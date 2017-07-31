1-15 Ağustos 2017 tarihleri arasındaki transfer haberlerini görmek için TIKLAYIN!
31 Temmuz 2017 Pazartesi
- 22:48 Konyaspor, Hollanda ekibi ADO Den Haag'dan ayrılan stoper/sol bek oyuncusu Wilfried Kanon ile anlaştı. Fildişili milli oyuncu, yarın Konya'da olacak.
- 22:44 Göztepe, Ponte Preta forması giyen Brezilyali stoper Kadu ile görüşüyor.
- 21:15 Galatasaray'ın yeni transferi Badou Ndiaye, bu akşam 22:15'te İstanbul'da olacak.
- 21:04 Fenerbahçe, Simon Kjaer'in transferi konusunda Sevilla ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına vardığını resmi site üzerinden açıkladı.
- 20:06 Rus ekibi Zenit, Lyon'un Arjantinli savunma oyuncusu Emanuel Mammana'yı 16 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında transfer etti.
- 19:09 Galatasaray, Badou Ndiaye ve Osmanlıspor ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.
- 18:09 Adana Demirspor, Slovak ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu forvet oyuncusu Robert Ndip Tambe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:02 Manchester United, Chelsea'den yaklaşık 45 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettikleri orta saha oyuncusu Nemanja Matic ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 17:25 Beşiktaş, Şilili stoper Gary Medel transferi için Inter'e teklifini iletti. (NTV Spor)
- 17:13 Geçen sezon Borussia Dortmund'dan Çin'in Chongqing Dangdai Lifan takımına giden Kolombiyalı golcü Adrian Ramos, İspanyol ekibi Granada'ya kiralandı.
- 16:26 Beşiktaş, 2 sezondur Rusya'da gol kralı olan Krasnodar'ın 1990 doğumlu forvet oyuncusu Fedor Smolov ile görüşüyor.
- 16:20 İstanbulspor, sezon başında transfer olduğu Yeni Malatyaspor ile yollarını ayıran 1992 doğumlu sol kanat oyuncusu Ali Dere ile 2 yıllık; Fenerbahçe altyapısından yetişen 20 yaşındaki sol bek Tuncer Duhan Aksu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:52 Osmanlıspor Başkanı Ahmet Gökçek, A Spor'a yaptığı açıklamada Badou Ndiaye transferi için Galatasaray ile 7 milyon Euro ve altyapıdan 3 oyuncu karşılığında anlaştıklarını söyledi.
- 14:24 Lazio, Trabzonspor'a transferi son anda iptal olan Uruguaylı savunma oyuncusu Martin Caceres ile 3 yıllık sözleşme imzalayıp 6 aylığına Verona'ya kiraladı.
- 13:45 Osmanlıspor, Nordsjaelland'dan 23 yaşındaki stoperi Andreas Maxsö ile 4 yıllığına anlaştı. Maxsö, Danimarka U21 Milli Takımı'nda da 25 kez forma giydi.
- 13:31 Başakşehir, Bursaspor'dan ayrılan kaleci Mert Günok ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:20 Galatasaray'da kampa götürülmeyen Nigel de Jong, MLS takımlarından D.C. United ile görüşüyor. MLS’de transfer sezonunun 9 Ağustos’ta kapanmasından dolayı transferin önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. (Washington Post)
- 12:10 Göztepe, Sporting'in tecrübeli kalecisi Beto ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:20 Şanlıurfaspor, Trabzonspor'dan 1995 doğumlu sağ kanat Mertcan Çam'ı tekrar kiraladı.
- 11:17 Adana Demirspor'un genç file kalecisi Ahmet Can Bağırkan, Payasspor'a kiralık gönderildi.
- 11:01 Basketbol - Gaziantep Basketbol, 2 sezondur İstanbul BBSK forması giyen 25 yaşındaki Amerikalı skorer guard Sean Armand'ı transfer ettiğini açıkladı.
- 10:16 Cagliari, geçen sezon Brescia'da kiralık oynayan 1997 doğumlu stoper Filippo Romagna'yı 7,6 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'tan transfer etti.
- 10:11 Juventus, Cagliari'nin 1995 doğumlu stoperi Dario Del Fabro ile 4,5 milyon Euro'ya anlaştı.
