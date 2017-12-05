Transfer Raporu (Aralık)

05 Aralık 2017 Salı
- 14:14 Denizlispor, Alfred Sankoh'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.
- 11:17 MLS ekibi Atlanta United, 1999 doğumlu Arjantinli yıldız adayı Ezequiel Barco'yu 12 milyon dolar bonservis bedeliyle transfer etti.
04 Aralık 2017 Pazartesi
- 20:15 Geçen sezon Celta Vigo'da kiralık oynadıktan sonra Fiorentina'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan 30 yaşındaki forvet oyuncusu Giuseppe Rossi, Genoa ile sözleşme imzaladı.
- 17:20 Stuttgart, 1998 doğumlu Türk orta saha oyuncusu Berkay Özcan ile 2021 yılında kadar yeni sözleşme imzaladı. Timo Baumgartl'ın sözleşmesi de 2022'ye kadar uzatıldı.
- 13.20 Adanaspor'da kötü sonuçların ardından teknik direktör Kemal Kılıç, istifa etti.
01 Aralık 2017 Cuma
- 17:02 Inter, 33 yaşındaki kalecisi Samir Handanovic'in sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Kasım ayında gerçekleşen transfer haberlerini görmek için TIKLAYIN!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder