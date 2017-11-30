Röportaj: Kenan Özer (Ankaragücü)

Transfer Merkezi'nin bugünkü konuğu Ankaragücü taraftarının "Komutan" lakabını taktığı son haftaların formda ismi Kenan Özer. Muhammed Ekti ve Emre Erkan'ın yaptığıu röportajı hep birlikte okuyalım.
''İlk haftalarda biraz sıkıntı yaşayabileceğimizi hocamız bize söylemişti...''
Bildiğiniz gibi geçen sene şampiyon olan takımdan neredeyse 4-5 kişi kaldı ve takımda büyük revizyona gidildi. Aramıza 20’ye yakın yeni arkadaşımız katıldı. Bunun neticesinde ilk haftalarda; alışma dönemi ve hocamızın taktik anlayışını sahaya yansıtmak doğal olarak biraz zaman aldı. İlk haftalarda biraz sıkıntı yaşayabileceğimizi hocamız bize zaten söylemişti. Neticesinde 5. haftada oynadığımız Rizespor maçıyla beraber çıkışa geçtik ve o günden bu yana Allah’a şükür çok iyi gidiyoruz. Dediğim gibi uyum sürecimiz biraz zaman aldı ve ilk 4 hafta bunun için sıkıntı yaşadık.
''Sezon başından bu yana bir tane idman kaçırmadım...''
Çok şükür sezon başından bu yana bir tane idman kaçırmadım. Sezonun ilk başlarında yeni transferlerden dolayı biraz geri planda kalmıştım ama çalışmam, isteğim ve hocamın bana gösterdiği güvenle formayı tekrar almayı başardım. Şuan gösterdiğim performans iyi ve inşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder.
''Bizim en büyük avantajımız hocamızın çok disiplinli olması...''
Bu ligde daha önce uzun süre oynamıştım, bu lig gerçekten değişik bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Takımlar arasında çok büyük farklar olduğunu düşünmüyorum. Maç günü hangi takım günündeyse o takım maçı kazanıyor. Bizim en büyük avantajımız hocamızın çok disiplinli olması. Her maça aynı disiplin ve ciddiyetle çıkıyoruz. Söylediğim gibi uyum sürecini de atlatınca hiç maç kaybetmedik ve şu an her şey istediğimiz gibi gidiyor.
''Lig uzun bir maraton...''
Şu an için bizimle beraber Ümraniyespor, Giresunspor ve Çaykur Rizespor şampiyonluk için yarışacak gibi gözüküyor ama bu lig uzun bir maraton ve henüz gerçekten erken. Biz şuan iyi gidiyoruz ama bizim de düşüş yaşayacağımız dönemler olacaktır. Bizim için asıl önemli olan düşüş yaşayacağımız bu dönemi en kısa sürede atlatmak olacak.
''İsmail Hoca, görüş olarak çok açık bir insan...''
İsmail Hoca, görüş olarak çok açık bir insan. Antrenman ve maçlarımızı bilimsel ve istatiksel anlamda sürekli takip ediyor. Mesela her maçın ardından sprint hızım/koşu mesafesine kadar her şeyi söylüyor ve eğer eksik bir noktamız varsa buna yönelik çalışma yapıyoruz. Bunun sonucunda yaptığımız çalışmalar da hem bireysel hem takım anlamında sahaya yansıyor. Hocamız her ne kadar ciddi gözükse de her zaman muhabbet edebileceğimiz ve ne zaman istersek kapısını çalıp her şeyi konuşabileceğimiz insan. Takım ile hocanın arası da çok iyi. Zaten hocamız her zaman tesislerde ve ayrıca kulübün birçok şeyiyle ilgileniyor.
''Kenan Komutan lakabı hoşuma gidiyor...''
“Kenan Komutan” lakabı hoşuma gidiyor. Neden bu lakabı buldular bilmiyorum ama herhalde sosyal medyada bir dönem oldukça popüler olan ve İstanbul’u fethettiğini söyleyen adı Kenan olan bir abimiz vardı. Sanırım bu lakabımız oradan geliyor. Güzel duygular bunlar. Sağ olsunlar, bende sahaya çıktığımda onlar için elimden geleni yapıyorum.
''Geçen sezon başında geçiş dönemi yaşadım...''