- 10:06 Sassuolo, Palermo'dan stoper Edoardo Goldaniga ve kaleci Leonardo Marson'ı transfer etti.
- 22:54 BB Erzurumspor, Romanya'nın Gaz Metan takımından Sırp stoper Jasmin Trtovac ve Güney Kore ekibi Bucheon FC'den Boşnak forvet oyuncusu Haris Harba ile anlaştı.
- 22:40 Jose Mourinho: "Galatasaray'ın beni alması, Fellaini'yi almasından daha kolay. Benim için çok önemli bir oyuncu, ayrılma şansı yok." (MUTV)
- 22:32 Adana Demirspor, Slovak ekibi Spartak Trnava'da forma giyen 23 yaşındaki Kamerunlu forvet oyuncusu Robert Ndip Tambe ile prensip anlaşmasına vardı.
- 21:12 Tuzlaspor, en son Manisaspor forması giyen kaleci Emrah Tuncel ile sözleşme imzaladı.
- 20:59 Kasımpaşa'dan ayrılan Bulgar sol bek Vasil Bozhikov, Slovan Bratislava ile anlaştı.
- 19:15 Şanlıurfaspor, Karşıyaka ile sözleşmesi sona eren ofansif orta saha oyuncusu Okan Şahingöz ile anlaşırken; Osmanlıspor'dan da Tolgahan Erbay'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 15:52 Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın kiralanmasını
istediği yeni transfer Ali Dere, bu teklifi kabul etmeyerek takımdan ayrıldı. Ali Dere, TFF 1.Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
- 15:32 Eskişehirspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:28 Portekiz ekibi Sporting, kalecisi Beto’nun Göztepe'ye transfer olduğunu resmen açıkladı.
- 15:19 Tomas Necid'e Hollanda ekibi Utrecht talip oldu ancak Bursaspor'da yıllık 800 bin Euro kazanan golcü oyuncuya 300 bin Euro verip üstünü yeşil-beyazlı kulübün ödemesini istedi. Bursaspor Başkanı Ali Ay, teklifi reddetti.
- 14:45 Şanlıurfaspor, Denizlispor'dan ayrılan ofansif orta saha Anıl Taşdemir ile anlaştı.
- 14:02 Konyaspor'un Boşnak golcüsü Riad Bajic, 5.25 milyon Euro karşılığında Udinese'ye satıldı.
- 23:50 Feyenoord, Watford'un 1991 doğumlu Hollandalı sağ kanat oyuncusu Steven Berghuis'i
6,5 milyon Euro'ya transfer edip 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.
- 21:15 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş, NBA'de Sacramento Kings, Golden State Warriors ve Toronto Raptors formaları giyen Amerikalı power forvet / pivot Jason Thompson'ı transfer etti.
- 20:00 Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, Sevilla'ya transferini sonuçlandırmak için Pazartesi günü İspanya'ya gidecek. (NTV Spor)
- 18:40 Kasımpaşa, Benfica'nın 21 yaşındaki Venezuelalı kanat oyuncusu Jhon Murillo'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.
- 17:10 Ankaragücü, Ömer Bozan ve Muhammed Gönülaçar ile yollarını ayırdı.
- 16:17 Başakşehir'de yedek kaleci Ufuk Ceylan, arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldı. Başakşehir'in Bursaspor'dan ayrılan Mert Günok ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
- 14:54 Suudi Arabistan ekibi Al-Feiha, Bursaspor'un da transfer etmek istediği Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Danilo Moreno Asprilla'yı Al-Ain'den kiralık olarak kadrosuna kattı.
- 14:46 Konyaspor, Danimarka ekibi Naestved'de forma giyen 1997 doğumlu stoper Hasan Kuruçay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Odense alt yapısından yetişen genç stoper, pilot takım Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık olarak forma giyecek.
- 14:28 Udinese, Anderlecht'in savunma oyuncusu Bram Nuytinck ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:19 Basketbol - Trabzonspor Medical Park, en son Nizhny Novgorod takımında forma giyen 1990 doğumlu, 2.11 m boyundaki Hırvat uzun forvet Tomislav Zubcic'i transfer etti.
