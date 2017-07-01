1 Temmuz 2017 Cumartesi
- 21:38 Konyaspor, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki sağ beki Savaş Polat ile anlaştı.
Sözleşmesi biten Savaş için sadece yetiştirme bedeli ödenecek.
- 21:06 Ankaragücü, Gençlerbirliği'nin Ganalı orta saha/sağ kanat oyuncusu Samuel Owusu ile anlaştı.
- 19:54 Konya Anadolu Selçukspor, Almanya'nın Sprockvel takımından 1997 doğumlu sağ açık Alpay Cin ve Hollanda’nın Roda takımından 1995 doğumlu sol bek Ali Yaşar ile 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
- 19:12 Anderlecht, RB Leipzig'in sağ kanat oyuncusu Massimo Bruno'yu 1 yıllığına daha kiraladı.
- 19:04 Spartak Moskova, Kızılyıldız'ın sağ beki Marko Petkovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:00 Wolverhampton Wanderers, Konyaspor'dan transferi Barry Douglas'ı resmen duyurdu.
- 18:36 Zenit, Roma'nın Arjantinli orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i 23 milyon Euro'ya (+4M bonus) karşılığında transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:28 Trabzonspor, Meksika ekibi Monterrey'de forma giyen eski Eskişehirsporlu forvet oyuncusu Rogelio Funes Mori ile görüşüyor.
- 18:22 Sırp Basını, Beşiktaş'ın Manchester City forması giyen sol bek Alexander Kolarov ile 3+1 yıllığına anlaştığını yazdı. (Mozzart Sport)
- 18:18 Lucas Ontivero, Meksika 2.Lig ekibi Venados'a transfer oldu. Ontivero, büyük umutlarla transfer edilip sadece 5 kez forma giydiği Galatasaray'a 3 milyon 775 bin Euro'ya mal olmuştu.
- 18:11 Monaco'nun yükselişinde büyük payı olan Luis Campos'u sportif direktörlüğe getiren Lille, Monaco'dan 1997 doğumlu stoper Kouadio-Yves Dabila ve 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Chahreddine Boukholda'yı transfer etti.
- 18:08 Beşiktaş, Atınç Nukan'ı 150 bin Euro karşılığında RB Leipzig'den 1 yıllığına daha kiraladı.
- 17:53 Basketbol - TOFAŞ, Pınar Karşıyaka forması giyen pivot Josh Owens'ı transfer etti.
- 17:50 Denizlispor, iç transferde tecrübeli oyuncusu Veli Acar'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzattı.
- 17:45 Ankaragücü, Konyaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Kibong Mbamba ve Mersin İdmanyurdu forması giyen stoper Milan Mitrovic ile anlaştı.
- 16:56 Southampton, Lech Poznan'ın 1996 doğumlu stoperi Jan Bednarek'i 6 milyon Euro'ya transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:53 Antalyaspor, Trabzonspor'dan ayrılan eski oyuncuları Musa Nizam'ı transfer ettiklerini duyurdu.
- 16:46 Kayserispor, 1990 doğumlu Şilili orta saha oyuncusu Gonzalo Espinoza ile anlaştı.
- 16:36 Ünlü İspanyol gazetesi Marca; Pepe'nin PSG'ye transferinde sorun çıktığını, Portekizli stoperin haftaya İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağını yazdı.
- 16:26 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş, Galatasaray Odeabank ile anlaşamayan tecrübeli guard Sinan Güler ile 2 yıl için toplam 1,7 milyon dolar'a anlaştı.
- 16:17 Chelsea, Manchester City'den ayrılan 35 yaşındaki kaleci Willy Caballero'yu renklerine bağladı.
- 16:11 Basketbol - Anadolu Efes, Furkan Korkmaz'ın yeni sezonda NBA'de Philadelphia 76ers forması giyeceğini açıkladı.
- 16:01 Ömer Toprak, Borussia Dortmund'a transferini sosyal medya hesabından resmen açıkladı.
