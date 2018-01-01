1 Ocak 2018 Pazartesi

Transfer Raporu (Ocak 2018)

Pazartesi, Ocak 01, 2018

01 Ocak 2018 Pazartesi
  • 15:41 Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ve Barış Başdaş ile anlaşma sağladı. Oyuncular, Karabükspor ile anlaşmalarını feshedince imza için Alanya'ya gelecekler. Alanyaspor'un ilgilendiği bir diğer isim yine aynı takımdan Andre Biyogo Poko.
  • 14:35 Giresunspor; Mehmet Akyüz, Berkan Yıldırım ve Özgür Yılmaz ile yollarını ayırdı.
  • 14:22 Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile 1.5 yıllığına anlaştı.

2017 Aralık ayında gerçekleşen transfer haberlerini görmek için TIKLAYIN!
Transfer Merkezi

Transfer, Röportaj, Araştırma, Analiz

www.TransferMerkez.com

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)