21-31 Temmuz 2017 tarihleri arasındaki transfer haberlerini görmek için TIKLAYIN!
20 Temmuz 2017 Perşembe
- 11:52 Boluspor, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi Ertuğrul Taşkıran ile anlaşmaya vardı.
- 11:40 Eskişehirspor yönetimi, teknik direktörlük konusunda Nihat Kahveci ile görüşüyor.
- 22:33 Boluspor, Fenerbahçe'nin 1996 doğumlu sol kanat oyuncusu Melih Okutan ile 3 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe, anlaşmaya göre oyuncunun sonraki satışından %25 pay alacak.
- 22:30 Göztepe, Fransız ekibi Lorient'in 26 yaşındaki stoperi Mathieu Peybernes ile anlaştı.
- 20:35 Darmstadt, tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 20:30 BB Erzurumspor, Yunanistan Süper Ligi'nde Xanthi formasıyla attığı 20 golle gol krallığında 2. sırada yer alan Tunuslu golcü Hamza Younes ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:55 West Ham United, Javier Hernandez'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı.
- 19:50 Başakşehir, Birmingham City'de oynayan eski Beşiktaşlı Kerim Frei ve Olympiakos'un stoperi Manuel da Costa ile anlaştıklarını ve yarın 12:15'te imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
- 19:15 Sao Paulo, Çin'de Hebei China Fortune'de forma giyen Hernanes'i transfer etti.
- 18:48 Transfer yasağı nedeniyle kadrosunu korumak isteyen Eskişehirspor, Trabzonspor'a transfer olan Kamil Ahmet Çörekçi'yi de geri dönmesi için ikna etti.
- 18:42 Monaco, Kylian Mbappe ile izinsiz olarak görüşen bazı Avrupa kulüpleri hakkında FIFA'ya şikayette bulunacağını açıkladı.
- 18:23 Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan, iç transferde Sertaç Şanlı ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 17:35 Bulgaristan'da Ludogorets forması giyen Sivassporlu kaleci Milan Borjan, Sırp ekibi Kızılyıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:11 Basel, RB Leipzig forması giyen forvet oyuncusu Dimitri Oberlin'i kiraladı.
- 17:05 Roma, Sassuolo forması giyen forvet oyuncusu Gregorie Defrel'i kadrosuna kattı.
- 16:57 Bir dönem Manchester United forması da giyen 28 yaşındaki Fransız sağ kanat oyuncusu Gabriel Obertan, Bulgar ekibi Levski Sofya ile 2 yıllığına anlaştı.
- 16:29 Elazığspor, İzlandalı milli oyuncu Elmar Bjarnason ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
- 16:25 Sivasspor, Göteborg'dan transferi stoper Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:02 Göztepe, en son Gaziantepspor forması giyen 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Doğanay Kılıç ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:00 Fenerbahçe ile Inter, Gabigol'un kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Transfer, Brezilyalı oyuncunun kararına kaldı. (SKY Italia)
- 14:32 Silivrispor, Mersin İdmanyurdu'nun forveti Sinan Kaloğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:06 Getafe, Deportivo'dan ofansif orta saha oyuncusu Faycal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:40 Sivasspor, Göteborg'un 31 yaşındaki stoperi Mattias Bjarsmyr ile anlaşmaya vardı.
- 13:22 Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes'te forma giyen milli basketbolcular Can Maxim Mutaf ile Samet Geyik ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- 11:15 Basketbol - Trabzonspor Medical Park, Kanadalı skorer guard Brady Heslip'i transfer ederken iç transferde de Ozan Anton Odabaşı ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 10:30 Boluspor, geçen sezon Şanlıurfaspor’da kiralık oynayıp Hollanda ekibi Heerenveen’e geri dönen sol bek oyuncusu Caner Cavlan ile anlaşmaya vardı.
- 00:52 Fenerbahçe'nin yeni transferi Şilili futbolcu Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.
19 Temmuz 2017 Çarşamba
- 21:23 Juventus, Milan'dan 12 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ bek Mattia De Sciglio ile sözleşme imzaladı.
- 20:47 Sivasspor, Dinamo Kiev'in forvet oyuncusu Oleksandr Gladky ile 2 yıllığına anlaştı.
- 20:44 Chelsea, Real Madrid'in forveti Alvaro Morata'yı 80 milyon Euro'ya transfer etti.
- 20:35 Ankaragücü, İsviçre'nin FC Wil takımından ofansif orta saha oyuncusu Erhan Yılmaz ve Gençlerbirliği'nden sağ bek Alaaddin Okumuş ile sözleşme imzaladı.
- 20:32 BB Erzurumspor, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Burhan Eşer ile sözleşme imzaladı.
- 20:16 Elazığspor, Galatasaray alt yapısından yetişen ve en son Manisaspor forması giyen sağ kanat / forvet oyuncusu Mertan Caner Öztürk ile anlaşmaya vardı.
- 20:12 Basketbol - Trabzonspor Medical Park, Muratbey Uşak'tan Litvanyalı guard Sarunas Vasiliauskas'ı renklerine bağladını açıkladı
- 18:54 Göztepe, Sabri Sarıoğlu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 18:47 Eskişehirspor'un transfer yasağı nedeniyle; Yeni Malatyaspor, sözleşme imzaladığı Kaan Kanak'ın; Altınordu ise Mehmet Murat Uçar'ın kulübüne dönmesine müsaade etti.
- 18:06 Başakşehir, Olympiakos'ta forma giyen eski Sivassporlu stoper Manuel da Costa ile anlaştı.
- 17:36 Galatasaray, Cenk Gönen'in 200 bin Euro'ya Malaga'ya transfer olduğunu KAP'a bildirdi. Galatasaray, Cenk'in 2017-18 sezonunda alacağı maaşın 600 bin Euro'sundan feragat ettiğini ve 400 bin Euro'luk kısmının kendisine ödendiğini açıkladı.
- 16:47 Basketbol - Galatasaray, Darüşşafaka'dan Mehmet Yağmur ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:37 Alanyaspor, Fransız kaleci Remy Riou ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
- 16:16 Malaga, Galatasaray kalecisi Cenk Gönen ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
- 16:15 Juventus, Wojciech Szczesny için Arsenal'e 12.3 milyon Euro (+3,1M bonus) ödeyeceklerini açıkladı. Juventus, Szczesny ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:01 Leipzig, Liverpool'un Naby Keita için yaptığı 75 milyon Euroluk teklifi reddetiklerini açıkladı.
