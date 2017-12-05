5 Aralık 2017 Salı

Transfer Raporu (Aralık)

Salı, Aralık 05, 2017

05 Aralık 2017 Salı
  • 14:14 Denizlispor, Alfred Sankoh'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
  • 11:17 MLS ekibi Atlanta United, 1999 doğumlu Arjantinli yıldız adayı Ezequiel Barco'yu 12 milyon dolar bonservis bedeliyle transfer etti.

04 Aralık 2017 Pazartesi
  • 20:15 Geçen sezon Celta Vigo'da kiralık oynadıktan sonra Fiorentina'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvet oyuncusu Giuseppe Rossi, Genoa ile sözleşme imzaladı.
  • 17:20 Stuttgart, 1998 doğumlu Türk orta saha oyuncusu Berkay Özcan ile 2021 yılında kadar yeni sözleşme imzaladı. Timo Baumgartl'ın sözleşmesi de 2022'ye kadar uzatıldı.
  • 13.20 Adanaspor'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Kemal Kılıç, istifa etti.

01 Aralık 2017 Cuma
  • 17:02 Inter, 33 yaşındaki kalecisi Samir Handanovic'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

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Transfer Merkezi

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