Geçen sezon başında geçiş dönemi yaşamıştım. Dizimden hafif bir operasyon geçirdim. Devre arasına kadar kendimi Kıbrıs’ta hazırladım ve orada 12-13 maç oynayarak belli bir seviyeye geldim. Benim için sıkıntılı bir süreçti. Türkiye’ye döndüm ve transfer görüşmeleri yaparken İsmet hoca beni aradı ve takımda görmek istediğini söyledi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum, bende emeği çok. Ben de bana güvenleri mahçup etmedim ve 10 maçta 6 gol atarak iyi bir performans gösterdim. Bununla birlikte taraftar ile de aramızda çok iyi bir bağ oluştu.
''Camianın büyüklüğü, taraftarın büyüklüğü inanın hangi ligde oynadığınızı hissettirmiyor...''
Ben Ankaragücü'ne gelince ilk defa 2.Lig'de oynamış oldum ve camianın büyüklüğü, taraftarın büyüklüğü inanın bu ligde oynadığınızı hissettirmiyor. Ankaragücü’den teklif geldiğinde çok mutlu olmuştum. Ben de bahsettiğim o geçiş döneminin ardından kendime yeni bir sayfa açmak istiyordum. Ankaragücü tercihim bu açıdan çok güzel oldu, performansımı arttırdım ve kendimi buldum. Burada çok güzel duygular yaşadım. Şampiyonluk yaşadık ve 1. Lig’e geri döndük. Bu sene de şampiyonluk hedefimiz var. İnşallah burada da şampiyon oluruz ve bu formayla Süper Lig’de mücadele ederim.
''Ankaragücü camiasında tarihe geçmenin inanın tarifi yok...''
Bundan daha güzel bir şey olamaz. Ölene kadar anlatabileceğimiz bir olay. Bu şampiyonluğu çocuğuma, torunuma anlatacağım. Böyle bir camiada şampiyon olmak, tarihe geçmek mükemmel duygu. Düşünün; bu takım için ağlayan, takımı için her şeyi yapabilecek taraftarımız var. Allah bize nasip etti ve böyle büyük bir camiada şampiyon olup tarihe geçtik.
''O müthiş karşılama gerçekten bizi şampiyonluğa daha fazla inandırdı...''
Geçen sezon şampiyonluk yolunda kırılma anlarımız oldu. Mesela Gümüşhanespor deplasmanı dönüşünde taraftarımızın bizi karşılayıp moral ve motivasyon vermesi takıma büyük katkı sağladı. O müthiş karşılama gerçekten bizi şampiyonluğa daha fazla inandırdı. Yine aynı şekilde son dakikada kazandığımız Tuzlaspor maçı çok önemliydi.
''Ankaragücü formasıyla unutamadığım maç...''
Tuzlaspor maçı öncesi hafta arasında İsmet hoca bize: “Bu maçı alın şampiyonsunuz.” demişti. Biz maça bu şekilde çıktık. Gerçekten güzel oynamıştık, tek kale oynamıştık ama kilidi bir türlü açamadık. 83. dakikada şanssız bir gol yedik ve ardından biz de ne olduğunu gerçekten anlamadık. Kalan dakikalarda önce beraberliği yakaladık ve ardından son dakikada attığımız golle maçı kazandık. Zaten Ankaragücü formasıyla unutamadığım maç ve unutamadığım gol kesinlikle Tuzlaspor maçı ve o maçta attığım goldü. Tarifi yok. Galibiyet golünü atınca tribünleri görmeliydiniz, müthişti.
''Büyük taraftarımız var...''
Gerçekten büyük taraftarımız var, şampiyonluk yolunda bize verdikleri destek müthişti. Evet saha içinde biz performans gösteriyoruz ama onların yaşattığı atmosfer şampiyonluk yolunda çok belirleyiciydi. Biz; oyuncu grubuyla, teknik kadroyla, yönetimimizle, taraftarımız ile hep birlikte şampiyon olduk. Bu sezon Passolig nedeniyle biraz sıkıntı var ama geçen seneki atmosferi yavaş yavaş yakalıyoruz.
Aşağıda yer alan takım arkadaşlarını tek kelimeyle anlat desek neler söylersin?
Umut Nayir: Golcü.
Alihan Kubalas: Terminatör.
Erdem Özgenç: Yakışıklı.
Anton Putsila: Suskun.
Korcan Çelikay: Sempatik.
Röportaj: Muhammed EKTİ / Emre ERKAN
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Bu röportaj TransferMerkez.com tarafından yapılmıştır, tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
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