- 15:55 Gazişehir Gaziantep FK, geçen sezon Osmanlıspor'dan kiraladığı savunma oyuncusu Ahmet Kesim'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına daha kiraladı.
- 15:43 Göztepe, Portekiz ekibi Sporting'in tecrübeli kalecisi Beto ile 1 yıllığına anlaşmaya vardı.
- 15:01 Giresunspor, Bandırmaspor'unn forveti Doğan Karakuş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:59 Yeni Malatyaspor, Utrecht'ten transferi Nacer Barazite ile resmi sözleşme imzaladı.
- 14:22 Giresunspor, Antalyaspor'un Sloven kalecisi Saso Fornezzi ile görüşüyor.
- 14:03 Sivasspor, İsveç ekibi Hammarby'nin 21 yaşındaki Ganalı stoperi Joseph Aidoo ile görüşüyor. Aidoo ile Fransız ekibi Montpellier de ilgileniyor.
- 14:01 Samsunspor, en son Portekiz'in Belenenses takımında oynayan Gine Bissau milli takımının forvet oyuncusu Abel Camara ile 2 yıllığına anlaştı.
- 12:33 Sivasspor, Lokomotiv Moskova forması giyen Kongolu ön libero Delvin N'Dinga ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. N'Dinga'nın Cumartesi günü kampa katılması bekleniyor.
- 12:29 Akhisar Belediyespor, BAE ekibi Al-Wasl'da forma giyen 30 yaşındaki Portekizli sol kanat oyuncusu Helder Barbosa ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:02 Alanyaspor'un anlaşma sağladığı Fransız kaleci Remy Riou, sağlık kontrolünden geçti. Remy Riou, Fransa'da 5 yıldır Nantes takımının kalesini koruyordu.
- 11:36 Samsunspor, attığı 13 golle Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan sol kanat oyuncusu Boubacar Dialiba ile büyük ölçüde anlaştı.
- 11:16 Juventus'un Milan'dan transfer ettiği 24 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mattia De Sciglio, sağlık kontrollerinden geçmek için Torino'ya geldi.
- 11:10 Şanlıurfaspor, daha önce Adanaspor ve Gaziantepspor formaları da giyen ofansif orta saha oyuncusu Oğuzhan Türk'ü Hollanda'nın Emmen takımından transfer etti.
- 10:58 Kastamonuspor, BB Erzurumspor ile şampiyonluk yaşayan Halil İbrahim Tuna ile anlaştı.
- 10:44 Bursaspor'un ilgilendiği Samuel Adegbenro için kulübü Viking, 1.5 milyon Euro isteyince Le Guen: "O kadar para verilmez." dedi. 1995 doğumlu Nijeryalı sol kanat oyuncusu Adegbenro, 3 sezondur forma giydiği Viking ile Norveç'te 73 maçta 16 gol, 12 asist yaptı.
- 09:20 Basketbol - Kenan Sipahi, Beşiktaş Sompo Japan ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
- 08:52 Ankaragücü, İsviçre ekibi FC Will'in forvet arkası oyuncusu Erhan Yılmaz ile anlaştı
- 00:40 BB Erzurumspor, Yunanistan'ın Xanthi takımında oynayan Tunuslu milli forvet oyuncusu Hamza Younes ve Gökhan Karadeniz ile anlaştı.
- 23:10 Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısında Gaziantepspor'da kiralık olarak forma giyen Brezilyalı kaleci Paulo Victor, ülkesinin güçlü takımlarından Gremio ile sözleşme imzaladı
- 23:02 Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 22:04 Sivasspor, Adanaspor'da forma giyen Cem Özdemir ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:12 West Ham United, Manchester City kalecisi Joe Hart'ı kiralık olarak transfer etti. Kiralama bedeli 5,5 milyon Euro, satın alma opsiyonu ise 11,5 milyon Euro olarak belirlendi.
- 20:56 Ankaragücü, Adana Demirspor forması giyen Sercan Kaya ile sözleşme imzaladı.
- 20:50 Lazio, birçok Türk takımının gündemine gelen Liverpool'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Lucas Leiva'yı 5,5 milyon Euro'ya transfer etti.
- 20:15 Eskişehirspor, başarılı kanat oyuncusu Ofoedu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 19:40 Nice, Lyon'un serbest bıraktığı sağ bek Christophe Jallet'yi kadrosuna kattı.
- 19:26 İstanbulspor, Bursaspor'un 1995 doğumlu kalecisi Okan Koçuk'u kiraladı.
- 19:10 Balıkesirspor, sağ bek oyuncusu Cüneyt Köz ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 18:15 Kayserispor, Palermo forması giyen Polonyalı stoper Thiago Cionek ile anlaştı.
- 17:30 Giresunspor, Çaykur Rizespor forması giyen Mehmet Akyüz'ü transfer etti.
- 16:10 Fenerbahçe'nin 3 yıllığına anlaştığı Mauricio Isla, yarın 23.30'da İstanbul'a geliyor.
- 14:57 Galatasaray, 19 yaşındaki Uruguaylı sol bek Mathias Oliveira'yı sağlık kontrolünden geçirdi.
- 14:55 Kayserispor, Sivasspor'dan sol bek Erkan Kaş ve CFR Cluj'den sağ bek Tiago Lopes ile 1+1 yıllık, Samsunspor'dan sağ bek Canberk Aydın ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:50 Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu Kayseri'de yaşamak istemediği için Kayserispor'a transferi iptal oldu. Tecrübeli oyuncu Göztepe ile prensipte anlaştı.
- 13:54 Bursaspor, Hollanda ekibi Utrecht'te forma giyen 23 yaşındaki Fas asıllı orta saha oyuncusu Yassin Ayoub ile anlaştı. (Voetbal International)
- 13:44 Sivasspor, Adanaspor'da forma giyen sol kanat oyuncusu Cem Özdemir ile anlaştı.
- 13:40 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Marko Guduric, İstanbul'a geldi.
- 13:21 Sivasspor, Erkan Kaş'ın transferi konusunda Kayserispor ile anlaştıklarını açıkladı.
- 13:15 Konyaspor, Lausanne-Sport forması giyen ve İsviçre alt yaş gruplarında 44 kez milli olan gurbetçi orta saha oyuncusu Musa Araz ile prensipte anlaştı.
