçekten müthiş bir performansa imza attılar ama yetmedi. En kısa zamanda geri dönmeye çalışacaklardır. Mustafa Uğur ile sözleşme uzatmaları, doğru yolda olduklarını gösteriyor.: Uzun yıllardır transfer yasağıyla uğraşan takım, bu yasağı yine kaldıramayınca çoğu maçta sahaya genç oyuncular ile çıkmak zorunda kaldı. Takım içindeki kenetlenmeyi yönetimden göremeyen takım, gücü yettiği yere kadar direndi ama başaramadılar. Bir an önce eski günlerine dönmelerini temenni ediyorum.Geçen sezon geldiği Yeni Malatyaspor'u bu sezon Süper Lig'e çıkararak olağanüstü bir işe imza attı. Yaptığı transferler ve oynattığı futbolla herkesin takdirini kazandı. Süper Lig'de olmayı hak eden bir teknik direktör.Uzun yıllardır Altınordu'nun başında ve uzun yıllar daha kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Genç futbolcularla iyi futbol oynatıp iyi sonuçlar elde ediyor. İkisini aynı anda bu ligde yapmak oldukça zor ve önemli bir iş. Yakın zamanda kulübüyle beraber onu Süper Lig'de göreceğimizi tahmin ediyorum.7 maç sonunda 3 puanı olan Ümraniyespor'a geldiğinde muhtemelen takımı ligde bırakması istenmişti ama son 2 haftaya girildiğinde Ümraniyespor play-off hattında ilk 6'ya kendini atmaya çalışıyordu. Play-off olmadı ama hocanın oldukça iyi bir iş çıkardığı gerçeğini değiştirmez.İlk kez yaşadığı teknik direktörlük deneyiminde Denizlispor'da başarılı olduğunu düşünüyorum. Bazı oyuncuları erken silmesi ve takımı lig bitmeden bırakması hoş değildi ama performansıyla burayı hak etti diyebilirim. Bundan sonra neler yapacağı merak konusu.Sezon içinde görev aldığı iki takım olan Mersin İdman Yurdu ve Bandırmaspor küme düştü. Yusuf Şimşek, Denizlispor'da sergilediği performansı daha sonraki kulüplerinde sergileyemedi. Takımla kimyasının uyuştuğu doğru yerde başarılı olabilecek yetenekte olduğunu düşünüyorum ancak bu sezon onun için felaket geçti. Bu lig için bir şansı daha mutlaka olacaktır.Sayısız takımı Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Kalpar, bu sefer çok zor bir yerde aldığı Gaziantep BBSK'yı ligde bırakarak bu ligin yaşlı kurdu olduğunu bir kez daha ispatladı.Kalede Altınordu'danvar. Erce'nin sezona biraz heyecanlı ve dağınık başladığını söylemek mümkün. Tabi bunda 1.Lig'de ilk kez as kalecilik deneyimi yaşayacak olması önemli etken. İlerleyen haftalarda heyecanını attıkça ve maç oynadıkça performansı da arttı. Sezonu 31 maçta 33 gol yiyerek ve 10 maçta kalesini gole kapatarak tamamladı. Ayrıca 1 asisti olduğunu da söylemek gerekiyor. Başarılı performansına gelecek yıl da devam etmesini bekliyorum.Sağ bekte Yeni Malatyaspor'danvar. Caner bana göre hücuma çıkışlarıyla, mücadeleci yapısıyla bu ligin üstünde bir bek. Sezonu 31 maçta 4 asist ile tamamladı. Sol bekte şampiyon Sivasspor'danbulunuyor. Ziya altyapısından yetiştiği Sivasspor'da zaten uzun yıllar Süper Lig'de forma giymişti ve bu tecrübesini 1.Lig'e de yansıttı. Takımına hem hücumda hem savunmada önemli katkılar yaptı. Sezonu 29 maçta 5 asist ile noktaladı. Stoper ikilisinde Giresunspor'danve Sivasspor'danvar. Özgür, Giresunspor'da 4.sezonunu tamamladı. Takımdaki ilk yılında Giresunspor ile 2.Lig'de şampiyon olarak 1.Lig'e yükseldi ve ilk kez 2014-2015 sezonunda 1.Lig'de forma giydi. 