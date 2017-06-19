19 Haziran 2017 Pazartesi
- 18:28 Trabzonspor, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun 350 bin TL'lik alacağından vazgeçtiğini KAP'a bildirdi.
- 18:24 Konyaspor forması giyen sol bek Mehmet Uslu, 4 senelik Konyaspor macerasının sona erdiğini açıkladı.
- 17:41 Adana Demirspor, en son Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen eski oyuncusu Yiğitcan Erdoğan ile prensipte anlaştı.
- 17:34 Fiorentina, Guimaraes'in 24 yaşındaki sağ beki Bruno Gaspar'ı 4 milyon Euro'ya transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:25 Swansea Başkanı Huw Jenkins: "Gomis transferinde Galatasaray ile anlaşmaya çok yakınız. Bu hafta içerisinde transfer netlik kazanır."
- 17:05 Ankaragücü, Eskişehirspor forması giyen tecrübeli golcü Semih Şentürk ile prensipte anlaştı.
- 16:50 Gent, bu sezon ligde 28 maçta 16 gol atıp 5 asist yapan ofansif orta saha oyuncusu Franko Andrijasevic için Rijeka ile 4 milyon Euro'ya anlaştı.
- 16:24 Eski Fenerbahçeli Cristian Baroni, Bolivya ekibi Club Jorge Wilstermann'a transfer oldu.
- 16:06 Ankaragücü, en son Gaziantepspor'u çalıştıran İsmail Kartal ile görüşüyor.
- 15:41 Adana Demirspor, en son Helsingborgs'da forma giyen eski Balıkesirsporlu sağ kanat oyuncusu Lalawele'yi transfer etti. Togolu oyuncu, sağlık kontrolünden geçti.
- 15:32 Sporting, adı bir ara Fenerbahçe ile de anılan Jeremy Mathieu ile anlaştı. Mathieu, sağlık kontrollerinden geçmek için Portekiz'e gidecek. (A Bola)
- 15:03 Antalyaspor'un yeni transferi Jeremy Menez, yarın saat 19.00'da Antalya'ya gelecek.
- 14:45 Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Issiar Dia ile büyük oranda anlaştık. Kendisini Türkiye'ye bekliyoruz yakında imzalar atılacak."
- 14:02 Elfsborg Kulübü, Başakşehir'den ayrılan Samuel Holmen'i transfer etmek için resmi internet sitesi üzerinden 500 kronluk yardım kampanyası başlattı.
- 13:14 Giresunspor, en son Sivasspor forması giyen tecrübeli sol bek Gökhan Süzen'i transfer etti.
- 13:07 Teknik direktör Paul Le Guen, yarın Bursaspor için İstanbul'a geliyor. (beIN Sports)
- 12:21 TFF 1.Lig'in yeni ekibi İstanbulspor, Karagümrük'ün Fenerbahçe altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Muhammed Akarslan'ı transfer etti.
- 11:43 Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Anderlecht forması giyen Stephane
Badji'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladıklarını açıkladı.
- 11:02 Bu sezon Lokomotiv Moskova'da 7 gol 9 asist ile oynayan eski Beşiktaşlı Manuel Fernandes, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.
- 09:36 Sao Paulo, Maicon için 10 milyon Euro bonservis istedi, Galatasaray 4 milyon Euro teklif etti. Sao Paulo, 8 milyondan aşağı inmiyor. (Hürriyet)
- 08:46 Anderlecht, Sint-Truiden'in 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Pieter Gerkens ile bugün 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 00:38 Kayserispor, Başakşehir'den Anderlecht'e giden orta saha oyuncusu Stephane Badji ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı.
18 Haziran 2017 Pazar
- 23:35 Giresunspor, iç transferde başarılı orta saha oyuncusu Dodo ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 22:06 Juventus, bonservissiz transfer ettiği Dani Alves'i 7 milyon Euro'ya Manchester City'e satıyor.
- 21:05 Kayserispor'da orta saha oyuncusu Landry N'Guemo'dan kendisine kulüp bulması istendi.
- 20:02 Fransa 1. Ligi'ne yükselen Troyes, eski Fenerbahçeli Henri Bienvenu ile yollarını ayırdı.
