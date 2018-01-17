Transfer Raporu (11-20 Ocak 2018)

18 Ocak 2018 Perşembe
- 01:27 Trabzonspor'un yeni transferi Çek sol bek oyuncusu Filip Novak, İstanbul'a geldi.
- 01:20 BB Erzurumspor, Malmö’nün Norveçli ofansif orta saha oyuncusu Jo Inge Berget ile anlaştı. Norveç milli takımında da oynayan Berget'in yarın Erzurum'a gelmesi bekleniyor.
17 Ocak 2018 Çarşamba
- 20:03 Everton, Arsenal forması giyen sağ kanat / forvet oyuncusu Theo Walcott'ı 20 milyon pound bonservis bedeli karşılığında transfer ederek 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 19:23 St.Etienne, Wolfsburg'dan sol kanat Paul-Georges Ntep'i sezon sonuna kadar kiraladı.
- 19:03 Denizlispor, Manisaspor'dan ayrılan İsmail Haktan Odabaşı ile sözleşme imzaladı.
- 18:42 Club Brugge ile sözleşme imzalamak için Belçika'ya giden Denys Boyko, mali şartlar nedeniyle anlaşma sağlayamadı. Boyko, Türkiye'ye geri dönecek. (NTV Spor)
- 18:36 İsveç ekibi Dalkurd FF, Konyaspor'un kalecisi Abdülaziz Demircan'ı transfer etti.
- 18:21 Liverpool, orta saha Marko Grujic'i Championship ekibi Cardiff City'e kiraladı.
- 17:40 Manchester City, Nicolas Otamendi'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
- 16:49 Sky Sports, Beşiktaş'ın Leicester City'nin Cezayirli forvet oyuncusu Islam Slimani'yi kiralamak için görüşmeler yaptığını duyurdu.
- 15:38 Karabükspor, Sivasspor'un Brezilyalı oyuncusu Leandrinho ile sözleşme imzaladı.
- 15:27 Sivasspor, Anderlecht forması giyen Rumen ofansif orta saha oyuncusu Nicolae Stanciu'yu 6 aylığına kiralamak için 100 bin euro teklif etti.
- 15:17 Bursaspor, Karabükspor'da forma giyen Gheorghe Grozav ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:10 Athletic Bilbao, 1994 doğumlu sağ kanat oyuncusu Inaki Williams'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatarak yeni serbest kalma bedelini 108 milyon Euro olarak belirledi.
- 14:29 Karabükspor, Batman Petrolspor'da forma giyen forvet oyuncusu Yusuf Akbulut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yusuf, futbola Karabükspor altyapısında başlamıştı.
- 13:13 Kasımpaşa, Çin Süper Lig takımlarından Tianjin Teda'da forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:20 Karabükspor, daha önce anlaştığı Murat Akın ve Alican Karadağ ile sözleşme imzaladı.
- 11:13 Gençlerbirliği, Montpellier'in Beninli ofansif orta saha oyuncusu Stephane Sessegnon ile anlaştı. Sessegnon, geçmişte PSG, Sunderland ve West Bromwich formaları giymişti.
- 09:51 Galatasaray'ın gündemindeki Bruno Peres'in menajeri Stefano Antonelli: ''Bruno'nun Türkiye ya da Portekiz'e gitme ihtimali var. Roma'da kalma ihtimali ise çok düşük.''
16 Ocak 2018 Salı
- 22:46 Akhisarspor, Karabükspor'da forma giyen Dany Nounkeu ile anlaşmaya vardı.
- 22:15 Mustafa Denizli, İran ekibi Tractor Sazi ile sezon sonuna kadar 400 bin Euro'ya anlaştı. Asya Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Traktor Sazi, Türklerin yoğunlukta olduğu İran'ın Doğu Azerbaycan Eyaleti'nde maçlarını ortalama 60-70 bin taraftara oynuyor.
- 21:50 Denizlispor, Manisaspor ile yollarını ayıran İsmail Haktan Odabaşı ile anlaştı.
- 20:27 Konyaspor, Manisaspor'da forma giyen eski kalecisi Emrullah Şalk'ı transfer etti.
