Onuralp Bitim: Babadan oğula gelenek!

Tahincioglu AllStar 2018 Smaç Yarışması şampiyonu olan Anadolu Efes'in 1999 doğumlu yeteneği Onuralp Bitim'in babası Mustafa Kemal Bitim de bundan tam 23 yıl önce 1995 All Star yarışmasında smaç şampiyonu olmuştu.
1975 doğumlu olan Mustafa Kemal Bitim, Anadolu Efes altyapısından yetişmiş ve daha sonra Karşıyaka, Kombassan Konya, Galatasaray, Fenerbahçe, Tuborg gibi birçok takımın formasını giymişti.
9 Ocak 1995 tarihli Cumhuriyet gazetesi haberi
------------------------------------------------
------------------------------------------------
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder