2 Ekim 2017 Pazartesi

Göztepe: Satın almayın, sahiplenin!

Pazartesi, Ekim 02, 2017

          Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, bu sezon hem saha içinde hem saha dışında fark yaratmaya devam ediyor. Göztepe, Başakşehir maçına 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle "Satın almayın, sahiplenin" yazılı pankart ile çıktı. Futbolcuların da seremoniye ellerinde sevimli köpek yavrularıyla çıkması, yeşil sahalarda eşine az rastlanan güzel bir görüntünün ortaya çıkmasını sağladı. Göztepe'yi bu duyarlı davranışı için tebrik ediyor ve tüm kulüplerimize örnek olmasını diliyoruz. Futbol, topluma güzellikler katmak için köprü olunca daha güzel...

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