Transfer Raporu (Ocak 2018)

01 Ocak 2018 Pazartesi
- 15:41 Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş ile anlaşma sağladı. Oyuncular, Karabükspor ile anlaşmalarını feshedince imza için Alanya'ya gelecekler. Alanyaspor'un ilgilendiği bir diğer isim yine aynı takımdan Andre Biyogo Poko.
- 14:35 Giresunspor; Mehmet Akyüz, Berkan Yıldırım ve Özgür Yılmaz ile yollarını ayırdı.
- 14:22 Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllığına anlaştı.
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