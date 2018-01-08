Devre Raporu: Eskişehirspor

2016-2017 sezonunda, “Normal şartlarda da, olağanüstü şartlarda da Süper Lig’e çıkacağız” mottosunu benimseyen Eskişehirspor, teknik ekip hataları ve beklenmeyen puan kayıpları sonrasında ilk iki şansını kaybettiği TFF 1.Lig’de direksiyonu daha önce olduğu gibi bir kez daha play-off’a kırmıştı. Camianın daha önceki iki play-off sınavından zaferle ayrılmasının verdiği özgüvenle finalde Göztepe’nin karşısında çıkan Es Es, iftarda başlayıp sahurda biten ve iki takım taraftarlarının attığı meşaleler sonrasında defalarca duran mücadelede penaltı atışları sonrasında Süper Lig hedefinden uzak kalmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.
Ancak Eskişehirspor camiası için asıl sınav 4 Haziran 2016’da kaybedilen finalin ardından başlamıştı. Geçen sezon da kulübün belini büken borç yükü ve ekonomik problemler girdabı, sezon başlamadan önce yönetim krizinin oluşmasına sebebiyet verdi. Ve bu girdap, sezonun başlamasıyla daha da büyüyerek önce transfer yasağına, daha sonra da geçen Temmuz ayında koltuğa oturan Sinan Özeçoğlu’nun görevi bırakmasına ve son olarak da art arda gelen FIFA dosyalarının getirdiği puan silme cezası tehlikesi ve yönetim krizine zemin hazırladı.
Göreve başladığının ilk haftasında transfer yasağıyla karşılaşan Başkan Sinan Özeçoğlu, geçen sezon takımda yer alan oyuncularla yeniden anlaşarak Eskişehirspor’un çekirdek kadrosunu korudu. Takımın veteran isimlerini altyapıdan yetişmiş gençlerle destekleyen yönetim, bu kadroyu da Sergen Yalçın’a emanet ederek sezona giriş yaptı.
Yaz aylarında yaşanan yönetim ve kadro krizinin ardından sezonu çok geç açan ve kısa bir kamp süresi geçiren Eskişehirspor, ligdeki ilk 5 maçında 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kupada oynanan ve 4-2 kaybedilen 24 Erzincanspor maçının ardından, kulübün içinde bulunduğu şartların çok zorlayıcı olduğunu belirterek istifa etti.
Ateşten gömleği Yücel İldiz giydi
Sergen Yalçın’ın ardından Eskişehirspor’da ateşten gömleği deneyimli teknik adam Yücel İldiz giydi. İldiz’in takımın başında çıktığı ilk maçta Eskişehirspor kendi evinde Manisaspor’u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını 7.haftada aldı. Ancak bu galibiyetin ardından ulusal kulüp lisansı alamadığı gerekçesiyle federasyon tarafından 3 puanı silinen siyah-kırmızılılar, devamında Adana Demirspor deplasmanında çok dağınık bir futbol ortaya koyarak 3-1 mağlup oldu. Ertesi hafta kendi evinde BB Erzurumspor’u 3-1’le geçen Es Es, Altınordu deplasmanından da 1 puanla dönmeyi başardı.
Kulüp kapanma noktasına geldi
Eskişehirspor ligin 11.haftasında, yağmurlu bir Pazar günü Ankaragücü’nü ağırladı. Maçın özellikle ilk yarısında rakibini boğan ve rakip kaleyi ablukaya alan Es Es, yediği 3 kontra atak golüyle 3-1 yenildi. Bu maçın ardından Başkan Sinan Özeçoğlu ve yönetim kurulu, kulübün içinde bulunduğu durum karşısında çaresiz kaldıklarını belirterek, şehirde bir şok etkisi yaratmak amacıyla istifa ettiler ve olağanüstü kongre kararı aldılar.
22 ve 29 Kasım 2017 tarihindeki kongrede yönetim için aday çıkmazken aynı sezon başında olduğu gibi Eskişehirspor Başkanı ancak 6 Aralık’ta üçüncü kez toplanan kongrede seçilebildi. Önceki yönetimler ve Sinan Özeçoğlu arasında sıkça tartışmaların yaşandığı ve 5 saate yakın süren kongrede Halil Ünal, 6 ay sonra yeniden koltuğa oturdu. Bu kongrede de yönetime talip çıkmasaydı yarım asırlık kulüp tarih olacaktı.
Saha dışında bunlar yaşanırken ilginç olan ise kulübün kapanma tehlikesi yaşadığı bu 1 aylık sürede takımın oynadığı ikisi deplasman olmak üzere 3 maçta 7 puan toplaması oldu. Eskişehirspor Balıkesirspor’u deplasmanda 3-2, Samsunspor’u da 4-0 mağlup ederken evinde Rizespor’la 1-1 berabere kaldı. Rizespor maçında, Eskişehirspor futbolcularının kulübün içinde bulunduğu duruma dikkat çekmek için maçın başında orta yuvarlakta birleşerek gerçekleştirdikleri protesto ses getirdi.
Ünal ve yönetimi kucağında bomba buldu
Halil Ünal başkan seçildikten bir saat sonra geçen sezonun başında da göreve getirdiği İzzet Erdoğan’ı aradı ve sportif direktörlüğe getirdi. Ünal ve yönetimi, göreve başlar başlamaz 190 milyon TL’lik bir borç yükünün yanında, alacakları için federasyona ihtar çeken mevcut futbolcuların ödeme yükü ve -24 puan cezasına sebebiyet verebilecek FIFA dosyalarıyla yüzleştiler. Halil Ünal, göreve başladığının ikinci günün Ofoedu kriziyle karşılaştı. Ofoedu’nun alacağını yatıran yönetim daha sonra da Bruno Mezenga’nın alacağını ödemeyi başardı. Eskişehirspor evinde Gaziantepspor’u 7-0’la geçerken camianın enerjisi sezon başına göre yükseldi. 1.Lig’in geçen sezona göre düşen kalitesi ve Erkan Zengin, Ofoedu, Bruno, Hasan Hüseyin gibi geçen sezon takımı taşıyan isimlerin kadroda yer almasıyla camiada “play-off oynama” hedefi konuşulmaya başlandı. Ancak ilk yarının son iki haftasında kötü futbol oynanarak alınan Boluspor ve Adanaspor maçlarındaki mağlubiyetler sonrası Eskişehirspor ligin ilk devresini 18 puanla 15.sırada tamamladı.
FIFA’dan gelecek puan silme cezasını engellemek için eski futbolcular ve avukatlarıyla anlaşma yolu arayan yönetim, FIFA’daki dosyaları yapılandırmaya çalışırken ilk devrenin sona ermesine birkaç gün kala Semih Güler ve Andaç Güleryüz dışındaki kadrodaki tüm isimlerin alacakları nedeniyle federasyona ihtar çekmesi sonrası bir kez daha iki ateş arasında kaldı ve nakit arayışına girdi.
Şu ana dek FIFA’da yer alan dosyalardan birkaçını yapılandıran ve ilk etapta puan silme tehlikesini ortadan kaldıran yönetim, kadrodaki futbolcuların da büyük bölümüne ödeme gerçekleştirerek kadroyu büyük oranda korumayı başardı. Ancak kulübün gelirlerinin neredeyse yok durumda olması, Eskişehirspor için sezonun ikinci yarısında da buna benzer sıkıntıların yaşanabileceğine işaret ediyor. Bu noktada sezonun ikinci yarısı başlayana kadar kadroda yer alan ve Süper Lig kulüplerinde de teklifler gelen bazı isimlerin satılarak kaynak yaratılması da gündemde.
Kötü gün dostu Yücel İldiz
Kulübün içinde bulunduğu buhranlı günlerde yaptığı aklı selim açıklamalarla taraftarın sempatisini kazanan deneyimli teknik adam Yücel İldiz, ilk 6 haftada 4 puan toplayan kadroyla, 11 haftada 17 puan topladı. Takımı 29 golle ligin ilk yarısında en çok gol yiyen ikinci takımı olsa da, takım savunması konusunda da Eskişehirspor’a önemli yol aldıran İldiz, özellikle iç saha maçlarında taraftarla bütünleştiğinde iyi futbol oynayan bir kadro kimyası oluşturmayı başardı. Ankaragücü’ne 3-1 kaybedilen karşılaşmada dahi rakibine oranla daha fazla gol pozisyonuna giren ve oyunun büyük bölümünde rakip sahada oynayan Es Es, orta saha oyuncularının enerjilerinin düşmesi sonucu sahadan mağlup ayrılmıştı.
Bu sezon Eskişehirspor’un saha içindeki en büyük defolarından biri de orta sahadaki dinamizm sorunu. Erkan Zengin- Ofoedu-Bruno üçlüsünün savunma anlamındaki çalışkanlıklarının düşük olması sebebiyle gerideki 7 isme binen savunma yükü, Hürriyet Güçer ve Uğur İnceman gibi yaşı olan futbolcuların dinamik rakip orta sahalara cevap verememesi sonucu Eskişehirspor’a problem olarak geri döndü. Bunun en iyi örneği 16.haftada Bolu’da oynanan ve 3-0 kaybedilen karşılaşmada görüldü. Burada ortadaki üçlünün önünde oynayan ve aslında takımın hem savunma hem de hücum merkezi olarak adlandırabileceğimiz Hasan Hüseyin Acar’ın da rakiplerin pres merkezindeki hedef olması sebebiyle zaman zaman zorlandığını söyleyebiliriz. Eskişehirspor’un rakipleri orta sahada Hasan Hüseyin’e odaklı bir baskı merkezi oluşturarak Eskişehirspor’un olgun paslarla rakip yarı sahaya yerleşmesini engellemeye çalışıyorlar. Örneğin Boluspor maçında Eskişehirspor’un ön ve arka tarafı arasındaki bağlantı kopmuş, Boluspor oyunu dar alana sıkıştırmış ve orta saha oyuncularının dinamizmi ile de Eskişehirspor’u sahasından çıkarmamıştı.
Bu noktada geçen yıldan beridir büyük bir çıkış yapan ve formayı kapan genç Dorukhan Toköz’ün sağ bek yerine orta sahada kullanılması bu dinamizm sorununa bir çözüm getirebilir. Ancak bu tercihe anti tez olarak da Dorukhan’ın yerine sağ bekte oynayacak ve çizgiyi tempolu kullanacak bir başka oyuncunun bulunmaması gösterilebilir. Bu durum Yücel İldiz’i sağ bekte bir tercihe ve arayışa itebilir.
Kilit isim: Hasan Huseyin Acar
6 gol, 7 asistle takımının 13 golüne dogrudan katkida bulunan Hasan Hüseyin Acar, ilk yarıda takımın en dikkat ceken ismi oldu. Geçen sezonki performansını bu sene de devam ettiren 23 yasindaki oyuncu, takımın hem savunmada hem de hücumdaki kilit ismi olarak öne çıkıyor.
Çok bilinmeyenli denklem
Eskişehirspor’u sezonun ikinci yarısında çok bilinmeyenli bir denklem bekliyor. Takım sağlıklı ve huzurlu bir ortamda futbola konsantre olarak gözünü play-off’a mı dikecek yoksa yine ekonomik problemler ve puan silme cezalarının gölgesinde ligde kalmayı garantileyerek sezonu rahat bir yerde tamamlamaya mı çalışacak? Bunların cevabını hem takımın, hem ekonomik problemlerle boğuşan yönetimin hem de elindeki dar kadroyla ilk devreyi iyi geçen teknik direktör Yücel İldiz’in sezonun ikinci yarısında yapacakları verecek.
Hazırlayan: Anıl YAZAR
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