3.sezonunu tamamladığı bu ligde oldukça istikrarlı ve başarılı bir performans sergiledi. Giresunspor'un ligin en az gol yiyen ikinci ekibi olmasında payı oldukça büyük. Sezonu play-offlar dahil olmak üzere 34 maçta forma giyerek tamamladı. John Boye ise ligin en az gol yiyen takımı Sivasspor savunmasında zaman zaman sakarlıkları olsa da iyi işler yaptı. Cezalı ve milli takımda olduğu dönemler dışında çoğunlukla ilk 11'de sahaya çıktı. 25 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 1 asist yaptı.Orta sahanın ortasında Yeni Malatyaspor'danbulunuyor. Azubuike, top kapma başarısı ve rakiplere geçit vermemesiyle orta sahada adeta bir makine gibi çalışıyor. Hücum yönünü de biraz geliştirebilirse yakın gelecekte daha iyi takımlarda göreceğimiz muhtemel. 29 maçta forma giyip 1 asist ile oynadı. Azubuike'nin yanında Ümraniyespor'danvar. İbrahim ilk kez forma giydiği 1.Lig'e hiç yabancılık çekmeden çabuk uyum sağladı. Oyunun iki yönünü oynayabilen top tekniği yüksek bir isim. Ümraniyespor'un sezon boyu play-off'u kovalamasında oynadığı 31 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 1 asistle önemli bir katkı yaptı. Sağ kanatta Göztepe'denbulunuyor. Halil uzun zamandır bu ligde forma giyiyor ama en verimli sezonunu geçirdi diyebilirim. Kolay adam eksiltebilen çabuk bir oyuncu. Sezonu 35 maçta 7 gol atıp 13 asist ile noktaladı. Sol kanatta ise bu ligin çok üstünde bir isimbulunuyor. Erkan'ı burada kimseye anlatmama gerek yok. Erkan, 31 maçta 12 gol atıp 18 asist yaparak mükemmel bir istatistikle sezonu noktaladı ancak bu performans takımını Süper Lig'e çıkarmaya yeterli olmadı.Forvette son iki sezonun gol kralı Adana Demirspor'danvar. Pote oldukça güçlü ve yüksek bitiriciliğe sahip bir isim. Sezonu 32 maçta 24 gol 1 asist ile tamamladı. 2 sezonda 68 maçta forma giyip 47 gol atarak herkesin hayranlığını kazandıktan sonra ligimizden ayrıldı. Pote'nin yanındaki isim ise bu sezon Göztepe'ye transfer olan. Jahovic sezonu 33 maçta 21 gol 6 asist ile noktaladı. Play-off finalinde 90+5'te attığı kritik golle maçın uzamasını ve daha sonra penaltılarla Süper Lig'e yükselinmesinde çok önemli katkı yaptı. Son vuruşlarda oldukça başarılı ve Göztepe ile Süper Lig'de de devam ederse bu performansını sürdüreceğini düşünüyorum.Kale Ümraniyespor'dan'ün. 1.Lig'de daha önce seneler öncesinde sadece 1 maçta forma giymiş olmasına rağmen bu sezonu oldukça başarılı geçirdi. Burak oynadığı 30 maçın 11'inde kalesini gole kapatırken 31 gole ise engel olamadı.Sağ bekte forma Elazığspor'dan'in. Hakan daha önce hücum hattında oynamış bir isim ve dolayısıyla sağ bekten hücuma oldukça iyi bir katkı yapıyor. Süper Lig'de izlersek şaşırmamamız gereken bir isim. Sezonu 30 maçta 3 gol 2 asist ile tamamladı. Sol bekte Giresunspor'danyer alıyor. Hüsamettin savunmada oldukça iyi, güçlü ve kolay geçilmeyen bir isim. Kendisine biraz daha çabukluk katmasını ve hücuma etkisini arttırması gerektiğini söyleyebilirim. 