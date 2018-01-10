Araştırma: Genç futbolcular ülkelerinde ne kadar şans buluyor?

Ülke futbolunda son zamanlarda öne çıkan ve dönem dönem çok konuşulan bir konu var. Yabancı kuralı ve buna bağlı olarak genç futbolcuların şans bulamaması. Ben yabancı kuralının bu konuda bir engel teşkil etmediğini düşünenlerdenim. 2015-2016 sezonuyla beraber uygulanmaya başlanan yeni kuralının ardından yurt dışına transfer olan futbolcularda bariz bir artış olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Enes Ünal'ı Manchester City'e, Atınç Nukan'ı RB Leipzig'e, Çağlar Söyüncü'yü Freiburg'a, Emre Çolak'ı Deportivo'ya gönderdik. Bu isimler dışında birçok örnek daha var. Geçen sezon Cengir Ünder, 13.5 milyon Euro karşılığında -henüz 20 yaşındayken- rekor kırarak Roma'ya transfer oldu. Beşiktaş'a geldiğinden bu yana Demba Ba, Mario Gomez, Vincent Aboubakar ve Alvaro Negredo gibi kaliteli golcülerle forma savaşı veren Cenk Tosun, 22 milyon Euro +bonuslar karşılığında Everton'a giderek rekoru geliştirdi. Ben yabancı kuralından ziyade ''yetiştirememe sorunu'' başlığı altındaki konuları tartışmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten şu an uygulanan yabancı kuralı size ''14 tane yabancı oyuncuyu kesinlikle kadroya dahil edeceksiniz'' demiyor. Size ''en fazla 14 yabancı futbolcu kadroda olacak.'' diyor. Sen ister 3 yabancı al, ister 7 yabancı al, ister 14 yabancı kontenjanının hepsini doldur.
Bizim ülkemizin gençlerinin gerçekten potansiyeli yüksek. Bizim asıl tartışmamız gereken nokta ''bu potansiyelleri neden ortaya çıkaramıyoruz?'' olmalı ve buna göre çözümler üretilmeli. Bu konu üzerine sayfalar dolusu yazı yazılır ama ben fikirlerimi çok da derine inmeden dile getirmeye çalıştım. Yazımızın konusuna gelirsek; Süper Lig, Bundesliga, Premier Lig, Seria A, La Liga ve Ligue 1'de kendi ülkelerinde forma giyen 21 yaş ve altı futbolcuların aldıkları süreler ve takımların durumun kaleme aldık. Ayrıca her ligin en fazla süre alan 10 genç futbolcusunu da derledik. Bizim ülkemiz dışında diğer ülkelerde yabancı kuralı çok çok daha esnek ama gençler gayet iyi süreler alıyor. Bu ülkeler Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'na da gidiyor, ayrıca başarı da elde ediyor. Yetiştirdikleri gençleri henüz 20 yaşına bile gelmeden ''kilit oyuncu'' rolüne büründürüyorlar. Kendi gençleri dışında başka ülkelerin genç futbolcuları da aynı role sahip oluyor ve önemli süreler alıyor.
İsterseniz artık yazımıza geçelim ve rakamlarla inceleyelim.
Süper Lig | TürkiyeSüper Lig Yabancı Kuralı;
* Takım kadrosu için lisans hakkı: 28 (En fazla 14'ü yabancı futbolcu olabilir.)
* Takım kadrosunda 2'si altyapı, 4'ü Türkiye'de yetişmiş 14 yerli oyuncu bulundurulması ve en az 1 tane yerli kaleci bulundurma zorunluluğu.
* 18 kişilik maç kadrosunda en fazla 11 yabancı futbolcu bulunabilir ve bu 11 yabancı futbolcu aynı anda sahaya çıkabilir. Ayrıca maç kadrosunda 1'i altyapıdan olmak üzere 7 yerli oyuncu bulunması gerekiyor.
21 yaş ve altı futbolcuya şans verme konusunda 2 takım öne çıkıyor: Trabzonspor ve Bursaspor. Trabzonspor; Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Uğurcan Çakır, Furkan Yıldırım ve Abdürrahim Dursun gibi 6 farklı genç futbolcuya toplam 2400 dakika şans verdi. Bursaspor ise Ertuğrul Ersoy, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı ve Ozan Kökçü gibi 5 farklı genç futbolcuya toplam 2439 dakika şans verdi.
Peki 3. sırada yer alan takım kim? Beşiktaş, Galatasaray ya da Fenerbahçe değil. 3. sırada Kasımpaşa var. Kasımpaşa; Onur Ural, Burak Turan, Ahmet Ildiz, Hasan Bilal, Hakan Demir ve Ali Göçmen gibi 6 farklı genç futbolcuya toplam 1243 dakika şans verdi.
Geçtiğimiz sezon U21 Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe ise Ahmethan Köse, Oğuz Kaan Güçtekin, Samed Karakoç, Serhat Kot ve Yiğithan Güveli gibi 5 farklı futbolcuya şans verirken bu futbolcular toplam 726 dakika sahada kaldı. Beşiktaş; Utku Yuvakuran, Fatih Aksoy, Abdullah Çelik, Alpay Çelebi, Orkan Çınar ve Mustafa Apardi'ye toplam 692 dakika şans verdi. Galatasaray; Gökay Güney, Ali Ülgen, Barış Zeren ve Recep Gül'e 234 dakika şans verdi.
Ahisarspor (Alperen Babacan), Alanyaspor (Yusuf Çoban), Karabükspor (Tayyip Talha Sanuc) ve Osmanlıspor (Ali Eren İyican) ligin ilk yarısında 1 futbolcuya şans verdi. Diğer takımlar: Başakşehir (172 dakika), Antalyaspor (1017 dakika), Kayserispor (251 dakika), Konyaspor (350 dakika), Göztepe (268 dakika), Gençlerbirliği (384 dakika), Yeni Malatyaspor (252 dakika), Sivasspor (343 dakika).
Spor Toto Süper Lig'de 59 farklı 21 yaş altı futbolcu forma giyerken; bir futbolcu ortalama 203 dakika sahada kaldı.
Bundesliga | AlmanyaBundesliga Yabancı Kuralı;
* Takım kadrosunda en az 12 futbolcu Almanya pasaportlu ve 8 altyapıdan yetişmiş oyuncu bulunması gerekiyor.
* Bu kural dışında herhangi bir sınırlama yok ve takımlar ilk 11'ini dilediği gibi oluşturuyor.
21 yaş ve altı futbolcuya şans verme konusunda 3 takım ön plana çıkıyor: Bayer Leverkusen, Köln ve Hoffenheim. Bayer Leverkusen; Jonathan Tah, Benjamin Henrichs, Kai Havertz ve Julian Brandt gibi 4 farklı isme toplam 5058 dakika şans verdi. Köln; Jannes Horn, Lukas Klünter, Tim Handwerker, Yann Aurel Bisseck, Salih Özcan, Chris Führich ve Anas Ouahim gbi 6 farklı isme 4694 dakika şans verdi. Hoffenheim ise Felix Passlack, Simon Lorenz, Alexander Rossipal, Johannes Bühler, Dennis Geiger, Philipp Ochs, Robin Hock, David Otto, Nadiem Amiri ve Maris Skenderovic gibi 10 farklı isme toplam 3400 dakika şans verdi.
Bu 3 takım dışında dikkat çeken diğer takım ise RB Leipzig. RB Leipzig Lukas Klostermann ve Timo Werner gibi kadronun 2 kilit oyuncusuna toplam 3376 dakika şans verdi. Ayrıca bu ikili Alman Milli Takımı'na da çağırılıyor.
Bayern Münih ligin ilk yarısında hiçbir U21 oyuncuya şans vermezken; M'Galdbach (Marcel Benger), Eintrach Frankfurt (Aymen Barkok), Augsburg (Marco Richter) ve Hannover 96 (Waldemar Anton) da sadece birer oyucuya şans verdi.
