Transfer Raporu (21-31 Ocak 2018)

22 Ocak 2018 Pazartesi
- 21:06 Manchester United, Arsenal'den transfer ettiği Alexis Sanchez ile 2022 yılına kadar sözleşme imzaladı. Arsenal de Henrikh Mkhitaryan'ı transfer ettiğini duyurdu.
- 21:02 Manchester City, Kevin de Bruyne'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.
- 17:50 Adana Demirspor, Ukrayna ekibi Chornomorets'te forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sergiy Politylo'yu transfer etti.
- 17:44 Benfica, Malmö ile sözleşmesi bitince bonservissiz alıp 4,5 yıllık imzaladığı 1996 doğumlu Makedon asıllı orta saha Erdal Rakip'i sezon sonuna kadar Crystal Palace'a kiraladı.
- 17:27 Eskişehirspor, Erkan Zengin karşılıklı anlaşarak transferine karar verdiklerini açıkladı. Erkan Zengin, başkan Halil Ünal ile görüştükten sonra vedalaşarak takımdan ayrıldı.
- 14:06 Çaykur Rizespor, ligin ilk yarısında BB Erzurumspor'da görev yapan kaleci Kaya Tarakçı ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.
- 13:35 Athletic Bilbao, 1994 doğumlu kalecisi Kepa Arrizabalaga ile 2025 yılına kadar yeni sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
- 12:57 Sivasspor, Brezilyalı yıldız Robinho ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
- 11:32 Feyenoord, Fenerbahçe'den ayrılan Robin van Persie ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 10:16 Villarreal, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den Salem Al-Dawsari'yi kiraladı.
- 10:13 Porto, Portimonense ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Paulinho'yu transfer etti.
- 09:22 Porto, bir dönem Trabzonspor forması da giyen Lorient'in forvet oyuncusu Majeed Waris'i 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladı. Kiralama ücreti 250 bin Euro.
21 Ocak 2018 Pazar
- 23:31 Akhisarspor, Hatayspor'da forma giyen 1995 doğumlu gurbetçi ofansif orta saha oyuncusu Selim Ilgaz ile anlaşmaya vardı.
- 23:10 Beşiktaş, İstanbulspor'un genç sağ beki Mehmet Zeki Çelik ile anlaşmaya vardı.
- 22:45 Elazığspor, en son Akhisarspor forması giyen Rumen forvet Ioan Hora ile anlaştı.
- 01:43 Atlanta United, Independiente'den 1999 doğumlu ofansif orta saha oyuncusu Ezequiel Barco'yu 12 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ederek MLS rekoru kırdı.
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