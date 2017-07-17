Çok büyük yetenek, tam bir "Sekiz numara". Günümüz futbolunun tüm unsurlarını üzerinde taşıyor. Oyunun her iki yönünde de var. Gerektiği zaman bir tam bir 10 numara rolü alabiliyor ve gol yollarında etkili oluyor. Top rakipte olduğunda mücadeleci ruhu ve hırsıyla defansif anlamda da etkili olabiliyor. Top tekniği, oyun görüşü ve zekası da mükemmel.

Türk asıllı olduğu için uyum sürecini çabuk atlatacağını düşünüyorum. Gerekli çalışmayı sağlayak ortamı bulursa Türkiye onun için doğru bir tercih olabilir.

Henüz çok genç bir futbolcu, şu haliyle bile -uyum sürecini çabuk atlatırsa- ilk 11 bile oynayabilir ama sabır önemli. Herkes sabır gösterir, Eljif Elmas da potansiyelini ortaya çıkarırsa kuşkusuz çok iyi bir yatırım olur.

Söylediğim gibi Eljif Elmas potansiyelini ortaya çıkarırsa Fenerbahçe’ye büyük paralar kazandırabilir. Çünkü o potansiyele sahip, bunu sergileyecek fırsatı bulursa çok rahat bir şekilde Avrupa kulüplerine satma ve para kazandırma şansı verecektir.

'nin anlaşmaya varıp dün gece İstanbul'a getirdiğidoğumlu Makedon ofansif orta saha oyuncusu, geçen sezon Makedon Ligi'ndeyaptı. 11 Haziran 2017'de oynananmaçında A Milli formayı ilk kez giyen genç yeteneği Makedonya'da çalışan Türk teknik adam'a sorduk2016-2017 sezonunda’ndetakımını çalıştıran ve Eljif Elmas’ın takımı4 kez rakip olan teknik direktör Naci Şensoy, Eljif Elmas’ın Transfer Merkezi için değerlendirdi.: Bu yazının tüm hakları saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.