01 Eylül 2017 Cuma
- 18:24 Las Palmas, Saint-Etienne forması giyen Faslı sağ açık Oussama Tannane'yi 1 yıllığına kiraladı.
- 17:54 Bursaspor, forvet oyuncusu Tomas Necid'in 1 yıllığına Slavia Prag'a kiralandığını açıkladı.
- 16:17 Çaykur Rizespor'un yeni transferi Lincoln, yarın saat 17:00'de Atatürk Havalimanı'nda olacak.
- 15:30 Antalyaspor, Roma'nın orta saha oyuncusu William Vainqueur ile anlaşmaya vardı.
- 13:14 Real Betis, 27 yaşındaki Ukraynalı golcü Roman Zozulya'nın sözleşmesinin feshetti.
- 13:07 Galatasaray, Pedro Cavanda'nın Standard Liege'e 500 bin Euro'ya kiralandığını ve satın alma opsiyonunun ise toplam 2,4 milyon Euro olduğunu KAP'a bildirdi.
- 13:03 Beşiktaş, Ahmet Oğuz için Gençlerbirliği'ne 1 milyon Euro teklif etti. Gençlerbirliği, sağ bek oyuncusu için siyah-beyazlılardan 1,5 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.
- 12:40 Alaves, Valencia'nın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alvaro Medran'ı kiraladı.
- 01:25 Benfica, Inter'in Brezilyalı forvet oyuncusu Gabigol'ü sezon sonuna kadar kiraladı.
- 00:11 Serie A'nın yeni ekibi Benevento, Newcastle United forması giyen 1992 doğumlu Faslı sol bek oyuncusu Achraf Lazaar'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
- 00:06 Verona, Juventus'tan 17 yaşındaki Fildişi asıllı forvet oyuncusu Moise Kean'i kiraladı.
- 23:49 Trabzonspor, Jose Sosa'nın transferi için görüşmelere tekrar başladı. (Sport Italia)
- 23:35 Real Betis, Arsenal'den sağ kanat/forvet oyuncusu Joel Campbell'ı 1 yıllığına kiraladı.
- 23:19 Rennes, Sunderland'in sol kanat oyuncusu Wahbi Khazri'yi 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
- 23:05 Torino, Inter'den sol bek Cristian Ansaldi'yi satın alma opsiyonu ile 2 yıllığına kiraladı.
- 22:59 Standard Liege, Galatasaray'dan Luis Pedro Cavanda'yı satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- 22:57 Hindistan Süper Lig ekibi Atletico de Kolkata, en son Wigan Athletic'in kalesini koruyan
42 yaşındaki Finlandiyalı kaleci Jussi Jaaskelainen'i transfer etti.
- 22:52 Tottenham Hotspur, Swansea City'den İspanyol forvet oyuncusu Fernando Llorente'yi 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edip 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 22:16 Everton, Hajduk Split forması giyen 1997 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Nikola Vlasic'i 12 milyon Euro bonservisle transfer edip 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 21:53 Sampdoria, Napoli forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı forvet Duvan Zapata'yı 3 milyon Euro'ya kiraladı. Satın alma opsiyonu 17 milyon Euro. Sampdoria, Galatasaray'ın da gündemine gelen Hırvat sol bek Ivan Strinic'i de Napoli'den 2 milyon Euro'ya transfer etti.
- 21:44 Leicester City, Bayer Leverkusen'in Avusturyalı stoperi Aleksandar Dragovic'i kiraladı.
- 21:39 Nice, Leicester City'den defansif orta saha oyuncusu Nampalys Mendy'yi kiraladı.
- 21:23 Alaves, geçen sezon Mainz'da kiralık oynayan Bojan Krkic'i Stoke City'den kiraladı.
- 21:21 Atalanta, Leonardo Spinazzola'nın Juventus'a dönmesine izin vermediği için Juve, Asamoah'ı Galatasaray'a vermiyor. (Sky Italia)
- 21:01 Bayer Leverkusen, Olympiakos'un 1998 doğumlu stoperi Panagiotis Retsos'u 22 milyon Euro bonservisle transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:54 Sevilla, Galatasaray'dan Lionel Carole'u kiraladığını resmen açıkladı. Sevilla, 350 bin Euro kiralama bedeli ödeyecek, satın alma opsiyonu ise 3,5 milyon Euro.
- 20:33 PSG, Monaco'dan Kylian Mbappe'nin satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
- 20:26 Crystal Palace, anlaşmaya vardığı golcü Oumar Niasse'yi sağlık kontrolünden geçiriyor.
- 20:24 Saint-Etienne, Marsilya'nın orta saha oyuncusu Remy Cabella'yı kiraladığını duyurdu.
- 20:20 Galatasaray, Jason Denayer'in Manchester City'den 500 bin Euro ücret karşılığında 1 yıllığına kiralandığını ve 1,36 milyon Euro garanti ücret alacağını KAP'a bildirdi.
- 20:19 Deportivo, Arsenal'den Lucas Perez'i 4 milyon Euro karşılığında 1 yıllığına kiraladı.
- 20:15 Hajduk Split, AEK'dan ayrılan eski Beşiktaşlı forvet oyuncusu Hugo Almeida'yı transfer etti.
- 20:12 Watford, daha önce Elazığspor'da da forma giyen Marvin Zeegelaar'ı Sporting'den 3 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %30 pay karşılığında transfer etti.
- 20:08 Fulham, Zenit'ten ayrılan kanat oyuncusu Yohan Mollo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 20:02 Anderlecht, Guimaraes'ten 25 yaşındaki stoper Josue Sa'yı 2.5 milyon Euro'ya transfer etti.
- 19:43 Inter, Caen'den 1998 doğumlu sağ kanat Yann Karamoh'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- 19:40 Udinese, Torino'dan 33 yaşındaki forvet oyuncusu Maxi Lopez'i transfer etti.
- 19:34 Nice, Brescia forması giyen sol bek Racine Coly'i 3,5 milyon Euro'ya transfer etti.
- 19:10 Werder Bremen, Standart Liege'in forveti Ishak Belfodil'i satın alma opsiyonu ile kiraladı.
- 18:50 Premier Lig ekibi Burnley, Huddersfield forması giyen 27 yaşındaki santrafor Nahki Wells'i
5,4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:35 Stuttgart, Beşiktaş'tan transfer ettikleri Andreas Beck ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 18:26 Zenit, Rostov forması giyen Sloven stoper Miha Mevlja'yı 8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ederek 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 18:17 Çaykur Rizespor, Slovenyalı sağ beki Matic Fink'i 1 yıllığına Wisla Krakow'a kiraladı.
- 18:10 Torino, AC Milan forması giyen M'Baye Niang'ı 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- 18:05 PAOK, Wolfsburg'un Portekizli sağ kanat oyuncusu Vieirinha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- 17:57 Lazio, Valencia'dan Luis Nani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığını açıkladı.
- 17:52 Cape Town City FC, Güney Afrika milli takımında da forma giyen ofansif orta saha oyuncuları Lebogang Manyama'nın Konyaspor'a transfer olduğunu açıkladı.
- 17:38 Sevilla, Galatasaray'dan Lionel Carole'u satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sağlık kontrolünden geçen Carole'un satın alma opsiyonu ise 4 milyon Euro.
- 17:27 Wolfsburg, Liverpool forması giyen Belçikalı forvet oyuncusu Divock Origi'yi 1 yıllığına kiraladı. Origi'nin kiralama bedeli ve yıllık maaşı toplam 7 milyon Euro olacak.
- 17:12 Borussia Dortmund, Manchester City'den 17
yaşındaki sol kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu sadece 210 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattı.
- 16:53 Galatasaray'ın da gündemine gelen Giannelli Imbula, Stoke City'den Toulouse'a kiralandı.
- 16:26 Fenerbahçe, Zenit'in stoperi Luis Neto'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
- 15:12 Beşiktaş'ın rakibi Leipzig, Bayer Leverkusen'den Kevin Kampl ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:50 Tottenham, PSG'nin 24 yaşındaki sağ beki Serge Aurier'i 23 milyon Pound bonservis bedeliyle transfer ederek 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
- 13:41 Ligue 1 ekibi Dijon, Sunderland'in stoperi Papy Djilobodji'yi 1 yıllığına kiraladı.
- 12:03 Galatasaray'ın yeni transferi Jason Denayer, sağlık kontrollerinden geçti.
- 11:57 Ankaragücü, Medipol Başakşehir'in Brezilyalı kanat oyuncusu Doka ile anlaştı.
- 11:18 FC Sion, Fenerbahçe'den Salih Uçan'ı kiraladığını resmi sayfasından açıkladı.
- 11:04 Benfica, Barcelona'nın sağ beki Douglas'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.
- 11:01 Hannover, Fortuna Dusseldorf forması giyen 1994 doğumlu Togolu sağ kanat oyuncusu Ihlas Bebou'yu 5 milyon Euro'ya transfer etti.
- 10:53 Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Salih Uçan, Sion'a transferi için İsviçre'ye gidiyor.
- 10:35 Antalyaspor, Almanya 3. Lig ekiplerinden Osnabrück'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Türk asıllı sağ bek Nazım Sangare ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı.
- 10:05 Lazio, Luis Nani'yi Valencia'dan 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladı.
- 09:42 Geçen sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Arnavut orta saha oyuncusu Herolind Shala, Sparta Prag'dan Danimarka ekibi Lyngby'e transfer olarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
- 09:34 Spartak Moskova, Gremio'nun 1994 doğumlu Brezilyalı sol kanat oyuncusu Pedro Rocha'yı 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.
- 09:29 Swansea City, Renato Sanches'i Bayern Münih'ten 8,5 milyon Euro'ya 1 yıllığına kiraladı.
- 09:24 Gençlerbirliği, tecrübeli teknik adam Mesut Bakkal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.
- 09:01 Beşiktaş'ın Alman sağ beki Andreas Beck, 2 milyon Euro karşılığında Stuttgart ile anlaştı.
- 01:42 Bursaspor'un da kiralamak istediği Barcelona'nın sağ beki Douglas, Benfica ile kiralık olarak anlaştı.
- 01:12 West Bromwich Albion, PSG'den Grzegorz Krychowiak'ı 1 yıllığına kiraladı
- 00:55 Galatasaray'ın 1 yıllığına yeniden kiralık olarak anlaştığı Jason Denayer, İstanbul'da.
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