- 13:09 BB Erzurumspor, Sivasspor'dan ayrılan tecrübeli oyuncu Burhan Eşer ile anlaştı.
- 13:07 Juventus, Arsenal'in 27 yaşındaki Polonyalı kalecisi Wojciech Szczesny'i 10.5 pound bonservisle transfer etti. Szczesny, bu sabah sağlık kontrolleri için Torino'ya geldi.
- 13:03 Genoa, Milan'dan 1990 doğumlu forvet oyuncusu Gianluca Lapadula'yı 2 milyon Euro'ya kiraladı. Lapadula'nın satın alma opsiyonu ise 11 milyon Euro olarak belirlendi.
- 12:58 Kayserispor, Samsunspor'da forma giyen 1994 doğumlu sağ bek Canberk Aydın ile anlaştı.
- 12:55 Giresunspor, Nancy’nin golcü oyuncusu Maurice Junior Dale ile 2 yıllığına anlaştı.
- 11:50 Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Sabri Sarıoğlu konusu kapandı. İş işten geçti, aradı 'Geliyorum' dedi ama istemedik. Sağ beke Tiago Lopes'i aldık."
- 10:30 Bursaspor'un gündemine gelen Marsilya'nın 23 yaşındaki stoperi Baptiste Aloe, Valenciennes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 09:22 Lassana Diarra, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ye transfer oldu.
- 09:13 Elazığspor, İzlanda milli takım oyuncusu Elmar Bjarnason ile sözleşme imzaladı.
- 00:51 Akhisar Belediyespor ve Kayserispor formalarıyla uzun yıllardır ligimizde mücadele eden stoper Douglao, Güney Kıbrıs ekibi Anorthosis'e transfer oldu.
17 Temmuz 2017 Pazartesi
- 22:16 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş, Amerikalı oyuncusu James Nunnaly'nin sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak 1 yıl daha takımda tuttuğunu açıkladı.
- 20:14 Kayserispor, CFR Cluj'un 28 yaşındaki Portekizli sağ beki Tiago Lopes ile anlaştı.
- 19:49 Yeni Malatyaspor, Utrecht'te oynayan ofansif orta saha oyuncusu Nacer Barazite ile anlaştı.
- 19:24 Panathinaikos, Corinthians'tan forvet Luciano Neves ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:25 Karabükspor, Gabriel Torje ile satın alma opsiyonlu kiralık sözleşme imzaladı.
- 17:30 Göztepe, Newcastle United forması giyen forvet oyuncusu Yoan Gouffran ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:14 Elazığspor, en son Danimarka'da Aarhus forması giyen İzlanda milli takımının orta saha / sol kanat oyuncusu Elmar Bjarnason ile ön protokol imzaladı.
- 17:08 Valladolid, Barcelona'dan 28 yaşındaki kaleci Jordi Masip ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:32 Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor'dan ayrılan Kaan Kanak ile sözleşme imzaladı.
- 15:26 Konyaspor'dan ayrılan Dimitar Rangelov, Ümraniyespor ile sözleşme imzaladı.
- 15:03 Alanyaspor'da durumu merak konusu olan Brezilyalı yıldızı Vagner Love, bu sabah Alanya'ya gelerek idmanlara başladı.
- 15:01 Galatasaray'da Östersunds turu geçilmezse, Igor Tudor gönderilecek ve tecrübeli teknik adam Mircea Lucescu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak. (Gazeta Sporturilor)
- 14:40 Galatasaray, Mariano ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. 4 milyon Euro bonservis (+500 bin € bonus) ile transfer edilen Mariano, yıllık 2,3 milyon Euro alacak.
- 14:28 Belçika ekiplerinden Royal Antwerp, bonservisi Porto'da olan eski Galatasaraylı kaleci Sinan Bolat ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
- 14:00 Beşiktaş, Khouma Babacar için Fiorentina'ya 7 milyon Euro teklif etti. 12 milyon Euro isteyen İtalyan ekibinin yarına kadar siyah-beyazlı kulübe bir yanıt vermesi bekleniyor.
- 13:50 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş, NBA'de Los Angeles Lakers forması giyen 1991 doğumlu, 2,08m boyundaki power-forvet Thomas Robinson ile anlaşmaya çok yakın.
- 11:26 Sarıyer, Galatasaray U21 takımında forma giyen forvet oyuncusu Kerem Çalışkan ile anlaştı.
- 11:10 Samsunspor formasıyla ülkemizde de oynayan 33 yaşındaki Burkina Fasolu forvet oyuncusu Aristide
Bance, Mısır ekibi Al Masry ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:05 Basketbol - CSKA Moskova, geçen yıl NBA'de Philadelphia 76’ers forması giyen İspanyol oyuncu Sergio Rodriguez ile 2+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
- 10:51 Avustralya ekibi Adelaide United, Çin'in Hebei China takımında forma giyen eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ü kiralık olarak transfer ettiklerini açıkladı.
- 10:48 Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, sağlık kontrolünden geçti.
- 10:34 Göztepe, Newcastle United'ın forveti Yoan Gouffran ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
- 10:26 Galatasaray'ın yeni transferi Mariano, bugün 14.30'da resmi sözleşmeye imza atacak.
- 09:45 Basketbol - Gaziantep Basketbol, geçen sezon Fransa’nın Elan Chalon takımında forma giyen Amerikalı oyuncu Cameron Clark ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 01:25 Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Makedonya'nın genç yeteneği Eljif Elmas, İstanbul'a geldi. 1999 doğumlu Makedon oyuncu, ofansif orta saha pozisyonunda oynuyor.
- 01:05 Fenerbahçe, Şilili sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllığına anlaştı. Cagliari ile sözleşmesini fesheden Mauricio Isla'nın Salı günü Türkiye'de olması bekleniyor. (Sky Italia)
- 00:40 Gençlerbirliği ve Kayserispor formaları da giyen James Troisi, Avustralya'nın Melbourne Victory takımından İsrail ekibi Maccabi Haifa'ya transfer oldu.
16 Temmuz 2017 Pazar
- 20:05 West Ham United, Manchester City'nin tecrübeli kalecisi Joe Hart'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 19:18 Galatasaray, Stoke City'nin Fransız orta saha oyuncusu Giannelli Imbula ile anlaştı. Kulübü Stoke City ile kiralama konusunda görüşmeler sürüyor. (NTV Spor)
- 19:15 Sevilla, Manchester City'den Nolito'yu 9 milyon Euro'ya transfer ettiğini açıkladı.
