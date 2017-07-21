Ligin yeni takımın BB Erzurumspor, TFF 1.Lig'de yılın en önemli transferlerinden birini yaparak Hamza Younes. Yunanistan Süper Ligi'nde Xanthi formasıyla attığı 20 golle gol krallığında 2. sırada yer alan Tunuslu golcü Hamza Younes ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Hamza Younes, yıllık 300 bin Euro maaş ve 20 gol üzeri atarsa bonus alacak.
11 kez Tunus Milli Takımı'nda da forma giyen 1986 doğumlu golcüyü Yunan futbolunu yakından takip eden İbrahim Cam yorumladı.
''BB Erzurumspor'u Hamza Younes'i kadrosuna kattığı için kutlamak gerek. ''
Öncelikle BB Erzurumspor'u Hamza Younes'i kadrosuna kattığı için kutlamak gerek. Xanthi formasını giydiği sezon 31 maça çıkıp 20 gol atmış bir futbolcuyu kadroya dahil etmek müthiş bir iş.
''Rakip takım kalecilerine şimdiden Allah kolaylık versin diyorum.''
Hamza Younes'in tek forvet sisteminde etkili bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Uzun bir oyuncu olması sebebiyle hava topu hakimiyeti üst düzey. Topa karşı zamanlaması iyi bir futbolcu. Yere sağlam basar. Omuz omuza mücadeleden kesinlikle kaçmaz. Sağ ayağını adeta raket gibi kullanır desek yeridir. Ceza sahası içinde topu ne yapar ne eder skor yapmayı başarır. Sırtı dönük oyunlarda da başarılıdır. Ayrıca kaleyi karşıdan gören pozisyonlarda topun başına geçmekten kaçınmaz. PAOK'a kupa çeyrek finalinde attığı frikik golü hala aklımda. Savunma arkasına atılan toplarda karşı karşıya kaldığı zaman genellikle affetmeyen bir futbolcu. Rakip takım kalecilerine şimdiden Allah kolaylık versin diyorum.
''Demoralize olabiliyor.''
Pres konusunda eksik kaldığını düşünüyorum. Oyundan demoralize olup kopabiliyor. Hava hakimiyetinde etkili olduğunu söylemiştim ama kurallar gereği rakibine dirsek ile yaptığı temaslar kart görmesine sebep oluyor. Dirseklerine hakim olmalı.
''Attığı gollerin çoğu sağ ayakla.''
Xanthi forması ile attığı 20 golü değerlendirirsek Younes gollerin;
3'ünü kafa, 14'ünü sağ ayak, 3'ünü sol ayak ile kaydetti.
8 penaltı golünün ikisini panenka ile ağlara gönderdi.
1 tane de frikikten skor yaparak takımına katkıda bulundu.
''Sezona damga vurabilir.''
Erzurumspor'a faydalı olacağını düşünüyorum. Tek forvet sistemine uygun olduğunu söylemiştim ama yanında Mert Nobre gibi bir futbolcu ile daha da golcü bir kimliğe bürünecektir. 20 gol üstüne bonus alacağını düşünürsek, Hamza Younes bu sezona sakatlık yaşamadığı sürece performansıyla sezona damga vurabilir. Son olarak BB Erzurumspor'a bu transferin hayırlı olmasını diliyorum.
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