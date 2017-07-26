Sivasspor, İsveç ekibi Göteborg'da takım kaptanlığı yapan 31 yaşındaki stoper Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzayarak transfer etti. Transfer için 300 bin Euro bonservis bedeli ödendiği haberleri çıksa da kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
2004 yılında Göteborg'da profesyonel kariyerine başlayan Bjarsmyr, 2009'da 450 bin Euro bonservisle Yunan ekibi Panathinaikos'a transfer olmuş ancak burada 36 maça çıktıktan sonra önce Norveç'in Rosenborg takımına kiralanmış, sonra da 2012'de Göteborg'a transfer olarak yuvaya dönmüştü. 2012'den beri Göteborg forması giyen ve takım kaptanlığ yapan Bjarsmyr, 3 tanesi A Milli olmak üzere toplam 41 kez milli formayı giydi.
İsveç Futbolu'nu yakında takip eden Emrah Çetin, Mattias Bjarsmyr transferini Transfer Merkezi için yorumladı.
“Göteborg kulübü ve taraftarı için özel bir oyuncu.”
Göteborg kulübü ve taraftarı için özel oyunculardan birisidir Bjarsmyr. Zaten takımın kaptanı olmasında da uzun yıllardır bu kulübe hizmet etmesinin etkisi fazla. Kısa süreli Avrupa macerası pek başarılı geçmese de bu sınırlar içerisinde yeterli seviyede katkılar vermeyi başardı.
“Transfer hakkında çok olumlu bir tablodan bahsedemem.”
Yaşı ve mevcut özellikleriyle çok olumlu bir tablodan bahsedemem açıkçası. Ağır ve dönüşlerde yavaş kalabilen Bjarsmyr'in mücadeleci oyun yapısı en önemli artısı. Keza hava toplarında da yüzdesi yüksek. İlk müdahalelerde başarılı olamadığı durumlarda bir sonraki hamleyi yapmakta zorlanabiliyor. Yaşı ve iyi geçmeyen bir önceki Avrupa macerası ve transfer için bahsi geçen ücretleri düşününce transfer için pek pozitif cümleler kuramıyorum.
“Çekincelerim var.”
Zaman zaman sakatlık yaşasa da geçen sezonun büyük bölümünde forma giydi Bjarsmyr. Kötü zamanlar geçiren takımda o da pek pozitif anlamda sivrildi diyemeyiz. Tamamlayıcısı Rogne o bölgede daha iyi randıman verdi. Tüm bu durumlar göz önüne alınınca Bjarsmyr'in verebileceği katkı ve geçireceği uyum süreciyle alakalı çekingen kaldığımı söyleyebilirim.
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