- 13:30 Fenerbahçe yöneticisi Mahmut Uslu: "Van Persie ile ilgili çıkan transfer haberleri yalan. Yıllık maaşını ve bonservisini ödeyebileceklerse bizim için sorun yok. Kjaer'le ilgili görüşmeler devam ediyor, şu an kesinleşmiş bir şey yok. Moussa Sow, gelmek istiyor ama kulübü bırakmıyor. Ben Arfa'nın kulübünden 7 milyon euro alacağı var. PSG'ye 'O parayı verin, ben başka takıma giderim' diyor."
- 13:15 AEK, eski Beşiktaşlı Portekizli forvet oyuncusu Hugo Almeida'yı kadro dışı bıraktı.
- 12:25 Basketbol - Geçen sezon Galatasaray Odeabank forması giyen pivot oyuncusu Tibor Pleiss, İspanyol ekibi Valencia Basket'e transfer oldu.
- 11:55 Palmeiras, eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
- 23:25 Gümüşhanespor, Boluspor'un 1993 doğumlu kalecisi Melih Ağa ve Adana Demirspor forması giyen orta saha oyuncusu Servan Taştan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 22:54 Trabzonspor'a transferi son anda iptal olan Martin Caceres, Serie A ekibi Verona ile 6 aylığına anlaştı. Uruguaylı savunma oyuncusu Ocak ayında Lazio'ya transfer olacak.
- 22:07 Adanaspor, teknik direktörlük için Kemal Kılıç ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- 19:38 Samsunspor, Gaziantepspor'da forma giyen sağ kanat/forvet oyuncusu Davy Claude Angan ve Fransız ekibi Ajaccio'nun Kongolu golcüsü Tshibumbu Lungeny ile anlaştı.
- 19:15 BAL ekibi Sinopspor, eski Bursasporlu forvet Teteh Bangura ile sözleşme imzaladı.
- 18:48 Udinese, Atiker Konyaspor'un Boşnak forvet oyuncusu Riad Bajic için 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulunda. Bajic'in de gitmek istediği belirtiliyor.
- 17:55 Galatasaray, Sofiane Feghouli ve Fernando ile anlaşmaya vardı. West Ham United'a 4,5 milyon Euro, Manchester City'e 5,25 milyon Euro bonservis ödenecek. (NTV Spor)
- 16:53 Güney Kıbrıs ekibi APOEL, 2 ay önce takımın başına getirdiği Mario Been'in görevine son verdi. Mario Been, Fenerbahçe'de Advocaat'ın yardımcısı olarak görev yapmıştı.
- 16:12 Fethiyespor, eski Galatasaraylı sağ kanat Yiğit Gökoğlan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:36 Newcastle United, Borussia Dortmund'un 21 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Mikel Merino'yu 1 yıllığına kiraladı.
- 15:05 Sunderland, Beşiktaş'ın Jeremain Lens için yaptığı teklifi düşük bularak ret cevabı verdi.
- 14:10 Middlesbrough, West Ham United forması giyen 1995 doğumlu forvet oyuncusu Ashley Fletcher'ı 7,3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.
- 14:06 Espanyol'un Ekvatorlu santraforu Felipe Caicedo, Lazio ile sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.
- 13:30 Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal: "Mircea Lucescu, teklifimize olumlu yaklaştı ve 3-4 gün süre istedi. Hafta başında belli olur." (Lig Radyo)
- 11:26 İsveç ekibi Kalmar, Norveçli orta saha oyuncusu Harmeet Singh ile sözleşme imzaladı.
- 10:04 BAL ekibi Adıyaman 1954 SK, daha önce Kartalspor ve 1461 Trabzon formalarıyla TFF 1.Lig'de forma giyen Ganalı sağ kanat / forvet oyuncusu Shaibu Yakubu'yu transfer etti.
27 Temmuz 2017 Perşembe
- 21:38 Sivasspor, daha önce ön protokol yaptığı Mattias Bjarsmyr ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
- 21:15 Nantes, Bordeaux'da forma giyen savunma oyuncusu Nicolas Pallois'i transfer etti.
