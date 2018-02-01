Transfer Raporu (Şubat 2018)

1 Şubat 2018 Perşembe
- 18:08 MLS ekibi Toronto FC, sezon başında Fenerbahçe'den ayrılıp Cagliari'ye giden Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i transfer ettiğini açıkladı.
- 17:25 Jose Antonio Reyes, İspanya 2.Lig takımı Cordoba ile sözleşme imzaladı.
- 16:48 Elazığspor, yeni transferleri Ioan Hora, Canberk Dilaver, Halil İbrahim Pekşen, Murat Akça, Orhan Şam, Muhammed İldiz ve Lamine Diarra için imza töreni düzenledi.
- 13:32 Çaykur Rizespor, yeni transferleri Kaya Tarakçı, Koray Altınay, Abdullah Durak, Vedat Muriç, Galip Güzel, Turgut Doğan Şahin ve Gürkan Hervenik için toplu imza töreni düzenledi.
- 12:46 Tire 1922 Spor, Galatasaray'dan 1998 doğumlu sağ bek Batuhan Işık ile 3.5 yıllık sözleşme imzalarken; Akhisarspor'dan forvet oyuncusu Bertuğ Bayar'ı da kiraladı.
- 11:52 Manchester United, Çek ekibi Slovacko'nın 2000 doğumlu kalecisi Matej Kovar ile profesyonel sözleşme imzaladı.
- 10:26 Akhisarspor, Kayserispor'da fazla forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı sağ kanat oyuncusu Geoffrey Bia'yı sezon sonuna kadar kiraladı.
- 10:14 Çin ekiplerinden Beijing Renhe, Atletico Madrid'de forma giyen 31 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu Augusto Fernandez'i 4,5 milyon Euro bonservisle transfer etti.
- 10:12 Spartak Moskova, bir dönem ülkemizde Kayseri Erciyesspor ve Osmanlıspor formaları giyen orta saha Sofiane Hanni'yi Anderlecht'ten 7 milyon Euro'ya transfer etti.
- 09:47 Rayo Vallecano, bir dönem Beşiktaş forması da giyen forvet oyuncusu Bebe'yi Eibar'dan sezon sonuna kadar kiraladı.
- 09:32 La Liga ekibi Las Palmas, eski Fenerbahçeli forvet oyuncusu Emmanuel Emenike'yi Olympiakos'tan sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
- 09:16 Eskişehirspor ve Manisaspor formaları giyen Axel Meye, Fransa'da Ligue 1'e çıkma mücadelesi veren Paris FC takımına transfer oldu.
- 09:07 Crystal Palace, FC Midtjylland'ın 22 yaşındaki Norveçli forvet Alexander Sørloth'u 7.8 milyon euro bedelle transfer etti. Alexander Sorloth'un babası Goran Sorloth, 1993-94 sezonunda Frank Pingel ile birlikte Bursaspor'un forvet hattında oynamıştı.
- 08:15 Galatasaray'da Ahmet Çalık, transferin son dakikalarında satın alma opsiyonuyla Malaga'ya kiralandı. Transferin detaylarıyla ilgili KAP açıklaması henüz yapılmadı.
- 01:51 Newcastle United, Leicester City'den Islam Slimani'yi sezon sonuna kadar kiraladı.
- 01:10 Everton, Manchester City'nin stoperi Eliaquim Mangala'yı kiraladığını açıkladı.
- 00:49 Real Sociedad, Roma'nın stoperi Hector Moreno'yu 6 milyon Euro'ya transfer etti.
- 00:36 Galatasaray, Vitoria Setubal'a transfer olan Emrah Başsan'ın 562 bin 705 Euro alacağından vazgeçmesi karşılığında sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi.
- 00:28 Swansea City, West Ham United forması giyen eski futbolcusu Andre Ayew'i 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında yeniden tranfer ettiğini açıkladı.
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