- 19:26 Samsunspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu, istifa edeceğini açıkladı.
- 17:47 Göztepe, Karabükspor'un orta saha oyuncusu Andre Poko'nun transfer ettiklerini resmen açıkladı. Göztepe, birçok takımın peşinde olduğu Poko ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:44 Karabükspor, Sivasspor'un Brezilyalı forvet/kanat oyuncusu Leandrinho ile anlaşmaya vardı. Leandrinho, Karabük'te sağlık kontrolünden geçti.
- 15:23 Kasımpaşa, en son Çin'in Tianjin Teda takımında forma giyen Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile prensipte anlaştı.
- 14:03 Fenerbahçe, Feyenoord ile sözleşme imzalaması beklenen Robin van Persie'nin lisansını iptal etti ve Eljif Elmas'ın lisansını çıkararak İstanbulspor maçının kadrosuna aldı.
- 13:09 Yeni Malatyaspor, Austria Wien'in orta saha oyuncusu Raphael Holzhauser'i Türkiye'ye getirdi. Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode de görüşülen bir diğer isim.
- 12:17 Erbaaspor, Çorum Belediyespor'da forma giyen eski Fenerbahçeli forvet oyuncusu Murat Hacıoğlu ile sözleşme imzaladı.
- 10:24 Fenerbahçe, Fiorentina'nın Uruguaylı sol beki Maximiliano Olivera ile temasta.
- 10:15 Bursaspor, yüksek maliyetleri nedeniyle Karabükspor'dan Andre Biyogo Poko ve Astana'dan Patrick Twumasi'nin transferlerinden vazgeçti.
- 09:38 Inter, Benfica'nın Arjantinli stoperi Lisandro Lopez'i sezon sonuna kadar kiraladı.
15 Ocak 2018 Pazartesi
- 23:39 Osmanlıspor, Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyen Cezayirli golcü Idriss Saadi ile satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşmaya vardı.
- 23:15 Adana Demirspor, Botofogo'nun Brezilyalı orta saha oyuncusu Gege ve Chornomorets Odessa'dan Ukraynalı orta saha Sergiy Politylo'yu yarın Adana'ya getiriyor.
- 19:47 Palmeiras, Lucas Lima'nın ardından Fluminense ile olan sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Gustavo Scarpa'yı da bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı.
- 19:41 Çaykur Rizespor, ara transfer döneminde renklerine bağladığı Koray Altınay, Vedat Muriç ve Galip Güzel ile resmi sözleşme imzaladı.
- 19:26 Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "Cyle Larin için kiralık formülü konuşuldu ama net bir şey yok. Bizim birkaç alternatifimiz var. Yönetim çok iyi çalışıyor."
- 19:13 Roda, Schalke 04'ün 21 yaşındaki forveti Donis Avdijaj'ı sezon sonuna kadar kiraladı.
- 18:05 Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello: "Asamoah'ın Galatasaray'a transferi mümkün değil. Juventus, bu oyuncuyu serbest bırakmak istemiyor. Bu transfer şimdilik yattı."
- 17:42 Geçtiğimiz sezon Osmanlıspor'da kiralık olarak forma giyen ofansif orta saha oyuncusu Adam Maher, PSV Eindhoven'dan Twente'ye transfer oldu.
- 17:03 Gençlerbirliği, geçtiğimiz günlerde Bursaspor'dan ayrılan forvet oynuncusu Deniz Yılmaz ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 16:57 Karabükspor, Sakaryaspor'dan ayrılan eski futbolcusu Murat Akın ile anlaştı.
- 16:49 Gazişehir Gaziantep FK, Osmanlıspor'dan orta saha Tugay Kaçar’ı kiraladı.
- 16:46 Trabzonspor, kiralık olarak forma giyen Jose Sosa'nın bonservisiyle transfer edilerek 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sezon başında 1,35 milyon Euro karşılığında kiralanan Sosa, 3,4 milyon Euro'yas satın alındı. Toplam maliyet 4,75 milyon Euro oldu.