Diğer takımlar: Borussia Dortmund (984 dakika), Schalke 04 (1487 dakika), Wolfsburg (1699 dakika), Hertha Berlin (1866 dakika), Stuttgart (2832 dakika), Hamburg (980 dakika), Mainz 05 (2103 dakika), Freiburg (2604 dakika), Werder Bremen (1540 dakika)
Bundesliga'da 54 farklı genç futbolcu forma giyerken; bir futbolcu ortalama 639 dakika sahada kaldı.
Premier League | İngilterePremier Lig Yabancı Kuralı;
* Takım kadrsounda, maç kadrosunda ya da sahya çıkacak 11'de herhangi bir yabancı sınırı bulunmuyor.
* Önemli ve tek şart ülkede transfer edilen yabancı futbolcunun çalışma izni alabilmesi. Bunun kriteri milli takımında oynama sayısı ve durumu bağlı.
21 yaş ve altı futbolcuya şans verme konusunda Everton öne çıkıyor: Everton. Everto; Mason Holgate, Jonjoe Kenny, Morgan Feeney, Tom Davies, Harry Charsley, Beni Baningime, Anthony Gordon, Dominic Calvert-Lewin, Ademola Lookman ve Froser Hornby gibi 10 farklı oyuncuya toplam 7850 dakika şans verdi.
Everton'ın ardından dikkat çeken diğer takım ise Tottenham Hotspur. Tottenham; Kyle Walker-Peters, Dele Alli, Harry Winks, Anthony Georgiou ve Kozaiah Sterling'e toplam 3611 dakika şans verdi.
Southampton ve Burnley oyuncuya şans vermezken; Newcastle United, Watford ve Brighton sadece birer oyuncuya şans verdi. Diğer Takımlar: Manchester City (564 dakika), Manchester United (2312 dakika), Chelsea (33 dakika), Liverpool (3215 dakika), Arsenal (2027 dakika), Leicester City (2580 dakika), West Ham United (722 dakika), Crystal Palace (1453 dakika), Stoke City (645 dakika), West Bromwich Albion (500 dakika), Swansea City (1760 dakika), Bournemouth (1303 dakika), Huddersfield Town (332 dakika)
Premier Lig'de 56 farklı genç futbolcu forma giyerken; bir futbolcu ortalama 523 dakika sahada kaldı.
Serie A | İtalyaSerie A Yabancı Kuralı;
* Eğer Avrupa Birliği pasaportuna sahipseniz yerli oyuncu olarak sayılıyorsunuz.
* Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan yani yabancı olarak sayılan en fazla 5 futbolcu kadroda yer alabiliyor.
* Yabancı sayılan 5 futbolcunun hepsi maç kadrosunda yer alabilir ve aynı anda sahada olabilir.
21 yaş altı futbolcuya şans verme konusunda Milan öne çıkıyor. Milan; Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Manuel Locatelli, Matteo Gabbia, Jose Mauri, Niccolo Zanellota, Patrick Cutrone ve Ricardo Forte gibi 8 farklı oyuncuya toplam 5952 dakika şans verdi.
Milan'ın ardından dikkat çeken diğer takım ise Cagliari. Cagliari; Luca Crosta,Filippo Romagno, Nicolo Barella ve Luca Gagliano gibi 4 farklı futbolcuya 3040 dakiğka şans verdi. Juventus, Roma, İnter, Sampdoria, Udinese, Chievo ve Genoa ise sadece birer oyuncuya şans verdi ancak; Juventus'un Fabrizio Caligara'ya sadece 3 dakika şans verdiği gözlerden kaçmadı.
Diğer Takımlar: Lazio (1147 dakika), Fiorentina (1638 dakika), Atalanta (618 dakika), Torino (275 dakika), Sassuolo (1032 dakika), Hellas Verona (1238 dakika), SPAL (219 dakika), Benevento (551 dakika), Crotone (1974 dakika)
Serie A'da ilk yarıda 45 farklı genç futbolcu forma giyerken; oyuncu başına ortalama 1447 dakika sahada kaldıklarını görüyoruz.
La Liga | İspanyaLa Liga Yabancı Kuralı;
* Eğer Avrupa Birliği pasaportuna sahipseniz, yerli oyuncu olarak sayılıyorsunuz.
* Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan, yani yabancı olarak sayılan en fazla 3 futbolcu kadroda yer alabiliyor.
* Yabancı sayılan 3 futbolcunun hepsi maç kadrosunda yer alabilir ve aynı anda sahada olabilir.
21 yaş ve altı futbolcuya şans verme konusunda öne çıkan takım Villarreal. Adrian Marin, Pau Torres, Genis Montollo, Rodrigo Hernandez, Pablo Fornals, Chuca, Pedro Martinez, Sergio Lozano, Mario Gonzalez ve Dario Poveda gibi 10 farklı oyuncuya tamı tamına 5037 dakika şans verdiler. Tabloda da görüldüğü gibi Rodrigo Hernandez ve Pablo Fornals takımın kilit oyuncuları arasında.
Villarreal'in ardından en diikat çeken takım ise Real Madrid. Theo Hernandez, Jesus Vallejo, Alvaro Tejero, Dani Cabellos, Oscar Rodriguez, Jaime Seoane, Marco Asensio ve Borja Mayoral gibi 8 farklı oyuncuya 3435 dakika şans verdiler.
Sevilla, Getfae, Leganes ve Levante gibi takımlar hiçbir oyuncuya şans vermezken; Celta Vigo, Eibar ve Las Palmas da sadece bir futbolcuya şans verdi.
Diğer Takımlar: Barcelona (235 dakika), Atletico Madrid (1212 dakika), Valencia (1717 dakika), Athletic Bilbao (2868 dakika), Real Sociedad (2679 dakika), Real Betis (1562 dakiak), Espanyol (2007 dakika), Deportivo (164 dakika), Girona (2005 dakika), Alaves (2170 dakika), Malaga (1297 dakika)
La Liga'da ilk yarıda 57 farklı genç futbolcu forma giyerken; oyuncu başına ortalama 460 dakika sahada kaldılar.
Ligue 1 | FransaLigue 1 Yabancı Kuralı;
* Eğer Avrupa Birliği pasaportuna sahipseniz, yerli oyuncu olarak sayılıyorsunuz.
* Avrupa Birliği pasaportuna sahip olmayan, yani yabancı olarak sayılan en fazla 4 futbolcu kadroda yer alabiliyor.
* Yabancı sayılan 4 futbolcunun hepsi maç kadrosunda yer alabilir ve aynı anda sahada olabilir.
21 yaş ve altı futbolcuya şans verme konusunda 2 takım oldukça öne çıkıyor; Toulouse ve Olympique Lyon. Toulouse; Alban Lafont, Issa Diop, Kelvin Amian, Clement Michelin, Alexis Blin, Zinedine Mochech, Quentin Boisgard ve Driss Khalid gibi 8 farklı futbolcuya 7118 dakika şans verdi. Alban Lafont, Issa Diop, Kelvin Amian takın kilit oyuncuları arasında. Lyon ise Mouctar Diakhaby, Lucas Tousart, Tanguy NDombele, Houssem Aouar, Myziane Aouar, Amine Gouri ve Willem Geobbels gibi 7 farklı futbolcuya toplam 6335 dakika şans verdi. Lucas Tousart takımın kilit futbolcularından biri.
Ligin ilk yarısında Amiens hiç futbolcuya şans vermezken; Dijon, sadece bir futbolcuya şans verdi. Diğer Takımlar: PSG (1882 dakika), Monaco (1098 dakika), Marsilya (1618 dakika), Bordeaux (136 dakika), Nice (3272 dakika), Saint Etienne (2433 dakika), Rennes (3241 dakika), Lille (1457 dakika), Nantes (212 dakika), Angers (1231 dakika), Montpellier (3252 dakika), Guingamp (2650 dakika), Caen (201 dakika), Troyes (1772 dakika), Metz (2308 dakika), Strasbourg (3086 dakika)
Ligue 1'de 74 farklı genç futbolcu forma giydi ve kişi başına ortalama 601 dakika sahada kaldı.
Hazırlayan: Muhammed EKTİ
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