- 19:57 Lille, Spartak Trnava forması giyen 1997 doğumlu Slovak kaleci Adam Jakubech'i transfer etti.
- 19:45 Sivasspor, Adanaspor forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Renan Foguinho ile anlaştı.
- 19:38 Fulham, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Chelsea'nin Çek stoperi Tomas Kalas'ı kiraladı.
- 19:27 Sivasspor, AZ Alkmaar'ın Uruguaylı kalecisi Sergio Rochet ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:35 Galatasaray, Fernando Muslera ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını ve yıllık 3 milyon 575 bin Euro garanti ücret +puan başına 5 bin Euro alacağını KAP'a bildirdi.
- 15:39 Hoffenheim, Çek sağ bek Pavel Kaderabek'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzattı.
- 15:29 Karabükspor, Terek Grozny forması giyen 26 yaşındaki Romen milli ofansif
orta saha oyuncusu Gheorghe Grozav ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:25 İstanbulspor forması giyen Çağrıhan Ağaç, Litvanya ekibi FK Palanga ile anlaştı.
- 11:05 Antwerp, Watford'ın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Obbi Oulare ile anlaşmaya vardı.
- 10:12 Galatasaray Yöneticisi Can Topsakal: "Mircea Lucescu ile bugün görüşme yapacağım, gelirse futbolun başına geçecek. Antrenör olarak değil, üst akıl olarak düşünüyoruz."
- 09:47 Juventus, Roma'nın Yunan stoperi Kostas Manolas ile 40 milyon Euro'ya anlaştı.
- 02:10 Hannover 96, Fenerbahçe'nin de transferi için büyük çaba harcadığı Emre Mor'u kiralamak için Borussia Dortmund'a teklif yaptı. (Bild)
26 Temmuz 2017 Çarşamba
- 22:50 Basketbol - Galatasaray Odeabank, NCAA'de oynayan pivot TJ Cline ile anlaştı.
- 22:02 Galatasaray, Lucescu'ya sportif direktörlük teklif etmek için yarın masaya oturacak. (beIN Sports)
- 19:55 Basketbol - Fenerbahçe Doğuş'ta 25 Temmuz'a kadar NBA opsiyonu olan Jan Vesely, takımda kaldı. Vesely, 2017-18 sezonunda da sarı-lacivertli formayı giyecek.
- 18:29 PSV, 1997 doğumlu Türk asıllı stoperi Gökhan Kardeş ile profesyonel sözleşme imzaladı.
- 18:36 Menemen Belediyespor, tecrübeli forvet oyuncusu Gökhan Ünal ile yeniden anlaştı.
- 18:20 Feyenoord teknik direktörü van Bronckhorst: "Robin van Persie'yi iyi tanıyorum. Robin, onu gerçekten istediğimizi biliyor, her şey ona bağlı. Bir sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe ile anlaşmalı."
- 18:05 Basketbol - TBL ekibi Karesispor, daha önce Trabzonspor forması da giyen Nijerya asıllı Birleşik Amerikalı tecrübeli pivot Gani Lawal'ı transfer etti.
- 16:30 TFF, Milli Takımlar Direktörü Fatih Terim ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
- 16:08 Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı: "Aly Cissokho transferinde kulübüyle yaşadığımız küçük bir sorun var. Bitirmeye yakınız."
- 14:30 Sivasspor, FC Brügge'ün Fransız kalecisi Ludovic Butelle'yi görüşmek için Sivas'a getirdi.
- 13:24 Tottenham ve Manchester United, 15 yaşında Gaziantepspor A Takımı ile maça çıkan 2001 doğumlu orta saha oyuncusu Serkan Bakan'ı transfer etmek istiyor. (ESPN)
- 12:58 Kasımpaşa, geçen sezon Vitoria Guimaraes'te kiralık oynayan Atletico Madrid'in 1994 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 10:33 Gümüşhanespor, en son Şanlıurfaspor'da oynayan Oktay Delibalta ile sözleşme imzaladı.
- 09:42 Karabükspor, Rusya'nın Terek Grozny takımında oynayan 26 yaşındaki Romen Milli ofansif orta saha / sol kanat oyuncusu Gheorghe Grozav ile 3 yıllığına anlaştı.