- 16:37 Konyaspor'da bekleneni veremeyen Gabonlu forvet oyuncusu Malick Evouna, Mısır'ın Al-Ahly takımıyla anlaştı. Evouna, Konyaspor'da kiralık olarak forma giyiyordu.
- 16:24 Borussia Dortmund, Basel'den 21,5 milyon Euro'ya transfer ettiği 22 yaşındaki stoper Manuel Akanji ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 16:09 Karabükspor, Belçika'nın ASV Geel takımında forma giyen 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ahmet Karadayı ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 15:49 Bursaspor'un Karabükspor'dan yeni transferi Gheorghe Grozav, Bursa'ya geldi.
- 15:41 Osmanlıspor'un Norveç ekibi Stabaek'ten transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Tortol Lumanza, sağlık kontrolünden geçti. Lumanza ile 4,5 yıllık sözleşme imzalanacak.
- 15:13 Kayserispor, Ukraynalı forvet Artem Kravets ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 14:55 Moussa Sow, düzenlenen imza töreni ile Bursaspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı.
- 14:49 Köln, Nice'in 22 yaşındaki orta sahası Vincent Koziello'yu 3m Euro'ya transfer etti.
- 14:22 Konyaspor'dan ayrılan Nijeryalı golcü Imoh Ezekiel, Royal Antwerp ile anlaştı.
- 14:17 Beşiktaş, forma şansı bulamayan kaleci Denys Boyko'nun kiralanması konusunda Club Brugge ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 13:36 Yeni Malatyaspor, Gineli orta saha Sadio Diallo ile yollarını ayırma konusunda anlaşma sağladı. Malatyaspor, Fabian Farnolle ve Barazite'yi göndermekten ise vazgeçti.
- 13:06 Basketbol - Sakarya Büyükşehir Basket, daha önce NBA'de Dallas Mavericks forması da giyen Porto Rikolu skorer guard Gian Clavell ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- 12:21 Bursaspor'un sezon sonuna kadar kiraladığı Moussa Sow, sağlık kontrolünden geçti.
- 11:55 Kayserispor'un Bilal Başacıkoğlu için Feyenoord'a yaptığı 1,5 milyon Euro'luk teklif reddedildi ancak Bilal, Kayseri'de forma giymek istiyor. Bonservis için pazarlıklar sürüyor.
- 11:43 Konyaspor formasıyla tanıdığımız Kosovalı orta saha oyuncusu Alban Meha, Suudi Arabistan'ın Al Faisaly takımına transfer oldu.
- 11:37 Fenebahçe, Milan Rapaic'in Hajduk Split'te oynayan oğlu Boris Rapaic ile 3,5 yıllığına anlaştı. 1997 doğumlu forvet oyuncusu, bu sezon sonuna kadar U21 takımında forma giyecek.
- 11:16 Arda Turan, Medipol Başakşehir ile sözleşme imzaladı. Arda, bu sezon sonuna kadar 2 milyon Euro+bonus, önümüzdeki sezon için ise 4 milyon Euro+bonuslar alacak. İlk yıl başka takıma satılırsa bonservisinin %20'si, gelecek yıl satılırsa %25’i Başakşehir’e verilecek.
- 22:49 Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu: "Burak Yılmaz'a gelen tekliflere kapalıyız."
- 22:38 Yeni Malatyaspor, Avustralya ekibi Sydney FC'de forma giyen eski Beşiktaşlı Brezilyalı golcü Bobo ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.
- 17:40 Futbolu bırakan eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, Feyenoord ile antrenörlük için sözleşme imzaladı. Diplomasını almasının ardından gelecek sezon antrenör olarak göreve başlayacak.
- 16:30 Kayserispor, geçen sezon Juventus'tun Empoli'ye kiralanan Senegalli sol kanat/forvet oyuncusu Mame Thiam ile görüşüyor. Görüşmeler Antalya kampında devam ediyor.
- 14:50 Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı Botofogo'nun Brezilyalı orta saha oyuncusu Gege, bu akşam Adana'ya geliyor.