- 19:06 Milan, Lazio'dan transferi Lucas Biglia ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 18:50 Flamengo, Valencia'nın penaltı kurtarma ustası kalecisi Diego Alves'i transfer etti.
- 18:10 Konyaspor'da Avusturya kampına götürülmeyen İbrahim Alan, Tuzlaspor ile anlaştı.
- 17:16 PSV, orta saha oyuncusu Marco van Ginkel'i Chelsea'den 1 yıl daha kiraladı.
- 16:58 Konyaspor'da Romen golcü Ioan Hora ile birlikte Emrecan, Mücahit, İbrahim ve Özkan; Avusturya kampına götürülmüyor. Konyaspor'da bekleneni veremeyen Ioan Hora'nın alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi ya da kiralık gönderilmesi planlanıyor.
- 16:20 Tigres, Beşiktaş'ın André-Pierre Gignac için yaptığı 4 milyon Euro'luk teklifi, oyuncu için daha yüksek teklifler gelmesi nedeniyle reddetti. (NTV Spor)
- 16:02 Basketbol - Trabzonspor Medical Park, Büyükçekmece'den tanıdığımız Birleşik Amerikalı skorer guard Osiris Aldridge'i kadrosuna kattı.
- 14:50 Ankaragücü, Göztepe forması giyen stoper Gençer Cansev ile anlaşmaya vardı.
- 14:10 Basketbol - Sakarya BŞB Basket, geçtiğimiz sezon NCAA'de Georgetown forması giyen ve NCAA All-Star smaç şampiyonu olan Rodney Pryor ile sözleşme imzaladı.
- 13:42 Barcelona'nın yeni transferi Nelson Semedo, formayı giyip resmi sözleşmeyi imzaladı.
- 13:26 Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, kadro dışı bırakılan Deniz Yılmaz'ı affetti.
- 13:20 Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta: "Burak Yılmaz yeniden Trabzonspor'a dönmek istiyor. Çin kulübüyle anlaşırsak Burak'ta sorun olmayacak, net söylüyorum. Burak, yarın Çin'e dönecek. Bizim görüşmeleri yapan ekip de gidecek ve işi bitirmeye çalışacağız. Umarım anlaşacağız."
- 13:06 AS Roma, Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Roma'da yıllık 1,5 milyon Euro maaş alacak olan Cengiz Ünder, yeni takımında 17 numaralı formayı giyecek.
- 12:45 Real Madrid, Real Betis'ten transfer ettiği 20 yaşındaki Dani Ceballos'un serbest kalma bedelini 500 milyon Euro olarak belirledi. (AS)
- 01:43 Chelsea, savunma oyuncusu Kurt Zouma'nın sözleşmesini 2 yıl uzatıp Stoke City'e kiralayacak. Beşiktaş ve Nice de Zouma'yı transfer etmek için çalışmalar yapıyordu.
- 01:17 Kayserispor, Ahmet Oğuz'u transfer etmek için kulübü Gençlerbirliği ile görüşüyor. Bonservis görüşmelerinde önemli mesafe katedildi.
- 00:10 BAL ekibi Somaspor, Süper Lig'den tanıdığımız Brezilyalı golcü Jaba'yı transfer etti. Jaba, geçen sezon Eskişehirspor Kurtuluşspor ve Gebzespor formalarıyla 17 gole imza atmıştı.
15 Temmuz 2017 Cumartesi
- 23:55 Karabükspor, daha önce Konyaspor ve Osmanlıspor formalarıyla ligimizde oynayan Rumen sağ kanat oyuncusu Gabriel Torje'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- 23:50 Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC, Antalyaspor'un Boşnak stoperi Kenan Horic ile anlaştı.
- 23:42 Galatasaray'ın Sevilla'dan transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Mariano, İstanbul'a geldi.
- 23:26 AC Milan, Lucas Biglia'yı 20 milyon Euro'ya transfer ettiğini resmen açıkladı.
- 23:02 Fransa Ligue2 ekibi Auxerre, Bursaspor'dan Yaya Sane'yi yeniden satın alma opsiyonuyla kiraladı. Sane, yeni takımıyla idmanlara çıkmaya başladı.
- 22:10 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş'un da hedefinde olan İspanyol oyuncu Sergio Rodriguez, CSKA Moskova ile 2020 yılına kadar anlaştı.
- 21:17 Göztepe, Başakşehir'in orta saha oyuncusu Rajko Rotman ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:06 Boluspor, Senegal’de Casa Sports forması giyen Cherif Salif Sane ile 3 yıllığına anlaştı.
- 20:39 Sivasspor, Miroslav Stoch'u transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşmeler yapıyor.
- 20:36 Igor Tudor, Napoli'nin Hırvat sol beki Ivan Strinic'in transfer edilmesini istiyor.
- 20:30 Kayserispor, geçen sezon başarılı performansıyla herkesin dikkatini
çeken ofansif orta saha oyuncusu Deniz Türüç'ün sözleşmesini 2019-20 sezonu sonuna kadar uzattı.
- 20:06 Tianjin Quanjian, Köln'ün golcüsü Anthony Modeste'yi 35 milyon Euro'ya transfer etti.
- 20:01 Porto, Feirense forması giyen kaleci Vana Alves ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:20 Atiker Konyaspor, geçen sezon Başakşehir forması giyen sol bekler Eren Albayrak ve Ferhat Öztorun ile sözleşme imzaladı. Eren ile 3, Ferhat ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.
- 18:51 Portekiz ekibi CD Tondela, Lyon'dan sağ bek Fahd Moufi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:40 Chelsea, Monaco'dan Tiemoue Bakayoko'yu 45 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 18:37 Galatasaray, Sevilla'nın 31 yaşındaki Brezilyalı sağ beki Mariano'nun transferi için oyuncu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.
- 17:40 Basketbol - Banvit forması giyen Jordan Theodore, EA7 Milano'ya transfer oldu.
- 17:26 Mersin İdman Yurdu, en son Manisaspor'u çalıştıran Koray Palaz ile anlaştı.
- 17:20 Celta Vigo, Danimarka ekibi Nordsjælland'da forma giyen 1994 doğumlu Slovak orta saha oyuncusu Stanislav Lobotka ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:14 Manchester City, Vasco da Gama forması giyen orta saha oyuncusu Douglas Luiz'i 10
milyon pound karşılığında transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:15 AS Roma, PSV Eindhoven'dan Hector Moreno'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
- 14:36 Ankaragücü'nde tecrübeli oyuncu Serkan Balcı'nın yanı sıra Emre Kara, Erhan Şentürk ve Cenk Kaplan da 21 kişilik Erzurum Kampı listesine alınmadı.