- 09:15 Eskişehirspor, tecrübeli golcüsü Semih Şentürk ile yeniden anlaştıklarını açıkladı.
25 Temmuz 2017 Salı
- 21:36 Beşiktaş, Talisca'nın 1999 doğumlu sol açık kardeşi Souza ile U21 Takımı için anlaştı.
- 21:15 Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile anlaştıklarını açıkladı.
- 20:59 Giresunspor, Yeni Malatyaspor'da forma giyen stoper Sadık Çiftpınar ile görüşüyor.
- 20:35 Bursaspor'da kaleci Mert Günok'un sözleşmesi feshedildi. Takımla vedalarak yarın kamptan ayrılacak olan Mert Günok'un Galatasaray'a imza atması bekleniyor.
- 20:30 Galatasaray'da yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Yönetim, Igor Tudor ile devam edip
Mircea Lucescu'yu onu üzerinde bir göreve getirme formülünü gündeme aldı. (NTV Spor)
- 20:19 Strasbourg, Bursaspor'un da transfer etmek için çaba harcadığı Fransız orta saha
oyuncusu Jonas Martin'i Real Betis'ten 1,5 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 20:13 Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan, geçen sezon Zalgiris Kaunas'ta oynayan Real Madrid'in Brezilyalı pivotu Augusto Lima ile büyük ölçüde anlaştı.
- 18:05 Göztepe, Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki stoperi Hakan Çinemre ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:34 Kastamonuspor, Ümraniyespor'dan ayrılan orta saha Ömer Can Sokullu ile anlaştı.
- 16:32 Sivasspor, Beşiktaş altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Hasan Türk ile sözleşme imzaladı.
- 16:15 Eskişehirspor Başkanı Sinan Özeçoğlu, İbrahim Üzülmez ile yaptıkları görüşmenin olumsuz geçtiğini ve Sergen Yalçın ile irtibatta olduklarını duyurdu.
- 15:50 Sevilla’nın sportif direktörü Oscar Arias: "Simon Kjaer için Fenerbahçe’ye resmi teklif yaptık, anlaşma üzerinde görüşmeler sürüyor ama zarar vermemesi için fazla konuşmak istemiyorum."
- 15:15 Fenerbahçe, Simon Kjaer'in ayrılma ihtimaline karşı Bayern Münih'ten ayrılan ve bonservisi elinde olan Alman stoper Holger Badstuber'i gündemine aldı.
- 14:34 Real Madrid, Kylian Mbappe için Monaco ile 180 milyon Euro karşılığında anlaştı. 6 yıllık sözleşme imzalayacak olan Mbappé, yıllık net 7 milyon Euro kazanacak. (Marca)
- 14:29 Bandırmaspor, Ankaragücü'nden ayrılan tecrübeli oyuncu Erhan Şentürk ile sözleşme imzaladı.
- 14:15 Antalyaspor, bir açıklama yayınlayarak Samuel Eto'o'yu satmayacaklarını duyurdu.
- 13:12 Fiorentina, Aston Villa'nın orta saha oyuncusu Jordan Veretout'yu yaklaşık 7 milyon Euro'ya transfer edip 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 09:59 Bursaspor Başkanı Ali Ay: "Mert Günok'un maliyeti 1 milyon Euro'nun üzerinde. 2. kaleci için yüksek rakam. Kendisiyle görüştük, yarın (bugün) Galatasaray ile anlaşacağız gibi."
- 09:46 Bursaspor, Austria Wien'in Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode ile görüşüyor.
- 09:35 West Ham United, Bayer Leverkusen'in Chicharito lakaplı Meksikalı forvet oyuncusu Javier Hernandez'i 17,8 milyon Euro'ya transfer edip 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 08:40 Şanlıurfaspor, Altınordu'nun Manisaspor'da kiralık oynayan sol açığı Ozan Sol ile anlaştı.
24 Temmuz 2017 Pazartesi
- 21:10 Sakaryaspor, en son Budapest Vasas formasını giyen ofansif orta saha oyuncusu Mahir Sağlık ve geçen sezon Ankaragücü'nde oynayan savunma oyuncusu Sezgin Coşkun ile anlaştı.
- 20:32 Sivasspor ve Trabzonspor'un da gündemine gelen Hammarby'nin 21 yaşındaki
stoperi Joseph Aidoo, 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Belçika ekibi Genk'e transfer oldu.
- 20:20 Villareal, Malaga'dan merkez orta saha oyuncusu Pablo Fornals'ı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:42 Juventus, Fiorentina'dan 40 milyon Euro'ya transfer ettikleri 1994 doğumlu sağ kanat oyuncusu Federico Bernardeschi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 19:30 Beşiktaş, Orkan Çınar ve kulübü Gaziantepspor ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.
- 19:15 Crystal Palace, Ajax'tan 9 milyon Euro'ya transfer ettiği 1996 doğumlu savunma oyuncusu Jairo Riedewald ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 19:10 Antalyaspor, Samuel Eto'o'nun transferiyle ilgili herhangi bir teklif alınmadığını duyurdu.
- 18:33 Eskişehirspor, teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile büyük ölçüde anlaştı. Aksilik çıkmazsa, yarın anlaşmanın resmiyete dökülmesi bekleniyor.
- 17:58 Ankaragücü, en son İsviçre'nin FC Wil 1900 takımında oynayan Adanaspor ve Mersin İdmanyurdu formalarıyla tanıdığımız sağ kanat oyuncusu Nduka Ozokwo ile sözleşme imzaladı.
- 17:45 Kızılyıldız, Sivasspor forması da giyen kaleci Milan Borjan ile sözleşme imzaladı.
- 15:57 Fenerbahçe, Antalyaspor'un Kamerunlu yıldızı Samuel Eto'o ile anlaştı. (Hürriyet)
- 15:53 Ankaragücü, Gaziantepspor'da oynayan forvet İlhan Parlak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:03 Manchester City, Monaco'dan 58 milyon Euro'ya transfer ettiği 1994 doğumlu sol bek oyuncusu Benjamin Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 57 milyon Euro verdiği Kyle Walker'ı en pahalı savunma oyuncusu yapan Manchester City, Benjamin Mendy (58M) ile kendi rekorunu geliştirdi.
- 14:41 Basketbol - Pınar Karşıyaka, NBA D-League'de Santa Cruz Warriors forması giyen ve geçen sezon üçlük kralı olan Scott Wood ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:11 Sarıyer, Ankaragücü'nden ayrılan tecrübeli oyuncu Serkan Balcı'yı transfer etti.
- 12:05 Alanyaspor, geçen sezon Katar'ın Al-Khor takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva ile 1+2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:55 Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan transferi Orkan Çınar sağlık kontrolünden geçti.
- 10:30 Cenk Ergün: "Feghouli ile görüşmelerimiz sürüyor, umuyorum mutlu sona ulaşacağız."
- 09:58 Beşiktaş, Orkan Çınar'ın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 00:39 Kayserispor, geçen sezon Empoli'de kiralık oynayan İtalyan stoper Giuseppe Bellusci ile görüşüyor. Kayserispor, Adanaspor'un sol kanat oyuncusu Ahmet Dereli ile de temas halinde. Yeni transferler Oğuzhan Berber ve Ömer Kandemir'in de kiralık gitmesi gündemde.
- 00:15 Şanlıurfaspor, teknik direktörlük görevi için Ali Tandoğan ile anlaşmaya vardı.
23 Temmuz 2017 Pazar
- 23:20 Peru Basını, Sao Paulo'nun Perulu ofansif orta saha oyuncusu Christian Cueva'nın Beşiktaş ile anlaştığını ve Salı günü İstanbul'a geleceğini iddia etti.
- 21:10 Olympiacos, Fiorentina'nın 28 yaşındaki Hırvat sol beki Hrvoje Milic'i transfer etti.