- 04:32 Galatasaray, Meksika ekibi Santos Laguna’da forma giyen 19 yaşındaki sol bek Gerardo Arteaga’nın transferi için görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti.
13 Ocak 2018 Cumartesi
- 20:04 Bursaspor'un prensip olarak anlaşmaya vardığı Gheorghe Grozav, Pazartesi günü Bursa'ya gelecek ve +2 yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.
- 20:00 Borussia Dortmund, Basel'den 1995 doğumlu stoper Manuel Akanji'yi 21.5 milyon Euro'ya transfer etti. Basel, Akanji'yi 2 yıl önce 700 bin Euro'ya kadrosuna katmıştı.
- 18:51 Medipol Başakşehir'in Barcelona'dan transfer ettiği Arda Turan, İstanbul'a geldi.
- 18:32 Orlando City'den açıklama: "Cyle Larin'in 2019'a kadar bizimle sözleşmesi var. O serbest bir oyuncu değil, Beşiktaş'ın bugün yaptığı açıklamadan sonra harekete geçeceğiz."
- 17:00 Osmanlıspor, bu sezon hiç forma şansı bulamayan Malili forvet oyuncusu Cheick Diabate'yi sezon sonuna kadar İtalyan ekibi Benevento'ya kiraladı.
- 16:19 1994 doğumlu Brezilyalı ofansif orta saha/kanat oyuncusu Gustavo Scarpa, Fluminense ile olan sözleşmesini feshetti.
- 15:30 Moussa Sow, Bursaspor'da 6 aylığına 800 bin Euro alacak. Satın alma opsiyonu yok.
- 14:48 Trabzonspor, scout ekibinin raporu doğrultusunda 1997 doğumlu Venezuelalı golcü Jose Useche'yi İstanbul'a getirdi. Rıza Çalımbay'ın çok beğendiği José Useche, eğer pürüz çıkmazsa önümüzdeki günlerde Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalayacak.
- 14:20 Barcelona, Arda Turan'ın 2.5 yıllığına Başakşehir'e kiralandığını resmen duyurdu.
- 14:13 Bursaspor, Senegalli golcü Moussa Sow'u transfer ettiklerini resmen açıkladı.
- 13:55 Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan transferini resmen açıkladı.
- 12:49 Beşiktaş, Kanadalı golcü Cyle Larin ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- 12:34 Karabükspor, Aris'te forma giyen eski golcüsü Marius Alexe ile yeniden anlaştı. Rumen forvet oyuncusu, yarın imza atmak için Karabük'e gelecek.
- 12:28 Yeni Malatyaspor, Beşiktaş formasıyla tanıdığımız Brezilyalı golcü Bobo ile görüşüyor.
12 Ocak 2018 Cuma
- 22:04 Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Kanadalı golcü Cyle Larin, İstanbul'a geldi.
- 20:43 St.Etienne, Rubin Kazan'dan orta saha oyuncusu Yann M'Vila'yı transfer etti.
- 20:21 Robin van Persie, Feyenoord ile 1.5 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Hollandalı golcü, yarın yeni takımı için sağlık kontrollerinden geçecek.
- 19:57 Erzurumspor, Manisaspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Metin Yüksel ile anlaştı.
- 18:42 Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "Arouna Kone için Levante'den bir teklif geldi ancak biz Kone'den, Kone de bizden çok memnun. Takımda kalmak istiyor." (Kanal 58)
- 18:01 Bursaspor, Karabükspor'dan ayrılan Gherorghe Grozav ile anlaşmaya vardı.
- 17:22 Fenerbahçe, 1998 doğumlu savunma oyuncusu Yiğithan Güveli'nin Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'a kiralandığını açıkladı.
- 16:41 Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias: "Kadroda 3 sol bek oldu. Önümüzdeki 2-3 gün içinde bir karar alacağız. Lionel Carole'un Galatasaray'a dönmesi de ihtimaller arasında."
- 16:27 Manisaspor'da teknik direktör Fatih Tekke, bugün görevinden istifa ediyor.
- 16:11 Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'un stoperi Murat Akça ile görüşüyor.
