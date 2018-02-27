Sivasspor'un "üst liglerde Avrupa'nın en genç antrenörü" unvanına sahip 27 yaşındaki yardımcı antrenörü Selçuk Erdoğan, küçükken bilgisayar oyunlarında takımına aldığı Robinho ve Aroune Kone'nin antrenörlüğünü yapmanın gururunu yaşıyor.
8 yaşındayken Akşehirspor'da başlayan Selçuk Erdoğan, 12 yıl amatör futbol oynadıktan sonra Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nu kazandığı için aktif futbolculuk yaşantısına son verdi ve 21 yaşındayken Beşiktaş'ta antrenörlük hayatına başladı. Samet Aybaba'nın ekibinde görev yapan Selçuk Erdoğan, UEFA'nın en üst liglerdeki en genç antrenör olma unvanını 21 yaşındayken Andre Villas Boas'tan almıştı.
Selçuk Erdoğan, çocukluğunda hayran olduğu Robinho, Aroune Kone gibi isimlere antrenörlük yapma şansına erişmesini de bu sözlerle yorumladı.
"Küçükken Robinho ve Kone'yi bilgisayar oyununda kendi takımıma alırdım. Kader beni buraya taşıdı, onların antrenörlüğünü yapıyorum, onlar çok önemli isimler. Büyük karakterler, isimlerini biz televizyondan görüyorduk, onlarla olmak gerçekten mutluluk verici. Kariyerlerini ve tecrübelerini saha içerisinde hissediyorsunuz zaten. Onlarla çalışmak bize tecrübe kazandırıyor. Çok farklı ligleri görmüşler, uluslararası düzeyde çok farklı maçlara çıkmış isimler. Antrenman esnasında onların davranışları, diğer oyuncuları da çok fazla etkiliyor. Bu da bize olumlu bir yol kazandırıyor."
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