- 20:12 Galatasaray, Sofiane Feghouli ile yıllık 3,35 milyon Euro’dan 4 yıllık kontrat konusunda anlaştı. Bonservis bedelinin de 4,5 milyon Euro olması bekleniyor. (BİP Spor)
- 20:03 Beşiktaş, Gaziantepspor'da forma giyen kanat oyuncusu Orkan Çınar ile 5 yıllığına anlaştı. 450 bin Euro bonservisle transfer edilen Orkan, yarın İstanbul'a gelecek. (NTV Spor)
- 18:55 Mathias Olivera'nın Galatasaray'a transferi, babası ile menajeri arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iptal oldu ve Uruguaylı oyuncu ülkesine dönüş yaptı. (Urugol)
- 18:30 Marsilya, Carlos Bacca'nın transferi için Milan ile 15 milyon Euro'ya anlaştı. (Le Parisien)
- 16:27 Galatasaray, Napoli'nin Hırvat sol bek oyuncusu Ivan Strinic ile büyük ölçüde anlaştı
- 16:20 Yeni Malatyaspor, Bursaspor'un Çek forveti Tomas Necid'i transfer etmek istiyor.
- 15:29 Napoli, Real Sociedad'ın 1992 doğumlu Arjantinli kalecisi Geronimo Rulli ile anlaştı.
- 15:23 Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando için 9 milyon Euro bonservis ve 4 milyon Euro net ücret karşılığında anlaştı. (Daily Star)
- 15:02 Fenerbahçe, Fanatik gazetesinin “Samuel Eto’o Fener’e Geliyor” başlıklı haberini yalanlayarak oyuncuyla hiçbir şekilde ilgilenmediklerini açıkladı.
- 14:36 Ligue 1 ekibi Rennes, Galatasaray'ın da uzun süredir transferi için çaba harcadığı Sofiane Feghouli'ye talip oldu. (L'Equipe)
- 14:02 Beşiktaş, Valencia'nın tecrübeli golcüsü Alvara Negredo ile büyük ölçüde anlaştı.
- 13:47 Konyaspor, İsviçre'nin Lausanne-Sport takımında forma giyen 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Musa Araz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 13:00 Manchester City, Real Madrid'den 30 milyon Euro bonservis bedeli +5 milyon Euro bonus karşılığında transfer ettiği Brezilyalı sağ bek Danilo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 11:10 Silifke Belediyespor, geçen sezon Karaman Belediyespor'da forma giyen Makedon forvet oyuncusu Vildan Kerim ve stoper Arsim Ljamalari ile sözleşme imzaladı.
- 00:39 Roma, Aleksandar Kolarov'u 5 milyon Euro'ya transfer edip 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 00:12 BB Erzurumspor'un defans oyuncusu Alişan Ural, kulübüyle yollarını ayırdı.
22 Temmuz 2017 Cumartesi
- 22:02 Kasımpaşa, bonservisi Atletico Madrid'de olan 1994 doğumlu Ganalı ofansif
orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiraladı. (Fanatik)
- 21:50 West Ham United, Stoke City'den 28 milyon Euro'ya transfer ettiği Sırp asıllı Avusturyalı sol kanat oyuncusu Marko Arnautovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:02 Ümraniyespor, sol bek oyuncusu Mehmet Öztonga ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
- 20:45 Ankaragücü, Karabükspor'un 23 yaşındaki sol beki Mahmut Akan ile anlaştı.
- 20:08 Göztepe, Fransa'nın Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu Mathieu Peybernes'i satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.
- 19:50 Fenerbahçe'den açıklama: "Gabriel Barbosa için kulübümüzün herhangi bir girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır."
- 19:25 Grasshoppers, Hamburg'tan İsveçli kanat oyuncusu Nabil Bahoui'yi transfer etti.
- 18:15 Adana Demirspor, Kayserispor forması giyen orta saha Umut Sönmez'i transfer etti.
- 18:00 Benfica'nın Kayserispor kalecisi Ali Ahamada'ya talip olduğu iddia edildi.
- 17:01 Altınordu, bir dönem Eskişehirspor ve Göztepe formaları da giyen Preussen Münster takımının forvet oyuncusu Mirkan Aydın ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:33 Geçen sezon Göztepe'de kiralık oynayan Gencer Cansev, Ankaragücü ile anlaştığını açıkladı.
- 16:30 Basketbol - Trabzonspor Medical Park, NCAA'den guard Stevie Browning'i ile anlaştı.
- 15:15 Gaziantepspor'un geçen sezon Figueirense'den kiraladığı Brezilyalı sol bek oyuncusu Marcos Pedroso, Macar ekibi Ferencvaros ile sözleşme imzaladı.
