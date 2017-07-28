Kasımpaşa, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in ofansif orta saha oyuncusu Bernard Mensah'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Portekiz'in Vitoria Guimaraes'in altyapısından yetişen ve burada gösterdiği performansla herkesin dikkatini çeken Mensah, 2015'te 6 milyon Euro bonservisle Atletico Madrid'e transfer olsa da burada beklenen performansı gösteremeyip önce Getafe'ye, sonra eski takımı Guimaraes'e kiralanmıştı.
Bernard Mensah transferini, oyuncuyu yakından takip eden Batuhan Hakcıl, Transfer Merkezi okurları için yorumladı.
''Bernard Mensah oldukça iyi bir potansiyel ancak''
Bernard Mensah oldukça iyi bir potansiyel ancak transfer yapmasını sağlayan 2014/15 sezonundan sonra transfer olduğu Atletico Madrid tarafından Getafe'ye kiralandı. Getafe'ye pek uyum sağlayamamış olacak ki sadece 10 maçta oynayıp katkı veremedi. Geçen sezon çıkış yakaladığı Guimaraes'e kiralansa da yine çıkış yaptığı performansını çok arattı.
''Badou Ndiaye tarzında bir oyuncu.''
Oyuncu özelliklerine baktığımızda 8 ve10 numara özellikli atletik bir oyuncu. Hücum yönü kuvvetli, defansif özellikleri kısıtlı, Badou Ndiaye tarzında bir oyuncu diyebiliriz. Sürekli golü arayan, topla derinlemesine iyi kat eden bir isim. Ülkemizde bu tarzda hücum özellikli golü arayan oyuncular iyi işler yapıyor. Mensah da uyum sağlarsa iyi performanslar verecektir. Uzaktan çok fazla şut dener, bu sezon da 1-2 jeneriklik gol izletebilir bize. Kontra çıkışlarında oldukça etkili oluyor, toplu ve topsuz oyununda çok hızlı, bu da isminden söz ettirecek önemli özelliklerinden biri.
''Pek takım oyuncusu olduğunu söyleyemeyiz.''
Pek takım oyuncusu olduğunu söyleyemeyiz. Topu ayağına aldığında pek çevre kontrolü yapmaz, direkt kaleye yönelir. Fiziksel olarak ilk sezon kuvvetli olsa da takip ettiğim geçen senede eski gücüne nazaran biraz düşüşte olduğunu gözlemledim. Bu özelliğini toparlarsa ligin Badou Ndiaye gibi parmakla gösterilen oyuncularından olur. Top rakipteyken çalışkan, zaman zaman durmaksızın rakibe pres yapan bir oyuncu ancak bu özelliği zaman zaman yerini kaybedip takım dizilişinde boşluklara neden oluyor. Kısaca takım oyunu ve oyun disiplini konusunda bazı sorunlar yaşaması muhtemel.
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