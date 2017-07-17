Fenerbahçe'nin anlaşmaya varıp dün gece İstanbul'a getirdiği 1999 doğumlu Makedon ofansif orta saha oyuncusu Eljif Elmas, geçen sezon Makedon Ligi'nde 33 maçta 6 gol atıp 7 asist yaptı. 11 Haziran 2017'de oynanan Makedonya-İspanya maçında A Milli formayı ilk kez giyen genç yeteneği Makedonya'da çalışan Türk teknik adam Naci Şensoy'a sorduk
2016-2017 sezonunda Makedonya Süper Ligi’nde Pelister takımını çalıştıran ve Eljif Elmas’ın takımı Rabotnicki ile 4 kez rakip olan teknik direktör Naci Şensoy, Eljif Elmas’ın Transfer Merkezi için değerlendirdi.
“Çok büyük yetenek.”
Çok büyük yetenek, tam bir "Sekiz numara". Günümüz futbolunun tüm unsurlarını üzerinde taşıyor. Oyunun her iki yönünde de var. Gerektiği zaman bir tam bir 10 numara rolü alabiliyor ve gol yollarında etkili oluyor. Top rakipte olduğunda mücadeleci ruhu ve hırsıyla defansif anlamda da etkili olabiliyor. Top tekniği, oyun görüşü ve zekası da mükemmel.
“Türk asıllı olduğu için uyum sürecini çabuk atlatacağını düşünüyorum.”
Türk asıllı olduğu için uyum sürecini çabuk atlatacağını düşünüyorum. Gerekli çalışmayı sağlayak ortamı bulursa Türkiye onun için doğru bir tercih olabilir.
“Çok iyi bir yatırım.”
Henüz çok genç bir futbolcu, şu haliyle bile -uyum sürecini çabuk atlatırsa- ilk 11 bile oynayabilir ama sabır önemli. Herkes sabır gösterir, Eljif Elmas da potansiyelini ortaya çıkarırsa kuşkusuz çok iyi bir yatırım olur.
“Potansiyelini ortaya çıkarırsa Fenerbahçe’ye büyük paralar kazandırabilir.”
Söylediğim gibi Eljif Elmas potansiyelini ortaya çıkarırsa Fenerbahçe’ye büyük paralar kazandırabilir. Çünkü o potansiyele sahip, bunu sergileyecek fırsatı bulursa çok rahat bir şekilde Avrupa kulüplerine satma ve para kazandırma şansı verecektir.Hazırlayan: Muhammed EKTİ
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