- 14:46 Gümüşhanespor, Kayserispor'dan orta saha oyuncusu Mert Ilıman ile anlaştı.
- 13:48 Kastamonuspor, Sivasspor'unn sol bek oyuncusu Ümit Karaal'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 13:12 Adana Demirspor, Alanyaspor’dan sağ bek Erhan Kartal ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
21 Temmuz 2017 Cuma
- 21:02 Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, 4 yıldır Çaykur Rizespor'da forma giyen Nijeryalı savunma oyuncusu Godfrey Oboabona ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:31 Chelsea, yeni golcüsü Alvaro Morata ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 19:15 Boluspor, Fenerbahçe'den transfer ettiği kaleci Ertuğrul Taşkıran ile 1 yıllık, kanat oyuncusu Melih Okutan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkcı, 2 oyuncu için toplam 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
- 18:18 Liverpool, Hull City'nin sol beki Andy Robertson'u 11 milyon Euro'ya transfer etti.
- 18:03 Konyaspor, Fenerbahçe'nin 1998 doğumlu stoperi Kaan Kadir Özdemir ile anlaştı.
- 17:01 Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Kurt Zouma, Chelsea ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatıp 1 yıllığına Stoke City'e kiralandı.
- 16:45 Kartalspor, daha önce Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor ve
Akhisarspor formalarıyla Süper Lig ve TFF 1.Lig'de oynayan golcü Severin Bikoko ile sözleşme imzaladı.
- 16:21 Elazığspor, Aris forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Andreas Tatos ile anlaştı.
- 16:18 Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Isla, yıllık 1,6 milyon Euro garanti ücret alacak.
- 16:11 Saint Etienne, Dijon forması giyen Lois Diony ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:49 Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fateh, Çaykur Rizespor'da forma giyen Tunuslu stoper Mohamed Ali Yaakoubi ile anlaşmaya vardı.
- 15:44 Çaykur Rizespor, Paraguaylı forvet oyuncusu Braian Samudio ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. Sözleşmede 3 yıllık opsiyon maddesi var.
- 15:39 Adana Demirspor, Sivasspor forması giyen orta saha Yiğit İncedemir'i transfer etti.
- 15:35 Akhisar Belediyespor, eski Trabzonsporlu Paulo Henrique ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:27 Basketbol - Beşiktaş Sompo Japan, son olarak Cedevita Zagreb forması giyen Amerikalı guard Ryan Boatright ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:24 Newcastle United, Atletico Madrid'in sağ beki Javier Manquillo ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:10 Sparta Prag, Kayseri Erciyesspor formasıyla ligimizde de forma giyen orta saha oyuncusu Georges Mandjeck'i Fransız ekibi Metz'den transfer etti.
- 14:50 Başakşehir, Birmingham City'de forma giyen Kerim Frei ile 3 yıllık, Olympiakos'tan Manuel da Costa ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kerim Frei için kulübü Birmingham City'e bonuslarla birlikte toplam 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı.
- 14:47 Basketbol - Galatasaray Odeabank, geçen sezon Bayern Münih ve Barcelona formaları giyen Amerikalı oyun kurucu Alex Renfroe ile 1 yılık sözleşme imzaladı.
- 14:40 Juventus, Fiorentina'dan Federico Bernardeschi'yi 40 milyon Euro'ya transfer etti
- 13:26 Sparta Prag, Lille forması giyen defansif orta saha oyuncusu Rio Mavuba ile anlaştı.
- 12:40 Fenerbahçe, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın Boluspor'a satıldığını resmi siteden açıkladı.
- 12:00 Akhisar Belediyespor, en son Çin'de Shanghai Greenland Shenhua forması giyen
eski Trabzonsporlu forvet oyuncusu Paulo Henrique ile anlaştı.
- 11:50 Fenerbahçe, Cagliari'den transfer ettiği Şilili sağ bek Mauricio Isla ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Isla, sarı-lacivertli takımda 2 numaralı formayı giyecek.
- 10:03 Basketbol - Trabzonspor Medical Park, Galatasaray'ın da transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Caleb Green ile önümüzdeki sezon için yeniden anlaşma sağladı.
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