- 14:18 Schalke 04, Eintracht Frankfurt'un 28 yaşındaki sol beki Bastian Oczipka'yı 4,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edip 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:06 Şanlıurfaspor, Ankaragücü ile şampiyonluk yaşayan sol bek Hurşit Taşçı ile anlaştı.
- 13:15 Sivasspor, Trabzonspor'dan ayrılan forvet Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:20 Yeni Malatyaspor'un Arjantin'den transfer ettiği forvet oyuncusu Emanuel Dening, sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.
- 11:34 Gazişehir Gaziantep FK, geçtiğimiz günlerde Giresunspor ile de görüşen Nancy'nin forveti Maurice Dale ile anlaşmak üzere. Golcü oyuncu, görüşmek için Türkiye'ye geliyor.
- 01:05 Başakşehir, Chedjou'nun sakatlığı nedeniyle Manchester City'den Jason Denayer'i kiralamak için görüşmeler yapıyor.
14 Temmuz 2017 Cuma
- 23:55 Freiburg, Leicester City'de forma giyen Bartosz Kapustka'yı 1 yıllığına kiraladı.
- 23:30 Bursaspor, U21 ve U19 takımlarında forma giyen 1997 doğumlu Paschal Okoli ve 1998
doğumlu Yusuf Muhammed ile 3+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
- 23:02 Juventus, Milan'ın Bonucci transferi için 42 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.
- 22:10 Ankaragücü, yeni transferleri Lanre Kehinde ve Kibong Mbamba ile sözleşme imzaladı.
- 21:30 Başakşehir'den ayrılan Eren Albayrak, Göztepe ile anlaşamadı. Eren, yarın sol bek arayışlarını sürdüren Atiker Konyaspor ile sözleşme imzalayacak.
- 21:12 Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak Yılmaz'ın menajeriyle görüşüyor. (beIN Sports)
- 21:05 Lyon, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Marcelo ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 20:15 Malaga ile anlaşan Cenk Gönen, sağlık kontrolünden geçmek üzere İspanya'ya gitti.
- 20:02 Galatasaray, Wesley Sneijder'in sözleşmesinin feshedildiğini ve 3 yıl içinde Türkiye'de başka bir kulübe transfer olursa 20 milyon Euro tazminat ödeyeceğini açıkladı.
- 19:45 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş, Sırp forvet Marko Guduric ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:42 Kütahyaspor, Türk Futbolu'nun gezgin ismi Fildişili golcü Serge Djiehoua'yı transfer etti.
- 19:40 Eski Galatasaraylı Abdul Kader Keita, BAL ekibi Eskişehir Kurtuluşspor'a transfer oldu.
- 19:26 İstanbulspor, Bursaspor'un genç kalecisi Okan Koçuk'u 1 yıllığına kiraladı.
- 19:05 Mainz, Monaco'dan 5 milyon Euro'ya aldığı Abdou Diallo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:35 Barcelona'nın Benfica'dan Nelson Semedo'yu transfer ettiğini resmen duyurdu.
- 18:28 Kasımpaşa, Junior FC'nin 26 yaşındaki Kolombiyalı golcüsü Michael Rangel'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
- 18:26 Adana Demirspor, Portekiz'in Desportivo Aves takımında forma giyen Senegalli sol kanat oyuncusu Theo Mendy'i transfer etti.
- 18:19 Manisaspor, Gümüşhanespor’dan forvet Zahit Fındık ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayıp Göztepe’den kaleci Göktuğ Bakırbaş’ı 1 yıllığına kiraladı.
- 17:43 Galatasaray, Semih Kaya için Sparta Prag'dan 2 milyon Euro bonservis alınacağını açıkladı.
- 17:37 Manchester City, Tottenham'ın sağ beki Kyle Walker'ı 57 milyon Euro bonservis bedeliğ karşılığında transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:17 Barcelona, Everton'da forma giyen eski futbolcusu Gerard Deulofeu'yu geri alma maddesini kullanarak 12 milyon Euro'ya yeniden kadrosuna kattı.
- 16:08 Sparta Prag, Semih Kaya'yı Galatasaray'dan transfer ettiklerini resmen açıkladı.
- 16:08 Hoffenheim, Bayern Münih'in Werder Bremen'den 8 milyon Euro'ya transfer ettiği sol kanat oyuncusu Serge Gnabry'yi 1 yıllığına kiraladı.
- 15:27 Göksel Gümüşdağ, Roma’nın Cengiz Ünder için Başakşehir’e 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini ve oyuncunun sonraki satışından net %20 pay alacaklarını açıkladı.
- 15:24 AC Milan, Leonardo Bonucci'nin transferi için Juventus ile 40 milyon Euro'ya anlaştı. 5 yıllık sözleşme imzalanacak olan Bonucci, yıllık 7,5 milyon Euro
+bonuslar alacak.
- 15:08 Deportivo, Valencia forması giyen Zakaria Bakkali'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
- 15:04 Çin ekibi Henan Jianye, Akhisarspor'dan ayrılan Ricardo Vaz Te'nin transferini açıkladı.
- 14:55 Trabzonspor, Muhammet Demir'in sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
- 14:43 Elazığspor, en son İsrail'de Hapoel Beer Sheva forması giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Lucio Maranhao ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Sağlık kontrolünden sonra imzayı atacak.
- 14:40 Basketbol - Galatasaray Odeabank, en son İspanya'da Gran Canaria forması giyen Amerikalı uzun forvet Richard Hendrix ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:30 Başakşehir düzenlenen imza töreniyle Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler ve Hannover 96'dan 1 milyon Euro'ya transfer ettiği Mevlüt Erdinç ile 3'er yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:21 ABD'de Cosmopolitan Lig'de mücadele edecek olan Malatyaspor USA, teknik direktörlüğe Ümit Karan'ı getirdikten sonra Engin Baytar ile sözleşme imzaladı.
- 14:17 Sivasspor, Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Muhammet Demir ile görüşüyor.
- 14:06 Basketbol - Galatasaray Odeabank, Trabzonspor'da oynayan Dwight Hardy'i transfer etti.
- 14:02 Basketbol - Darüşşafaka, Amerikalı forvet James Bell ile her konuda anlaşma sağladı.