- 15:55 Basketbol - Cleveland Cavaliers, milli oyuncumuz Cedi Osman ile 3 yıllık 15 milyon dolar değerinde kontrat imzaladı.
- 15:50 Kayserispor yönetimi, kaleci Ahamada, Stevanovic, N'Guemo, Kubilay Sönmez ve Umut Sönmez'den kendilerine kulüp bulmalarını istedi.
- 15:15 Stuttgart, Juventus'un 20 yaşındaki Yunan santraforu Anastasios Donis ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:58 Atletico Madrid, Saul Niguez'in sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatarak bir rekora imza attı.
- 14:36 Kayserispor, Bursaspor'un defansif orta saha oyuncusu Şamil Cinaz ile prensipte anlaştı.
- 14:02 Beşiktaş, Atınç Nukan'ın transferi konusunda RB Leipzig ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 13:30 Konyaspor, Barry Douglas'ı takımda tutmak için büyük çaba sarfettiklerini ancak ailevi sebeplerden dolayı Championship ekibi Wolverhampton Wanderers'a transfer olduğunu açıkladı.
- 13:15 Bologna, Milan'ın hücuma dönük orta saha oyuncusu Andrea Poli'yi renklerine bağladı.
- 13:11 Lazio, Oostende forması giyen Karadağlı sağ kanat Adam Marusic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:06 Bursaspor, Kasımpaşa'dan ayrılan Brezilyalı stoper Titi ile anlaşıldığını ve sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalanacağını açıkladı.
- 12:52 Boluspor, Gaziantepspor’un kalecisi Gökhan Değirmenci ile anlaşmaya vardı.
- 12:41 Bursaspor, Uruguaylı stoper Erick Cabaco ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.
- 12:36 Göztepe, Gaziantepspor'un Cezayirli golcüsü Nabil Ghilas ile anlaşmaya vardı.
- 11:58 Bursaspor, Gaziantepspor'un sağ beki Barış Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:30 Ankaragücü, Altınordu'dan Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile anlaşmaya vardı.
30 Haziran 2017 Cuma
- 23:15 Benfica, Arsenal ile sözleşmesi sona eren 1998 doğumlu sol kanat oyuncusu Chris Willock'u bedelsiz transfer etti. Willock, İngiltere U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
- 22:20 Ümraniyespor, Nijerya Akademi Ligi takımlarından Bethel International'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Leventise Owuzie Azubuike ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:50 Kayserispor, Adana Demirspor'dan transfere ettiği sol bek Oğuzhan Berber ve Bandırmaspor'dan transfer ettiği sağ bek Ömer Kandemir ile sözleşme imzaladı.
- 21:22 Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: "Umut Nayir bizim evladımız. Kendisi de gelmek istiyor, inşallah bu sezon takımımızda göreceğiz."
- 21:15 Konyaspor'un başarılı sol beki Barry Douglas, İngiliz ekibi Wolverhampton'a transfer oldu. Konyaspor, 200 bin Euro'ya transfer ettiği Douglas'ın satışından 1 milyon Pound gelir elde etti.
- 20:49 Umut Bulut, geçen sezon transfer olduğu Kayserispor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 20:39 Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Murat Akça ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 20:10 Göztepe, Bastia forması giyen 1993 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Axel Ngando ile anlaşma sağladı.
- 19:54 Real Betis, geçen sezon Fiorentina'da kiralık oynayan Cristian Tello'yu Barcelona'dan 4 milyon Euro'ya transfer etti.
- 19:45 AS Roma, Sassuolo'da forma giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini'yi 10 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 19:43 Akhisar Belediyespor, 37 yaşındaki kalecisi Bora Körk’ün de sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
- 19:46 Manisaspor, Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Berkay Samancı'yı transfer etti.
- 19:34 Milan, Sunderland'in forvet oyuncusu Fabio Borini'yi satın alma opsiyonu ile kiraladı.
- 19:26 BB Erzurumspor, Teknik Direktör Osman Özköylü ile resmi sözleşme imzaladı.
