TFF 1.Lig ekipleri, Yunan piyasasında dolaşmaya devam ediyor. BB Erzurumspor’un Hamza Younes transferinin ardından Elazığspor, Yunanistan'ın Aris takımından 28 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Andreas Tatos'u transfer etti. Tatos'u Yunan Futbolu'nu yakından takip eden Ata Yüzbaşıoğlu yorumladı.
''Yunanistan Süper Ligi’nin hatrı sayılır 10 numaralardan biri.''
Andreas Tatos, 1989 Arnavutluk doğumlu. Uzun yıllar gösterdiği perfomansın ardından Yunanistan Süper Ligi’nin hatrı sayılır 10 numaralarından biri oldu. Olympiakos gibi çok iyi bir tecrübeye ve deneyime de sahip. Olympiakos dışında Chaidari, Veria, Atromitos ve Aris formalarını giydi. 109 maç ile Atromitos formasını en fazla giymiş bir futbolcu. Ayrıca kariyeri boyunca yaptığı 27 gol 27 asistin 19 gol 22 asistini Aris forması altında yapması Aris taraftarının gönlünde taht kurmasını sağladı.
''İyi transfer.''
Elazığspor gibi üst ligi hedefleyen bir takım için oldukça iyi bir transfer olduğunu söylemeliyim. Andreas Tatos’un göstereceği performans ile bu ligde iz bırakabileceğini düşünüyorum. Henüz maliyeti açıklanmasa da çok yüksek olmayan bir bedelle transfer oldu Andreas Tatos. TFF 1.Lig'de oynatılabilecek Andreas Tatos kalitesindeki başka bir oyuncuyu uygun maliyetle bulmak olanaksız. Bu yüzden böyle bir bedelle bu kalitede oyuncunun transfer edilmesi takdire şayan bir iş. Tebrikler Elazığspor.
''Bir 10 numarada aradığınız pek çok şeye sahip.''
Andreas Tatos, rakip defansın kilidini açma konusunda kullanılabilecek iyi bir anahtar. Bir 10 numarada aradığınız pek çok şeye sahip. Duran toplarda usta, zekasıyla ön planda, şut ve pas yeteneği oldukçe tatmin edici. Akıl dolu pasları ve atacağı frikik golleriyle bu sezon kendisini hepimize hayran bırakacağından hiç şüphem yok. Fizikli bir oyuncu olmamasına rağmen ikili mücadelelerde kolay top kaybetmemesi onun adına sayabileceğimiz artı özelliklerden bir tanesi.
''İlk kez Yunanistan dışında bir ülkede forma giyecek.''
Andreas Tatos, 3. bölgede pres yapan bir takım kurgusuna pek uygun bir oyuncu değil. Çok ağır bir oyuncu değil fakat rakip hücum halindeyken sahadaki görüntüsü ‘’koşmuyor’’ eleştirilerinin yapılmasına epey müsait. Zaman zaman gereksiz sertlikte fauller yapabiliyor. Ayrıca ilk kez Yunanistan dışında bir ülkede forma giyecek. Selanik sonrası uyum süreci nasıl olur? Bu da sorulması gereken sorulardan bir tanesi.
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alanyasporun aldığı yunan oyuncu hakkında bir inceleme yok mu.YanıtlaSil
iki tane yunan oyuncusu var malum