- 13:32 Göksel Gümüşdağ: "Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler dışında transferlerimiz olacak. Kerim Frei ile görüşüyoruz. Cengiz Ünder'i 14.30'da Roma'ya uğurlayacağız."
- 13:29 Gençlerbirliği, Nancy'de forma giyen 1989 doğumlu Moritanya asıllı defansif orta saha oyuncusu Diallo Guidileye ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:21 Atalanta, Juventus'un sağ kanat oyuncusu Riccardo Orsolini'yi 2 yıllığına kiraladı.
- 12:15 Sivasspor, Dinamo Moskova'nın 28 yaşındaki stoperi Vitali Djakov ile sözleşme imzaladı.
- 12:06 Cenk Gönen, İspanyol ekibi Malaga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. (Hürriyet)
- 11:38 Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Breziliyalı stoper Marcelo, resmi sözleşmeyi imzaladı.
- 11:26 Real Madrid, Real Betis'in orta saha oyuncusu Dani Ceballos ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.
- 10:56 Barcelona'nın Benfica'dan 30 milyon Euro'ya transfer ettiği 1993 doğumlu sağ bek Nelson Semedo, İspanya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçti.
- 09:55 Göztepe, geçen sene Maccabi Tel Aviv forması giyen eski Kasımpaşalı ofansif orta saha oyuncusu Oscar Scarione ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 09:42 Basketbol - Anadolu Efes, geçen sezon Galatasaray Odeabank'ta forma giyen Amerikalı guard Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 00:49 Balıkesirspor formasıyla bu sezon TFF 1.Lig'de oynadığı 28 maçta 14 gol atan Kamerunlu golcü Christian Bekamenga, Çin ekibi Liaoning Whowin'e transfer oldu.
- 00:15 Başakşehir, Gökhan İnler için 14.00'da imza töreni düzenleyecek. Başakşehir, ayrıca Kerim Frei'ın transferi için de kulübü Birmingham ile görüşmelere başladı.
- 00:06 Göztepe'ye transferi gerçekleşmeyen Aston Villa'nın sol beki Aly Cissokho, Yeni Malatyaspor ile anlaşmaya yakın. (RMC Sport)
- 23:55 Alanyaspor, St.Etienne forması giyen İsviçreli stoper Leo Lacroix ile görüşüyor.
- 23:41 BAL ekibi Sinopspor, eski Bursasporlu golcü Teteh Bangura ile anlaşmaya vardı.
- 23:31 Göztepe, eski Kasımpaşalı ofansif orta saha Oscar Scarione ile sözleşme imzaladı.
- 23:23 Sunderland, Everton'dan sağ kanat oyuncusu Aiden McGeady ve FC Bury takımının forvet oyuncusu James Vaughan ile sözleşme imzaladı.
- 23:16 AC Milan, Lazio'dan Lucas Biglia'yı 17 milyon Euro +bonuslar karşılığında transfer etti.
- 23:02 Galatasaray, Manchester United'ın orta saha oyuncusu Marouane Fellaini ile görüşüyor.
- 20:45 Basketbol - Fenerbahçe'den NBA'e giden Bogdan Bogdanovic, yeni takımı Sacramento Kings ile sözleşme imzaladı.
- 20:10 Adanaspor'un Brezilyalı forveti Reynaldo, İsviçre'nin Young Boys takımına transfer oldu.
- 18:20 BB Erzurumspor, geçen sezon Kayserispor'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Kubilay Sönmez ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:22 Başakşehir'den AS Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, yarın İtalya'ya gidecek ve Cumartesi günü yeni takımı Roma için sağlık kontrollerinden geçecek.
- 17:15 Gazişehir Gaziantep FK'nın Auxerre'den transfer ettiği Adama Ba, antrenmana çıktı.
- 16:38 Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'da gözden düşen Sefa Yılmaz ve Eskişehirspor'dan ayrılan Kaan Kanak ile görüşüyor. Görüşmeler olumlu, taraflar anlaşmaya yakın.
- 15:42 Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Marcelo'nun 7 milyon Euro bonservis + 500 bin Euro performansa
dayalı bonus karşılığında Lyon'a transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
- 15:36 Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarında da şans bulan 1999 doğumlu defansif orta saha oyuncusu Oğuz Kağan
Güçtekin'e AZ Alkmaar'dan sonra Manchester City de talip oldu.
- 15:29 Monaco, Polonyalı stoperi Kamil Glik'in sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.
- 15:12 Sevilla, önceki günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Lille'in sağ beki Sebastien Corchia ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:08 Milan, Bonucci için 30 milyon Euro teklif etti ancak Juventus, 45 milyon Euro istiyor. (Sky Italia)
- 14:50 Yeni Malatyaspor, Hamburg forması giyen forvet oyuncusu Batuhan Altıntaş ile ilgileniyor.
- 14:42 Şanlıurfaspor, Manisaspor forması giyen stoper Nuri Terliksiz ile sözleşme imzaladı.
- 14:40 Galatasaray'dan yıllık 1,25 milyon Euro alan Sabri Sarıoğlu, 2 yıllık anlaşmaya vardığı yeni takımı Kayserispor'da yıllık 375 bin Euro garanti ücret alacak.
- 14:23 Basketbol - Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Sakarya BŞB Basket, geçen sezon Elan Chalon ile Fransa şampiyonu olan 2,18m boyundaki pivot Moustapha Fall'ı transfer etti.
- 14:12 Başakşehir'de Roma ile anlaşan Cengiz Ünder ve Ferhat Öztorun'dan (Kasımpaşa) sonra
Göztepe ile anlaşan Eren Albayrak ve Rajko Rotman da kamptan ayrıldı.
- 14:10 Villarreal, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'nun sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.
- 13:14 Başakşehir, sol bek Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını duyurdu. Ferhat Öztorun'un bugün Süper Lig'deki bir başka İstanbul ekibi Kasımpaşa'ya imza atması bekleniyor.
- 13:08 2.Lig ekibi Gümüşhanespor, Tita ve Wederson ile anlaştıklarını resmen açıkladı.
- 12:55 Olympiakos, Konyaspor'un savunma oyuncusu Jagos Vukovic'i transfer ettiğini duyurdu.