- 17:53 Kayserispor'un yeni teknik direktörü Sumudica: "Boldrin için Bükreş ile görüşüyoruz. Onu çok istiyorum." açıklaması yaptı. Steaua Bükreş forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Boldrin, Sumudica'nın Astra'dan eski öğrencisi.
- 17:43 Çaykur Rizespor, Hikmet Karaman ve mevcut teknik kadro ile yola devam edeceklerini açıkladı.
- 16:29 Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'yı gönderip Chelsea'nın 1996 doğumlu sol beki Kenedy'i kiralamak istiyor. Brezilyalı sol bek, sol açık pozisyonunda da oynayabiliyor.
- 16:08 Monaco, Barcelona'nın 1999 doğumlu yeteneği Jordi Mboula'yı 3 milyon Euro'ya transfer etti.
- 16:02 Sevilla, Stevan Jovetic için kulübü ile anlaşamadı. Jovetic, Inter'e geri dönüyor.
- 15:30 Valencia, Konfederasyonlar Kupası maçlarının ardından Nani'yi satma kararı aldı.
- 14:20 Bursaspor, Asamoah Gyan'a yıllık 1,6 milyon Euro maaş ve 3 yıllık sözleşme teklif etti.
- 13:36 Bursaspor, Fransız teknik adam Paul Le Guen ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
- 13:03 Sporting, Bas Dost için Tianjin Quanjian'dan gelen 30 milyon Euro'luk teklifi kabul etmedi. Portekiz ekibi 40 milyon Euro istiyor.
- 12:50 Altınordu, Süper Lig'den Kasımpaşa, Karabükspor ve Alanyaspor'un talip olduğu Erdoğan Yeşilyurt'un bonservis bedelini 1 milyon Euro olarak belirledi.
17 Haziran 2017 Cumartesi
- 23:43 Galatasaray, Sao Paulo'da forma giyen 28 yaşındaki stoper Maicon ile anlaşma sağladı. (NTV Spor)
- 22:40 Bafetimbi Gomis'in menajeri Mendy: "Gomis %99 Galatasaray'da. Transfer yarın ya da pazartesi biter." (beIN Sports)
- 21:52 Başakşehir, Yalçın Ayhan'ın ardından sol bek Ferhat Öztorun ile de yollarını ayırmayı planlıyor.
- 20:15 Ligue 1 ekibi Angers, orta saha oyuncusu Flavien Tait'nın sözleşmesini 2020'ye kadar uzattı.
- 19:40 2 yıl önce futbolu bırakan 33 yaşındaki eski milli futbolcu John Heitinga, Ajax U19 takımının başına geçti.
- 19:03 Ajax, Peter Bosz'un Borussia Dortmund'un başına geçmesi üzerine altyapı teknik direktörü Marcel Keizer takımın başına getirdi.
- 19:01 Manisaspor, Kayseri Erciyesspor’da forma giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu Tayyip Kanarya ile anlaşmaya vardı.
- 18:45 Everton, Malaga'nın forvet oyuncusu Sandro Ramirez'i sağlık kontrolünden geçirdi.
- 18:15 Gaziantespor, en son Samsunspor'u çalıştıran Engin Korukır ile prensipte anlaştı.
- 16:45 Giresunspor, Göztepe forması giyen kanat/forvet Sinan Özkan ile anlaştı.
- 16:30 Göztepe, Başakşehir'den ayrılan Yalçın Ayhan ile büyük ölçüde anlaştı.
- 15:39 Karabükspor, Gençlerbirliği'nden stoper Ferhat Görgülü ile 2 yıllık ön anlaşma yaptı.
- 15:31 Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllığına yeniden anlaştığını açıkladı.
- 15:01 Antalyaspor, Lokomotiv Moskova'dan transferi Maicon ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:45 Samsunspor, sözleşmesi sona eren Ercan Yazıcı ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 13:01 TFF 1.Lig ekibi Altınordu, transferde tavan fiyatı 500 bin lira olarak belirledi.
- 00:23 Trabzonspor, Kamil Ahmet Çörekçi ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını ve 2 yıl için toplam 3,7 milyon TL garanti ücret alacağını KAP'a bildirdi.
- 00:20 Trabzonspor, kaleci Esteban ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını ve yıllık 700 bin Euro kazanacağını KAP'a bildirdi.
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