31 maçta forma giyerken takıma gol veya asist katkısı yapamadı. Stoperde Altınordu'danve Elazığspor'danbulunuyor. Yusuf 29 maçta 3 gol ile Mehmet ise 32 maçta 1 asist ile sezonu tamamlarken takımlarının ligin en az gol yiyen ekiplerinden olmasında önemli rol oynadılar.Orta sahada yine Elazığspor'danvar. Traore bu lige geldiği ilk andan itibaren fark yaratan bir isim oldu. Orta sahada güçlü yapısı, ileri çıkışları ve skora katkısıyla çok önemli bir isim ve iyi bir kariyerin onu beklediğini rahatlıkla söyleyebilirim. Sezonun bitmesiyle takımdan ayrılan Traore'nin Karabükspor'a gitmesi bekleniyor. Orta sahadaki diğer isim ise Denizlispor'dan. Barış bana göre bu ligin en değerli futbolcularından biri. Hücumu, gol atmayı seven, duran topları etkili kullanan bir isim. 32 maçta 7 gol 3 asist ile sezonu tamamladı. Kuşkusuz daha fazla maçta ilk 11'de başlasaydı katkısı çok daha fazla olurdu. Sağ kanatta Göztepe'denvar. Tayfur geçen sezon Alanyaspor ile gerçekleştirdiği Süper Lig'e yükselme başarısını bu sezon da Göztepe ile gerçekleştirdi. Bu başarıya 32 maçta 6 gol 13 asist katkısı yaptı. Süper Lig'de de başarılı olacağını düşünüyorum. Sol kanatta Yeni Malatyaspor'danvar. Takımın önemli bir parçasıydı ve gelecek sezonda takımda tutulması gereken bir isim. 31 maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı.Forvette Boluspor'danve Eskişehirspor'danbulunuyor. Peopon Boluspor'un play-off başarısına 35 maçta 20 gol 2 asist ile oldukça iyi bir katkı yaptı. Bruno ise uzun yıllardır liglerimizde oynayan herkesin tanıdığı bir isim. Top tekniği yüksek, geriye gelip oyun kurulumunda yardımcı olan, iyi şutlar çıkaran bir isim. 35 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 4 asistle takımına iyi bir katkı yapmasına rağmen Süper Lig için yeterli olmadı.Kalede Elazığspor'danbulunuyor. Ligin ikinci yarısında formayı kapan Çağlar 17 maçın 7'sinde kalesini gole kapatırken 17 golü kalesinde gördü. İyi kurtarışlara imza atan Çağlar'ı da Karabükspor'da Süper Lig'de izleyeceğiz.Sağ bekte Denizlispor'danvar. Alperen milli takımda sakatlanana kadar düzenli olarak forma giydi ve 20 maçta 5 gol kaydetti. Alperen ileri çok sık çıkan orta kesen bir bek değil stoper özelliklerine sahip ve zaten bu mevkiden evrildi. Uzun boyunun avatajıyla duran toplarda ileri çıkarak skora katkı yapabiliyor. Sol bekte Elazığspor'danyer alıyor. Tecrübeli futbolcu 29 maçta forma giyip skora etki edemedi ama defansif olarak takıma katkısı iyiydi. Stoperde Samsunspor'danve Yeni Malatyaspor'danbulunuyor. N'Diaye 25 maçta 1 gol atıp 1 asist yaptı. İyi bir partnerle daha iyi performans sergileyecektir. Gençlerbirliği'ne transferi söz konusu. Sadık başarılı müdahaleleriyle dikkat çeken sert bir oyuncu bazı maçlarda performansı sallanmış olsa bile genel olarak başarılıydı ve takımının Süper Lig'e yükselmesinde pay sahibiydi.Orta sahada Balıkesirspor'danve Göztepe'denvar. İshak bu ligin iyi orta sahalarından güçlü ve enerjik yapısıyla dikkat çekiyor. Kendisini bu ligde fazlasıyla kanıtladığını düşünüyorum. 31 maçta 7 penaltı golü var. Segbefia'nın oynadığı takım orta sahada rakibinden sayıca 1 kişi eksik olsa dahi Segbefia bu eksikliği hissettirmez. Sahada neredeyse basmadık yer bırakmayan oyuncu savunmada yaptığı katkıyı ileri çıkışlarıyla hücumda da yapabiliyor. 