- 12:40 Medipol Başakşehir, milli forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç ile anlaşmaya vardı. (beİN Sports)
- 12:31 Göztepe Başkanı Mehmet Sepil: "Newcastle United'dan Yoan Gouffran ile görüşmeler olumlu gidiyor. Scarione İzmir'e geldi, sağlık kontrolünde. Başakşehir'den Eren Albayrak ve Rajko Rotman ile anlaştık, iki oyuncuyu da yarın bekliyoruz."
- 12:26 Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu Erdi Can Şehit'i 1 yıllığına kiraladı.
- 12:22 Gazişehir Gaziantep FK, Adanaspor forması giyuen Sami Can Keskin'i kadrosuna kattı.
- 12:17 Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan İnler, Medipol Başakşehir ile 3 yıllığına anlaştı. (beIN Sports)
- 11:35 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş forması giyen Ekpe Udoh, NBA takımlarından Utah Jazz ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
- 11:15 Akhisarspor'dan ayrılan forvet oyuncusu Ricardo Vaz Te, Çin ekibi Henan Jianye ile anlaştı.
- 10:37 Trabzonspor ve Montpellier, Hamburg'dan ayrılan İsviçre milli takımı stoperi Johan Djourou'yu transfer etmek için yarışıyor. (L'Equipe)
- 09:50 Kayserispor, Katar'ın Lekhwiya takımında oynayan Tunus Milli Takımı'nın sol kanat oyuncusu Youssef Msakni ile görüşüyor.
- 09:28 Ankaragücü, en son İran ekibi Machine Sazi Tabriz forması giyen Brezilyalı stoper Edson Henrique ile sözleşme imzaladı.
- 09:22 Göztepe, Kasımpaşa formasıyla tanıdığımız ofansif orta saha oyuncusu Oscar Scarione ile anlaşmaya vardı. Scarione, ögleden sonra sağlık kontrolunden geçecek.
- 00:38 Kasımpaşa, Başakşehir forması giyen sol bek Ferhat Öztorun ile anlaştı.
- 00:20 Çin ekibi Tianjin Quanjin, Köln'ün Fransız golcüsü Anthony Modeste'yi 6 milyon Euro bedelle 2 yıllığına kiraladı. Satın alma opsiyonu 29 milyon Euro.
- 00:05 Real Sociedad, Manchester United'in 1995 doğumlu kanat oyuncusu Adnan
Januzaj'ı 10 milyon Euro'ya transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.
12 Temmuz 2017 Çarşamba
- 23:21 Kayserispor, Galatasaray'dan ayrılan tecrübeli sağ bek Sabri Sarıoğlu ile 2 yıllığına anlaştı.
- 22:27 Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'dan ayrılan orta saha Sedat Ağçay ile sözleşme imzaladı
- 21:26 Basketbol - Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka'da forma giyen oyun kurucu Mehmet Yağmur anlaştı. 1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Yağmur, 300 bin dolar alacak.
- 20:27 Çin ekibi Jiangsu Suning, Lorient'in 28 yaşındaki forvet oyuncusu Benjamin Moukandjo'yu 5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- 20:09 Juventus, Bayern Münih'ten Douglas Costa'yı 6 milyon Euro karşılığında 1
yıllığına kiraladı. Douglas Costa'nın satın alma opsiyonu 40 milyon Euro.
- 20:00 Sivasspor formasıyla ligimizde de oynayan Litvanyalı kaleci Ernestas
Setkus, Hollanda ekibi ADO Den Haag'dan İsrail'in Hapoel Haifa takımına transfer oldu.
- 19:56 Sakaryaspor, Fenerbahçe'nin 1996 doğumlu sol beki Yasir Subaşı ve 1995 doğumlu sol kanat oyuncusu Beykan Şimşek ile kiralık olarak anlaştı.
- 18:33 Teknik direktörlüğe Levent Eriş'i getiren Gümüşhanespor, Tita ve Vederson ile anlaştı.
- 18:16 Şanlıurfaspor, Şaban Özel, Mehmet Taşçı ve Oğuzhan Türk ile sözleşme imzaladı.
- 17:39 Sevilla, Galatasaray'ın da gündemine gelen sağ bek Sebastien Corchia ile sağlık kontrollerinden sonra sözleşme imzalanacağını açıkladı.
- 17:24 Boluspor, Adana Demirspor'da forma giyen Göksu Alhas ile anlaşmaya vardı.
- 17:02 PSG, Dani Alves ile resmi sözleşmeyi imzaladı. Alves, 32 numaralı formayı giyecek.
- 16:52 Göztepe, Gaziantepspor'un forvet oyuncusu Nabil Ghilas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:33 Basketbol - Barcelona, geçen sezon Darüşşafaka Doğuş forması giyen Adrien Moerman ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
- 16:02 Konyaspor, savunma oyuncusu Jagos Vukovic takımdan ayrıldığını resmen açıkladı. Vukovic'in bu akşam Olympiakos için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
- 15:43 Beşiktaş, Brezilyalı stoperi Marcelo'nun Lyon'a transferi için Fransız ekibiyle görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
- 15:40 Elazığspor, en son Anadolu Selçukspor'da oynayan eski Galatasaraylı sağ bek, sağ kanat oyuncusu Serkan Kurtuluş'u renklerine bağladı.
- 15:31 Atletico Madrid, Sevilla'nın sağ kanat oyuncusu Vitolo'yu transfer etti. Vitolo,
Atletico'nun cezası nedeniyle Ocak ayına kadar Las Palmas'ta kiralık
oynayacak
- 15:02 Bandırmaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Birhan Vatansever ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:36 Crystal Palace, Chelsea'nin 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Ruben Loftus-Cheek'i kiraladı.
- 14:24 Borussia Dortmund, orta saha oyuncusu Mahmoud Dahoud ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:12 Stuttgart, Leicester City kalecisi Ron-Robert Zieler'i 4 milyon Euro'ya transfer etti.
- 13:17 Başakşehir ile yollarını ayıran Bekir İrtegün'e Antalyaspor ve Göztepe talip oldu.
- 12:50 Basketbol - Anadolu Efes, Avtodor Saratov forması giyen Amerikalı guard Josh Adams ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:41 Boluspor, anlaşmaya vardığı Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Elyasa Süme'nin şike iddialarına karışması üzerine transferinden vazgeçti.
- 12:28 Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Marcelo, sağlık kontrolü için bugün 15.00'te Lyon'a gidecek.
- 11:43 BB Erzurumspor, Akhisar Belediyespor'un orta saha oyuncusu Abdulkadir Özdemir ve Menemen Belediyespor'dan stoper Veli Çetin ile sözleşme imzaladı.