- 14:38 Göztepe, Konyaspor ve Bursaspor'un da peşinde olduğu Karabükspor'un Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Biyogo Poko ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı. (Fanatik)
- 14:23 Adanaspor, daha önce anlaşmaya vardığı Uche Kalu, Berkan Yıldırım, Emre Can Coşkun, Ronei ve Kürşat Sürmeli ile resmi sözleşme imzaladı.
- 13:05 Antalyaspor'un Kamerunlu golcüsü Samuel Eto'o'nun menajeri Leo Rabello, Brezilya'da Palmeiras ve Vasco yöneticileri ile görüştü. (Globo Esporte)
- 13:01 Basketbol - Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti'nin takımın başına getirildiğini resmen açıkladı. Oktay Mahmuti ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:47 İstanbulspor, Altay'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Halil Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Altay, anlaşmaya göre sonraki satıştan %50 pay alacak.
- 09:45 Trabzonspor'da kadroda düşünülmeyen Theo Bongonda, İtalyan ekibi Benevento'nun teklifini reddetti ve Belçika'daki eski takımı Zulte Waregem ile anlaştı.
- 09:27 Van BBSK, en son Menemenspor forması giyen tecrübeli Gökhan Ünal ile anlaşmaya vardı. Brezilya asıllı tecrübeli sol bek Gökçek Vederson ile de görüşmeler yapılıyor.
- 09:23 Napoli, Toulouse'dan ayrılan 1996 doğumlu orta saha oyuncusu Zinedine Machach ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
- 09:17 Manchester City. 1998 doğumlu yıldız adayı forvet oyuncusu Lukas Nmecha ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
11 Ocak 2018 Perşembe
- 20:11 Denizlispor, Konyaspor forması giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Patrick Friday Eze ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.
- 18:07 Valencia, Arsenal'den Francis Coquelin'i 14 milyon Euro'ya transfer ederek 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Coquelin için 80 milyon Euro serbest kalma bedeli belirlendi.
- 17:27 Kasımpaşa, Kardemir Karabükspor'dan ayrılan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Depe ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
- 17:01 Basketbol - Galatasaray Odeabank, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük görevi için Oktay Mahmuti ile 1.5 yıllığına anlaştı. (beIN Sports)
- 16:42 Bursaspor'dan ayrılan Bilal Kısa, eski takımı Akhisarspor ile 1.5 yıllığına imzaladı.
- 16:37 Giresunspor, Samsunspor ile sözleşmesini fesheden sağ bek Ömer Kandemir'i Kayserispor'dan sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmeler yapıyor.
- 16:18 Akın Çorap Giresunspor, ilk yarıda Samsunspor'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'yı Konyaspor'dan sezon sonuna kadar kiraladı.
- 16:05 PAOK, en son Shakhtar Donetsk forması giyen Marcio Azevedo’yu kadrosuna kattı.
- 13:38 Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.
- 13:32 Gaziantepspor, teknik direktörlüğe Oktay Derelioğlu'nun getirildiğini duyurdu.
- 13:13 Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'nin forveti Vedat Muriqi ile 2,5 yıllık anlaştı.
- 13:05 Osmanlıspor, Norveç ekibi Stabaek'te forma giyen 23 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı orta saha oyuncusu Tortol Lumanza ile anlaşmaya vardı.
- 12:52 Elazığspor, Irak Milli Takımı ve ülkesinde Al-Quwa forması giyen 1996 doğumlu ofansif orta saha / sol kanat oyuncusu Humam Tariq ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
- 12:41 Japon 2.Lig ekibi Yokohama, 50 yaşındaki dünyanın en yaşlı profesyonel futbolcusu Kazuyoshi Miura'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattıklarını açıkladı.
- 12:27 Elazığspor, Samsunspor ile yollarını ayıran Halil İbrahim Pekşen ile anlaştı.
- 10:27 2.Lig ekibi Sancaktepe Belediyespor, Giresunspor'da forma giyen 1994 doğumlu sol kanat oyuncusu Mertcan Aktaş ile sözleşme imzaladı.
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