28 maçta 3 golü var. Sağ kanatta Manisaspor'danvar. Ligin ilk yarısında Denizlispor'da iyi maçlar çıkaramayan İsmail Manisaspor'a gitmesiyle toparlandı ve 20 maçta 7 gol 4 asistlik performansıyla bu ligin oyuncusu olduğunu ispatladı. Sol kanatta Denizlispor'danvar. Ziya kariyer zirvesine ulaştı ve 33 maçta 9 gol 6 asist ile takımına önemli katkı yaparak beklentilerin üstüne çıktı.Forvette Manisaspor'danve Göztepe'denvar. Bahattin oldukça çabuk ve fuleli bir oyuncu Manisaspor'un ligde kalmasında önemli rol oynadı ve 29 maçta 11 gollük katkı verdi. Umut Türk futbolunun aradığı, özlediği pivot santrafor özelliklerine sahip, sırtı dönük oynayabilen, ayakları iyi bir oyuncu. Bazı pozisyonlarda dönüşlerde ve birleşik hareketlerde ağır kalabiliyor bunu giderebilirse rahatlıkla Süper Lig'de izleyeceğimiz bir isim. 28 maçta 13 gol attı.Kaledeki isim bana göre tartışmasız Giresunspor'dan. Eser bu ligde 332 maç oynamış bir isim. Giresunspor'un play-off'a kalmasında da oynadığı 35 maçın 11'inde kalesini gole kapatarak iyi iş çıkardı. 36 gole ise engel olamadı.Sağ bekte yine Giresunspor'danvar. İstikrarlı ve belli bir performansın altına düşmeyen oyunucu. 31 maçta oynadı ve 1 golü var. Sol bekte Samsunspor'danbulunuyor. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen ligin ikinci yarısında sol bekte görev aldı ve oyunun geriden kurulumunda takımına katkıda bulundu. Duran toplarda etkili bir isim. Sezonu 28 maçta 1 gol 1 asist ile noktaladı. Stoperde geçen sezon Adanaspor ile Süper Lig'e çıkan bu sezon Ümraniyespor'da forma giyenvar. Merthan sezonu 31 maçta 1 asist ile tamamlarken takımının savunma lideriydi ve az gol yenmesinde önemli pay sahibiydi. Partneri ise şampiyon Sivasspor'dan. İbrahim 26 maçta 1 asist yaptı. Dönem dönem sağ bekte de oynasa önemli katkıyı asıl mevkisi stoperde verdi ve ligin en az gol yiyen takımı olunmasında payı büyüktü.Orta sahada Yeni Malatyaspor'danbulunuyor. Sedat'ın liglerimizde 500 civarı maça çıkması ne kadar önemli bir isim olduğunu kanıtlıyor. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında da çok önemli rol oynadı. Sezonu 32 maçta 2 gol 1 asist ile tamamladı. Yanında Göztepe'denvar. Gosso fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan bir isim. Basan, rakibi bunaltan bir yapısı var. 34 maçta forma giyip 1 gol 1 asistlik katkı yaptı. Sağ kanatta Sivasspor'dan, sol kanatta ise Ümraniyespor'danvar. Burhan hızıyla akıllarımızda yer etmiş bir isim, bu sezonu da 29 maçta 9 gol 4 asist ile tamamladı ve şampiyonlukta iyi bir katkı verdi. Serdar ise 31 maçta 5 gol 3 asistlik katkıda bulundu. Forvet arkasında Boluspor'danbulunuyor. Kariyerini kimsenin tartışamayacağı bir isim. Boluspor'un play-off'a kalmasındaki en büyük paylardan birine sahip. Fiziksel zorluklar çekse de teknik olarak müthiş bir isim. 30 maçta 13 gol 2 asistlik katkı yaptı.Forvette ise Eskişehirspor'danvar. Play-off finalinde penaltıyı kaçırmış olsa bile oynadığı maç ve aldığı süre göz önüne alındığında takımına önemli bir katkı sağladığı görülüyor. 22 maçta 12 golü var.Kalede Bandırmaspor'danyer alıyor. Okan ilk sezon acemiliği sebebiyle oynadığı üç dört talihsiz karşılaşma dışında oldukça başarılıydı diyebilirim. Bir sezon daha bu ligde geçirdikten sonra bu ligin belki de Süper Lig'in önemli kalecilerinden olması mümkün. 