- 19:15 Lyon, Real Madrid'in 1993 doğumlu forvet oyuncusu Mariano Diaz'ı transfer etti. Mariano Diaz için 8 milyon Euro bonservis alacak olan Real Madrid, sonraki satışından da yüzde 40 pay sahibi olacak.
- 19:01 Basketbol - Gaziantep Basketbol, Galatasaray Odeabank'tan Orhan Hacıyeva'yı transfer etti.
- 18:55 Adana Demirspor, Kayseri Erciyesspor forması giyen sol bek Mehmet Bayram ile anlaştı.
- 18:42 Leeds United, Werder Bremen'in 27 yaşındaki file bekçisi Felix Wiedwald'ı 500 bin Euro'ya transfer etti.
- 18:06 Samsunspor, geçen sezon Kayserispor ve Manisaspor'da forma giyen sol bek Ufuk Budak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:53 Atiker Konyaspor, Anadolu Selçukspor'da forma giyen santrafor Seddar Karaman ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:41 Bursaspor, Gaziantepspor'un sağ beki Barış Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:30 Basel, Mohamed Elyounoussi ile 2021 yılına kadar yeni sözleşme imzaladı.
- 16:47 Adanaspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen forvet Bahattin Köse'yi transfer etti.
- 16:15 Sporting, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Seydou Doumbia'yı renklerine bağladı.
- 16:14 Balıkesirspor, sözleşmesi biten sol bek Bülent Cevahir ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 16:05 Galatasaray, Maicon transferini KAP'a bildirdi. Sao Paulo'ya 7 milyon Euro bonservis. (+1M Euro bonus) ödenecek. 4 yıllık sözleşme imzalanan Maicon, yıllık 2,2 milyon Euro maaş alacak.
- 15:40 Sivasspor, şampiyon kadronun teknik direktörü Samet Aybaba ile yola devam etme kararı alarak 2+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 15:05 Basketbol - Geçen sezon Gaziantep Basketbol'da müthiş bir sezonu geride bırakan Birleşik Amerikalı pivot Davon Jefferson, TBL'in yeni ekibi Bahçeşehir Koleji'yle anlaştı.
- 14:48 Giresunspor, iç transferde kaleci Anıl Atağ ile yeni sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan kiralık olarak gelen Recep Aydın'ın yeniden kiralanması için de anlaşma sağlandı.
- 13:30 Dijon, Bordeaux forması giyen 26 yaşındaki stoper Cedric Yambere'yi transfer etti.
- 13:21 Feyenoord, Nordin Amrabat'ın kardeşi Sofyan'ı Utrecht'ten 4 milyon Euro'ya transfer etti.
- 13:16 Ligue 1'in yeni ekibi Amiens, Gaziantepspor formasıyla ligimizde de forma giyen stoper Prince Gouano'yu Atalanta'dan transfer etti.
- 13:02 Galatasaray'ın yeni transferi Brezilyalı stoper Maicon da sağlık kontrolünden geçti.
- 12:58 Galatasaray, Younes Belhanda ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis bedeli, +2M Euro bonus ve Belhanda'ya yıllık 3.35 milyon Euro net maaş ödenecek.
- 12:15 Karabükspor, Elazığspor'dan transfer ettiği Hamidou Traore ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:50 Huddersfield, geçen sezon kiraladığı 1990 doğumlu Avustralyalı orta saha oyuncusu Aaron Mooy'u Manchester City'den 10 milyon pound'a transfer etti.
- 11:02 Trabzonspor, sözleşmesi 2018 yılında sona erecek olan Musa Nizam'ın kontratının karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Musa Nizam, eski takımı Antalyaspor ile anlaşmaya vardı.
- 10:40 Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda, sağlık kontrolünden geçti.
- 10:07 Bournemouth, Chelsea'nin 1995 doğumlu stoperi Nathan Ake'i 20 milyon pound'a transfer etti.
- 09:40 Vasco da Gama, Antalyaspor'dan ayrılan Brezilyalı sol bek Ramon Motta'yı transfer ettiklerini açıkladı.
Yorum Gönder