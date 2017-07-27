Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen 1990 doğumlu stoper Mathieu Peybernes'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Lorient, Peybernes'i 6 ay önce Bastia'dan 2 milyon Euro bonservisle transfer etmişti. Ligue 1'i yakından takip eden yazarımız Çağan Kesmen, Peybernes transferini Transfer Merkezi okurları için yorumladı.
2009 yılında Sochaux’nın altyapısından A takıma yükselen Fransız stoper, 2013 yılına kadar düzenli olarak ilk 11’de forma giydikten sonra sezon sonunda takımının küme düşmesiyle Bastia ile sözleşme imzalayarak Fransa’nın en üst seviye liginde kaldı. Bastia’ya transfer olduktan sonra 3 sezonda 82 maça çıkarak istikrarlı bir performans ortaya koydu. Geçen sezon 19 maça çıktıktan sonra devre arasında Lorient’e 2 milyon Euro karşılığında transfer oldu ve play-out maçları dahil burada 20 maça çıktı. A takıma çıktığı ilk 2 sezonda Fransa A Milli takımına kadar yükseleceği düşünülen Peybernes, sahada aldığı vakit arttıkça eksileri ve artıları ön plana çıktı. Şu ana kadar sadece 2 kez Fransa A Milli takım formasını giyebilen Peybernes, Fransa U18’de 2, U19’da 7, U21’de ise 2 maça çıktı.
Stoper sıkıntısı çeken Lorient’e gelir gelmez formayı kapan 1.86 metre boyundaki stoperin en önemli özelliği pozisyon bilgisinin üst düzey olması. Önsezisi sayesinde kolay kolay bölgesinin dışına çıkmazken arkasına rakip oyuncunun sızmasına da izin vermiyor. Onun dışında savunmada toparlayıcı, mücadeleci ve lider özellikleriyle güvenilir bir yapısı mevcut. Pek hamleli bir stoper olmasa da işin akıl kısmında ligin dikkat çeken müdafaacılarından biri olabilir. Yanına sertliği ve temastan hoşlanan bir stoper yerleştirmek savunmanın kompleliğini artıracaktır. Fakat bu demek değil ki dayanaklı değil. İkili mücadelelerden kaçmayan ve kolay kolay teslim olmayan bir ısrarı var.
Maç başına 2 top çalıp 2,5 top kesiyor, bunun yanı sıra 4.6 top uzaklaştıran Fransız stoperin konsantrasyon kaybı yaşamadığını da eklemek mümkün. Kısaca her özellikten belli ölçüde mevcut Peybernes’de fakat hava toplarında biraz zaafı bulunuyor. Maç başına 4.7 hava topu denemesine kalkıp %56’lık bir başarı yüzdesine sahip. Ligimiz için deneme sayısı yeterli fakat başarı yüzdesi için aynı şeyleri söylemek güç.
Bunun dışında kısa mesafede pas hatası yapmazken servis ettiği uzun toplarda isabet oranı da düşük kalıyor fakat denemekten çekinmiyor. Onun dışında açık alanda hız eksikliğinden de bahsetmek gerek. Dönüş veyahut ikinci hamle yapma da sıkıntıları yok ancak özellikle açık sahada top kesmekte zorlandığının altını çizelim. Fakat lige yeni çıkmış bir ekibin çok da fazla set hücumuna oturup arkada açık alan bırakmayacağını hesap edersek Peybernes'in hız defekti takım savunmasını pek üzeceğini sanmıyorum.
Şimdiye kadar ufak tefek sakatlıklar dışında ağır ve arızalı bir sakatlık geçmişi bulunmayan 1990 doğumlu stoper ligimizin baş altı ve orta seviyedeki her ekibi için yeterli denebilecek bir transfer hamlesi. Bundan 1 ay kadar öncesinde Bursaspor’un Lorient’in bir diğer stoperi Michael Ciani’yi listesine aldığını, Kayserispor’un da yine Lorient’in bir başka stoperi Zargo Toure’yi transfer etmek istediğini okumuştuk fakat aralarında görece en sağlam savunmacıyı satın alma opsiyonuyla birlikte Göztepe renklerine bağlamış oldu. 2017-18 sezonunda Göztepe’nin ligde kalması ve 1-2 milyon euro bandında bir satın alma opsiyonu gibi şartların uyması durumunda rahatlıkla bonservisi de alınabilecek bir savunma oyuncusu.
Yasal Uyarı: Bu yazının tüm hakları saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Yorum Gönder