23 maçta 34 gol yerken 9 maçta kalesinde gol görmedi.Sağ bekte Altınordu'danyer alıyor. Kerim sezona as sağ bek Uğur Arslan Kuru'nun sakatlığı sebebiyle ilk 11'de başladı ancak Uğur sakatlığını atlattıktan sonra yedek kalmasına rağmen pes etmedi ve ligin son 7-8 haftasında formayı kaptı. Gelecek sezonda formayı bırakacağını düşünmüyorum. 16 maçta forma giydi. Sol bekte yine Altınordu'danbulunuyor. Yusuf geçen sezon zaman zaman forma giymeye başlamıştı ve bu sezon formayı aldı ve bırakmadı. Çok yakında Süper Lig'de belki de Avrupa'da izleyeceğimiz neredeyse kesin. Hücumunu bir tık daha geliştirebilirse çok önemli takımlarda oynayacaktır. 29 maçta forma giydi 1 asisti bulunuyor. Stoperde Boluspor'danve Balıkesirspor'danbulunuyor. Diarra milli takım sebebiyle çok maç kaçırmasına rağmen Boluspor adına önemli peprformanslar sergiledi. 18 maçta 4 gol atarak savunmada yaptığı iyi katkıyı hücumda da gösterdi. Oğuzhan ise 24 maçta oynadı ve 1 golü var. Oğuzhan bu sezon gösterdiği başarılı performansla Ümit milli takımıza seçildi. Aynı performansı gelecek yıl da gösterecektir. İyi bir stoper geliyor diyebilirim.Orta saha ikilisinde ise Eskişehirspor'danvevar. Zaman zaman farklı mevkilerde oynasalar da çoğunlukla bu mevkide görev aldılar ve Eskişehirspor bu ikiliyi oturttuktan sonra daha başarılı bir oyun sergiledi diyebilirim. Her ikisi de ilk kez bu ligde forma giymesine rağmen bu ligin önemli ve aranan oyuncularından olmayı başardıklarını düşünüyorum. Çok daha iyi yerlerde göreceğimiz muhtemel. Sağ kanatta, sağ bek Kerim Alıcı'nın ikizivar. Barış sonradan girerek yakaladığı şansları iyi değerlendirdi ve ligin ikinci yarısının ortalarından itibaren ilk 11 oyuncusu oldu. 19 maçta 3 gol attı ve 4 asist yaptı. Gelecek sezon Altınordu'nun en önemli kozlarından olacaktır. Sol kanatta Ümraniyespor'danbulunuyor. Emircan sakatlanana kadar çıktığı 12 maçta 6 gol 3 asistlik harika bir performans ortaya koydu. Golü koklayan, adam eksilten önemli bir isim. Sakatlığı olmasaydı hem kendisi hem takımı adına burada çok daha farklı şeyler yazıyor olabilirdik. İyi bir kampın ardından gelecek sezon adından çokça bahsettirecektir.Forvet hattında Elazığspor'danve Bandırmaspor'danvar. Kehinde adeta yıkılmaz bir oyuncu, çok güçlü ve bol pozisyona girebiliyor. Son vuruşlarını geliştirirse çok daha iyi bir forvet olacak. Süper Lig düzeyinde olduğunu düşünüyorum. Devre arasında katıldığı takımına 16 maçta 8 gol 1 asistlik katkı yaptı. Atabey ise daha iyi bir takımda daha fazla gol atabilecek bir oyuncu. Bandırmaspor'un küme düşmesine engel olamadı ama 33 maçta attığı 12 gol ve yaptığı 2 asistle gelecek yıllarda daha iyi olacağının sinyallerini verdi.Kaledevar. Forma giymeye başladığı ilk yıllarda iyi bir kaleci geliyor izlenimi veren Furkan, bu sezon o görüntüsünden oldukça uzaktı. Ligin ilk yarısında 16 maçta forma giyip 33 gol yedi ve ligin ikinci yarısında formasını kaptırdı. Umarım eski performansına gelecek sezon kavuşur.Sağ bekte Göztepe'denvar. Göztepe belki Süper Lig'e çıktı ama Fuchs'tan yeterli katkı geldiğini düşünmüyorum. 