- 11:34 Basketbol - Anadolu Efes forması giyen Cedi Osman, NBA ekibi Cleveland Cavaliers ile 3 yıl için 8.5 milyon dolarlık sözleşme imzaladı. (beIN Sports)
- 11:23 BB Erzurumspor, Yeni Malatyaspor kalecisi Hakan Canbazoğlu ile sözleşme imzaladı.
- 10:55 Douglas Costa, Juventus için sağlık kontrolünden geçiyor.
- 10:49 Juventus'tan ayrıldıktan sonra Manchester City'e imza atması beklenirken son anda kararını değiştirip PSG'ye giden Dani Alves, yeni takımında yıllık net 14 milyon Euro kazanacak.
- 09:48 Galatasaray'ın Maicon'dan önce transferi için büyük çaba sarfettiği İtalyan stoper Francesco Acerbi, kulübü Sassuolo ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 09:36 Sao Paulo, Valencia forması giyen Brezilyalı stoper Aderlan Santos'u 1.5 yıllığına kiraladı.
- 09:25 Fenerbahçe, Milan'ın 1992 doğumlu sol kanat/forvet oyuncusu M'Baye Niang ile yıllık 3.5 milyon Euro maaş karşılığında 4 yıllığına anlaşma sağladı. (Mediaset)
- 08:45 Marsilya U21 takımında forma giyen 1997 doğumlu sol kanat oyuncusu Deniz Erdoğan, İngiltere ekibi Watford'un davetini kabul ederek Londra temsilcisi ile antrenmanlara başladı.
- 00:33 AS Roma, Cengiz Ünder için Başakşehir ile 13 milyon Euro'ya anlaştı. Roma, Cengiz'i cuma günü sağlık kontrolünden geçirecek. 5 yıllık sözleşme imzalayacak olan Cengiz, ilk yıl 1,5 milyon Euro maaş alacak, sonraki yıllarda maaşı kademeli olarak artacak. (Sky Italia)
11 Temmuz 2017 Salı
- 20:46 Marsilya, Sevilla'dan transfer ettiği stoper Adil Rami ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:38 Nancy, Montpellier kalecisi Geoffrey Jourdren ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:27 Manisaspor, Eskişehirspor'da forma giyen Gabonlu forvet Axel Meye ve Çaykur Rizespor'da forma giyen Nijeryalı ofansif orta saha Iyayi Atiemwen ile sözleşme imzaladı.
- 20:20 Giresunspor, Nancy forması giyen forvet oyuncusu Maurice Junior Dale'e 2 yıllık sözleşme önerdi. Görüşmeler sürüyor, kulübü satmak istemese de Giresunspor ısrarcı.
- 19:43 Milan, Gianluigi Donnarumma ile 2021'e kadar yeni sözleşme imzaladı. Gianluigi Donnarumma, 4 yılda 24 milyon Euro kazanacak. Anlaşma dahilinde transfer edilen ağabeyi 27 yaşındaki ağabeyi Antonio Donnarumma da yıllık 1 milyon Euro alacak.
- 19:15 Erman Kılıç, Menemen Belediyespor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- 18:16 Bursaspor'un da gündemine gelen Bastia'nın 22 yaşındaki stoper/sağ bek oyuncusu Alexander Djiku, 2 milyon Euro bonservisle Fransız ekibi SM Caen'e transfer oldu.
- 18:05 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu, Emre Mor transferinde kiralama önceliğinin kendilerinde olduğunu ancak Dortmund'un kararını 25 Temmuz'da vereceğini açıkladı.
- 17:45 Bandırmaspor, Göztepe'de forma giyen Emre Aygün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:17 Juventus'tan ayrılan Brezilyalı sağ bek Dani Alves, PSG'ye transfer oldu.
- 17:14 Basketbol - Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka'da oynayan eski oyuncusu Birkan Batuk ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 17:09 Karabükspor, Altay'da forma giyen 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Yolcu Mansız ile anlaştı.
- 15:55 Marsilya, eski kalecisi Steve Mandanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:49 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Nicolo Melli, İstanbul'a geldi.
- 15:42 Bayern Münih, James Rodriguez'i Real Madrid'den 2 yıllığına kiraladığını açıkladı. Bayern, Rodriguez'i 2 yıl kiralamak için 10 milyon Euro ödeyecek ve 2019'da 35,2 milyon Euro'ya satın alabilecek.
- 15:30 Beşiktaş, Gökhan İnler'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.
- 14:36 Balıkesirspor, teknik direktör Can Cangök ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 14:31 Sakaryaspor, en son Boluspor forması giyen Ramazan Sal ile sözleşme imzaladı.
- 14:10 Galatasaray, Brezilyalı sağ bek Mariano için Sevilla ile 4.4 milyon Euro bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Mariano ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
- 14:07 Bochum, geçen sezon 3.lig'de Lotte'yi çalıştıran ve kupadaki başarısıyla
dikkat çeken Türk asıllı teknik adam İsmail Atalan'ı takımın başına getirdi.
- 13:23 Aly Cissokho transferini sonuçlandıramayan Göztepe, sol bek pozisyonu için Başakşehir forması giyen Eren Albayrak ile anlaşmaya çok yakın.
- 13:06 Altınordu, Eskişehirspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Mehmet Murat Uçar ile sözleşme imzaladı.
- 13:02 14:49 Bayern Münih, James Rodriguez'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Real Madrid ile anlaştı.
- 12:48 BB Erzurumspor, Akhisar Belediyespor'dan ayrılan sağ bek Tolga Ünlü ile sözleşme imzaladı.
- 11:48 Chelsea, 1996 doğumlu sağ beki Ola Aina'yı 1 yıllığına Hull City'e kiraladı.
- 11:46 Hertha Berlin, Jurgen Klinsmann'ın ABD U20 forması giyen kaleci oğlu
Jonathan Klinsmann ile deneme sonrası sözleşme imzalanacağını açıkladı.
- 11:35 Sevilla, Sampdoria'dan 20 milyon Euro'ya transfer ettiği 1991 doğumlu Kolombiyalı golcü Luis Muriel ile 5 yıllık sözleşme imzanladığını açıkladı.
- 08:17 Inter, Fiorentina'nın İspanyol orta saha oyuncusu Borja Valero'yu 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ve +1,5 milyon Euro bonus karşılığında transfer etti.
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