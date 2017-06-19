Bursaspor , Fransız teknik adam Paul Le Guen ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Bursaspor , Fransız teknik adam Paul Le Guen ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Sporting , Bas Dost için Tianjin Quanjian 'dan gelen 30 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi. Portekiz ekibi 40 milyon Euro istiyor.

12:50