2-3 sezon önce Fuchs'un ligde 11 asist yaptığını düşündüğümüzde bu sezon 24 maçta 0 gol 0 asist performansı onun kalitesine yakışmadı. Bunda ilerleyen yaşınında etkisi muhakkak vardır. Sol bekte ise Bandırmaspor'danvar. Gökhan, Altınordu'dan ayrıldıktan sonra bir türlü o performansına kavuşamadı. Ama o performansı hala benim gözümün önünde. Süper Lig'i zorlayacak bir bek ve dilerim en kısa zamanda o hafızalardaki performansını sahaya yansıtır. Ligin ilk yarısında Giresunspor'da neredeyse hiç forma şansı bulamadı ikinci yarı Bandırmaspor'a gelmesiyle biraz toparlansa da toplamda sadece 14 maçta oynayıp 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. Stoperde Eskişehirspor'danve Manisaspor'danvar. Akaminko ligimize ilk geldiği yıllarda harika maçlar çıkarmıştı ve bu maçlar onun uzun yıllar ligimizde kalmasını sağlamıştı. Stoper sorunu yaşayan Eskişehirspor'a bu sezon faydalı olamadığını düşünüyorum. Eski günlerini arattı, bunda daha önce yaşadığı ağır sakatlığın etkisi olabilir. 18 maçta oynayabildi. Ümit ise önceki sezonlarda daha iyi performanslar ortaya koymuştu bu sezon ise düzenli olarak oynayamadı. 18 maçta forma giydi.Orta sahada Denizlispor'danve Göztepe'denvar. Anıl bu ligin iyi oyuncularından fakat bu sezon bir türlü dikiş tutturamadı ve biraz kilolu haliyle dikkat çekti. 22 maçta sadece 1 gol 1 asist performansı geçmiş performanslarının epey uzağında. Hakan ise Göztepe'nin önemli performanslar beklediği ve yatırım yaptığı bir isim fakat yaşadığı sakatlıklar ve sonrasında formunu yakalayamaması sebebiyle takımı Süper Lig'e çıkmasına rağmen benim gözümde sezonun hayal kırıklıklarından biriydi. Sadece 13 maç oynadı ve 2 asisti var. Sağ kanatta ligin ilk yarısında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da ikinci yarısında Manisaspor'da oynayanvar. Gökhan uğraşlar sonunda Antep temsilcisine transfer edilmişti fakat beklentinin çok altında kalınca ikinci yarıda kiralık gönderildi. Manisaspor'da biraz toparlansa da performansı bana göre düşüktü. Gelecek sezon kendini bulacağını ve bu sezonun onun için bir kaza olduğunu düşünüyorum. Sol kanatta Mersin İdman Yurdu'ndan oldukça tecrübeli bir isimbulunuyor. Mersin İdman Yurdu ligde zor zamanlar yaşarken Tita kalitesinde bir oyuncunun daha fazla sorumluluk almasını beklerdim ama bunu yapamadı. 31 maçta 3 gol 4 asistlik performansı takımını ligde bırakmak için oldukça düşüktü. Forvet arkasında Bandırmaspor'danvar. Gökhan'ı alt liglerde oldukça fazla kez izledim ve bu sezon performansını hayretle takip ettim. Çok yetenekli, sol ayağını müthiş kullanan uzaktan sert ve isabetli şutlarla goller atan bir isim fakat hatırlamak istemeyeceği bir sezonu geride bıraktı diyebilirim. Bunda zaman zaman mevkisi dışında oynatılmasının da etkisi büyük. Sezona Göztepe'de başlayan daha sonra Bandırmaspor'a geçen Gökhan 24 maçta 4 gol 2 asistlik performansıyla eski günlerinden çok uzaktı. Hala o günlerine dönmek için şansı var.Forvette ise Şanlıurfaspor'danbulunuyor. 24 maçta sadece 1 golü bulunuyor. Artun bu ligde daha önce iyi performanslar sergiledi ancak bu sezon oldukça kötüydü. Bu performansla takımının ligde kalmasına da katkıda bulunamamış oldu.Burada yazımızın sonuna geliyoruz. Elimizden geldiğince objektif olup tarafsız bir şekilde sezonu yorumlaya çalıştık. Zaman ayırıp yazımı okuduğunuz için çok teşekkürler....